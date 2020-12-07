kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

18968.54

ETH/USD

586.92

LTC/USD

81.93

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика На каком уровне удержится гривня: прогноз эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

На каком уровне удержится гривня: прогноз эксперта

Прогнозируется, что в ближайшее время гривня продолжит сохранять свою стабильность

сегодня, 19:51
Автор:

Таисия Ерохина

Накануне Нового года гривня сохранит свою стабильность и будет находиться в диапазоне 28,25-28,35 грн за доллар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

На каком уровне удержится гривня: прогноз эксперта

Фото из открытых источников

Как сообщил эксперт, курс украинской гривны держится на уровне 28,27 гривни за доллар на фоне пассивности покупателей — нерезидентов и импортеров. Сейчас рынок готовится к новогоднему периоду и уже снижает активность, заявил Шевчишин. Так, игроки переваривают новый утвержденный Кабмином проект госбюджета на 2021 год, в документе которого удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. Тем временем, глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" заявил, что парламент проголосует за проект госбюджета на 2021 год в течение двух недель.

"Негативом для рынка и гривны выступает старт китайскими инвесторами ПАО "Мотор Сич" международного арбитража с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд долларов, поскольку инвесторы квалифицируют действия украинской власти, как экспроприацию их инвестиций в это предприятие, — пишет Шевчишин. — Доарбитражного урегулирования достичь не удалось. По информации СМИ, в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird".

Вероятно, отмечает эксперт, в ближайшее время гривня продолжит сохранять свою стабильность и будет двигаться в диапазоне 28,25-28,35 гривни за доллар. Низкие уровни, резюмирует Шевчишин, будет привлекать покупателей.

Как ранее сообщалось, эксперты спрогнозировали, к чему ведет рост коммуналки в Украине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AndyShev79/posts/3493860677393676?__cft__[0]=AZWRyjtq-6nuiDGweX0cliKVUe2KDBG2wZZpRhijX1gDFWZ7yM6ZEQ5RJLhDZIohXbmu6247pHKwXogQjkOWQMklpnOxPQHjnEeCNRGPHxNNm89Ug9ia7-mxcTblWC1OtLE&__tn__=%2CO%2CP-R
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