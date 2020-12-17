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Главная Новости Бизнес бюджет Минималка-2021: на какую зарплату могут рассчитывать украинцы
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Минималка-2021: на какую зарплату могут рассчитывать украинцы

Стало известно, на сколько повысится минимальная зарплата украинцев

сегодня, 14:50
Автор:

Таисия Ерохина

Минимальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет дважды. Об этом сообщается в материале "Комментариев".

Минималка-2021: на какую зарплату могут рассчитывать украинцы

Фото из открытых источников

Так, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во втором чтении.

Согласно документу, с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тыс. грн, а второе повышение (до 6500 грн) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.

По мнению аналитика "ТелеТрейда" Сергея Родлера, повышение минимальной зарплаты должно крайне негативно отразиться на положении бизнеса, особенно малого, так как вместе с ней вырастут и обязательные выплаты в бюджет. Эксперт считает, что решение о росте минималки является сугубо политическим и едва ли способно привести к реальному улучшению материального положения граждан. Скорее, еще большее число предпринимателей получат мотивацию к сокращению штата и уходу в тень.

"В связи с этим польза для бюджета от роста налогов совершенно неочевидна, – считает Родлер. – Если правительство и может потянуть увеличение минималки, то вряд ли способно будет оказать должную поддержку бизнесу в условиях слабой потребительской активности".

Напомним, украинские эксперты спрогнозировали, что будет с ценами в 2021 году и до какого уровня дойдет инфляция.

Как сообщалось ранее, по статистике украинские женщины зарабатывают меньше мужчин: если средняя "мужская" зарплата по итогам второго квартала 2020 года составляет 12 159 грн, то "женская" – всего 9740 грн. Такая несправедливость не укрылась от бдительного глаза премьер-министра Дениса Шмыгаля, который отметил, что в Украине до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей. И эта ситуация привела к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами достигает в разных отраслях 25%.


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