Деловые итоги недели: как мир меняется в последние недели уходящего года (Часть 1)

Без сокращений никак не обойтись, но не до бесконечности же – решили мировые компании и начали этапы приспосабливания к новым реалиям. Многие компании проводят оптимизацию своей работы, некоторые делают ребрендинг, а некоторые пытаются внести на рынок какую-то свою фишку. Что придумывают инновационные бренды и не только – разбирались журналисты портала "Комментарии".



Фото из открытых источников

Воскресенье, 13 декабря

500 млн евро для климата бедных стран

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на виртуальной конференции ООН по случаю пятилетия Парижской климатического соглашения пообещала 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.

Они будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а через Всемирный банк и региональные банки развития будет финансироваться – создание ветровых и солнечных электростанций. Также из этих средств будут финансироваться разработка технологий для улучшения хранения энергии и развития электросетей в развивающихся странах, особенно в Африке.

Греция – для туристов

Власти Греции объявили о смягчении ограничительных мер на время рождественских праздников. С 13 декабря по 7 января магазинам разрешили работать в формате выдачи онлайн-заказов. С 14 декабря в стране откроются парикмахерские и книжные магазины,

Комендантский час в стране с 13 декабря по 7 января будет действовать с 22:00 до 05:00.

Нефть в обмен на восстановление

Соглашение о нефти в целях восстановления, подписанное между Египтом и Ираком, вступит в двустороннюю реализацию, как только будут завершены конституционные процедуры", – заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в воскресенье.

В соответствии с соглашением египетские компании будут реализовывать проекты развития в Ираке в обмен на объемы нефти, импортируемые Египтом.

Министр нефти Египта Тарек Эль-Молла недавно заявил, что поддержка нефтепродуктов в Египте упала на 46 процентов в первом квартале 2020-2021 финансового года.

Министр планирования Ирака Халед Баттал заявил, что Ирак стремится разработать конкретный список проектов развития, которые будут реализованы в сотрудничестве с египетской стороной.

Чехи я тоже против Google

Чешская интернет-компания Seznam.cz обратилась к Google в досудебном запросе о выплате 9,072 млрд чешских крон (344,9 млн евро) в качестве компенсации за якобы ограничение конкуренции в общем поиске в Интернете, по оценке международных экономических экспертов за период с 2011 по 2018 год.

По заявлению компании, это является результатом злоупотребления Google своим доминирующим положением на чешском рынке с лицензионными операционными системами и магазинами приложений для смарт-устройств с операционной системой Android.

Китай гасит долги Пакистана

Китай снова оказал помощь Пакистану, поскольку он согласился предоставить линию финансирования в размере 1,5 млрд долларов США для погашения 2 млрд долл., причитающихся Саудовской Аравии, сообщили источники Express Tribune.

Пакистан должен вернуть 1 миллиард долларов в понедельник, а оставшийся 1 миллиард долларов должен быть выплачен в январе, сообщили Tribune источники в министерстве финансов.

Литий в Сербии

Британо-австралийская горнодобывающая группа Rio Tinto сообщила о первых запасах руды на своем литий-боратном проекте Jadar в западной Сербии.

По оценкам, это место содержит 10% мировых запасов лития, который является основным сырьем для производства аккумуляторов для электромобилей.

"Минеральные ресурсы в Сербии включают 55,2 млн т предполагаемых ресурсов при 1,68% Li2O и 17,9% B2O3 с дополнительными 84,1 млн тонн предполагаемых ресурсов при 1,84% Li2O и 12,6% B2O3", – отметили в компании.

На данный момент Rio Tinto инвестировала в проект более 200 млн долларов, и ожидается, что начало производства состоится в 2023 или 2024 году.

Понедельник, 14 декабря

США запросили информацию о финансовой деятельности сына Байдена в Украине

Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена – сына избранного президентом США Джо Байдена – запросило информацию, касающуюся, в том числе, работы Байдена-младшего в украинской компании Burisma.

Всего Минюст затребовал документы от 20 с лишним компаний и организаций, связанных с финансами Хантера Байдена.

Минюст также запросил информацию о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем.

Хантер Байден подтвердил на этой неделе, что прокуратура штата Делавэр ведет расследование, касающееся уплаты им налогов.

Ещё 14 банков на выход

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с начала 2020 года завершил ликвидацию 14 банков, еще 8 банков находятся на завершающей стадии ликвидации. Об этом на пресс-конференции сказала заместительница директора-распорядителя Фонда гарантирования Ольга Билай.

