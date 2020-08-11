Дефицит бюджета: как долго Украина сможет латать дыры за счет заимствований

Дефицит бюджета Украины составляет 7,5% или 1,4 млрд долларов, который она не может финансировать самостоятельно. Поэтому, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, нам следует искать внешнее финансирование. Так, он рассчитывает, что до конца года Украина получит кредитов на сумму более 8 млрд долларов. "Комментарии" узнали у экспертов, реально ли получение подобной суммы, чем будем расплачиваться и как долго мы еще сможем затыкать дыры в бюджете за счет заимствований.

"Европа давать в долг "просто так", на покрытие дефицита бюджета, не собирается"

Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает позицию министра финансов понятной и логичной.

"Несмотря на довольно оптимистичные прогнозы НБУ и Минфина о замедлении темпов падения экономики и снижении инфляции, реальная потребность дефицита бюджета (с учетом необходимости возврата долгов МВФ и другим кредиторам) составляет не менее 8 млрд долларов. Европа уже дала понять, что в этом году у неё масса своих проблем - и давать в долг "просто так", на покрытие дефицита бюджета, она не собирается. Только под конкретные, зримые проекты", – отмечает эксперт.

Что касается МВФ, Всемирного Банка и других международных финансовых структур, то, по мнению Руслана Бизяева, можно рассчитывать на максимум получение ещё до 3 млрд долларов на отдачу старых долгов".

При этом, подчеркивает эксперт, данной суммы не хватит и "дозанимать" придется, используя "пирамиду" облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Отсюда, считает Руслан Бизяев, можно предположить, что третий квартал в этом вопросе мы пройдем относительно спокойно (кредит от ЕС на 1,2 млрд евро "сгладит острые углы"), а вот в четвертом квартале следует готовиться к "шторму".

"Ситуация в отечественной экономике будет ещё больше запутываться"

Дефицит сводного бюджета Украины за 6 месяцев 2020 составил всего около 38 млрд гривен, напоминает глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

"Конечно, к концу года дефицит увеличится, – отмечает она. – Скорее всего не прямо пропорционально в сравнении с первым полугодием, но точно это будет не 10 млрд долларов, запланированных правительством ранее, когда ещё было совсем не понятно, к каким экономическим последствиям приведёт пандемия".

Вопрос, по мнению Оксаны Чепижко, в том – как и за счёт чего перекрыть дефицит бюджета?

"Наша власть не отличается оригинальностью. Уже, традиционно, было решено - взять в долг у международных структур, продолжить играться с ОВГЗ и... ещё раз немного поджать местный бизнес. Например, вынуть 8 млрд грн из кармана малого и среднего бизнеса, заставив с 1 августа купить в обязательном порядке кассовые аппараты", – отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает Оксана Чепижко, обращаясь к международным структурам наше правительство четко понимает, что кредит в 1,2 млрд евро от Европы был последним, выданным на таких мягких условиях. С учетом того, что Европа, Азия и Америка имеют сегодня в условиях гибридного карантина массу своих экономических проблем, которые надо решать.

"К сожалению, эти деньги идут не на развитие, а на "проедание". У правительства нет программы развития, отсутствуют точки роста, проект "Большое строительство" нужного мультипликатора не дал. Поэтому ситуация в отечественной экономике будет ещё больше запутываться и ухудшаться", – прогнозирует Оксана Чепижко.

"Следствием политики бесконечных заимствований рано или поздно будет дефолт"

Экономический эксперт Владислав Банков уверен: "Вопрос не в сумме, а в цене заимствований. И главный момент - несбалансированость бюджета, которая опускает страну всё глубже в долговую яму".

При падающей экономике основная задача Минфина - не в поиске кредиторов, а в сокращении и оптимизации затрат бюджета, подчеркивает Владислав Банков.

"Мы прекрасно понимаем, что следствием политики бесконечных заимствований рано или поздно будет дефолт. Но это не пугает госчиновников, которые настроены "распилить" как можно больше за время пребывания у власти", – говорит эксперт.

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