Экономические итоги 2023 года в мире: медленный рост и стабилизация цен

Никто не предполагал, что 2023 будет легким для мировой экономики. Почти все аналитики ожидали глобальной рецессии в 2023 году, потому что центральные банки ведущих стран боролись с высокой инфляцией. Но они ошибались. Мировой ВВП вырос почти на 3%, рынки труда устояли, инфляция снизилась, а фондовые рынки выросли почти на 20%.

Экономические итоги 2023 года в мире (фото из открытых источников)

Тем не менее, экономика в разных частях мира развивалась неравномерно, поэтому следует рассмотреть, как прошел 2023 год не только для мира в целом, но и для отдельно взятых стран в частности.

Экономики ведущих стран мира продолжили расти

В 2023 году мировая экономика росла умеренными, но устойчивыми темпами благодаря стабильному рынку труда и высокому потребительскому спросу, хотя темпы к концу года несколько замедлились. В первую очередь рост мировой экономики в 2023 году произошел благодаря таким странам как Китай и США.

В США устойчивый внутренний потребительский спрос и сильный рынок труда обеспечили уверенный рост, несмотря на значительное усиление монетарной политики. В Китае отмена мер сдерживания, связанных с пандемией, в начале года и более широкое восстановление потребления компенсировали проблемы в секторе жилой недвижимости.

В ведущих экономиках мира последние данные подают разные сигналы. И в Китае, и в США рост реального ВВП ускорился в третьем квартале, тогда как в Великобритании он остался неизменным, а в Японии сократился на фоне высокой инфляции, что негативно отразилось на экономической активности и потреблении в обеих странах.

Рост мирового ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2024 году и 3,2% в 2025 и 2026 годах, что в целом соответствует сентябрьским прогнозам, но ниже среднего показателя к пандемии на уровне 3,6% (зафиксирован в 2012-2019 годах). В США рост экономики был пересмотрен в сторону увеличения. В Великобритании, по оценкам экспертов, экономика избежит рецессии, но рост в 2024 и 2025 годах был пересмотрен в сторону снижения, что отражает отсроченное влияние усиления монетарной политики на фоне высокой инфляции. Для развивающихся стран и Китая прогноз экономического роста в целом остался без изменений.

Мировая торговля сократилась на 5% по итогам 2023 года

Согласно прогнозам , представленным на Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), по итогам 2023 года мировая торговля сократится на 5%. По данным UNCTAD, объемы мировой торговли товарами в этом году составят около 30,7 триллиона долларов, что на 2 триллиона или на 8% меньше, чем в 2022 году. Вместе с тем объем услуг в мире вырастет в 2023 году почти на 500 миллиардов долларов или 7%.

Слабые показатели в годовом исчислении объясняются снижением внутреннего спроса в крупных экономиках мира и замедлением торговли на рынках развивающихся стран. Также не последнюю роль в сокращении торговли сыграло снятие ограничений, связанных с пандемией, поддерживавших рост торговли до 2022 года.

Ожидается, что темпы роста мировой торговли возобновятся в ближайшие годы. По прогнозу мировая торговля вырастет на 3,0% в 2024 и 2025 годах и на 3,2% в 2026 году.

Мировая инфляция замедлилась до 7%

В 2022 году на фоне пост-пандемического восстановления инфляция в мире приобрела впечатляющие масштабы: в развитых странах мира она составила в среднем 7,2%, а в странах с развивающимися рынками более 10%. В 2023 году инфляционные процессы несколько ослабли. По данным МВФ, инфляция снизилась с 8,7% в 2022 году до 6,9% в текущем году. Ожидается, что к 2025 году большинство стран мира с развитой экономикой достигнут своих инфляционных целей.

Среди основных причин, повлиявших на замедление инфляции, следует выделить следующие:

· прежде всего, падение цен на энергоносители и стремительно повысившиеся после начала полномасштабной войны между Украиной и Россией продовольственные товары Тем не менее, мировой рынок быстро адаптировался к новым геополитическим реалиям, не позволив России диктовать свои условия;

· усилия стран коллективного Запада по переориентации цепочек снабжения после введения санкций против страны – агрессора.

Цены на энергоресурсы стабилизировались

Первую половину 2023 года на нефтяном рынке в мире наблюдалось затишье, вызванное равновесием между спросом и предложением. После того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение добычи до конца года, а запасы нефти и дистиллятов снизились до очень низкого уровня, цены на нефть в середине сентября подскочили до отметки $98 за баррель.

После периода роста цен на нефть в сентябре и октябре на фоне продолжающегося сокращения предложения ОПЕК до конца 2023 года и рисков для поставок с Ближнего Востока из-за конфликта в регионе, цены на нефть упали.

В начале октября фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на $12 до $84 за баррель из-за ухудшения макроэкономических показателей и признаков падения спроса в США, поскольку поставки бензина упали до уровня, невиданного за последние два десятилетия. Падение спроса было особенно сильным на рынках развивающихся стран.

В конце 2023 года энергетические рынки мира все еще находятся в напряжении из-за резкого роста геополитических рисков на Ближнем Востоке, на который приходится более трети всей мировой торговли нефтью морским транспортом. Когда рынки открылись после неожиданного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, трейдеры заложили в цену премию за риск в размере 3-4 долларов за баррель. С тех пор цены стабилизировались в пределах 85-90 долларов за баррель нефти марки Brent.

Впрочем, цены на нефть поддерживаются ростом спроса таких стран как Китай, Индия и Бразилия, причем на Китай приходится 77% этого прироста.

Ожидается, что цена нефти снизится с 84 долларов США за баррель в 2023 году до 73,6 долларов США за баррель в 2026 году.

Цены на природный газ были скорректированы в течение 2023 года в сторону снижения существенно.

В начале отопительного сезона в Европе спрос на газ уменьшился на фоне полных хранилищ, что значительно повлияло на его цену. Даже риск уменьшения поставок, связанный с закрытием израильского газового месторождения после террористических атак и утечек из газопровода между Финляндией и Эстонией, не смог изменить эту тенденцию.

В целом кривая газовых фьючерсов сместилась вниз по сравнению с сентябрьскими прогнозами (на 12,6% на 2024 год и на 6,9% на 2025 год).

Цены на металлы выросли главным образом благодаря положительным экономическим новостям из Китая.

Мировые цены на продовольствие упали за год на 11%.

Интересная тенденция наблюдалась на рынке продовольственных товаров в мире на протяжении 2023 года. Если в 2021-2022 годах цены на продовольствие последовательно росли, то в текущем году они стабилизировались и начали снижаться.

В ноябре 2023 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цена основных продовольственных товаров по данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация) ООН снизилась на 10,7%.

Подводя итоги, можно утверждать, что 2023 год был годом позитивных изменений для экономики мира с небольшими потрясениями, которые существенно не повлияли на ее поступательное развитие и дальнейшие перспективы позитивных изменений.