"На сегодняшний день уже ликвидировано 48 банков, которые были исключены из списков, из них 14 были исключены в этом году. Еще 20 банков полностью завершили продажу активов. Еще в 28 банках у нас продолжается процедура ликвидации, 8 из них находятся на завершающей стадии. Лишь три банка находятся в активной стадии ликвидации – это "Родовид банк", "ВТБ банк" и банк "Аркада", – сказала Билай.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2020 года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков более 373 млн грн гарантированного возмещения и вернул кредиторам банков более 7,2 млрд грн.

В Украине по состоянию на 30 ноября 2020 года действует всего 74 банка.

Украинский бизнесмен получила заказ от NASA

Космическое агентство NASA объявило победителей отбора программы по доставке на орбиту небольших спутников, по итогам которого наибольшую сумму получит компания Firefly Aerospace с офисом в Днепре.

В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта европейского инвестора Firefly Space Systems выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков.

Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине.

Речь идет о программе Launch Services Program по доставке сверхмалых спутников типа CubeSat, микро- и наноспутников на орбиту Земли.

В рамках контакта VCLS Demo 2 компания Firefly Aerospace получит наибольшую сумму в размере $9,8 млн. Две другие компании, получившие контракт – Astra Space и Relativity Space – получат 3,9 и 3 млн долл. соответственно.

Забастовки фермеров в Дели

От 200 000 до 300 000 женщин, мужчин и детей разбили лагеря на автомагистралях, ведущих в столицу страны Дели. Они прибыли из соседних провинций, в частности из Пенджаба, а также из Харьяны, Уттар-Прадеша и Раджастана.

Все дело в законодательстве которое, по мнению фермеров, серьезно повлияет на их способность зарабатывать на жизнь приличным доходом.

Закон регулирует новые отношения мелких фермеров с крупными корпорациями в пользу последних. Вплоть до запретов обращения в суды в случае неудачной сделки с корпорацией.

Лондон запасается

Правительство Великобритании рекомендовало магазинам создать запасы продовольственных товаров на случай, если стране придется выйти из ЕС без соглашения. Супермаркеты и министры очень обеспокоены паническими покупками. "Они видели, что произошло во время пандемии коронавируса, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и теперь они знают, как быстро все может пойти не так",— сказал представитель одного из супермаркетов.

Хакерские атаки на США

В понедельник Министерство внутренней безопасности США и тысячи предприятий собрались расследовать масштабную хакерскую кампанию, которую, как подозревают официальные лица, направило правительство России. Электронные письма, отправленные должностными лицами DHS, которое контролирует безопасность границ и защиту, отслеживались хакерами в рамках сложной серии взломов.

Атаки, впервые обнаруженные в воскресенье, также затронули министерство финансов и торговли США.

Технологическая компания SolarWinds, которая была ключевой отправной точкой для хакеров, сообщила, что до 18 тыс. ее клиентов загрузили скомпрометированное обновление программного обеспечения, которое позволяло хакерам незаметно шпионить за компаниями и агентствами в течение почти девяти месяцев.

Вторник, 15 декабря

ФОПы под Радой и стычки с полицией

15 декабря в правительственном квартале Киева снова собрались представители бизнеса. Участники акции просили Раду рассмотреть и принять законопроекты, которые касаются упрощенного налогообложения для физлиц-предпринимателей .

У них два ключевых требования. Первое – смягчение январского локдауна (ФОПы требуют от Кабмина расширить перечень бизнесов, которые смогут работать во время жесткого карантина).

Второе – отмена тотальной фискализации.

Между митингующими и полицией произошла стычка с использованием газовых баллончиков, когда протестующие пытались установить палатки. Пострадали митингующие, одной женщине повредили глаз. По данным полиции пострадали 40 полицейских.

Болгарские таксисты бастуют

Водители такси организуют акцию протеста с требованием повышения цен. Об этом сообщила Федерация водителей такси и перевозчиков Болгарии.

Их главное требование – поднять цены. Стартовая цена должна составлять 2,10 лв., за километр днем нужно платить 1,30 лв, а ночью – 1,50 лв., звонок – 2,10 лв., а проживание – 0,42 лв. /мин. Среди других требований – отмена их патентного налога полностью на 2021 год.

В октябре Министерство транспорта объявило, что государство покроет часть патентного налога на такси в следующем году в качестве меры по компенсации трудностей, связанных с кризисом COVID. Также правительство выступает с контраргументом, что с пандемией запросы на такси выросли, но денег у клиентов не стал больше.

Энергия в Британии подешевеет

Профсоюзы Британии добились от национального регулятора газа Ofgem- значительных послаблений в оплате за отопление для бытовых потребителей.

Домохозяйства, использующие стандартные тарифы на электроэнергию для покупки газа и электроэнергии, вскоре могут автоматически перейти к сделкам с более дешевыми энергоносителями в соответствии с предложениями, выдвинутыми правительством Великобритании.

