В какой валюте хранить деньги: эксперт дал совет украинцам

Мировые эксперты говорят о важности мультивалютной корзины, поэтому желательно хранить деньги сразу в нескольких валютах. Такой совет дал украинцам президент ОО Деловой клуб "Партнер", инвестиционный консультант Сергей Ивагло, который является экспертом по управлению личными капиталами (семейные деньги), в материале "Комментариев".

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"Суть в том, что нужно распределять инвестиции по разным валютам. Что-то — в гривне, что-то в долларе или евро, – поясняет инвестиционный консультант. – К примеру, 40% — гривневые резервы, 60% — в иностранной валюте".

Еще одна рекомендация — сохранять деньги и создавать первичные резервы в валюте, в которой вы живете. То есть, если получаете деньги за свою работу в долларах — храните в долларах. Если в гривне — в гривне.

Кроме того, эксперт советует украинцам не реагировать на незначительные колебания курса.

"Что хуже всего можно сделать, когда начинаются валютные качели? Бегать по обменкам и переводить гривны в доллары или обратно. Это всегда приводит к хаосу — и потере денег. Нужно быть погруженным в этот сегмент, торговать валютой, чтобы отследить эти скачки — и сэкономить или приумножить", – подчеркивает эксперт.

Если наступает "валютный психоз", то лучше обратиться к личному финконсультанту, а также ознакомиться с рекомендациями экспертов в компетентных изданиях.

Эксперт добавил, что в длинной перспективе (10+ лет) гривна — такая же крутая валюта, как и доллар. И если на 10-20 лет положить на депозит эквивалентную сумму в долларах и гривне, то на выходе окажется, что денег — одинаково.

"У гривны гораздо выше доходная часть. Потому она не только перегоняет инфляцию, но и наращивает капитал с учетом средних ставок доходности", – отмечает Сергей Ивагло.

Как сообщалось, "Комментарии" объявили новый опрос: какой банк украинцы считают лучшим.

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