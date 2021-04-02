Что будет с долларом и тарифами: прогнозы на апрель

Судя по решению столичных властей о введении с 5 апреля жесткого локдауна, весна 2021-го будет ничуть не проще прошлогодней. О том, что нам готовит второй весенний месяц, преподнесут ли сюрпризы биткоин и доллар, а также, что будет с тарифами, "Комментарии" побеседовали с экспертами.



Коллаж: Д. Романюк/comments.ua

Валютный рынок: доллар укрепляется

Любые прогнозы в нашей стране традиционно начинаются с доллара. Таблички в обменниках интересуют всех – от экспертов до продавцов на рынке, которые с ростом курса аккуратно поднимают цены на картошку и петрушку. Попробуйте спросить у любого продавца товаров и услуг, почему так дорого, и тут же услышите встречный вопрос: а вы видели, почем доллар?

"Текущая ситуация на глобальном рынке способствует росту американской валюты, – отметил в беседе с изданием "Комментарии" аналитик TeleTrade Сергей Родлер. – По сути, инвесторы используют любую возможность для покупки доллара: новый виток противостояния между США и КНР, коррекция на фондовом рынке и т.д. Причем, речь идет не только о необходимости защитить себя от рыночного негатива. Разница в росте ВВП между США и ЕС может достигнуть 10% по итогам первого квартала благодаря успешной кампании по вакцинации американцев, которая позволяет ослаблять карантинные меры и возобновлять экономическую активность. Не стоит забывать и о мощных стимулах, направленных на поддержание потребительской активности в США. За последние две недели стоимость доллара к корзине валют развитых стран (евро, фунт, йена, франк и т.д.) выросла на 2%. Вероятнее всего, данная тенденция продолжится и в ближайшие недели, а валюты развивающихся стран будут находиться под сильным давлением. Если форс-мажоров не случится, курс гривны будет в диапазоне 27,60-28,10 за доллар".

Аналитик Алексей Кущ соглашается: курс доллара продолжит свое укрепление к евро на фоне слабых перспектив восстановления европейской экономики и медленных темпов вакцинации в ЕС.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб ожидает в апреле умеренное снижение доллара к гривне и более заметное снижение евро за счет того, что европейская валюта может продолжить дешеветь на мировом рынке. По мнению эксперта, к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,6-28,1 грн, евро – в диапазоне 31,0-31,7 грн.

"Экономическая активность населения вследствие очередного локдауна находится на низком уровне, так что резких движений на валютном рынке не будет, – считает экономист Владислав Банков. – Курс доллара в апреле, скорее всего, будет на нынешнем уровне, плюс-минус 50 копеек".

При этом президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко уверен, что колебания курса продолжатся, и этому будут способствовать как внутренние, так и внешние факторы.

"Важное значение имеет состояние борьбы с пандемией как в Украине, так и мире, – отмечает Вовченко. – Обострение коронавирусной ситуации в нашей стране фактически откатывает экономику назад, так что об укреплении гривны пока говорить не приходится. У многих украинцев сейчас очень ограниченный запас прочности, безработица растет, бизнес-процессы замедляются. Украинская экономика до сих пор находится на "жесткой диете" без достаточного объема инвестиций. Обострение ситуации на Донбассе, конституционный и политический кризисы, еле продвигающиеся переговоры с МВФ также не добавляют оптимизма".

Биткоин: в ожидании рекордов

Биткоин, как всегда, полон сюрпризов. По мнению Алексея Куща, курс биткоина вполне может войти в новый диапазон котировок 60-70 тыс. Но, как обычно, поведение криптовалюты будет мало предсказуемым для широкого рынка.

Владислав Банков считает, что биткоин сохранит восходящий тренд, хотя возможны коррекции. Эксперт напоминает, что для этой валюты обычным делом является движение на 10-15% на протяжении буквально нескольких дней, то есть рост в любой момент может смениться глубокой коррекцией

"Во второй половине марта стоимость биткоина снизилась от рекордных отметок на 16%, но к концу месяца ему удалось отбить большую часть потерь, – напомнил ситуацию на крипторынке Сергей Родлер. – Важно понимать, что фундаментальные предпосылки для роста криптовалютного рынка сохраняются: люди ищут защиты от ожидаемого разгона инфляции на фоне стимулирующей поддержки центробанков развитых стран. Кроме того, присутствуют и внутренние драйверы роста. Сегмент децентрализованных финансов продолжает привлекать внимание инвесторов со всего мира: объем ликвидности в данных проектах уже превысил 80 млрд долларов. Пользователи активно прибегают к новой возможности заработать высокий пассивный доход за предоставление своих денежных средств третьим лицам. Каждый день появляются новые продукты и проекты, которые расширяют возможности энтузиастов, так что в обозримом будущем снижения интереса к рынку не предвидится. На этом фоне биткоин может вернуться к рекордным отметкам и продолжить рост вплоть до 65-70 тысяч долларов за монету".

Золото пока не интересует

На рынке золота ситуация гораздо более спокойная. Несмотря на то, что с начала года цены на золото несколько просели, в апреле резких движений не будет, считает Банков.

При этом Алексей Кущ прогнозирует, что золото, скорее всего, продолжит падение, а "точкой сопротивления" можно считать отметку в 1700 долларов за унцию – все будет крутиться вокруг этого уровня. В связи с этим эксперт советует обратить внимание на серебро, которое имеет больше шансов на переход в рост, чем золото.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко вообще считает, что с золотом все просто и понятно.

"По мере восстановления американской экономики интерес к золоту падает, соответственно, падают и цены на него, – пояснят эксперт. – Поэтому сейчас в мире ждут снижения цен на золото или, точнее, замедления его динамики, когда спрос и цены существенно меняться не будут".

Охрименко уверен, что стоимость золота на уровне 1700 долларов за унцию будет еще долго у нас перед глазами. Дело в том, что золото дорожает в период кризисов и паники. Но сейчас нет ни того, ни другого – мировая экономика уже начала восстановление.

Тарифы: и снова рынок

Тарифы на электричество в правительстве решили сохранить на нынешнем уровне еще на месяц. Согласно постановлению Кабмина, фиксированная цена на уровне 1,68 грн за кВт/ч будет действовать до 1 мая 2021 года, после чего тарифы могут пересмотреть.

А вот цены на газ с 1 апреля снова стали рыночными, и это вовсе не первоапрельская шутка. Дело в том, что отопительный сезон в Украине подходит к концу, а вместе с ним уходит в небытие и граничная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. В "Нафтогазе" уже сообщили, что с 1 апреля цену на газ определяет рынок, а это означает, что цены у разных компаний будут сильно отличаться.

Напомним, что перед введением ограничений на рынке газа, тарифы на голубое топливо обновлялись у всех компаний каждый месяц. Ценники менялись так быстро, что потребители не успевали даже сравнить условия поставок.

Для того чтобы навести здесь хоть какой-то порядок, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно обязала поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года по фиксированной цене. Вопрос остался за малым: каким будет годовой тариф?

К сожалению, энергетические эксперты настроены весьма пессимистично и полагают, что такого дешевого газа, как в прошлом году, не будет. Его стоимость в рамках годового контракта для населения, который поставщики должны будут опубликовать 25 апреля, исходя из текущих цен, по прогнозам составит не менее 7,5-8 грн за куб.

Напомним, вопрос "что будет с курсом?" волнует очень многих, а вот ответ на него не знает никто. В этом, собственно, и состоит суть валютных спекуляций и источник заработка игроков валютного рынка: совершенно непонятно, когда лучше покупать доллары, а когда продавать. "Комментарии" разбирались в ситуации.

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