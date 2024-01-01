Экономические итоги 2023 года в мире: медленный рост и стабилизация цен

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Лиля Воробьева
Никто не предполагал, что 2023 будет легким для мировой экономики. Почти все аналитики ожидали глобальной рецессии в 2023 году, потому что центральные банки ведущих стран боролись с высокой инфляцией. Но они ошибались. Мировой ВВП вырос почти на 3%, рынки труда устояли, инфляция снизилась, а фондовые рынки выросли почти на 20%.
Экономические итоги 2023 года в мире (фото из открытых источников)
Тем не менее, экономика в разных частях мира развивалась неравномерно, поэтому следует рассмотреть, как прошел 2023 год не только для мира в целом, но и для отдельно взятых стран в частности.
Экономики ведущих стран мира продолжили расти
В 2023 году мировая экономика росла умеренными, но устойчивыми темпами благодаря стабильному рынку труда и высокому потребительскому спросу, хотя темпы к концу года несколько замедлились. В первую очередь рост мировой экономики в 2023 году произошел благодаря таким странам как Китай и США.
В США устойчивый внутренний потребительский спрос и сильный рынок труда обеспечили уверенный рост, несмотря на значительное усиление монетарной политики. В Китае отмена мер сдерживания, связанных с пандемией, в начале года и более широкое восстановление потребления компенсировали проблемы в секторе жилой недвижимости.
В ведущих экономиках мира последние данные подают разные сигналы. И в Китае, и в США рост реального ВВП ускорился в третьем квартале, тогда как в Великобритании он остался неизменным, а в Японии сократился на фоне высокой инфляции, что негативно отразилось на экономической активности и потреблении в обеих странах.
Рост мирового ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2024 году и 3,2% в 2025 и 2026 годах, что в целом соответствует сентябрьским прогнозам, но ниже среднего показателя к пандемии на уровне 3,6% (зафиксирован в 2012-2019 годах). В США рост экономики был пересмотрен в сторону увеличения. В Великобритании, по оценкам экспертов, экономика избежит рецессии, но рост в 2024 и 2025 годах был пересмотрен в сторону снижения, что отражает отсроченное влияние усиления монетарной политики на фоне высокой инфляции. Для развивающихся стран и Китая прогноз экономического роста в целом остался без изменений.
Мировая торговля сократилась на 5% по итогам 2023 года
Согласно прогнозам , представленным на Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), по итогам 2023 года мировая торговля сократится на 5%. По данным UNCTAD, объемы мировой торговли товарами в этом году составят около 30,7 триллиона долларов, что на 2 триллиона или на 8% меньше, чем в 2022 году. Вместе с тем объем услуг в мире вырастет в 2023 году почти на 500 миллиардов долларов или 7%.
Слабые показатели в годовом исчислении объясняются снижением внутреннего спроса в крупных экономиках мира и замедлением торговли на рынках развивающихся стран. Также не последнюю роль в сокращении торговли сыграло снятие ограничений, связанных с пандемией, поддерживавших рост торговли до 2022 года.
Ожидается, что темпы роста мировой торговли возобновятся в ближайшие годы. По прогнозу мировая торговля вырастет на 3,0% в 2024 и 2025 годах и на 3,2% в 2026 году.
Мировая инфляция замедлилась до 7%
В 2022 году на фоне пост-пандемического восстановления инфляция в мире приобрела впечатляющие масштабы: в развитых странах мира она составила в среднем 7,2%, а в странах с развивающимися рынками более 10%. В 2023 году инфляционные процессы несколько ослабли. По данным МВФ, инфляция снизилась с 8,7% в 2022 году до 6,9% в текущем году. Ожидается, что к 2025 году большинство стран мира с развитой экономикой достигнут своих инфляционных целей.
Среди основных причин, повлиявших на замедление инфляции, следует выделить следующие:
· прежде всего, падение цен на энергоносители и стремительно повысившиеся после начала полномасштабной войны между Украиной и Россией продовольственные товары Тем не менее, мировой рынок быстро адаптировался к новым геополитическим реалиям, не позволив России диктовать свои условия;
· усилия стран коллективного Запада по переориентации цепочек снабжения после введения санкций против страны – агрессора.
Цены на энергоресурсы стабилизировались
Первую половину 2023 года на нефтяном рынке в мире наблюдалось затишье, вызванное равновесием между спросом и предложением. После того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольное сокращение добычи до конца года, а запасы нефти и дистиллятов снизились до очень низкого уровня, цены на нефть в середине сентября подскочили до отметки $98 за баррель.
После периода роста цен на нефть в сентябре и октябре на фоне продолжающегося сокращения предложения ОПЕК до конца 2023 года и рисков для поставок с Ближнего Востока из-за конфликта в регионе, цены на нефть упали.
В начале октября фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на $12 до $84 за баррель из-за ухудшения макроэкономических показателей и признаков падения спроса в США, поскольку поставки бензина упали до уровня, невиданного за последние два десятилетия. Падение спроса было особенно сильным на рынках развивающихся стран.
В конце 2023 года энергетические рынки мира все еще находятся в напряжении из-за резкого роста геополитических рисков на Ближнем Востоке, на который приходится более трети всей мировой торговли нефтью морским транспортом. Когда рынки открылись после неожиданного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, трейдеры заложили в цену премию за риск в размере 3-4 долларов за баррель. С тех пор цены стабилизировались в пределах 85-90 долларов за баррель нефти марки Brent.
Впрочем, цены на нефть поддерживаются ростом спроса таких стран как Китай, Индия и Бразилия, причем на Китай приходится 77% этого прироста.
Ожидается, что цена нефти снизится с 84 долларов США за баррель в 2023 году до 73,6 долларов США за баррель в 2026 году.
Цены на природный газ были скорректированы в течение 2023 года в сторону снижения существенно.
В начале отопительного сезона в Европе спрос на газ уменьшился на фоне полных хранилищ, что значительно повлияло на его цену. Даже риск уменьшения поставок, связанный с закрытием израильского газового месторождения после террористических атак и утечек из газопровода между Финляндией и Эстонией, не смог изменить эту тенденцию.
В целом кривая газовых фьючерсов сместилась вниз по сравнению с сентябрьскими прогнозами (на 12,6% на 2024 год и на 6,9% на 2025 год).
Цены на металлы выросли главным образом благодаря положительным экономическим новостям из Китая.
Мировые цены на продовольствие упали за год на 11%.
Интересная тенденция наблюдалась на рынке продовольственных товаров в мире на протяжении 2023 года. Если в 2021-2022 годах цены на продовольствие последовательно росли, то в текущем году они стабилизировались и начали снижаться.
В ноябре 2023 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цена основных продовольственных товаров по данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация) ООН снизилась на 10,7%.
Подводя итоги, можно утверждать, что 2023 год был годом позитивных изменений для экономики мира с небольшими потрясениями, которые существенно не повлияли на ее поступательное развитие и дальнейшие перспективы позитивных изменений.
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Олег
сегодня, 11:54
Вот вам экономичные пидсумкы. Оказывается "Укропатриот" Зеленский, этот выблядок, уже прикупил через подставную фирму Film heritage Inc виллу Геббельса на Богензее, которая находится совсем недалеко от Берлина. За нее он отвалил €8, 4 млн. Теща Зельца чуть раньше приобрела виллу в Египте. Вот истинные цели всей его пиаркомпании. И нахер ему не сдалась победа и тем более Украина. А вы дохните там в окопах, пока этот мерзкий, циничный выблядок обогащается.