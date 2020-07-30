Эксперты рассказали, почему макроэкономический прогноз Кабмина не станет реальностью

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Каких показателей реально достичь, какие смущают и при каких условиях реальность может оказаться лучше или хуже прогноза - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

В Минэкономики ожидают в 2021 году рост ВВП на 4,6% (до 4 505 млрд грн в абсолютном выражении), средний прогнозный курс доллара – 29,1 грн/долл., а индекс потребительских цен – 108,1% в среднем к предыдущему году. Прогнозируется, что в 2022 году ВВП составит уже 5 089,4 млрд грн (104,3% к предыдущему году), в 2023 году - 5 689,7 млрд грн (104,7% к предыдущему году), а индекс потребительских цен в среднем к предыдущим годам будет в 2022-м – 106,7%, в 2023 – 106%.

В правительстве считают, что будет расти и прибыль предприятий: в 2021 году – 911 млрд грн, в 2022 – 1034,6 млрд грн, в 2023 – 1171,9 млрд грн.

“Нужны большие объемы инвестиций”

Финансовый эксперт, эксперт института Growford Алексей Кущ считает, что прогноз разработан, исходя из неоправданного оптимизма по поводу восстановления мировой экономики.

"Многие показатели демонстрируют фундаментальное непонимание структуры украинской экономики, – говорит эксперт. – При низких темпах инфляции, экономика развиваться не может. А мы находимся на том уровне развития экономики, когда ей нужны большие объемы инвестиций. Без мощных капиталовложений разогрева не случится. К тому же, не будем забывать, что у нас – сырьевая экономика. Она зависит от динамики роста мировых цен на сырье (продовольствие, метал, руда)".

Низкие показатели инфляции, заложенные в прогноз, говорят, о том, что экономика не будет развиваться, уверен Алексей Кущ. А потому, считает он, сочетание макроэкономической якобы стабильности, которая прописан в прогнозе (показатель инфляции, курс), не соответствует реальности.

"В 2021 году можно будет показать рост экономики на фоне упадка 2020, если не будет новых волн коронавируса, – отмечает эксперт. – Но это будет обманный рост. Потому что на деле будет восстанавливаться экономический потенциал, ранее искусственно сниженный в результат карантина. А насчет настоящего роста, приращивания экономического эффекта к достигнутому на конец 2019 года уровню – есть большие сомнения".

Украине нужна новая индустриализация, динамическое развитие, считает Алексей Кущ. А для старта, для первого толчка требуется инвестиционный потенциал.

"И инфляция в данном случае, – отмечает эксперт, – является первым двигателем экономического росте. Естественно, речь не о галлопирующих темпах, а в пределах 10-15%. Тогда наша экономика сможет расти выше 5% в год. А прогнозируемая правительством инфляция в 5-6% даст нам экономический рост на уровне всего 2-3%".

“Всё будет по-другому”

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отмечает, что прогноз, как всегда, – оптимистический. Поэтому и рост ВВП там заложен, и низкая инфляция.

"В действительности всё будет по-другому, – считает эксперт. – Скорее всего, будет падение ВВП. Если в этом – на 8-9%, то в следующем – на уровне 2-3%. Ростом это точно не назовешь. Мировая экономика ведь не ориентирована сейчас, в условиях всеобщего кризиса, на рост".

А в Украине, подчеркивает Александр Охрименко, просто нет драйверов, которые могли бы повлиять на рост экономики.

"Так что правильнее будет сказать, что нас ждет не рост, а замедление темпов падения, – подчеркивает экономист. – А вот в 2022 году будет небольшой рост. Так всегда бывает после определенного падения стабилизация – некий период стабилизации, после чего – рост. Впрочем, может вмешаться ряд непредвиденных факторов, как в этом году – пандемия, карантин и всеобщий удар по экономике. Ведь если вспомнить макро-экономический прогноз на этот год, мы увидим что практически ничего не сработало".

“Пиар-ход перед местными выборами”

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что прогноз Кабмина взят "с потолка".

"Прежде, чем прогнозировать на 2021-2023 года, нужно понять, как мы завершим 2020-й, – поясняет эксперт. – Непонятно, сколько будет длиться пандемия, сколько будут действовать ограничения, с эти связанные, негативно влияющие на экономику… В нынешних условиях более-менее реальный экономический прогноз нельзя давать дольше, чем на 7-8 дней. Как прогноз погоды. Ведь сколько еще продлятся события, связанные с пандемией, не могут ответить не то что экономисты, но и медики, эпидемиологи".

Андрей Новак считает сверхпозитивный прогноз от Кабмина (правительство рассчитывает на рост экономики Украины в последующие годы благодаря развитию промышленности, увеличение доли переработки в аграрном секторе, программе поддержки малого и среднего бизнеса, улучшение бизнес-климата, приватизации) пиар-ходом перед местными выборами.





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