Когда и почему в Украине вероятны задержки пенсий и зарплат: прогноз экспертов

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Таисия Ерохина
Задержек пенсий и
зарплат, по крайней мере, до конца нынешнего года, не предвидится. А вот в 2021
году есть такая вероятность. Об этом сообщается
в материале "Комментариев". Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Так, старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин уверен: если срочно не начать радикальные экономические реформы и не получить поддержки международных финансовых институтов к середине 2021 года, задержки пенсий и зарплат могут стать вполне вероятным сценарием.
Как заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, задержек пенсий и зарплат, по крайней мере, до конца года, не будет. Другое дело – что нас ждет в 2021-м. Так, в бюджете, действительно, есть серьезная дыра. Это, в частности, связано с тем, что не получили ожидаемый транш от МВФ. По мнению эксперта, правительству надо будет работать по двум направлениям: сокращение расходов бюджета – и попытка нарастить доходы.
Что касается расходов, Вадим Иосуб думает, что до последнего попытаются не затрагивать социальные – зарплаты, пенсии, пособия и т.д.
По мнению Вадима Иосуба, проблем можно было бы избежать, получи Украина деньги МВФ.
Напомним, эксперты спрогнозировали, как локдаун может добить не эпидемию, а украинскую власть.
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