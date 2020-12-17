Минималка-2021: на какую зарплату могут рассчитывать украинцы

Язык
Coinspot 17.12.2020
BTC/USD
22769.58
ETH/USD
657.36
LTC/USD
100.00
НБУ 17.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Минимальная
зарплата украинцев в 2021 году вырастет дважды. Об этом сообщается в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Так, 15 декабря
Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во втором
чтении.
Согласно
документу, с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6
тыс. грн, а второе повышение (до 6500 грн) ко второму чтению перенесли с 1 июля
на 1 декабря.
По мнению аналитика
"ТелеТрейда" Сергея Родлера, повышение минимальной зарплаты должно крайне
негативно отразиться на положении бизнеса, особенно малого, так как вместе с
ней вырастут и обязательные выплаты в бюджет. Эксперт считает, что решение о
росте минималки является сугубо политическим и едва ли способно привести к
реальному улучшению материального положения граждан. Скорее, еще большее число
предпринимателей получат мотивацию к сокращению штата и уходу в тень.
Напомним, украинские
эксперты спрогнозировали, что
будет с ценами в 2021 году и до какого уровня дойдет инфляция.
Как сообщалось
ранее, по
статистике украинские женщины зарабатывают меньше мужчин: если средняя
"мужская" зарплата по итогам второго квартала 2020 года составляет 12
159 грн, то "женская" – всего 9740 грн. Такая несправедливость не
укрылась от бдительного глаза премьер-министра Дениса Шмыгаля, который отметил,
что в Украине до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным
отношением к женщинам со стороны работодателей. И эта ситуация привела к тому,
что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами достигает в разных отраслях
25%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости