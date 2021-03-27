Коронавирусный удар по кошельку: на чем стали экономить украинцы

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Вечканова Елена
Говорят, беда не
ходит одна. Так и коронавирусная болезнь принесла с собой карантин и
последующий экономический кризис. Много граждан вынуждены экономить, и украинцы
— не исключение. По результатам свежего мартовского опроса R&B Group,
жители нашей страны действительно сокращают многие статьи расходов.
Пандемия заставила многих украинцев экономить. Фото из открытых источников
Приблизительно
одинаковая экономия коснулась отпускных реалий украинцев и трат на гардероб. 51%
соотечественников начали бюджетнее планировать собственный отдых, а ровно
половина сократила расходы на обувь и одежду.
Экономят украинцы
и на продуктах — здесь тратить стали на 44% меньше. Удивительно, что в
коронавирусную пандемию кто-то умудряется сократить расходы на лечение. Однако
именно такую информацию сообщили о своем бюджете 30% опрошенных.
26% украинцев стали реже делать большие покупки. Еще 23% несколько раз думают, прежде чем покупать любые предметы роскоши, к которым, судя по всему, относятся, в первую очередь, ювелирные украшения.
Меньше всего
экономия коснулась сферы образования. Количество украинцев, которым удалось
сократить эту статью расходов, равно всего 7%.
Не коснулся
экономический кризис, вызванный пандемией, лишь 5% участников социологического
опроса. Именно такое количество соотечественников рассказали, что не прибегают
к экономии вообще.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие пять вещей действительно способны помочь сэкономить постоянные
расходы, даже если требуют одномоментного вложения весомой суммы денег. Многих
удивит, но в общем перечне присутствует обычная морозильная камера. Весь список ищите в нашем материале.
Также на портале
можно узнать, какие расходы пришлось сократить даже королеве Великобритании Елизавете II. Причина, к слову, все та же, что и у многих
других людей по всему миру — коронакризис.
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