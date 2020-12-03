К чему ведет рост коммуналки в Украине: прогноз экспертов

За год коммунальные услуги подорожали на 57 процентов. При этом значительная часть украинцев обеднела, а коммуналка продолжает расти. Когда и при каких условиях возможен (и возможен ли) в Украине тарифный майдан? Если не он – то какой (майдан предпринимателей, врачей, медиков и т.д.)? "Комментарии" узнали ответы у экспертов. Фото из открытых источников

"От медиков и врачей можно было бы ожидать, скорее, забастовки"

Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга сомневается в возможности тарифного майдана.

"Единственный реальный способ борьбы с зачастую необоснованными тарифами является наращивание долгов. Люди просто прекращают платить за коммуналку, – отмечает Михаил Чаплыга. – Тем более, что на время карантина, продолжающегося с весны, введен запрет на отключение должников от сетей. Поставщики, которые пытаются "отрубить" потребителей от газа или электричества, рисуют получить штраф в десятки тысячи гривен".

Вряд ли в Украине в нынешней ситуации возможны майданы врачей или медиков, хоть ситуация что у одних, что у других – из разряда "на грани".

"От медиков и врачей можно было бы ожидать, скорее, забастовки. Это процедура переговоров, которая позволяет решать вопросы в рамках социального диалога. Но мы ведь знаем, что сейчас происходит в больницах… Не до забастовки, – подчеркивает эксперт. – А вот те же предприниматели, которые продолжают отстаивать свои права в центре Киева и не только, уже задумались о том, чтобы регистрировать новую профсоюзную организацию или брать под контроль уже существующую. Нужна концентрация, разработка общих протоколов действий, создание мобильных юридических групп. Ранее недостаточно эффективный профсоюзный инструмент мы хотим наполнить реальным содержанием и возможностями".

"Фактически вы платите и за себя, и за своего соседа, который не платит"

Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко со ссылкой на недавно обнародованные данные, отмечает: по состоянию на начало ноября в Украине каждая семья в среднем задолжала 2769 грн за коммунальные услуги. А общий долг за коммунальные услуги составляет 56,1 млрд грн.

"Действия власти во времена господства коронавируса, слабая поддержка при усилении давления на предпринимателей, снижающийся уровень достатка на фоне повышения тарифов – всё это приводит к тому, что люди не оплачивают платежки. Но тарифный майдан возможен только тогда, когда начнут привлекать к ответственности за неуплату этих долгов (в том числе через суд) — и это приобретет массовый характер", – уверен Сергей Войченко.

По состоянию на сегодняшний день, власть, осознавая, что это может привести к большому общественному коллапсу, пошла другим путем.

"Она просто перевела часть ответственности путем увеличения тарифов для тех, кто платит, – отмечает кандидат юридических наук. – То есть, фактически вы платите и за себя, и за своего соседа, который не платит. Тем самым компенсируете поставщику риски неоплаты. Также поставщик пытается экономить за счет снижения качества… Пока, на фоне других проблем, люди не особо обращают на это внимание. Но рано или поздно всему наступает предел".

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