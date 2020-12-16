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Главная Новости Бизнес финансы Доллар будет расти: эксперты озвучили прогноз на 2021 год
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Доллар будет расти: эксперты озвучили прогноз на 2021 год

По прогнозам, высока вероятность роста курса к уровню в 29 грн за доллар

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Курс доллара в 2021 году будет только расти, поскольку на сегодня гривна слишком слаба, чтобы обеспечить свою стабильность. Такой прогноз делает в материале "Комментариев" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

Доллар будет расти: эксперты озвучили прогноз на 2021 год

Фото из открытых источников

В то же время экономист Александр Гаврутенко считает, что курс находится под давлением из-за пандемии, поэтому есть вероятность, что укрепление национальных валют может наблюдаться как при продолжении кризиса, так и после выхода из него.

Тогда как аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер рассказал, что сейчас мы наблюдаем снижение курса гривны к доллару, который дешевеет на валютном рынке в связи с перетоком капитала в более рискованные активы. По мнению эксперта, вряд ли подобная тенденция сохранится надолго, так как в Украине остается много нерешенных проблем, которые будут отпугивать инвесторов. Кроме того, ставка НБУ была ощутимо снижена, из-за чего украинские бумаги потеряли былую привлекательность для нерезидентов.

"Иными словами, повторения истории 2019-го ожидать не стоит. В таких условиях гораздо больше шансов на рост курса к уровню в 29 грн за доллар и выше, чем на его укрепление", — отметил Родлер.

Экономист Алексей Кущ прогнозирует, что в следующем году можно ожидать курс в диапазоне 27-30 грн за доллар. Будут иметь значение такие факторы, как рост цен на энергоносители и восстановление спроса на импорт. Кроме того, с 1 января могут сократиться объемы прокачки газа через Украину, а это уменьшит экспортную выручку и окажет негативное влияние на курс. 

Кущ отмечает, что при этом экспорт все меньше зависит от металла и все больше от аграрного сектора, что является позитивным фактором, который будет держать курс.

"Определенную поддержку гривне окажет и постпандемическое восстановление экономики: подтянется вверх металлургия, возможны подвижки в других сферах. И, наконец, можно ожидать очередную раскрутку пирамиды ОВГЗ, в ходе которой произойдет приток спекулятивного капитала на рынок от нерезидентов", — резюмировал эксперт.

Напомним, эксперт дал совет украинцам, в какой валюте хранить деньги.


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