На каком уровне удержится гривня: прогноз эксперта

Накануне Нового года гривня сохранит свою стабильность и будет находиться в диапазоне 28,25-28,35 грн за доллар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. Фото из открытых источников

Как сообщил эксперт, курс украинской гривны держится на уровне 28,27 гривни за доллар на фоне пассивности покупателей — нерезидентов и импортеров. Сейчас рынок готовится к новогоднему периоду и уже снижает активность, заявил Шевчишин. Так, игроки переваривают новый утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год, в документе которого удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. Тем временем, глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявил, что парламент проголосует за проект госбюджета на 2021 год в течение двух недель.

"Негативом для рынка и гривны выступает старт китайскими инвесторами ПАО "Мотор Сич" международного арбитража с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд долларов, поскольку инвесторы квалифицируют действия украинской власти, как экспроприацию их инвестиций в это предприятие, — пишет Шевчишин. — Доарбитражного урегулирования достичь не удалось. По информации СМИ, в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird".

Вероятно, отмечает эксперт, в ближайшее время гривня продолжит сохранять свою стабильность и будет двигаться в диапазоне 28,25-28,35 гривни за доллар. Низкие уровни, резюмирует Шевчишин, будет привлекать покупателей.

Как ранее сообщалось, эксперты спрогнозировали, к чему ведет рост коммуналки в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!