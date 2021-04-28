Денежные сбережения в Украине: покупателям во всем мире тратить некуда, а украинцам – нечего

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МЕНЮ
Гурген Григорян
За время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потребители по всему миру накопили
дополнительно 5,4 трлн долларов. Такие данные обнародовало Международное
рейтинговое агентство Moody's, уточнив, что эти "дополнительные сбережения"
эквивалентны 6% глобального ВВП.
Куда тратят сбережения украинцы
При этом стремительный рост потребительского доверия
предполагает, что покупатели начнут тратить накопленное, как только магазины,
бары и рестораны возобновят работу после снятия карантинных ограничений.
Эксперты агентства прогнозируют: если потребители во всем
мире потратят всего треть дополнительных сбережений, они увеличат мировой объем
производства на 2 п.п. и в этом году, и в следующем.
Xто в таком случае будет с инфляцией?
И хватит ли у украинцев сбережений на то, чтобы оживить отечественную экономику
ростом собственного потребления? Эти вопросы "Комментарии" обсудили с экспертами.
Проблема нынешнего кризиса была вызвана искусственными
ограничениями государственных чиновников, из-за чего люди не могли потратить
часть своих средств, особенно в сфере услуг, считает аналитик Даниил Монин.
В то же время реалии развивающихся стран, к которым,
безусловно, можно отнести и Украину, совершенно другие, продолжает Монин.
Запрет печатать деньги и новые кредиты государств вполне ожидаемо сказались на
доходах граждан, которые много потеряли от кризиса вообще и невозможности работать
в частности. В таких условиях неопределенности при падении уровня доходов
естественным ответом является снижение уровня потребления. Ситуацию усугубляет
и неуверенность в завтрашнем дне.
Сейчас с переменным успехом начинается процесс
восстановления мировой экономики и постепенно растет потребление, продолжает
Монин. В связи с этим в 2021 году ожидается рост мировой экономики на уровне 5%
в год. Этому, в том числе, помогут и сбережения, сделанные в кризис в развитых
странах.
По мнению руководителя компании Perfomance Management Сергея
Сарояна, о темпах роста накоплений украинцев говорить сложно, так как,
обращаясь к официальной статистике по банковскому сектору страны, мы узнаем об
оттоке средств с начала пандемии.
Правда, продолжает эксперт, тут будет неправильно измерять
"среднюю температуру по больнице". По-прежнему есть часть населения, которому
задерживают зарплаты, есть пенсионеры, которые элементарно не справляются с
оплатой по коммунальным платежам даже при наличии субсидий. Кроме того, следует
учесть большую разницу в доходах населения в областях и мегаполисах. И в то же
время есть часть населения, кто работает фрилансом на западные компании, не
платит налоги и, естественно, накапливает сбережения относительно высокими
темпами.
Словом, резюмировал Сароян, в Украине наблюдается невероятно
огромный перекос по доходам населения: преимущественно люди зарабатывают очень
мало. Это означает, что "с каждого по рублю" собирать уже не получается.
Перекосы в доходах действительно налицо. В то время как одни
жалуются, что в период коронакризиса им совершенно некуда тратить деньги,
другие признаются, что им тратить нечего и они едва сводят концы с концами. А
где же средний класс?
Аналитик Алексей Кущ поясняет: социально-демографическая
структура населения в Украине достаточно специфическая, и среднего класса у нас
практически нет. По словам эксперта, все население страны можно структурировать
и выделить несколько основных групп.
В марте 2021-го компания Research & Branding Group провела опрос и выяснила: 30%
украинцев не имеют никаких сбережений, а более чем четверти (27%) хватит
накопленных денег не более чем на месяц. Лишь 2% опрошенных отметили, что
имеющихся сбережений им хватит на год и более.
В том, почему у украинцев плохо получается копить деньги,
помогает разобраться показатель предельной склонности к накоплению, который
показывает, какая доля дополнительных единиц реального наличного дохода
направляется на дополнительное сбережение.
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