Деловые итоги недели: что происходит в последние недели уходящего года (Часть 2)

Многие страны вводят новые ограничения из-за пандемии коронавируса накануне нового 2021 года. Это во многом определяет будущее бизнеса во всем мире. Чем запомнилась прошлая неделя в деловом мире – разбирались журналисты портала "Комментарии".



Фото из открытых источников

Четверг, 17 декабря

Польша без лыж

Власти Польши приняли решение ужесточить карантинные ограничения с 28 декабря по 17 января. Об этом заявил министр здравоохранения Польши дам Недзельский, передает Польское радио.

В частности, 28 декабря будут закрыты торговые центры, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Также не будут работать гостиницы, в том числе для рабочих поездок, будут закрыты горнолыжные курорты.

Кроме того, в новогоднюю ночь в стране введены ограничения на передвижение с 21 часа 31 декабря до 6 часов 1 января.

Всемирный Банк заморозил кредит

Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму 350 млн долл. из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.

ВБ еще в июне фактически одобрил два кредита на политику развития на сумму по 350 млн долл. каждый.

По первому кредиту выполнены все условия но, к сожалению после решения Конституционного Суда по поводу отмены электронных деклараций, нарушены условия выполнения предыдущих кредитов, которые предоставлял Всемирный банк. Из-за этого формальное решение, подписание кредитного соглашения остановлено и оно восстановится после того, как Украина примет меры, чтобы вернуться в рамку тех договоренностей, которые были ранее.

Coca-Cola сокращается

Coca-Cola Co сократит 2200 рабочих мест по всему миру, в том числе 1200 в США, поскольку экономические последствия пандемии COVID-19 вынуждают крупнейшего в мире производителя газировки ускорить реструктуризацию своего бизнеса.

В августе компания заявила, что предлагает услуги по добровольному увольнению 4000 работников в США, Канаде и Пуэрто-Рико, поскольку она стремится упростить себя, пока ее продажи пострадали от кризиса со здоровьем.

В четверг Coca-Cola заявила, что не разглашает количество сотрудников, принявших пакет. В нем также не приводится подробностей о сроках сокращения рабочих мест.

Американцы купили украинский стартап для юристов

Международная legaltech-компания Onit купила украинский стартап в области юридических технологий AXDRAFT с оценкой 10 млн долл. Об этом сообщил сооснователь и СЕО AXDRAFT Юрий Заремба.

Он уточнил, что после продажи останется в стартапе на должности генерального менеджера, а AXDRAFT продолжит работу под старым брендом в украинском офисе.

Команда из 14 человек также не изменится. Сумма сделки не разглашается, однако, по словам Зарембы, это многомиллионная транзакция. В 2019 году стартап оценивали в 10 млн долл.

AXDRAFT – это платформа для автоматизации юридических документов, которая охватывает весь жизненный цикл контрактов от создания из шаблона, до редактирования, согласования и подписания. Платформа призвана помочь юристам и бизнес командам минимизировать рутину в юридических процессах и ускорить работу с документами на 80%.

Компания Onit автоматизирует рабочие процессы, как для юридических, так и для бизнес-команд. Сейчас компания имеет офисы в США, Великобритании и Новой Зеландии и насчитывает более 300 работников.

Поддержка бизнеса в Украине

Правительство запустило портал, который содержит информацию о программах поддержки бизнеса во время карантина и о том, как ее получить. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства.

На сайте размещены пошаговые инструкции, как воспользоваться новыми программами, а также актуальная информация о действующих мерах поддержки. Страница также дополнена отдельным функционалом для онлайн-обращений и получения квалифицированных разъяснений.

Если ФЛП имеет 10 наемных работников, то все его 10 наемных работников + ФЛП получают компенсацию в 8000 гривен. Это довольно достойная помощь с нашей точки зрения на закрытие локдауна, отметил министр.

В частности, сумма в 8000 гривен предоставляться тем ФЛП, деятельность которых указана в перечне КВЭД. Вместе с тем те работодатели, которые не подпали под основной перечень, могут воспользоваться программой "Помощь работодателям в 8000 грн".

Украина и Германия подписали межправительственное Соглашение о финансовом сотрудничестве

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, это рамочное соглашение, которое определяет перечень проектов, договоренности о финансировании которых правительством ФРГ достигнуты во время украинского-германских переговоров за период 2011-2019 годов.

"Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов", – сказано в сообщении.

Принц вегетарианский инвестирует в искусственное молоко

KBW Ventures, компания, основанная принцем Халедом бин Алвалидом бин Талалом Аль-Саудом, увеличила свои инвестиции в базирующуюся в Сингапуре биотехнологическую компанию, стремящуюся производить выращенные в лаборатории молочные продукты.

TurtleTree Labs привлекла 6,2 млн долл. в рамках последнего раунда финансирования. Помимо KBW Ventures, среди других инвесторов были Green Monday Ventures, Eat Beyond Global и Verso Capital.

Основанная в 2019 году компания TurtleTree Labs, офисы которой находятся в Сан-Франциско и Сингапуре, будет использовать средства для ускорения исследований и производства функциональных, биоактивных белков и сложных сахаров, содержащихся в материнском молоке.

Компания надеется, что они будут иметь потенциальные преимущества для здоровья кишечника и мозга, которые могут быть применены как для питания детей грудного возраста, так и для пожилых людей и станут жизнеспособной альтернативой молочным продуктам животного происхождения.

Это вторая инвестиция принца Халеда в TurtleTree Labs в этом году. Его KBW Ventures инвестирует в компании с преобразующими технологиями и бизнес-моделями, а другие инвестиции включают в себя компанию по производству кормов для животных Bond Pet Foods из Колорадо, Beyond Meat в Калифорнии и аквакультурную компанию BlueNalu из Сан-Диего.

Пенсия в Дубае

В Дубае впервые ввели специальные визы для пенсионеров.

Желающие получить визы пенсионеры должны соответствовать одному из четырех критериев:

- иметь ежемесячный доход в размере 4600 евро и больше;

- или сбережения начиная с 230 тысяч евро;

- или недвижимость стоимостью почти в полмиллиона евро;

- возможно сочетание факторов – наличие сбережений и имущество на общую сумму в 460 тысяч евро.

Изначально этот визовый режим предназначался для живущих в Дубае иностранцев, теперь его распространят на людей всего мира, желающих провести здесь свою пенсию, наслаждаясь круглогодичным солнцем и многочисленными мероприятиями.

По оценкам ООН, в прошлом году в Эмираты прибыло больше иностранных граждан, чем во Францию или Канаду.

5G в Германии

Несмотря на массовое сопротивление со стороны членов Бундестага от Социал-демократической партии и Партии зеленых, правительство канцлера Ангелы Меркель заключило сделку с Huawei о строительстве сетей 5G в Германии с соблюдением правил безопасности.

Между тем, крупные страны, такие как США, Великобритания, Индия и Тайвань, планируют заблокировать оборудование Huawei 5G в своих странах.

Ранее правительство США лоббировало правительство Ангелы Меркель, чтобы оно полностью исключило китайскую фирму из-за опасений, что это оборудование может быть использовано для шпионажа со стороны Китая.

Армения блокирует турецкие товары

31 декабря в Армении вступает в силу запрет на ввоз турецких товаров. И это включает в себя магазин Mavi, форпост глобальной турецкой сети быстрой моды.

Этот шаг был мотивирован "открытым и очевидным поощрением и поддержкой со стороной Турции азербайджанской агрессии и ставит перед собой целью положить конец финансовым поступлений и доходам бюджета страны с четким враждебным отношением.

Запрет будет действовать всего шесть месяцев, поскольку это максимальный период, в течение которого государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут вводить односторонние эмбарго такого типа. Но запрет может быть продлен на неопределенный срок.

Пятница, 18 декабря

Новые китайские санкции США

В пятницу администрация Трампа внесла в черный список ведущего китайского производителя микросхем, ограничив доступ корпорации Semiconductor Manufacturing International Corp. к передовым технологиям США из-за ее предполагаемых связей с китайскими военными.

Хитрый Nike

Цифровое приложение магазина Nike для тренировок собирает дополнительные данные о покупательских привычках, личной информации и распорядках упражнений десятков миллионов людей.

По данным компании Sensor Tower, с января по ноябрь этого года приложение Nike Run Club было загружено 15,4 миллиона раз по всему миру, что на 45,3% больше, чем за тот же период 2019 года. Приложение интернет-магазина Nike SNKRS было скачано на 59,5% больше, чем в прошлом году.

