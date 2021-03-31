Колебания курса: когда выгодно покупать и продавать доллары в Украине

Вопрос "что будет с курсом?" волнует очень многих, а вот ответ на него не знает никто. В этом, собственно, и состоит суть валютных спекуляций и источник заработка игроков валютного рынка: совершенно непонятно, когда лучше покупать доллары, а когда продавать.



Дело в том, что на формирование курса влияет множество факторов, и предугадать, как они будут между собой взаимодействовать, и какой из них в итоге перевесит, практически нереально. Тем не менее, определенные закономерности на валютном рынке все же прослеживаются, и о них мы поговорим в этом материале.

Летом доллар дешевле

Большинство экономистов считают, что колебания курса доллара имеют определенную сезонность: таблички в обменниках в общем случае понижаются и растут в одно и то же время года, а прочие факторы усиливают или ослабляют эти тренды.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, курс доллара действительно зависит от сезонности, но не только.

"Например, осенью идет выручка от продажи аграрной продукции, соответственно, предложение валюты будет больше и гривна укрепляется, – поясняет экономист. – В ноябре, когда импортеры закупают товары для праздников, валюты становится меньше, и доллар идет вверх. Кроме того, валютный курс зависит от выплат по государственным обязательствам, которые могут провоцировать как падение, так и подорожание гривны. Скажем, после погашения обязательств нерезиденты выводят деньги, для чего покупают валюту, соответственно, курс доллара растет. А, например, в 2019-м, когда доходность наших облигаций достигала 20-25% годовых, нерезиденты активно заходили на рынок, и гривна тогда серьезно укрепилась".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также не отрицает фактор сезонности, но при этом соглашается: следить за графиком погашения внешних долгов или поступлением экспортной выручки будет совсем не лишним.

"Правда, прямой зависимости вроде "если через три недели срок погашения долга, то через две недели вырастет курс" здесь нет, поскольку работает множество других факторов, – продолжает Охрименко. – Например, для погашения долга могут взять валюту из резервов, а могут и не брать. Минфин может продать валюту, но ведь может и не продавать. Даже банковские брокеры с точностью не могут прогнозировать, как будет развиваться ситуация, потому и играют каждый день".

При этом аналитик компании Alpari Максим Пархоменко придерживается другого мнения, отмечая, что курс доллара все меньше зависит от сезонности.

"Такие колебания могут возникать, из-за наличия системных и повторяющихся факторов, – отметил эксперт в беседе с "Комментариями". – Приход зимы вызывает отток долларов на покупку газа, аграрии весной тратят деньги на покупку топлива и прочее. Но эти закономерности крайне слабы и возможны только на регулированных и маленьких рынках. Наш рынок постепенно растет и развивается. "Нафтогаз" контрактует поставки газа на несколько кварталов вперед, а аграрии наперед заключают контракты на топливо и в разное время. А чем более развит рынок, чем больше возможностей у участников, тем меньше он будет подтвержден сезонности".

В последние годы влияние "Нафтогаза" на рынок не так существенно. Но на графике можно увидеть, что может сделать монополист с рынком, если решит единовременно покупать валюту. В середине августа 2016-го тогдашний коммерческий директор компании Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" купил валюты на 22 млрд грн для закачки газа в ПХГ. Это вполне логично привело к возникновению дефицита валюты на межбанке и, как следствие, подорожанию доллара. Тогда всего за полторы недели доллар подскочил более чем на 5%.

Иногда курсу валют не до сезонности

Так в чьих же словах больше правоты? Если посмотреть на первую часть инфографики, то становится понятно, что по-своему правы и те, и другие.





С одной стороны, сезонность действительно прослеживается. Максимальных точек доллар достигает зимой, а летом стремится к минимуму. Так что при прочих равных условиях, лучший курс для покупки – в конце весны и летом. Осенью начинаются очередные колебания, но тренд однозначен: снова вверх, к зимним пикам. В середине осени может наблюдаться небольшое снижение курса, но ближе к Новому году доллар снова крепко стоит на ногах.

С другой стороны, не обходится без сюрпризов. Например, за два месяца, которые в теории должны были быть относительно спокойны – январь и февраль 2016-го – курс подскочил с 24 до 27 грн, то есть почти на 13%. И, конечно, сезонность здесь совсем ни при чем.

Напомним, что пять лет назад, когда валютный рынок лихорадило, а гривна ставила один антирекорд за другим, тогдашний министр финансов Наталия Яресько только подогрела ситуацию, заявив, что в Украине за курс гривны не отвечает никто. Феерическое падение украинской национальной валюты отметили в агентстве Bloomberg и даже назвали причины – недостаточность экспортной выручки и очередная неопределенность с траншами МВФ.

