Что изменит в Украине закон о деолигархизации: мнение экспертов

Украинская власть работает над законом о деолигархизации, и западные партнеры всячески подталкивают нашу страну в данном направлении. Но так ли плохи олигархи? Почему в одних странах они помогают укреплять государство, а в других – ослабляют его? Что в Украине не так с этим? Или всё не так уж плохо, на самом деле? На пример каких стран нам стоило бы обратить внимание? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.



Что изменит закон о деолигархизации

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко:

"К сожалению, олигархизация и связанная с ней коррупция фактически развалили государственные институты в Украине. Дело дошло даже до того, что один олигарх стал президентом страны, подминая под себя всё, до чего мог дотянуться, а другой – годами выкачивал миллиарды средств населения и бизнеса через самый большой банк страны и государственные энергетические компании. Все это знали, но никто ничего с ними не мог сделать.

По сути, олигархи подмяли под себя государство и экономику, создавая для себя тепличные условия и подавляя конкуренцию. Любые попытки проводить реформы наталкиваются на жесточайшее сопротивление купленных ими чиновников, депутатов, продажных силовиков и систем пропаганды, включая разнообразные СМИ и подставных экспертов. Это и есть одна из ключевых причин бедности Украины.

Олигархи никогда не играли позитивную роль в мировой истории.

Вся история человечества многократно доказала: олигархизация в древнегреческом понимании приводит к монополиям, которые не заинтересованы в изменениях. Это главная причина отставания в развитии и бедности большинства стран Африки и Южной Америки – колонизаторам было выгодно выстраивать экстративные институты, которые выкачивали оттуда ресурсы, обогащая лишь ограниченные местные элиты. После получения независимости эти институты в большинстве случаев лишь укрепились, усиливая неравенство и тормозя развитие.

Богатыми страны становились лишь тогда, когда они создавали более благоприятные условия для конкуренции – как политической, так и экономической. Это Британия после реального ограничения монархии, развития парламентаризма и открытия доступа более широких экономических групп к политическим решениям. Это США после гражданской войны и влияния промышленной революции. Это Франция и почти вся Западная Европа после Великой французской революции и завоеваний Наполеона. Это Япония после краха сегуната и Реставрации Мэйдзи. Изменения политических институтов открывали доступ на рынок новым игрокам и новым технологиям.

Почему получилось у Южной Кореи? Потому что у диктатора Пак Чон Хи хватило мужества и политической воли заставить местные олигархические семейные бизнес-конгломераты (чеболи) не только ограничить свои аппетиты и начать конкурировать. Он заставил их создавать с нуля новые передовые отрасли промышленности, развивать новые технологии и захватывать мировой рынок. Взамен они получали огромную государственную поддержку.

Я подчеркиваю: государство не помогало им выкачивать последнее из сырьевых отраслей, включая сельское хозяйство, выводя прибыль в оффшоры и покупая недвижимость за границей, футбольные клубы и телеканалы, как это происходит в Украине. В Южной Корее государство помогало местным семейным конгломератам вкладывать заработанные в сырьевых монополиях средства в новые технологии и передовые производства. Для этого им предоставляли существенные налоговые льготы и дешевые кредиты. А кто не соглашался на новые правила – шел в тюрьму. Так появились сегодняшние мировые технологические лидеры – Samsung, LG (Goldstar) и Hyundai. В результате Южная Корея, которая была одной из беднейших стран мира, стала передовым индустриальным государством.

Мы также обязаны максимально освободить государство от влияния олигархов и коррупционеров и повысить его эффективность. Это уже даст толчок экономическому развитию. Я уверен, что, ощутив на себе за два года масштабы олигархического сопротивления, президент Владимир Зеленский теперь это хорошо понимает. И давление западных партнеров тут не является определяющим.

Вы посмотрите, насколько тяжело и долго в нашей стране идут любые реформы. Приведу простой пример. На то, чтобы просто уволить старого и назначить нового руководителя "Ощадбанка" в прошлом году набсовету понадобилось более полугода – процесс искусственно затягивался через судебные процессы, давление на членов набсовета и другие манипуляции.

И так происходит во всех сферах! Вы просто представьте, что вас избрали президентом страны, но каждый даже самый простой шаг вам дается с боем и на него уходят многие месяцы и даже годы. При этом народ требует от вас изменений уже сейчас. А со всех телеканалов олигархические пропагандисты поливают вас грязью, убеждая зрителей, что вы делаете всё неправильно.

Поэтому процесс деолегархизации в Украине будет крайне тяжелым. Нужно максимально качественно проработать заявленные законопроекты, включая публичные дискуссии с экспертами. Чтобы население понимало важность происходящего для будущего страны. Ведь, речь может пойти даже о влиянии крупного бизнеса на СМИ. Одним словом, сложнейших вопросов, на которые власти вместе с обществом предстоит ответить, будет достаточно много.

