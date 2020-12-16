Что будет с ценами в 2021 году: прогноз

Украинские эксперты прогнозируют отложенный рост инфляции в 2021 году. Об этом сообщается в материале "Комментариев".

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Как сообщил экономист Александр Гаврутенко, по итогам года мы можем увидеть, как значительное повышение инфляции при продолжении кризиса, так и стабилизацию на уровне 6-7% по итогам хорошего для экономики года.

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер прогнозирует, что инфляция, скорее всего, превысит 6% на фоне отложенного потребительского спроса.

"Дело в том, что в текущем году рост цен сдерживался низкой активностью потребителей, предпочитающих экономить в трудные времена. Но уже сейчас мы наблюдаем некоторое восстановление покупательской активности, что находит отражение в цифрах по инфляции: в октябре она ускорилась до 2,6% в годовом измерении. Возобновление экономической активности будет способствовать дальнейшему разгону инфляции", — пояснил Родлер.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что инфляция по итогам года будет около 10%.

"У нас всегда после низкой инфляции идет так называемый отложенный рост, – поясняет эксперт. – Во время кризиса инфляция сдерживалась паникой, но когда коронавирус уйдет в прошлое и люди будут меньше переживать по поводу финансовых перспектив, они начнут больше тратить и цены пойдут вверх".

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, эксперты спрогнозировали, на какой курс доллара к гривне могут рассчитывать украинцы с нового года. По прогнозам, курс доллара в 2021 году будет только расти, поскольку на сегодняшний момент национальная валюта – гривня – слишком слаба, чтобы обеспечить свою стабильность.

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