Отечественные эксперты смотрели на ситуацию шире и называли с десяток факторов, сыгравших свою роль в обвале гривны: от дефицита валюты на наличном рынке до повышения ставки Федеральной резервной системы США, которая ведет к укреплению доллара. Особо экономисты выделяли роль НБУ, констатируя, что с одной стороны, Нацбанк фактически заблокировал покупку валюты на межбанке, вынуждая импортеров идти на черный рынок, а с другой – сам регулятор не выходил на рынок, из-за чего у участников не было уверенности в том, что НБУ будет удерживать коридор.

Ситуацию также расшатывали слухи о скорой отставке Яценюка, и, несмотря на то, что ему тогда все же удалось удержаться в премьерском кресле, политический кризис в стране только обострился.

Не будем забывать и о том, что 17 февраля 2016 года российский минфин подал судебный иск против Украины в Высокий суд Лондона в целях взыскания задолженности по облигациям номинальной стоимостью 3 миллиарда долларов и возмещения судебных расходов РФ. Ожидания по этому поводу были более чем пессимистичные, что также не прибавляло гривне уверенности в завтрашнем дне.

И, наконец, свою роль сыграла паника. Украинцы, наученные горьким опытом, физически не могут смотреть на девальвацию спокойно, не без оснований подозревая, что "завтра будет еще хуже". Чтобы успокоиться, они бегут в обменки за долларами, тем самым еще больше подстегивая курс, и в итоге он уходит в небеса.

Очевидно, что в круговороте таких событий валютному рынку вообще и национальной валюте в частности совсем не до сезонности. Но поскольку этот "комплект неприятностей" обычно более растянут во времени, зачастую валютная сезонность все же соблюдается.

А в 2016-м переломный момент наступил в середине марта и курс начал приходить в себя. Впрочем, и участники рынка, и эксперты тогда отнеслись к такой смене курса довольно осторожно. Многие полагали, что это не новая тенденция, а валютные качели, причиной которых является так называемый "тонкий рынок". Когда объемы торгов небольшие, любой перевес продавцов или покупателей приводит к резкой смене курса.

Еще одним нетипичным взлетом стал рост курса летом 2018 года – за два месяца с 1 июля по 1 сентября доллар поднялся на 8%. Тогдашний всплеск вынудил даже выступить с заявлением НБУ. В начале августа в регуляторе пояснили: курсовые колебания вызваны активным проведением компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выход нерезидентов с ОВГЗ (за месяц ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократились почти на 1,3 млрд грн). Однако когда на протяжении августа гривна продолжила падение, в Нацбанке сообщили, что причины кроются не только в сезонных и ситуативных, но и в психологических факторах. Иными словами – участники рынка, не вполне понимая, что происходит, начали паниковать и взвинтили курс.

По воскресеньям доллар продавать не надо

Сезонность – это, конечно, хорошо, но что делать, если купить или продать доллары нужно сейчас, не дожидаясь благоприятного сезона? Особо внимательные граждане подметили, что на протяжении недели в поведении доллара также наблюдаются определенные закономерности. Они, конечно, не так ярко выражены, как сезонные, но все же могут помочь сэкономить.

Во второй части опубликованной выше инфографики представлен официальный курс за последние 8 недель, и можно убедиться – в общем случае курс доллара, например, в среду ниже, чем в понедельник. Что касается выходных, то, как известно, по пятницам НБУ устанавливает одинаковый курс на выходные, но обменки вольны "рисовать" любые таблички по собственному усмотрению.

"Начало и завершение недели у нас зачастую отмечены непривлекательным курсом – на этом банки зарабатывают, – говорит руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. – То есть, объективных причин для того, чтоб курс был невыгодным, нет. Курсообразование в Украине не предусматривает каких-то форс-мажоров выходного дня, от которых могут страховать себя в той же Европе. Если в Европе происходит форс-мажорное событие на выходных, это сказывается резким падением курса евро на открытии торгов в понедельник, но у нас такого нет. И, тем не менее, курс в начале и в конце недели систематически менее выгодный, чем среди недели. Аналогичная ситуация с курсом валюты наблюдается перед длинными банковскими выходными – например, майскими праздниками или Новым годом. Понимая повышенный спрос, банки изменяют курс в невыгодную сторону для бизнеса и населения сторону и расширяют спрэд".