И дело не в фамилиях олигархов, а в равных правилах игры для всех инвесторов. Если рост экономики Украины ускорится и будет продолжаться хотя бы 10 лет подряд, активы всех крупных бизнесменов станут существенно дороже, доступ к дополнительному финансированию проще, а их новые инвестиции в нашу страну дадут лучший результат.

Важно, чтобы эффективно заработали принятые парламентом законопроекты относительно системы стимулов для крупных инвесторов. И необычайно важно, чтобы государственную поддержку получали именно те инвесторы, которые создают новые отрасли и развивают новые технологии.

Кто откажется от коррупционных попыток сохранить для себя тепличные условия, должен только выиграть, а значит – и вся Украина. Ведь рост его бизнеса будет означать новые инвестиции, новые технологии, новые рабочие места и повышение зарплат украинских граждан.

Сильное государство, честные правила для всех и развитие новых отраслей и технологий должны стать основой идеологии, вокруг которой нам нужно объединять наше общество".

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин:

"Вопрос не в олигархах, а системе, паразитирующей на государственных ресурсах и государственном бюджете.

Такие вещи можно менять исключительно сменой парадигмы к экономическим процессам, налоговой политике и государственным расходам. В прошлые 5 лет очень много ставилось на Прозорро как систему. Но если государство, используя Прозорро только увеличивает экономические расходы, то какой эффект в области борьбы с коррупцией оно может ожидать?

Основная проблема заключается в том, что у нас слишком велик вес государства в экономике. И это можно решить, исключительно уменьшив государственные расходы и минимизировав объем государственной собственности в управлении. Тогда крупные бизнесмены, имеющие спайку с государством и сидящие на государственных потоках, превратятся просто в бизнесменов. С увеличенной маржой за счет снижения налоговой нагрузки и заодно госрасходов – и с приватизацией основной части не стратегический государственных предприятий.

Но поскольку в планах власти это всё отсутствует, а присутствует только желание увеличить налоги, любой декларативный закон "о деолигархизации" будет провальным".

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб:

"Ни в одной стране мира олигархи не укрепляют государство. Они всегда его ослабляют и грабят население страны. Единственное, что они могут укреплять – это свой кошелек.

Олигархи – это не просто богатые люди и крупные бизнесмены. Это люди, оказывающие влияние на власть, а то и просто являющиеся реальной властью. Это люди, которые за счет своих денег и влияния назначают судей, депутатов, министров, а то и глав государств. И эти карманные чиновники работают потом не на государство, не на граждан, а на своих "патронов". В их интересах принимают законы и решения судов.

Олигархат – это всегда беззаконие. При власти олигархов они становятся всё богаче, а все остальные беднеют. История не знает ни одного обратного примера. Поэтому надежда на устойчивый экономический рост страны, на рост благосостояния граждан может быть связана только с искоренением олигархов. Для этого, как минимум, нужны независимые справедливые суды, действенная борьба с коррупцией, разделение властей, честные выборы. Уничтожение олигархии – это не посадка олигархов или лишение их собственности. Это лишение их возможности незаконно влиять на принятие политических решений, на принятие законов и на решения судов.

Примером могут быть правовые системы развитых западных стран. В которых богатство не помогает уйти от ответственности и не гарантирует нужные решения в судах. В которых предметом разбирательства могут стать действия высших должностных лиц государства, включая министров, премьеров и президентов".

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович:

"Я не устану говорить, что основная проблема Украины – это неэффективный криминальный госаппарат. Именно он обладает всем спектром полномочий как для того, чтобы наделить олигарха богатством и доступом к ресурсам, так и чтобы лишить олигарха богатства и доступа.

Самый яркий пример – Виктор Медведчук. Еще недавно госаппарат, которым управлял Петр Порошенко, отдал Медведчуку рынок дизеля и сжиженного газа. А сегодня госаппарат закрыл Медведчуку телеканалы и его заправки. И госаппарату глубоко плевать на то, что тысячи граждан остались без работы, а бюджет без налоговых поступлений от закрытия бизнесов Медведчука.

А теперь представьте, что госаппарат закроет "Интерпайп" Пинчука. Остановится приток экспортной выручки, поступление налогов. Представьте закрытие металлургических предприятий других олигархов. Десятки тысяч людей останутся без работы, а бюджет без налогов. Можете объяснить – зачем?

Если эти люди нарушают какие-то законы – у нас ежегодно тратятся 60 млрд грн на правоохранительные органы. Что они делают на наши с вами деньги?

Медведчука не гонять нужно, а заставить его построить тут, в Украине, заводы, производящие дизель и сжиженный газ. Так же как и других олигархов нужно заставить строить заводы удобрений, переработки титана и других металлов.

Почему олигархов, а не меня или кого-то из бизнесменов? Потому что таких, как я уничтожат прокуроры, сбушники, налоговики, таможенники и пр. А олигархи умеют в этом болоте выживать. Госаппарат не умеет, не может, не хочет создавать тут равные условия для всех, поэтому пусть пока промышленность строят олигархи.

А через три года, когда к власти придут те, кто умеет, может и хочет – мы создадим тут условия для процветания всех граждан. А пока – пусть процветают олигархи, но параллельно строят промышленность.

