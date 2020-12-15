Экономика-2021: какими будут инфляция и курс после пандемии

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Гурген Григорян
Это был тяжелый и непредсказуемый год, и, судя по прогнозам отечественных экспертов, следующий будет ненамного легче. Ведь с нами остается все, от чего хотелось бы избавиться – от экономических, политических и социальных проблем до полной неопределенности во всех сферах.
Фото: пресс-служба НБУ
Что же нас ждет в 2021-м, насколько вырастут цены, каким будет курс, сможет ли оживиться экономика – на эти и другие вопрос "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.
Сегодня мы видим углубление экономического кризиса, так что процесс восстановления экономики будет затяжным как в мире, так и в Украине, считает президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.
У нас ежедневно растет государственный долг, пропасть в государственном бюджете, увеличивается безработица, практически все сектора падают, продолжает эксперт. Экономика находится в режиме ожидания и неопределенности, и этот период – один из самых трудных, потому что нас ждет много изменений, под которые нужно будет быстро подстраиваться. Изменения в поведении людей будут влиять на развитие бизнеса, и уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы стимулировать развитие новых направлений, которые смогут стать нашими "кормильцами".
Учитывая вышесказанное, говорит Вовченко, ожидать роста ВВП в 2021 году не приходится. Чтобы выйти хотя бы на докризисный уровень, нужно наращивать экспорт, развивать агропромышленный сектор, IT-сферу, альтернативную энергетику.
Если говорить о конкретных цифрах, то эксперты дают достаточно противоречивые прогнозы, поясняя, что в текущих условиях они являются совершенно неблагодарным занятием, поскольку слишком многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки и превентивных мер правительства.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что рост экономики в 2021-м составит порядка 4%. Эксперт поясняет, что это чистая математика – после обвала в 2020 году даже небольшое оживление покажет статистический рост.
По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака в наступающем году украинскую экономику ожидает не рост, а падение примерно на 2%.
Примерно такой же широкий прогноз можно дать и по инфляции, продолжает Гаврутенко. По итогам года мы можем увидеть как ее значительное повышение при продолжении кризиса, так и стабилизацию на уровне 6-7% по итогам хорошего для экономики года.
Александр Охрименко считает, что инфляция по итогам года будет около 10%.
По мнению Александра Вовченко, курс доллара в 2021-м будет только расти, поскольку на сегодня гривна слишком слаба, чтобы обеспечить свою стабильность. В то же время Александр Гаврутенко считает, что курс находится под давлением из-за пандемии, поэтому есть вероятность, что укрепление национальных валют может наблюдаться как при продолжении кризиса, так и после выхода из него.
По словам Алексея Куща, в следующем году можно ожидать курс в диапазоне 27-30 грн за доллар, поскольку влияние на него будет разносторонним. С одной стороны, на рост доллара сыграют рост цен на энергоносители и восстановление спроса на импорт: с восстановлением импорта будет расти спрос импортеров на валюту. Кроме того, с 1 января могут сократиться объемы прокачки газа через Украину, что уменьшит экспортную выручку и также окажет негативное влияние на курс.
С другой стороны, говорит Кущ, экспорт все меньше зависит от металла и все больше от аграрного сектора, что является позитивным фактором, который будет держать курс. Определенную поддержку гривне окажет и постпандемическое восстановление экономики: подтянется вверх металлургия, возможны подвижки в других сферах. И, наконец, можно ожидать очередную раскрутку пирамиды ОВГЗ, в ходе которой произойдет приток спекулятивного капитала на рынок от нерезидентов.
Глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин рассматривает три сценария для курса доллара: базовый (29,0-30,5 грн), пессимистический (30,0 – 31,5 грн) и оптимистический (28,5-29,5 грн).
По словам Шевчишина, ключевыми факторами, влияющими на прогноз, являются несколько факторов: эпидемиологический (как Украина справится с пандемией, насколько продолжительным будет локдаун), политический (как мы выйдем из кризиса Конституционного суда и антикоррупционного скандала), экономический (какой будет урожай и цены на мировых рынках, какие будут цены на энергоносители). От этих факторов зависит сотрудничество с западными кредиторами и МВФ. Долговая нагрузка на 2021-й остается высокой, бюджет-2021 раздут, и если экономическая и деловая активность не придут в норму, пережить 2021 год без инфляционного и девальвационного движения будет невозможно.
Ранее "Комментарии" писали, что украинцам массово отказывают в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином.
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