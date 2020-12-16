Доллар будет расти: эксперты озвучили прогноз на 2021 год

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Таисия Ерохина
Курс доллара в
2021 году будет только расти, поскольку на сегодня гривна слишком слаба, чтобы
обеспечить свою стабильность. Такой прогноз делает в
материале "Комментариев" президент Института реформ и развития Киева
Александр Вовченко.
Фото из открытых источников
В то же время
экономист Александр Гаврутенко считает, что курс находится под давлением из-за
пандемии, поэтому есть вероятность, что укрепление национальных валют может
наблюдаться как при продолжении кризиса, так и после выхода из него.
Тогда как аналитик
"ТелеТрейд" Сергей Родлер рассказал, что сейчас мы наблюдаем снижение
курса гривны к доллару, который дешевеет на валютном рынке в связи с перетоком
капитала в более рискованные активы. По мнению эксперта, вряд ли подобная
тенденция сохранится надолго, так как в Украине остается много нерешенных проблем,
которые будут отпугивать инвесторов. Кроме того, ставка НБУ была ощутимо
снижена, из-за чего украинские бумаги потеряли былую привлекательность для
нерезидентов.
Экономист Алексей
Кущ прогнозирует, что в следующем году можно ожидать курс в диапазоне 27-30 грн
за доллар. Будут иметь значение такие факторы, как рост цен на энергоносители и
восстановление спроса на импорт. Кроме того, с 1 января могут сократиться
объемы прокачки газа через Украину, а это уменьшит экспортную выручку и окажет
негативное влияние на курс.
Кущ отмечает, что
при этом экспорт все меньше зависит от металла и все больше от аграрного
сектора, что является позитивным фактором, который будет держать курс.
Напомним, эксперт
дал совет украинцам, в
какой валюте хранить деньги.
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