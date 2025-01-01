Экономические итоги 2024 года для Украины: вызовы, достижения и перспективы

Украинская экономика в 2024 году показала устойчивость в сложных условиях полномасштабной войны с РФ, которая длится почти 3 года. Несмотря на серьезные вызовы, наше государство смогло избежать коллапса, хотя до сих пор находится в кризисном состоянии. "Комментарии" попытались очертить основные экономические достижения Украины в ушедшем году и проблемы, которые не удалось решить.

Итоги экономической ситуации Украины в 2024 году

ВВП вырос, торговля улучшилась

По данным Министерства экономики, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за январь-ноябрь 2024 года увеличился на 4%. Такой прирост стал возможным благодаря наращиванию государственных военных расходов и низкой базе по сравнению с предыдущими годами. "Это свидетельствует об определенном улучшении экономического положения, хотя экономика все еще остается уязвимой к внешним и внутренним факторам", — отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Однако существенное сокращение промышленного производства на 13,8% в первом полугодии свидетельствует о том, что реальный рост экономики пока отсутствует. Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что основными драйверами роста стали транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля. По ее словам, значительную роль в этом сыграли государственные программы поддержки, такие как грантовые программы для перерабатывающей промышленности, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование по инициативе "5-7-9", а также программа "Еселя".

Кроме того, увеличение закупок украинской продукции оборонно-промышленного комплекса стимулировало развитие машиностроения. Эти факторы в рамках политики "Сделано в Украине" стали ключевыми в укреплении отдельных отраслей национальной экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и обеспечению стабильного экономического роста.

Несмотря на войну и рекордную летнюю засуху, украинские аграрии также добились значительного успеха в 2024 году: собрано 47,9 млн тонн зерновых и зернобобовых, 18,8 млн тонн масличных и более 10 млн тонн сахарной свеклы.

Экспорт вырос до $34,6 млрд за январь-октябрь по сравнению с $29,827 млрд за аналогичный период 2023 года. Восстановление экспортных перевозок через черноморские порты и снятие блокад на западной границе привели к этому приросту.

Безработица и демографические вызовы

По данным исследовательского агентства Info Sapiens, уровень безработицы составил 15,1% в ноябре 2024 года против 19% в 2023 году. Однако это скорее результат сокращения численности трудоспособного населения из-за массового оттока беженцев и уклоняющихся, а не улучшения ситуации на рынке труда.

Сокращение численности населения влияет не только на рынок труда, но и на внутреннее потребление, что является критическим вызовом для экономики, отмечают аналитики Института демографии.

Падение импорта свинины в 5,5 раза до 2,1 тыс. тонн также подтверждает уменьшение населения, а не изменения в структуре потребления.

Финансовая стабильность и внешняя помощь

Реструктуризация госдолга на $23,4 млрд стала главным событием в финансовой сфере. "Это позволит нам сосредоточиться на восстановлении экономики и уменьшить нагрузку на бюджет", — заявил премьер Денис Шмигаль. По его словам, эта реструктуризация позволит сэкономить $22,75 млрд. к 2033 году.

Также важным стало возобновление "большой приватизации", включая продажу Объединенной горно-химической компании азербайджанской группе NEQSOL. "Это сигнал для международных инвесторов, что Украина остается привлекательной для бизнеса даже в военное время," — отметил глава Фонда госимущества Украины.

Международная финансовая помощь осталась критически важной для Украины. В 2024 году страна получила $41,5 млрд, в том числе 1,4 млрд евро от Евросоюза, полученных из замороженных российских активов.

Однако для поддержки бюджета правительство было вынуждено повысить налоги, что создало дополнительное финансовое давление на граждан и бизнес. В частности, с 1 декабря 2024 г. для физических лиц увеличен военный сбор с 1,5% до 5%.

