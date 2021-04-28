Денежные сбережения в Украине: покупателям во всем мире тратить некуда, а украинцам – нечего

За время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потребители по всему миру накопили дополнительно 5,4 трлн долларов. Такие данные обнародовало Международное рейтинговое агентство Moody's, уточнив, что эти "дополнительные сбережения" эквивалентны 6% глобального ВВП.



Куда тратят сбережения украинцы

При этом стремительный рост потребительского доверия предполагает, что покупатели начнут тратить накопленное, как только магазины, бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений.

Эксперты агентства прогнозируют: если потребители во всем мире потратят всего треть дополнительных сбережений, они увеличат мировой объем производства на 2 п.п. и в этом году, и в следующем.

Xто в таком случае будет с инфляцией? И хватит ли у украинцев сбережений на то, чтобы оживить отечественную экономику ростом собственного потребления? Эти вопросы "Комментарии" обсудили с экспертами.

Накопление денег: р еалии развитых и развивающихся

Проблема нынешнего кризиса была вызвана искусственными ограничениями государственных чиновников, из-за чего люди не могли потратить часть своих средств, особенно в сфере услуг, считает аналитик Даниил Монин.

"Развитые государства буквально заливали кризис деньгами, из которых только малая часть дошла до домохозяйств, – отметил аналитик в беседе с изданием "Комментарии". – А основная часть этих средств пошла на финансовые рынки и рынки криптовалют, подняв эти активы до небес. В такой ситуации вполне естественно, что у домохозяйств увеличились суммы накоплений, которые они, вероятно, потратят в ближайшем будущем. Это реалии развитого мира".

В то же время реалии развивающихся стран, к которым, безусловно, можно отнести и Украину, совершенно другие, продолжает Монин. Запрет печатать деньги и новые кредиты государств вполне ожидаемо сказались на доходах граждан, которые много потеряли от кризиса вообще и невозможности работать в частности. В таких условиях неопределенности при падении уровня доходов естественным ответом является снижение уровня потребления. Ситуацию усугубляет и неуверенность в завтрашнем дне.

"Не удивительно, что накопления в Украине, сделанные во время кризиса, всегда уходят в минус, – говорит эксперт. – Этому же способствует и политика Нацбанка и банков. Финучреждения резко снижают проценты по депозитам, которые уже сейчас очевидно ниже инфляции".

Ждем восстановления мировой экономики

Сейчас с переменным успехом начинается процесс восстановления мировой экономики и постепенно растет потребление, продолжает Монин. В связи с этим в 2021 году ожидается рост мировой экономики на уровне 5% в год. Этому, в том числе, помогут и сбережения, сделанные в кризис в развитых странах.

"С другой стороны, с оживлением экономики мы видим увеличение стоимости энергоресурсов, так что инфляция в мире будет достаточно высокой, – считает эксперт. – Так, в США она ожидается на уровне 4-5%, в Европе – 3-4%, в Украине, вероятно, инфляция превысит отметку 10%. Учитывая, что ресурс у украинцев в 2021 году будет только один – доходы, которые они смогут получить, и государство им вряд ли поможет, можно прогнозировать, что уровень накоплений в 2021-м в нашей стране будет низким. Жизнь дорожает вместе с номинальных ростом доходов".

По мнению руководителя компании Perfomance Management Сергея Сарояна, о темпах роста накоплений украинцев говорить сложно, так как, обращаясь к официальной статистике по банковскому сектору страны, мы узнаем об оттоке средств с начала пандемии.

"Не зря НБУ сейчас кредитует банки, – обращает внимание Сароян. – Буквально в 20-х числах апреля сообщалось, что для поддержания ликвидности банков НБУ предоставил четырем из них рефинансирование на сумму 405 млн грн по ставке 7,5% на срок 84 дня. Задолженность платежеспособных банков перед НБУ по тендерным кредитам до 90 дней составляет 3,4 млрд грн, по долгосрочным кредитам от 1 до 5 лет – 68,8 млрд грн. А из информации о том, что не платят банки, можно сделать вывод о том, что им самим не платят".

Правда, продолжает эксперт, тут будет неправильно измерять "среднюю температуру по больнице". По-прежнему есть часть населения, которому задерживают зарплаты, есть пенсионеры, которые элементарно не справляются с оплатой по коммунальным платежам даже при наличии субсидий. Кроме того, следует учесть большую разницу в доходах населения в областях и мегаполисах. И в то же время есть часть населения, кто работает фрилансом на западные компании, не платит налоги и, естественно, накапливает сбережения относительно высокими темпами.

Словом, резюмировал Сароян, в Украине наблюдается невероятно огромный перекос по доходам населения: преимущественно люди зарабатывают очень мало. Это означает, что "с каждого по рублю" собирать уже не получается.

Накопления украинцев: ч то там у нас под матрасами

Перекосы в доходах действительно налицо. В то время как одни жалуются, что в период коронакризиса им совершенно некуда тратить деньги, другие признаются, что им тратить нечего и они едва сводят концы с концами. А где же средний класс?

Аналитик Алексей Кущ поясняет: социально-демографическая структура населения в Украине достаточно специфическая, и среднего класса у нас практически нет. По словам эксперта, все население страны можно структурировать и выделить несколько основных групп.

"Если отсечь "верхнюю" 10%-ную часть населения (это богатые люди и обслуживающий их персонал, доходы которого мало зависят от кризиса), оставшиеся 90% делятся примерно пополам, – говорит Кущ. – Из них "нижняя половина" живет от зарплаты до зарплаты, фактически находясь в трудовом рабстве. Потеря работы для этих людей означает полную нищету, и на этом дне останется лишь надежда на субсидии. "Верхние" 45% – это те, кто, покупает товары длительного пользования, путешествует и даже делает минимальные накопления, но кризис безжалостно истощает их сбережения и запасы. В эту же группу входят так называемые "подражатели" – люди, старательно делающие вид, что живут не в самом низу. Одни пускают окружающим пыль в глаза за счет взятых кредитов, другие – за счет доставшейся в наследство от бабушки квартиры. Но в кризис такие трюки не проходят, и они резко падают вниз – к "нижним" 45%".

В марте 2021-го компания Research & Branding Group провела опрос и выяснила: 30% украинцев не имеют никаких сбережений, а более чем четверти (27%) хватит накопленных денег не более чем на месяц. Лишь 2% опрошенных отметили, что имеющихся сбережений им хватит на год и более.

В том, почему у украинцев плохо получается копить деньги, помогает разобраться показатель предельной склонности к накоплению, который показывает, какая доля дополнительных единиц реального наличного дохода направляется на дополнительное сбережение.

"Максимальное значение этого показателя – единица: это означает, что абсолютно весь дополнительный доход уходит на пополнение сбережений, – говорит Алексей Кущ. – И в то время как в развитых богатых странах данный показатель составляет 0,8-0,9, в нашей стране он стремится к нулю. Поскольку в целом украинцы не достигли базового уровня потребления, любое повышение дохода приводит к росту расходов – то есть, говоря простым языком, деньги тут же тратятся. Способность к постоянному долгосрочному накоплению имеет лишь каждый 20-й украинец".

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