Стандартные тарифы на электроэнергию часто называют штрафом за лояльность, потому что они, как правило, дороже, чем конкурентные сделки с фиксированной ставкой, разработанные для того, чтобы привлечь клиентов у их существующих поставщиков энергии.

Переход к автоматическому переключению был бы самым смелым шагом правительства для вмешательства в счета за электроэнергию.

Несмотря на то, что Ofgem снизил верхний предел оплаты за электроэнергию на зиму, домохозяйства могут обнаружить, что их счета более чем на 100 фунтов стерлингов выше, потому что они используют гораздо больше энергии, чем обычно, оставаясь дома.

Получается замкнутый круг из потери доходов от потери работы и роста цен за больше потребление, если безработный остается дома.

Число людей, которые могут потерять работу из-за финансовых последствий коронавируса, в 2020 году превысит 1 миллион человек, что окажет дополнительное финансовое давление на домохозяйства. Это серьезно скажется на примерно 3,5 млн домов, которые уже живут в условиях нехватки топлива.

В то время как британка Клер Споттисвуд (председатель набсовета Нафтогаза) поддерживает британцев в оплате коммуналки, она стимулирует рост цен на газ в Украине.

Рекордный вклад в бизнес-образование

Миллиардер-инвестор Марио Габелли сделал рекордное пожертвование в Фордхэмский университет для поддержки своей одноименной бизнес-школы.

35 миллионов долларов – самый крупный подарок, полученный Фордхэмом за 179-летнюю историю, побив рекорд в 25 миллионов долларов, который он установил десять лет назад, когда университет в Бронксе назвал Школу бизнеса Габелли в его честь.

Эта сумма профинансирует широкий спектр программ в бизнес-школе, включая стипендии для аспирантов и практический опыт, такой как инвестиционный фонд, управляемый студентами, который позволяет студентам младших и старших курсов финансировать эндаументов университета. А также финансировать портфели, ориентированные на экологические, социальные и управленческие методы инвестирования, которыми, по словам университета, будут управлять выпускники и студенты.

Adidas допускает продажу Reebok

Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, оценивает стратегические альтернативы для своего бренда Reebok, включая возможность продажи.

Как сообщается во вторник, в пресс-релизе adidas, окончательное решение будет объявлено 10 марта 2021 года, когда компания должна представить финансовую отчетность за четвертый квартал и провести мероприятие для инвесторов.

Adidas приобрела Reebok в 2006 году за 3,8 млрд долл. В 2016 году компания запустила программу финансового оздоровления бренда. Reebok вернулся к рентабельности в 2018 году – на два года раньше, чем изначально планировалось.

В отчетности за третий квартал, опубликованной в ноябре, компания зафиксировала снижение выручки брендов Reebok и adidas на 7% и на 2% соответственно.

Экология как новый индекс

Во вторник (15 декабря) Программа развития Организации Объединенных Наций представила свой новый индекс человеческого развития, добавив критерии, основанные на выбросах CO2 и влиянии стран на ресурсы.

Представив свой новый отчет о человеческом развитии (тридцатое издание) 15 декабря, агентство ООН меняет свое программное обеспечение, интегрируя выбросы углекислого газа в расчет индекса человеческого развития (ИЧР) и в материальный след стран, таким образом создавая новый экспериментальный индекс.

Беспилотные грузовики Walmart

Во вторник Walmart заявила, что добавила второй маршрут для пилотной программы, в которой для поставок используются беспилотные грузовики, за пределы штата Арканзас в штат Луизиана, где находится их базовый магазин.

По словам Walmart, партнеры проехали более 70 тыс. миль в Бентонвилле с водителем-безопасником. Изначально у грузовиков будет водитель-безопасник. Пилотный проект начнется в начале следующего года по 20-мильному маршруту между Новым Орлеаном и Метаири, штат Луизиана.

Служба вертолетных такси Blade выходит на рынок

Blade – похожая на Uber компания, занимающаяся перевозками на короткие расстояния, известная своими вертолетными рейсами в Хэмптонс.

Несколько инициаторов готовы сделать её публичной и вложить дополнительные средства в капитализацию.

Сделка оценивается в 825 млн долл. и поддерживается множеством известных СМИ, включая председателя IAC Барри Диллера, кино- и музыкального магната Дэвида Геффена, босса iHeartMedia Боба Питтмана и генерального директора Discovery Дэвида Заслава.

Также Роб Визенталь, бывший руководитель Warner Music и Sony, основавший Blade в 2014 году, сказал, что первичное публичное размещение акций позволит его компании расширить новые маршруты и инфраструктуру городского воздушного транспорта, а также ускорить переход от использования обычных самолетов к электрическим, оснащенным вертикальным взлетом и посадкой.

