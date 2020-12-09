Какой курс валют ждать украинцам «под елочку» – прогноз

"Комментарии" выяснили, ожидать ли украинцам курсовых потрясений, когда и почему они могут произойти и как можно смягчить их последствия. Фото из открытых источников

"Значительного спроса на валюту пока не прогнозируется"

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко не прогнозирует каких-то значительных курсовых потрясений в краткосрочной перспективе.

"Значительного спроса на валюту пока не прогнозируется, невзирая на погашение в ближайшие дни крупного выпуска ОВГЗ — на 10,4 млрд грн. Ожидается, что его получат госбанки, которые перевкладывают средства в новые выпуски гособлигаций", – отмечает эксперт.

По ее словам, спрос и предложение на валютном рынке в декабре 2020 тоже находятся в относительном балансе. И это несмотря на то, что НБУ не появляется на валютном Межбанке уже более 3-х недель, и эксперты уверены, что он нескоро выйдет на рынок.

Негативным фактором, который существенно может повлиять на валютный курс остается дефицит бюджета на 2020 год, считает Оксана Чепижко.

"Дело в том, что его финансирование, предположительно, формируется за счет скрытой эмиссии гривни (через механизмы рефинансирования и ОВГЗ), – говорит эксперт. – Впрочем, скорее всего, проникновение средств в экономику будет медленным. Поэтому на фоне слабой деловой активности, в том числе из-за карантинных ограничений, такая эмиссия не станет драйвером девальвации, по крайней мере, в текущем году".

Ещё одним существенным фактом, который повлияет в полной мере на курс валют, является голосование в ВР за Госбюджет-2021. Это один из важных маркеров для того, чтобы Украина получила хоть какой-то прогресс в переговорах с МВФ, подчеркивает Оксана Чепижко.

"Что хуже всего можно сделать, когда начинаются валютные качели? Бегать по обменкам и переводить гривны в доллары или обратно"

Президент ОО Деловой клуб "Партнер", инвестиционный консультант Сергей Ивагло, который является экспертом по управлению личными капиталами (семейные деньги), советует украинцам не реагировать на незначительные колебания курса.

"Что хуже всего можно сделать, когда начинаются валютные качели? Бегать по обменкам и переводить гривны в доллары или обратно. Это всегда приводит к хаосу — и потере денег. Нужно быть погруженным в этот сегмент, торговать валютой, чтобы отследить эти скачки — и сэкономить или приумножить", – подчеркивает эксперт.

По его словам, в длинной перспективе (10+ лет) гривна — такая же крутая валюта, как и доллар. И если на 10-20 лет положить на депозит эквивалентную сумму в долларах и гривне, то на выходе окажется, что денег — одинаково.

"У гривны гораздо выше доходная часть. Потому она не только перегоняет инфляцию, но и наращивает капитал с учетом средних ставок доходности", – отмечает Сергей Ивагло.

Он также обращает внимание, что все мировые эксперты говорят о важности мультивалютной корзины.

"Суть в том, что нужно распределять инвестиции по разным валютам. Что-то — в гривне, что-то в долларе или евро, – поясняет инвестиционный консультант. – К примеру, 40% — гривневые резервы, 60% — в иностранной валюте. Еще рекомендация — сохранять деньги и создавать первичные резервы в валюте, в которой вы живете. Если получаете деньги за свою работу в долларах — храните в долларах. Если в гривне — в гривне. А если наступает "валютный психоз" — набираем личного финконсультанта и он вас "расколдует". Или же читайте правильные в советы в правильных и компетентных изданиях".

Напомним, эксперт спрогнозировал, на каком уровне удержится гривня.

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