Через свои приложения Nike предоставляет информацию – от роста и веса людей до местоположения и привычек ради удобной покупки.

По словам трех инвесторов Nike и нескольких аналитиков, Nike может использовать эти детали для создания рекламы и привлечения клиентов.

Поэтому Nike имеет "значительное преимущество" перед конкурентами благодаря своим приложениям для тренировок. "В начале пандемии Nike сделала бесплатные тренировки в приложении Nike Training Club. Это был мастерский ход ... Они знают все – что именно вы ищете, где вы живете, какие данные у вас на кредитной карте, сколько вы готовы заплатить", – сказал Майкл Фээрти, портфельный менеджер компании Nike Investor Seilern. по управлению инвестициями.

Рефинансирование для своих

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 18 декабря удовлетворил заявки 5 банков на получение рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 9,27 млрд грн под 6% годовых. Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков с мая НБУ выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на общую сумму 48,53 млрд грн.

Кроме того, НБУ предоставил одному банку краткосрочный кредит рефинансирования на срок до 84 дней на сумму 87,9 млн грн под 6% годовых.

Ничего личного, просто бизнес

18 декабря INTERFAX.RU заявила, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса.

Согласно достигнутой в телефонном разговоре договоренности, "в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин".

Разговор касался вопроса организации совместного производства вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Суббота, 19 декабря

Tesla не платит коммуналку

Tesla вынуждена остановить строительство своей фабрики в Берлине из-за невыплаченного залога в размере 100 миллионов евро. Кроме того ещё в октябре местный поставщик коммунальных услуг отключил водоснабжение на рабочем месте после того, как Tesla не оплатила просроченный счет.

Tesla должна была до четверга произвести или гарантировать платеж в размере около 122 миллионов долларов, которые государственные регулирующие органы потребовали в рамках двух условных разрешений на работу, предоставленных Tesla в конце ноября и начале декабря.

Tesla столкнулась с множеством препятствий и столкнулась с немецкими экологическими группами с тех пор, как объявила о планах строительства крупного завода за пределами Берлина. Зеленая лига и Союз охраны природы и биоразнообразия – пожаловались, что производитель электромобилей нарушает среду обитания зимующих ящериц и змей.

Планета бизнеса и редкие металлы

В центре внимания греческой программы "Планета бизнеса" – ограниченные ресурсы, критически важные для перехода к зеленой энергетике и новым технологиями.

Редкоземельные металлы помогают революционизировать мир. Они используются, к примеру, при производстве магнитов, аккумуляторов, комплектующих, нужных в быстрорастущих отраслях новой энергетики – для изготовления электромобилей и ветряных турбин.

Греческая группа Seismotech оптимизирует разведывательные работы, предлагая обойтись без бурения земли и так минимизировать ущерб для окружающей среды.

Никос Мартакис, председатель правления и генеральный директор Seismotech, уточняет: "Технология, которую мы применяем – это так называемая пассивная сейсморазведка, она опирается на регистрацию и анализ природных сейсмических сигналов, таких как землетрясения или сейсмический шум. Так мы можем составлять карты минеральных ресурсов абсолютно безвредным для окружающей среды способом".

Microsoft разрабатывает собственный процессор

Microsoft решила разработать свой процессор, чтобы снизить зависимость от других компаний, в том числе от Intel. процессор основан на архитектуре Arm. Кроме того, в Microsoft изучают возможность создания процессора для персональных компьютеров линейки Surface.

В Microsoft и Arm отказались комментировать сообщение о том, что работает Microsoft над процессорами для серверов и ПК. К косвенным подтверждениям того, что такая работа идет, источник относит тот факт, что компания в последние годы активно переманивала соответствующих специалистов из Intel, AMD, Nvidia и Qualcomm.

В настоящее время Microsoft использует чипы на базе Arm от Qualcomm в некоторых своих ПК Surface.

ФОПов пригласили к Зеленскому

В Офисе президента провели совещание с представителями малого предпринимательства по созданию координационного совета, который должен разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем малого и микробизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу. В совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и ОП. Все они приняли участие в субботнем совещании с помощью видеосвязи.

Ранее "Комментарии" писали о деловых итогах первой половины прошлой недели.

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