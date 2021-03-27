Коронавирусный удар по кошельку: на чем стали экономить украинцы

Говорят, беда не ходит одна. Так и коронавирусная болезнь принесла с собой карантин и последующий экономический кризис. Много граждан вынуждены экономить, и украинцы — не исключение. По результатам свежего мартовского опроса R&B Group, жители нашей страны действительно сокращают многие статьи расходов.



Пандемия заставила многих украинцев экономить. Фото из открытых источников

Приблизительно одинаковая экономия коснулась отпускных реалий украинцев и трат на гардероб. 51% соотечественников начали бюджетнее планировать собственный отдых, а ровно половина сократила расходы на обувь и одежду.

Экономят украинцы и на продуктах — здесь тратить стали на 44% меньше. Удивительно, что в коронавирусную пандемию кто-то умудряется сократить расходы на лечение. Однако именно такую информацию сообщили о своем бюджете 30% опрошенных.

26% украинцев стали реже делать большие покупки. Еще 23% несколько раз думают, прежде чем покупать любые предметы роскоши, к которым, судя по всему, относятся, в первую очередь, ювелирные украшения.





Меньше всего экономия коснулась сферы образования. Количество украинцев, которым удалось сократить эту статью расходов, равно всего 7%.

Не коснулся экономический кризис, вызванный пандемией, лишь 5% участников социологического опроса. Именно такое количество соотечественников рассказали, что не прибегают к экономии вообще.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие пять вещей действительно способны помочь сэкономить постоянные расходы, даже если требуют одномоментного вложения весомой суммы денег. Многих удивит, но в общем перечне присутствует обычная морозильная камера. Весь список ищите в нашем материале.

Также на портале можно узнать, какие расходы пришлось сократить даже королеве Великобритании Елизавете II. Причина, к слову, все та же, что и у многих других людей по всему миру — коронакризис.

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