Известный в основном жителям Манхэттена как способ быстро добраться до Хэмптона или Нантакета, Blade также стремится выйти на новые маршруты, включая Северо-Восточный коридор и Западное побережье США, а также на международном уровне в Азии.

Среда, 16 декабря

Как выжить в локдаун

Дюссельдорфская компания Perfumery Douglas GmbH называлась парфюмерной – по крайней мере, до вторника. Около четверти из 450 филиалов в Германии теперь будут работать под маркой "аптека".

В противном случае, как и все другие розничные торговцы, которые не предлагают товары повседневного спроса, они должны были закрыться. Существуют исключения, которые затрагивают еженедельные рынки, магазины здоровой пищи, оптику, специалистов по акустике слуховых аппаратов, автомастерские и велосипедные мастерские, химчистки, прачечные самообслуживания, рынки животных и кормов, оптовиков, продажу рождественских елок и аптеки – но только не парфюмерия.

Китай откажется от австралийского угля

Австралия призывает Китай разъяснить сообщения в государственных СМИ о запрете импорта австралийского угля. Растущие политические разногласия между двумя торговыми партнерами совпадают с рядом тарифов и ограничений, наложенных Пекином на экспорт сельскохозяйственной продукции Австралии.

Китай неофициально запретил импорт австралийского угля с октября, потому что поставки якобы были низкого качества, и чиновники в Канберре изо всех сил пытаются установить, точны ли отчеты Global Times.

Экспериментальное жилье для бедных

Саудовская Аравия заявила, что предоставит больше жилья для поддержки нуждающихся семей в 2021 году.

Цели включают предоставление жилья наиболее нуждающимся семьям и стимулирование предприятий, производящих жилье, к привлечению современных и футуристических строительных технологий с целью увеличения производственных мощностей, снижения затрат и повышения качества.

Таким образом, это не просто новые спальные районы по старым строительным технологиям, а экспериментальные технологичные жилые проекты с учетом и применением экологичных технологий.

Водород на марше

Азербайджанская SOCAR и итальянская Snam проведут совместные исследования в сфере трубопроводной транспортировки водорода. Об этом в среду сообщил управляющий директор TAP AG Лука Шиппати.

"Мы считаем водород одним из новых рубежей, на котором следует сосредоточиться. По этой причине собираемся подготовить технико-экономическое обоснование, чтобы проверить, какое процентное содержание водорода в природном газе транспортабельно по нашей инфраструктуре", – заявил Шиппати.

Concorde Capital купил "Амстор"

Победителем аукциона с предложением 456 млн грн стало ООО "Мадера Девелопмент" (конечный бенефициар – основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Стартовая цена лота составляла 283,5 млн грн. Продажа соответствующих объектов недвижимости состоялась в рамках ликвидации ООО "Амстор". Эта структура была признана банкротом постановлением Хозсуда Днепропетровской области от 23 июля 2019 года.

Первый в Украине Центр 3D печати металлом

Группа компаний "ТАС" открыла первый в Украине Центр 3D печати металлом "3D Metal Tech", который специализируется на изготовлении широкого ассортимента серийных и индивидуальных хирургических имплантатов из титанового сплава.

Технологии металлической 3D печати (альтернативное название – аддитивные технологии) позволяют изготавливать хирургические имплантаты (эндопротезы), которые ранее невозможно было выпускать другими методами из-за их сложной геометрической, ячеистой или трабекулярной структуры.

До этого времени импланты такого типа украинцы могли приобрести только за границей.

Из-за высокой стоимости и длительного времени ожидания, количество операций с использованием индивидуально изготовленных имплантов было незначительным даже в Киеве.

Благодаря внедрению Группой "ТАС" в производство новейших технологий в Украине теперь будут изготавливаться аддитивные импланты, которые полностью имитируют естественную структуру костной ткани, лучше воспринимаются организмом, легкие и удобные в протезировании.

Технология медицинской 3D печати уже заработала в центре "3D Metal Tech" в Киеве. На днях здесь была выпущена первая в Украине партия хирургических имплантатов с титанового сплава, изготовленная на современном 3D принтере "Concept Laser M2" от General Electric.

Свободная торговля с Британией

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Соглашение предусматривает, что пошлины на промышленную продукцию исчезают совсем. Небольшие исключения для удобрений, электроники и автомобилей могут (но не обязательно будут) облагаться пошлиной не более за 1-2% в течение следующих двух лет. А с 2023 года пошлин на промышленную продукцию не будет вообще".

Напомним, "Комментарии" писали, на какую зарплату могут рассчитывать украинцы в 2021 году.

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