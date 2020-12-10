Минус четверть зарплаты: почему женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше мужчин

По статистике украинские женщины зарабатывают меньше мужчин: если средняя "мужская" зарплата по итогам второго квартала 2020 года составляет 12 159 грн, "женская" – всего 9740 грн. Такая несправедливость не укрылась от бдительного глаза премьер-министра Дениса Шмыгаля, который отметил, что в Украине до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей. И эта ситуация привела к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами достигает в разных отраслях 25%.



Мужчина и женщина

"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, чем вызвана такая большая разница и насколько ситуация в нашей стране отличается от положения вещей в Европе.

Вопрос дискриминации

По словам Дениса Шмыгаля, если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин юридически одинаковы, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. К сожалению, в нашем обществе все еще наблюдается дискриминационное отношение работодателей к женщинам-сотрудницам. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, "мужских" и "женских" профессий, декрета, возраста, внешности и даже характера, говорит Шмыгаль, и это мешает всем украинцам становиться более состоятельными и более успешными.

"Вспоминая слова своего институтского преподавателя о том, что "есть статистика толковая, а есть потолковая", задаюсь вопросом: что и как Шмыгаль считал? – говорит генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрий Гороховский. – По всей видимости, общее количество женщин, общее количество мужчин и их средние зарплаты. Но если в стране, например, 95% процентов продавцов – женщины, понятно, как это влияет на средний показатель".

Юрий Гороховский признается: за 15 лет в рекрутинге он ни разу не встречал дискриминацию по половому признаку. Ни один потенциальный работодатель никогда не говорил, что, мол, "женщине на этой должности заплатим на 25% меньше". Более того, сегодня наблюдается другая тенденция – работодатели просят предлагать им женщин-кандидатов, поясняя, что они надежнее и адекватнее мужчин.

Семья против карьеры

Тем не менее, предвзятое отношение к женщинам на украинском рынке уже давно ни для кого не секрет. Ранее эксперты Международной организации труда отмечали, что в нашей стране женщины работают больше мужчин, поскольку после полного рабочего дня заступают по вечерам на "домашнюю вахту", а зарабатывают гораздо меньше. При этом не исключено, что женщину и вовсе не возьмут на работу, если на тех же условиях можно взять на это место мужчину.

"В большинстве стран мира женщины зарабатывают меньше мужчин, и во многом это связано со спецификой профессий, – соглашается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Часто женщины работают неполный день, чтобы проводить больше времени с семьей и детьми. Многие женщины отдают предпочтение работе, с которой можно, например, пораньше уйти, чтобы иметь возможность забрать ребенка из детского сада или школы. Но если же для женщин на первый план выходит карьера, они нередко достигают очень больших высот".

И все же, говорит директор по странам Восточной Европы компании World Staff Виталий Михайлов, комментируя цифры, озвученные премьером, нужно понимать, какие именно данные берутся в расчет. Одно дело, если в одной компании на аналогичных должностях работают два бухгалтера, женщина и мужчина, с зарплатами 10 тыс. грн и 12,5 тыс. грн соответственно. В этом случае мы действительно можем говорить о разнице в 25%. Но сравнение зарплат в среднем по стране не совсем корректно, поскольку, во-первых, сравниваются зарплаты в разных компаниях, во-вторых, мужчины изначально работают на более высокооплачиваемых должностях.

Работодатели, при любых раскладах отдающие предпочтение мужчинам, поясняют, что их не устраивает в представительницах прекрасного пола. Дело в том, что для большинства женщин на первом месте стоит семья: по окончании рабочего дня они торопятся домой, ни о каких сверхурочных не может быть и речи, а если у женщины часто болеет ребенок, то она просто не вылезает из больничных.

Отдельный разговор – негласное разделение вакансий на "мужские" и "женские". Не секрет, что "мужскими" в нашей стране традиционно считаются должности директоров и топ-менеджеров, в то время как продавцами, уборщицами, посудомойками работают женщины.

"Со времен украинского козацтва в нашем менталитете отложилось, что руководитель – это, скорее всего, мужчина, и это убеждение популярно по сей день, – отметил Михайлов в беседе с "Комментариями. – Если посмотреть на наш парламент, Кабинет министров директоров предприятий, то можно сделать вывод о том, что в Украине мужчин на руководящих постах не менее 70%, а то и больше".

Психологи считают, что определенная доля вины за дискриминацию на рынке труда лежит на самих женщинах. По словам психолога Марины Деркач, в то время как дамы часто склонны приуменьшать свои способности и умения, мужчины их наоборот преувеличивают. Например, на предложение заняться новой незнакомой работой женщина в лучшем случае признается, что никогда ничем подобным не занималась, в то время как мужчина уверенно заявит, что справится с задачей.

В Украине мужчины себя лучше продают и больше ценят, говорит Виталий Михайлов. Они больше ориентированы на карьеру и зарабатывание денег, в то время как в приоритетах у женщины, как правило, семья. Конечно, случает и наоборот, но значительно реже.

"Чаще всего мужчина является основным, а то и вовсе единственным добытчиком в семье, – говорит эксперт. – В таких условиях он просто вынужден себя продавать дороже и требовать повышения зарплаты. Женщина зачастую – это второй работающий человек в семье, и для многих работа вблизи от дома в хорошем коллективе становится более значимым фактором, чем конкурентная зарплата".

Связи с благополучием нет

"Если сравнить украинские цифры, характеризующие разницу в зарплатах, с европейскими, мы увидим, что здесь все не так однозначно, – отметил в беседе с "Комментариями" аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер. – Например, наименьшая разница в зарплатах женщин и мужчин отмечается в Румынии и Люксембурге (около 3%), в то время как в Германии, которая считается одной из самых толерантных стран Европы, разница достигает 20%. В среднем по Европе, согласно данным Европейской Комиссии, разница составляет порядка 15%".

Таким образом, приходит к выводу эксперт, какой-либо взаимосвязи величины гендерного разрыва зарплат от благополучия страны не наблюдается – скорее, речь идет о различиях в менталитете.

"Если проанализировать данные глубже, то можно увидеть, что, как правило, среди молодежи зарплата мужчин и женщин практически одинаковая, а разрыв проявляется уже в среднем возрасте, когда многие женщины после рождения ребенка начинают больше внимания уделять семье и воспитанию детей, что идет в ущерб карьерным амбициям, – считает Родлер. – При этом появление детей в семье в подавляющем большинстве случаев не оказывает никакого влияния на карьеру мужчин".

Кстати, эксперт советует обратить внимание на тот факт, что по статистике в период карантина и удаленной работы разница между зарплатами мужчин и женщин сократилась. По словам Родлера, пока сложно сказать, что именно повлияло на улучшение показателя, но, говорит аналитик, учитывая, например, упрощение доступа к работе для женщин с детьми, можно прогнозировать, что распространение удаленки вполне способно нивелировать гендерные различия в оплате труда.

Ранее "Комментарии" писали, Когда и почему в Украине вероятны задержки пенсий и зарплат.

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