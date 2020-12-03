Когда и почему в Украине вероятны задержки пенсий и зарплат: прогноз экспертов

Задержек пенсий и зарплат, по крайней мере, до конца нынешнего года, не предвидится. А вот в 2021 году есть такая вероятность. Об этом сообщается в материале "Комментариев". Фото из открытых источников

Так, старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин уверен: если срочно не начать радикальные экономические реформы и не получить поддержки международных финансовых институтов к середине 2021 года, задержки пенсий и зарплат могут стать вполне вероятным сценарием.

Как заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, задержек пенсий и зарплат, по крайней мере, до конца года, не будет. Другое дело – что нас ждет в 2021-м. Так, в бюджете, действительно, есть серьезная дыра. Это, в частности, связано с тем, что не получили ожидаемый транш от МВФ. По мнению эксперта, правительству надо будет работать по двум направлениям: сокращение расходов бюджета – и попытка нарастить доходы.

Что касается расходов, Вадим Иосуб думает, что до последнего попытаются не затрагивать социальные – зарплаты, пенсии, пособия и т.д.

"Вероятнее всего, порежут какие-то инвестиционные расходы, которые еще не освоены (строительство, модернизация). Любое же посягательство на социальные расходы приведет к снижению рейтинга и правительства, и президента, – поясняет аналитик. – Что касается роста доходов, тут ничего особенно нового не придумаешь. Никаких новых налогов или повышение существующих ставок вводить не будут. Единственный вариант – работа с крупными неплательщиками. Попытка уменьшить задолженность по налогам".

По мнению Вадима Иосуба, проблем можно было бы избежать, получи Украина деньги МВФ.

Напомним, эксперты спрогнозировали, как локдаун может добить не эпидемию, а украинскую власть.

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