Что будет с долларом и тарифами: прогнозы на апрель

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Гурген Григорян
Судя по решению столичных властей о введении с 5 апреля
жесткого локдауна, весна 2021-го будет ничуть не проще прошлогодней. О том, что
нам готовит второй весенний месяц, преподнесут ли сюрпризы биткоин и доллар, а
также, что будет с тарифами, "Комментарии" побеседовали с экспертами.
Коллаж: Д. Романюк/comments.ua
Любые прогнозы в нашей стране традиционно начинаются с
доллара. Таблички в обменниках интересуют всех – от экспертов до продавцов на
рынке, которые с ростом курса аккуратно поднимают цены на картошку и петрушку.
Попробуйте спросить у любого продавца товаров и услуг, почему так дорого, и тут
же услышите встречный вопрос: а вы видели, почем доллар?
Аналитик Алексей Кущ соглашается: курс доллара продолжит
свое укрепление к евро на фоне слабых перспектив восстановления европейской
экономики и медленных темпов вакцинации в ЕС.
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб ожидает в апреле
умеренное снижение доллара к гривне и более заметное снижение евро за счет
того, что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке. По
мнению эксперта, к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6-28,1
грн, евро – в диапазоне 31,0-31,7 грн.
При этом президент Института реформ и развития Киева
Александр Вовченко уверен, что колебания курса продолжатся, и этому будут
способствовать как внутренние, так и внешние факторы.
Биткоин, как всегда, полон сюрпризов. По мнению Алексея
Куща, курс биткоина вполне может войти в новый диапазон котировок 60-70 тыс.
Но, как обычно, поведение криптовалюты будет мало предсказуемым для широкого
рынка.
Владислав Банков считает, что биткоин сохранит восходящий
тренд, хотя возможны коррекции. Эксперт напоминает, что для этой валюты обычным
делом является движение на 10-15% на протяжении буквально нескольких дней, то
есть рост в любой момент может смениться глубокой коррекцией
На рынке золота ситуация гораздо более спокойная. Несмотря
на то, что с начала года цены на золото несколько просели, в апреле резких
движений не будет, считает Банков.
При этом Алексей Кущ прогнозирует, что золото, скорее всего,
продолжит падение, а "точкой сопротивления" можно считать отметку в 1700
долларов за унцию – все будет крутиться вокруг этого уровня. В связи с этим
эксперт советует обратить внимание на серебро, которое имеет больше шансов на
переход в рост, чем золото.
Президент Украинского аналитического центра Александр
Охрименко вообще считает, что с золотом все просто и понятно.
Охрименко уверен, что стоимость золота на уровне 1700
долларов за унцию будет еще долго у нас перед глазами. Дело в том, что золото
дорожает в период кризисов и паники. Но сейчас нет ни того, ни другого – мировая экономика уже начала
восстановление.
Тарифы на электричество в правительстве решили сохранить на
нынешнем уровне еще на месяц. Согласно постановлению Кабмина, фиксированная
цена на уровне 1,68 грн за кВт/ч будет действовать до 1 мая 2021 года, после
чего тарифы могут пересмотреть.
А вот цены на газ с 1 апреля снова стали рыночными, и это
вовсе не первоапрельская шутка. Дело в том, что отопительный сезон в Украине
подходит к концу, а вместе с ним уходит в небытие и граничная цена на газ на
уровне 6,99 грн за кубометр. В "Нафтогазе" уже сообщили, что с 1 апреля цену на
газ определяет рынок, а это означает, что цены у разных компаний будут сильно
отличаться.
Напомним, что перед введением ограничений на рынке газа,
тарифы на голубое топливо обновлялись у всех компаний каждый месяц. Ценники
менялись так быстро, что потребители не успевали даже сравнить условия
поставок.
Для того чтобы навести здесь хоть какой-то порядок,
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ) предварительно обязала поставщиков газа предлагать бытовым
потребителям базовый годовой пакет с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года по
фиксированной цене. Вопрос остался за малым: каким будет годовой тариф?
К сожалению, энергетические эксперты настроены весьма
пессимистично и полагают, что такого дешевого газа, как в прошлом году, не
будет. Его стоимость в рамках годового контракта для населения, который
поставщики должны будут опубликовать 25 апреля, исходя из текущих цен, по
прогнозам составит не менее 7,5-8 грн за куб.
Напомним, вопрос "что будет с курсом?" волнует очень многих, а вот ответ на него не знает никто. В
этом, собственно, и состоит суть валютных спекуляций и источник заработка
игроков валютного рынка: совершенно непонятно, когда лучше покупать доллары, а когда продавать. "Комментарии" разбирались в ситуации.
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