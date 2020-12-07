На каком уровне удержится гривня: прогноз эксперта

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Таисия Ерохина
Накануне Нового
года гривня сохранит свою стабильность и будет находиться в диапазоне
28,25-28,35 грн за доллар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как сообщил эксперт, курс украинской гривны держится на уровне 28,27 гривни за доллар на фоне пассивности покупателей — нерезидентов и импортеров. Сейчас рынок готовится к новогоднему периоду и уже снижает активность, заявил Шевчишин. Так, игроки переваривают новый утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год, в документе которого удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. Тем временем, глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявил, что парламент проголосует за проект госбюджета на 2021 год в течение двух недель.
Вероятно, отмечает эксперт, в ближайшее время гривня продолжит сохранять свою стабильность и будет двигаться в диапазоне 28,25-28,35 гривни за доллар. Низкие уровни, резюмирует Шевчишин, будет привлекать покупателей.
Как ранее сообщалось, эксперты спрогнозировали, к чему ведет рост коммуналки в Украине.
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