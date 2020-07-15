Деньги вместо бэби-боксов: почему социальная политика Украины балансирует между двумя крайностями

О том, что новорожденные малыши перестали получать бэби-боксы, СМИ пишут не первый месяц. Сначала неразбериху списывали на карантин, но выяснилось, что как раз в этом случае коронавирус оказался ни при чем.



"3 марта 2020 года было принято постановление Кабинета Министров Украины №172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощью "пакет малыша", – прояснили ситуацию в Минсоцполитики в официальном сообщении на сайте ведомства. – Согласно этому постановлению в 2020 году закупка одноразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводится централизованной закупочной организацией – государственное учреждение "Профессиональные закупки". Однако, 30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупок, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупок одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году, "пакетом малыша", разработал проект правительственного решения. В нем предусматривается введение выплаты денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родились в 2020 году, и не были обеспечены этой помощью".

Бэби-боксы в Украине: аргумент в пользу рождения

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, решение отменить процедуру закупки свидетельствует о том, что Антимонопольный комитет работает.

"Неоднократно проводились расследования, в рамках которых утверждалось, что из заявленных 5 тыс. грн на состав "пакета малыша" по-настоящему расходовали менее 3 тыс. грн, – констатировал Орыщак. – То есть остальные деньги уходил в тень".

Но если с бэби-боксами все так сложно, не правильнее ли будет их вообще отменить, а не пытаться компенсировать деньгами?

По словам главы Национального совета экономического развития Алексея Дорошенко, государство никогда ничего не делает просто так, всегда преследуются какие-то цели. Как правило, помощь при рождении ребенка стимулирует рождаемость и говорит о том, что государству в перспективе нужна рабочая сила. Если же стране рабочая сила не нужна, то она не стимулирует рождаемость, а, то и вовсе ее ограничивает, как это было в свое время в Китае, когда проводилась политика "одна семья – один ребенок".

"Денежная помощь у нас все же не является определяющим фактором при принятии родителями решения "рожать или не рожать", – продолжает Дорошенко. – Но при этом мы можем говорить о том, что в семьях с низким достатком такая помощь действительно является аргументом в пользу рождения малыша".

Бэби-боксы в Украине: лучше деньгами

Большинство экспертов, опрошенных "Комментариями", сходятся на том, что если выбирать между деньгами и наборами, то с экономической и социальной точек зрения деньги предпочтительнее.

В частности, Алексей Дорошенко, аргументируя свою мысль, отметил: в процессе наполнения бэби-боксов лоббируются определенные отрасли, причем чаще всего – импортные, и совершенно не исключено, что эти наборы и были придуманы в интересах конкретных производителей, в том числе. Если же заменить готовые наборы деньгами, большая часть средств останется внутри страны и уйдет не в карманы нескольким производителям, а распределится по экономике более равномерно.

С тем, что выплаты деньгами, а не готовым набором продукции, стимулируют потребительскую активность в стране, а семьи потратят средства в соответствии со своими нуждами, соглашается и Максим Орыщак. Эксперт напоминает: в Украине очень развит рынок секонд-хэнда, а, значит, некоторые предметы, которые входили в "пакет малыша" – например, тот же термометр или погремушки – можно получить от родственников, знакомых, купить дешевле на вторичном рынке. А сэкономленные деньги направить на покрытие других потребностей ребенка, которые, по мнению родителей, являются первоочередными.

Бэби-боксы в Украине: не надо изобретать велосипед

В свое время, когда вводились бэби-боксы, у их сторонников был такой аргумент: мол, в него вошли исключительно детские товары, а вот если дать родителям деньги, совсем не факт, что они будут потрачены на ребенка. Экономисты говорят, что подобные доводы не выдерживают никакой критики.

"В данном случае вопрос о гарантиях задействования средств не является основным, – говорит Орыщак. – Это дополнительная финансовая поддержка семей. Для тех, у кого этот ребенок не первый, ценнее возможность приобрести продукцию, которая действительно нужна, а не получить еще одну погремушку".

А эксперт института Growford Алексей Кущ признается, то когда видит все эти метания в социальной политике, каждый раз задается вопросом: неужели Украина навсегда обречена балансировать между идиотскими и дурацкими решениями?

"Приходится констатировать, что у нас, к сожалению, пока не случалось правильного применения позитивных инструментов социальной политики, применяемой в других странах, – отмечает Кущ. – Украина, как правило, впадает в две крайности – это либо массовая бесконтрольная раздача денег, либо такой неадекватный механизм поддержки семей, как бэби-наборы, запущенные Гройсманом".

Во-первых, как уже говорилось выше, такие наборы практически всегда сопряжены с лоббированием и коррупцией – на рынке или даже в обычном магазине те же самые или аналогичные товары зачастую можно купить дешевле. Во-вторых, молодые семьи сами знают, что им необходимо, и навязывать один набор всем подряд – это неправильно. По мнению эксперта, такой "подарок" от государства – это, по сути, неуважение к семьям: каждые родители нашли бы этим деньгам лучшее применение.

Но и монетизация бэби-наборов – это очередная глупость, которая не спасет ситуацию, поскольку возникнет проблема с контролем расходования средств, говорит Алексей Кущ. По его словам, если бы целью власти был действительно демографический рост, то они бы не пытались изобретать велосипед, а просто воспользовались бы опытом развитых стран.

"Во многих странах действует простой механизм: на каждую семью с новорожденным открывается специальный счет в государственном банке, на который ежемесячно приходит определенная сумма, – рассказывает эксперт. – При этом расходование средств с этого счета – сугубо целевое. Деньги можно потратить на детское питание, одежду, оплату детского сада, со временем – на покупку компьютера, оплату школы, репетитора и т.д. Но эти деньги нельзя потратить, условно говоря, например, на женскую шубу или ящик водки".

О необходимости контроля за целевым использованием денег говорит и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Я полностью за денежные компенсации, но только при условии, что в этой сфере будет наведен порядок, – говорит Охрименко. – У нас, к сожалению, действительно есть случаи, когда некоторые родители получают "детские деньги" и используют их на свое усмотрение, а дети остаются без самого необходимого. Бесконтрольно раздавать деньги всем подряд, не заботясь о том, что они могут быть потрачены, в том числе на алкоголь и наркотики, означает не помогать детям, а калечить их. У нас слишком много чиновников, которые озабочены только своими зарплатами, – вот пусть работают и думают, как контролировать использование "детских" денег".

Вместо того чтобы запустить то, что давно и успешно работает в развитых странах, мы снова балансируем между двумя крайностями, резюмировал Алексей Кущ. А все потому, что на самом деле перед властью не стоит задача стимулировать демографический рост. Ее цели совершенно другие – это либо пиар, либо создание сегмента зависимого электората, либо коррупционная цель, заключающаяся в запуске закупок определенных товаров. Поэтому и результат всегда выходит соответствующий.

Ранее "Комментарии" писали, что в Донецкой области тем семьям, которые решили родить ребенка, предлагают деньги вместо стандартных бэби-боксов.

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