Если они нарушают какие-то законы – пусть действуют правоохранительные органы".

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок:

"Деолигархизацией стало модно заниматься среди украинских властных политических кругов в последние лет 10-15. После президентства Леонида Кучмы, которого можно с уверенностью называть отцом украинской олигархической системы через созданные при его полномочиях условия приватизации крупных госпредприятий, что позволило быстрого обогатиться приближенном тогда к власти кругу лиц.

Далее "успешные" бизнесмены по-украински (читай – будущие олигархи) легко формировали свое лобби в парламенте и во власти, меняли законодательство таким образом, чтобы иметь максимально благоприятные условия для увеличения собственных средств, минимизируя возможности конкурентов в доступе к ресурсам и финансовым потокам.

Сейчас схема сохраняется такой же, но ко всему добавилось еще и лоббирование в назначении на ключевые должности в исполнительной "своих" людей на уровне министров, как минимум. На мелочи украинские олигархи размениваться уже не желают. Просто менять законодательство в собственных интересах стало мало.

Хотя описание проблемы выглядит и примитивно, но она, по-моему, наиболее точно раскрывает суть существующей в стране системы, которая пронизана коррупцией, телефонным правом, карманными судами, продажными правоохранительными органами и так далее. Поэтому решение проблемы не может быть простым. И написание просто закона под громким названием "Об олигархах" – это чистой воды популизм, который не будет иметь никаких правовых последствий для самих олигархов.

То, что государство на уровне закона составит список из 13 крупнейших бизнесменов страны и предоставит им статус "олигарх" отдает очередным избирательным пиаром (с прицелом на формирование предвыборного кейса на ближайшей кампании).

Эффективность борьбы с олигархами может быть исключительно в плоскости формирования законодательной базы на конкурентной основе и ответственности (вплоть до уголовной) за несоблюдение антимонопольного законодательства, ответственности за уплату налогов и выполнение долговых обязательств перед государством. Таким путем шли страны Европейского Союза с самого начала создания объединения, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, те же США еще с начала 20 века, ликвидируя монополии. Примеров и практик немало в мире – главное их имплементировать и выполнять решения. Именно на практическом исполнении и применение законов акцентируют внимание украинской власти западные партнеры. Потому что не громкостью заявлений о принятых решениях, а внедрением реформ измеряется успех страны".

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний:

"В общественном сознании желание отомстить олигархам, а в широком смысле этого слова – богатым – является не новой. Традиция обвинять успешных, состоятельных людей во всех бедах находит хороший отклик в сердцах многих. Хотя эта история, как и мир, не нова.

Для некоторых борьба с олигархами – это желание сделать их снова бедными. Для некоторых – создать равные возможности для ведения политики и бизнеса для всех.

При этом важно понимать, что украинские олигархи сколотили свои состояния, потому что были или завязаны с властью родственными связями, или приближены к криминалу. Кто-то эффективно использовал коррупцию как механизм обогащения, сделав ее деловым инструментом, о котором рассказывают в модных бизнес школах.

Нормально, что украинское общество хочет приложить все усилия, чтобы эпоха таких олигархов миновала навсегда. Именно поэтому, откликаясь на запрос общества, в дебрях украинской власти, которая сосредоточена вокруг президента, появилось предложение принять антиолигархический закон. Так не могли не понимать, что такие шаги получат широкую поддержку в массах.

Однако, если смотреть на эту позицию шире, следует понимать, что украинские олигархи – это бизнес, рабочие места, налоги в конце концов. И сегодня сломать эту систему – означает разрушить некий баланс. К тому же, нужно иметь ответ на ключевой вопрос. Кто придет вместо украинских олигархов? Станет ли лучше, если их место займут западные, китайские, индийские, а то и российские компании? Если с украинским бизнесом есть шанс и возможность разобраться внутри страны, то с иностранными компаниями, получившими влияния подобное тому, какое есть сейчас у наших олигархов, это сделать в какой-то момент станет невозможным.

Поэтому в процессе принятия антиолигархических законов нужно дуть и на холодное, чтобы не разрушить то, что работает, все позитивное, что построено за эти годы.

Да, олигархи должны избавиться от своих активов в определенных отраслях. Например, от телеканалов. Но все прекрасно понимают, что тогда ТВ в Украине исчезнет. И на смену придет далеко не Би-Би-Си (BBC), а какая-нибудь Россия 24. Поэтому принимая решение по, например, владению СМИ, надо четко понимать, какие последствия мы получим изменяя ландшафт владельцев каналов. И таких подводных камней хватает.

Самое главное в процессе переформатирования экономического и политического ландшафта руководствоваться принципом равенства и в святой борьбе с олигархатом не породить еще больше уродливую политико-экономическую систему, в основе которой будут лежать далеко не святые транснациональные кампании".

Ранее "Комментарии" писали, что украинское государство уверенно движется в сторону позитивных изменений во многих сферах. Особое внимание, по мнению президента Владимира Зеленского, уделяется вопросу деолигархизации.

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