Продавать валюту Сергей Сароян советует в разгар сезон отпусков или сразу после него: считается, что все, кому нужно, уже поменяли валюту, и банки возвращают курс в нормальное состояние, сужая спрэд. А вот покупать доллары эксперт рекомендует среди недели и через какое-то время после длинных праздников. Дополнительно нужно учитывать вербальные потрясения: внутренне политические, внешние, экономические. Понятно, что при появлении рисков для экономики гривна начинает слабеть.

Среди недели худшими днями для продажи долларов эксперты единодушно называют выходные, однако не торопитесь на этом основании делать вывод о том, что в субботу и воскресенье валюту следует покупать: здесь все совсем неоднозначно.

По словам Бориса Кушнирука, предугадать, насколько выгодный курс выставят обменки в выходные, практически нереально. Начнем с того, что число работающих точек обмена в выходные несоизмеримо меньше, чем в рабочие дни. К тому же банки сами понятия не имеют, как начнется неделя, поэтому выставляют большую разницу между покупкой и продажей.

"В общем случае можно говорить о том, что в то время как курс продажи долларов будет более-менее приближен к реальности, курс покупки будет сильно занижен, – считает Кушнирук. – А ведь в выходные валюту, в основном, именно продают, и это с большой долей вероятности будет невыгодной для клиента операцией".

Максим Пархоменко дает такой совет: доллары лучше покупать при низкой амплитуде изменения курса в течение недели.

"В среднем курс меняется в неделю на 30-40 копеек, и все, что ниже, – хороший период для покупки, – говорит эксперт. – То есть, чем слабее растет или падает курс, тем лучше будут условия для покупки. Соответственно, с продажей долларов обратная ситуация: если курс вырос более, чем на 70 копеек за неделю, это хорошие условия для продажи долларов, но уже на следующей неделе".

Прогнозы курса доллара на будущее

Сергей Сароян уверен, что гривна будет падать из-за отсутствия кредитования МВФ и отсутствия экономического роста в стране, а также вследствие подготовки к крупным выплатам по госдолгу в этом году. Национальная валюта будет уверенно идти к уровню 30 грн за доллар, при этом внутренний спрос населения на курсе не скажется, поскольку у украинцев просто нет денег.

Борис Кушнирук считает, что общие тенденции для гривны вполне благоприятны, и если никаких форс-мажоров, в первую очередь, политических, не случится, то гривна имеет все шансы в этом году укрепиться.

"Несмотря на то, что торговый баланс будет по-прежнему отрицательным, платежный баланс за счет денег трудовых мигрантов, кредитов и инвестиций будет положительным, – пояснил эксперт свою мысль. – Соответственно, валюты будет больше, и главным риском этого года является поведение регулятора: важно, чтобы НБУ не принялся существенно укреплять гривну. Я являюсь сторонником немного недооцененной гривны, поскольку это делает производство внутри страны более конкурентоспособным. Нацбанк же борется с соблазном за счет укрепления курса уменьшить темпы инфляции".

У нас переходная экономика, и долгосрочную стабильность национальной валюты все равно получить не удастся, резюмировал Кушнирук. В любом случае придется выбирать, что важнее: поддержание инфляционной стабильности в краткосрочной перспективе или обеспечение экономического роста в долгосрочной. Мнение эксперта однозначно: перспективы экономического роста важнее, так что Нацбанку неплохо было бы взять себя в руки и позволить гривне быть немного недооцененной.

Если говорить о динамике по месяцам, то наш "мини-консенсус-прогноз" выглядит следующим образом.

В апреле при отсутствии форс-мажоров курс гривны будет находиться в диапазоне 27,60-28,10 за доллар.

В мае сезонное укрепление гривны продолжится, и курс будет находиться в коридоре 27,10-27,50 грн за доллар.

Летом курс сохранит позиции поздней весны и, вероятнее всего, за рубеж 27,50-27,60 грн за доллар не выйдет. Хотя, некоторые эксперты не исключают и курс 28. По мнению Максима Пархоменко, доллар вполне может остаться к лету на текущем уровне, поскольку ни положительных, ни отрицательных факторов, которые могли бы изменить ситуацию, на сегодня нет.

В сентябре курс весьма вероятно может подскочить до 29 грн. По словам Александра Охрименко, в начале осени нам нужно будет погасить почти 4 млрд долларов внешних долгов. Правда, уточняет эксперт, если в это время разместить новые еврооблигации, роста курса можно будет избежать.

В октябре доллар временно откатится назад все к тому же рубежу, вокруг которого курс колеблется весь 2021 год – 28 грн.

В ноябре доллар начнет укрепляться (до 28,5 грн) и в декабре достигнет отметки 28,8-29 грн за доллар.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, как пандемия коронавируса отразилась на кошельках украинцев и на чем стали экономить жители нашей страны.

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