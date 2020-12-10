В какой валюте хранить деньги: эксперт дал совет украинцам

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Таисия Ерохина
Мировые эксперты
говорят о важности мультивалютной корзины, поэтому желательно хранить деньги
сразу в нескольких валютах. Такой совет дал украинцам президент ОО Деловой клуб
"Партнер", инвестиционный консультант Сергей Ивагло, который является
экспертом по управлению личными капиталами (семейные деньги), в
материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
Еще одна рекомендация
— сохранять деньги и создавать первичные резервы в валюте, в которой вы живете.
То есть, если получаете деньги за свою работу в долларах — храните в долларах.
Если в гривне — в гривне.
Кроме того, эксперт
советует украинцам не реагировать на незначительные колебания курса.
Если наступает
"валютный психоз", то лучше обратиться к личному финконсультанту, а
также ознакомиться с рекомендациями экспертов в компетентных изданиях.
Эксперт добавил,
что в длинной перспективе (10+ лет) гривна — такая же крутая валюта, как и
доллар. И если на 10-20 лет положить на депозит эквивалентную сумму в долларах
и гривне, то на выходе окажется, что денег — одинаково.
Как сообщалось, "Комментарии"
объявили новый опрос: какой банк украинцы считают лучшим.
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