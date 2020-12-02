Дефицит бюджета: на что способна пойти власть

Год заканчивается с серьезной дырой в бюджете. Государству не хватает около 250 млрд гривен. Украинские эксперты поделились с читателями "Комментариев" мнениями касательно действий правительства и опасностей для украинцев — задержка пенсий, рост тарифов, сокращение социальных расходов, проч.

Правительство изыскивает способы покрыть дефицит бюджета

"Грядет война налоговиков с плательщиками налогов"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин считает, что проект бюджета-2021 четко дает ответ на вопрос "латания дыры".

"Украину в лице населения ждет рост тарифов (на электроэнергию, газ), а бизнес ожидает рост налогового и административного давления, – поясняет аналитик. – Формально не поднимая ключевые налоги (кроме акцизов и экологического налога), контролирующим органам предлагается собрать в бюджет на 145 млрд налогов больше, чем в текущем году. В условиях неопределенности и продолжения глубочайшего по времени экономического кризиса это начало настоящей войны налоговиков с плательщиками налогов".

На вопрос "На какие шаги власть может пойти, а на какие – не решится?" Вячеслав Черкашин ответил цитатой из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова:

– Вы можете сказать – что им придет в голову?

– Всё, что угодно!

Эксперт уверен: если срочно не начать радикальные экономические реформы и не получить поддержки международных финансовых институтов к середине 2021 года, задержки пенсий и зарплат могут стать вполне вероятным сценарием.

"Посягательство на социальные выплаты понизит рейтинг власти"

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что задержек пенсий и зарплат, по крайней мере, до конца года, не будет. Другое дело – что нас ждет в 2021-м.

"В бюджете, действительно, есть серьезная дыра. Это, в частности, связано с тем, что не получили ожидаемый транш от МВФ. Хоть и он эту дыру не закрыл бы, – уверен эксперт. – Очевидно, что правительству надо будет работать по двум направлениям: сокращение расходов бюджета – и попытка нарастить доходы".

Что касается расходов, Вадим Иосуб думает, что до последнего попытаются не затрагивать социальные – зарплаты, пенсии, пособия и т.д.

"Вероятнее всего, порежут какие-то инвестиционные расходы, которые еще не освоены (строительство, модернизация). Любое же посягательство на социальные расходы приведет к снижению рейтинга и правительства, и президента, – поясняет аналитик. – Что касается роста доходов, тут ничего особенно нового не придумаешь. Никаких новых налогов или повышение существующих ставок вводить не будут. Единственный вариант – работа с крупными неплательщиками. Попытка уменьшить задолженность по налогам".

По мнению Вадима Иосуба, проблем можно было бы избежать, получи Украина деньги МВФ.

"Если бы они пришли раньше, за ними могли бы прийти и другие – ЕБРР или макрофинансовая помощь ЕС. Вероятно, было бы больше денег частных инвесторов, – отмечает эксперт. – МВФ уже пояснил паузу в реализации совместной программы: неожиданная летняя смена руководства НБУ (в глазах западных кредиторов это поставило под вопрос независимость Нацбанка), отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией (и даже откат в отдельных направлениях, как с тем же е-декларированием) и не очень удачные параметры бюджета на 2021 год (с дефицитом в первоначальном варианте, который невозможно покрыть)".

Как сообщал портал "Комментарии", дефицит бюджета Украины составляет 7,5% или 1,4 млрд долларов, который она не может финансировать самостоятельно. Поэтому, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, нам следует искать внешнее финансирование.





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