Эксперты рассказали, почему макроэкономический прогноз Кабмина не станет реальностью

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Елена Волкова
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Каких показателей реально достичь, какие смущают и при каких условиях реальность может оказаться лучше или хуже прогноза - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.
В Минэкономики ожидают в 2021 году рост ВВП на 4,6% (до 4 505 млрд грн в абсолютном выражении), средний прогнозный курс доллара – 29,1 грн/долл., а индекс потребительских цен – 108,1% в среднем к предыдущему году. Прогнозируется, что в 2022 году ВВП составит уже 5 089,4 млрд грн (104,3% к предыдущему году), в 2023 году - 5 689,7 млрд грн (104,7% к предыдущему году), а индекс потребительских цен в среднем к предыдущим годам будет в 2022-м – 106,7%, в 2023 – 106%.
В правительстве считают, что будет расти и прибыль предприятий: в 2021 году – 911 млрд грн, в 2022 – 1034,6 млрд грн, в 2023 – 1171,9 млрд грн.
Финансовый эксперт, эксперт института Growford Алексей Кущ считает, что прогноз разработан, исходя из неоправданного оптимизма по поводу восстановления мировой экономики.
"Многие показатели демонстрируют фундаментальное непонимание структуры украинской экономики, – говорит эксперт. – При низких темпах инфляции, экономика развиваться не может. А мы находимся на том уровне развития экономики, когда ей нужны большие объемы инвестиций. Без мощных капиталовложений разогрева не случится. К тому же, не будем забывать, что у нас – сырьевая экономика. Она зависит от динамики роста мировых цен на сырье (продовольствие, метал, руда)".
Низкие показатели инфляции, заложенные в прогноз, говорят, о том, что экономика не будет развиваться, уверен Алексей Кущ. А потому, считает он, сочетание макроэкономической якобы стабильности, которая прописан в прогнозе (показатель инфляции, курс), не соответствует реальности.
"В 2021 году можно будет показать рост экономики на фоне упадка 2020, если не будет новых волн коронавируса, – отмечает эксперт. – Но это будет обманный рост. Потому что на деле будет восстанавливаться экономический потенциал, ранее искусственно сниженный в результат карантина. А насчет настоящего роста, приращивания экономического эффекта к достигнутому на конец 2019 года уровню – есть большие сомнения".
Украине нужна новая индустриализация, динамическое развитие, считает Алексей Кущ. А для старта, для первого толчка требуется инвестиционный потенциал.
"И инфляция в данном случае, – отмечает эксперт, – является первым двигателем экономического росте. Естественно, речь не о галлопирующих темпах, а в пределах 10-15%. Тогда наша экономика сможет расти выше 5% в год. А прогнозируемая правительством инфляция в 5-6% даст нам экономический рост на уровне всего 2-3%".
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отмечает, что прогноз, как всегда, – оптимистический. Поэтому и рост ВВП там заложен, и низкая инфляция.
"В действительности всё будет по-другому, – считает эксперт. – Скорее всего, будет падение ВВП. Если в этом – на 8-9%, то в следующем – на уровне 2-3%. Ростом это точно не назовешь. Мировая экономика ведь не ориентирована сейчас, в условиях всеобщего кризиса, на рост".
А в Украине, подчеркивает Александр Охрименко, просто нет драйверов, которые могли бы повлиять на рост экономики.
"Так что правильнее будет сказать, что нас ждет не рост, а замедление темпов падения, – подчеркивает экономист. – А вот в 2022 году будет небольшой рост. Так всегда бывает после определенного падения стабилизация – некий период стабилизации, после чего – рост. Впрочем, может вмешаться ряд непредвиденных факторов, как в этом году – пандемия, карантин и всеобщий удар по экономике. Ведь если вспомнить макро-экономический прогноз на этот год, мы увидим что практически ничего не сработало".
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что прогноз Кабмина взят "с потолка".
"Прежде, чем прогнозировать на 2021-2023 года, нужно понять, как мы завершим 2020-й, – поясняет эксперт. – Непонятно, сколько будет длиться пандемия, сколько будут действовать ограничения, с эти связанные, негативно влияющие на экономику… В нынешних условиях более-менее реальный экономический прогноз нельзя давать дольше, чем на 7-8 дней. Как прогноз погоды. Ведь сколько еще продлятся события, связанные с пандемией, не могут ответить не то что экономисты, но и медики, эпидемиологи".
Андрей Новак считает сверхпозитивный прогноз от Кабмина (правительство рассчитывает на рост экономики Украины в последующие годы благодаря развитию промышленности, увеличение доли переработки в аграрном секторе, программе поддержки малого и среднего бизнеса, улучшение бизнес-климата, приватизации) пиар-ходом перед местными выборами.
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