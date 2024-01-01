Экономический прогноз на 2024 год: удастся ли избежать глобальной рецессии

2023 запомнится не только политическими потрясениями в мире, но и экономическими достижениями на фоне постпандемического восстановления. В преддверии 2024 года, ведущие финансовые аналитики дали прогноз развития в новом году экономики мира в целом и некоторых стран в частности.

Экономический прогноз на 2024 год. Фото из открытых источников

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем последнем отчете об основных глобальных тенденциях и перспективах на следующие 2 года, который выходит дважды в год, прогнозирует замедление экономики развитых стран мира.

Рост замедлится с 2,9% в 2023 году до 2,7% в 2024 году, а затем вырастет до 3% в 2025 году благодаря возобновлению реальных доходов и снижению процентных ставок.

Однако ранее ОЭСР прогнозировала замедление роста из-за слабых показателей PMI (индекса деловой активности) во многих крупных экономиках и стабильно низкого уровня потребительского спроса.

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики с около 3% в 2023 году до 2% в 2024 году.

Темпы роста экономики будут неравномерны

Развитые экономики, как правило, растут медленнее, чем развивающиеся рынки, а показатели Европы отстают от Северной Америки и ведущих экономик Азии.

Европе, где на экономику сильно влияют высокие процентные ставки и где более высокие цены на энергоносители влекут снижение доходов, особенно сложно полностью восстановиться.

В отличие от этого, рост ВВП в Соединенных Штатах и многих других странах, производящих сырьевые товары, более устойчив. Страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны в целом сохранили в последний год темпы роста, близкие к наблюдавшимся к пандемии.

Агентство Fitch прогнозирует, что экономика США резко замедлится, но избежит рецессии, а рост в Китае опустится ниже 5%.

По данным ОЭСР, Еврозона может рассчитывать на 0,5% годового роста ВВП за последние 3 месяца 2023 года. Ожидается, что в 2023 году ВВП блока вырастет на 0,6%, затем на 0,9% в 2024 году и 1,5% в 2025 году соответственно.

Экономический рост замедляется в Европе, где важность банковского финансирования относительно высока, а влияние на доходы граждан от повышения цен на энергоносители особенно сильно. В перспективе, однако, ожидается, что потребительский спрос будет высок благодаря ограниченному рынку труда и росту реальных доходов на фоне замедления инфляции.

С другой стороны, полное влияние более жесткой монетарной политики в Еврозоне еще не проявилось, и экономическая активность может пострадать сильнее, чем ожидается.

Умеренное восстановление в Еврозоне частично компенсирует замедление в США и Китае, утверждают аналитики Fitch.

Также, по данным экспертов агентства, ведущие показатели международной торговли пока не указывают на сильное восстановление.

Инфляция замедлится, но все еще будет вызывать беспокойство

Инфляция снизилась почти во всех крупных экономиках мира за последний год, главным образом, благодаря умеренному уровню цен на энергоносители в первой половине 2023 года.

Однако сокращение добычи ключевыми странами ОПЕК и перебои со снабжением на нефтяном рынке привели к росту цен на нефть с июня месяца. Это в сочетании с неопределенностью из-за роста геополитической напряженности пока омрачает инфляционные перспективы.

По оценкам, базовая инфляция в странах G7 в целом упала ниже 3% в третьем квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом, замедлившись с более чем 4,25% в первом полугодии.

По данным ОЭСР, инфляция в Еврозоне замедлится до 2,9% в следующем году после 5,5% в 2023 году и остановится на уровне 2,3% в 2025 году.

Целевой показатель ЕЦБ в 2% не будет реальным еще 2 года, прогноз сигнализирует о 2,1% только на конец периода — последние 3 месяца 2025 года.

Безработица останется низкой

В странах ОЭСР уровень безработицы остается низким и ожидается на уровне 5,1%, как в 2024, так и в 2025 году.

Прогнозируется, что в 2024 году уровень безработицы вырастет в США, Великобритании, Канаде и Австралии. В то же время в Японии и Еврозоне безработица, как ожидается, останется низкой и приблизится к текущему уровню в 6,5%.

Хотя рост занятости населения остается высоким по всему миру, в 2023 году наблюдалось замедление в этой сфере, уменьшение количества вакансий, а в некоторых случаях небольшое повышение уровня безработицы.

Пока ограниченность рынков труда продолжает поддерживать потребительский спрос. Однако, параллельно с этим, по прогнозам, частные инвестиции будут сдерживаться высокими процентными ставками.

Жесткая монетарная политика национальных банков повлияла на рынок жилья: инвестиции в недвижимость были в общем-то слабыми среди экономик ОЭСР во второй половине 2022 года и первой половине этого года на фоне высоких ипотечных ставок. Рост цен замедлился с конца 2022 года, а в некоторых случаях даже сменился противоположной тенденцией. Что касается Европы, то объемы продаж и инвестиции еще не упали, но продолжают уменьшаться.

Экономические последствия кризиса между Израилем и ХАМАС

Расширение конфликта на Ближнем Востоке может перечеркнуть текущие глобальные экономические ожидания, особенно для европейских экономик, очень чувствительных из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания.

Затмевая глобальные экономические перспективы, расширение конфликта на Ближнем Востоке может повлечь за собой значительный дефицит на энергетических продовольственных рынках, а если финансовые рынки оценят дополнительный риск, это приведет к дальнейшему замедлению роста и, в конечном счете, к инфляции.

Рост инфляционных ожиданий может вынудить центральные банки удерживать учетную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, что будет сопровождаться более жесткими условиями выдачи кредитов, что приведет к росту безработицы и банкротствам.

Мировая торговля останется слабой

"Мировая торговля будет дальше оставаться слабой", — заявила главный экономист ОЭСР Клер Ломбарделли. По оценкам ОЭСР, в первой половине 2023 г. мировая торговля товарами и услугами сократилась почти на 5% в годовом сравнении.

Отрасль пострадала от роста торговых ограничений, протекционистской политики и реструктуризации международных цепей добавленной стоимости. Неопределенность перспектив мировой торговли вызывает ключевое беспокойство, учитывая его важность для экономического развития.

Прогноз развития экономики Украины на 2024 год

Международное агентство Fitch Ratings обнародовало свой прогноз развития украинской экономики в 2024 году. В частности, по данным аналитиков, в Украине продолжится либерализация валютного курса гривны, а также сделок с иностранным капиталом.

В целом, агентство оптимистично настроено по росту украинской экономики, который должен составить в 2024 -2025 годах в среднем около 4,5%, в первую очередь из-за эффекта низкой базы (резкое падение в 2022 году после начала полномасштабной войны с Россией) и увеличения размера заработной платы

Среднегодовой показатель инфляции на следующий год составит около 9,1% (в октябре 2023 года он снизился до 5,1% по сравнению с 12,8% в июне).

Главными рисками экономического восстановления Украины Fitch видит увеличение интенсивности войны, миграцию населения и экспортные мощности черноморских портов.