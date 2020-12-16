Что будет с ценами в 2021 году: прогноз

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Таисия Ерохина
Украинские эксперты
прогнозируют отложенный рост инфляции в 2021 году. Об этом сообщается
в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Как сообщил экономист
Александр Гаврутенко, по итогам года мы можем увидеть, как значительное
повышение инфляции при продолжении кризиса, так и стабилизацию на уровне 6-7%
по итогам хорошего для экономики года.
Аналитик
"ТелеТрейд" Сергей Родлер прогнозирует, что инфляция, скорее всего,
превысит 6% на фоне отложенного потребительского спроса.
В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что инфляция по итогам года будет около 10%.
Как сообщал
портал "Комментарии" ранее, эксперты спрогнозировали, на какой
курс доллара к гривне могут рассчитывать украинцы с нового года. По
прогнозам, курс доллара в 2021 году будет только расти, поскольку на сегодняшний
момент национальная валюта – гривня – слишком слаба, чтобы обеспечить свою
стабильность.
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