Стабильность гривны

В последние месяцы курс доллара в Украине устанавливал новые рекорды, что отражало постепенную девальвацию гривны: так, в начале года официальный курс составлял 38 грн за доллар, однако уже в конце года он вырос до 42 грн за доллар, превысив психологический барьер. В октябре 2023 года Национальный банк принял решение перейти в режим управляемой гибкости валютного курса, что означает, когда курс гривны формируется под влиянием межбанковских операций, однако регулятор активно контролирует значительные колебания.

Динамика национальной валюты в целом совпала с прогнозами, ведь Минэкономики в бюджетном проекте-2024 предусматривало курс на уровне 42,1 грн/долл. в конце года, что фактически подтвердилось.

В то же время благодаря международной финансовой помощи золотовалютные резервы страны сохраняются на высоком уровне. Только за ноябрь их объем увеличился на 9% и достиг 39,9 миллиарда долларов. По словам представителей НБУ, это стало возможным благодаря значительным поступлениям от партнеров и сокращению объемов продаж валюты на межбанковском рынке. Такая ситуация позволяет сохранить стабильность финансовой системы даже в условиях девальвационного давления.

Потребительские цены раскрутили маховик инфляции

Цены в 2024 году в Украине оставались предметом постоянного обсуждения, ведь инфляция является одним из основных вызовов для экономики, все еще под давлением войны. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), инфляция по итогам года ожидается на уровне 11,2%, что ниже ожидаемых 14%, но значительно выше довоенного уровня.

"Это достижение можно считать частичным успехом," — отметил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. "Мы сумели сдержать рост цен благодаря валютным интервенциям и строгой монетарной политике, но значительная часть давления оставалась из-за внешних факторов, таких как дефицит горючего и нарушение логистических цепей".

Основными драйверами инфляции являлись рост цен на продовольственные товары и энергоресурсы. В частности, стоимость электроэнергии для населения выросла почти на 60%, что вызвало негодование среди граждан.

В течение года значительно выросли цены на продукты питания, а больше всего подорожали овощи, стоимость которых увеличилась почти на 63%. Впечатляющее повышение также зафиксировано для масла и яиц – 30,7% и 30,6% соответственно. Особенно резкий рост цены на яйца произошел в ноябре, когда за один месяц они подорожали на 54,6%. Цены на фрукты выросли на 24,7%, молоко – на 16,6%, а хлеб – на 15,8%. В то же время сахар стал единственным подешевевшим за год продуктом со снижением цены на 3,6%.

Однако, как отмечают в Ассоциации производителей Украины, такое удорожание продуктов питания не связано со спекуляциями или монопольными сговорами, а есть следствие роста себестоимости производства.

"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда расходы на сырье, топливо и оплату труда растут быстрее доходов граждан", — заявил председатель Ассоциации Олег Подлесный. "Производители пытаются максимально сдерживать цены, но их ресурс ограничен."

Однако есть и положительные новости. Благодаря международной финансовой помощи и стабилизации гривни удалось избежать гиперинфляции, которая могла бы стать разрушительной для экономики.

Зарплата выросла, но покупательная способность граждан не повысилась

Состояние заработной платы в Украине является ключевым индикатором экономического благосостояния населения. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата штатных работников в 2024 году выросла на 22%, достигнув 20592 гривен. Однако это значение приводится к вычету налогов, включая налог на доходы физических лиц. С учетом этих отчислений "чистая" средняя зарплата составляет лишь около 15 855 гривен, что эквивалентно менее 380 долларам США по текущему курсу.

Такое повышение уровня оплаты труда объясняется несколькими факторами. Основным из них является кризис на рынке труда, заставляющий работодателей увеличивать заработные платы, чтобы удерживать и привлекать квалифицированных работников. Однако, несмотря на статистический рост доходов, реальная покупательная способность большинства граждан не изменилась. Инфляция, сопровождающая рост цен на основные товары и услуги, фактически съедает большую часть этого прироста.

Несмотря на серьезные вызовы, экономика Украины демонстрирует положительные сдвиги. Однако значительное сокращение промышленного производства, зависимость от внешней помощи и демографические потери свидетельствуют о глубоком кризисе. Дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от завершения войны, реформ в государственном управлении и эффективной политике развития.