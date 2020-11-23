Газовые вопросы, поддержка экономики и новогодняя елка: деловые итоги минувшей недели (часть 2)

Вопрос экономического национализма на фоне пандемии коронавируса становится первичным – как при утверждении бюджетов стран, так и при заключении сделок. Фермеры Тайваня – против американского импорта, горнолыжные курорты Франции будут работать в рождественские каникулы, несмотря на ужесточение правил карантина. Аргентина ведет успешные переговоры о реструктуризации с МВФ. А Перу разрешает своим гражданам внепланово снимать средства со счетов пенсионных фондов. Подробнее – во второй части главных событий недели глазами журналистов портала "Комментарии".

Четверг, 19 ноября

Турция искусственно укрепляет лиру

Центральный банк Турции в прошлый четверг агрессивно повысил свою основную процентную ставку на 4,75 процентных пункта после увольнения из финсектора зятя президента Реджепа Эрдогана. Турецкая лира выросла в цене почти на 2% по отношению к доллару и почти сразу составила 7,55.

Эмираты-Израиль: воздушное содружество

Etihad Airways из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и национальный авиаперевозчик Израиля El Al подписали соглашение о совместном код-шеринговом обслуживании между Абу-Даби и Тель-Авивом, сообщает официальное информационное агентство WAM.

В заявлении Etihad Airways говорится, что у двух авиакомпаний будет более тесное коммерческое сотрудничество в области грузовых перевозок, программ лояльности и учебных центров.

Etihad Airways объявила, что ежедневные рейсы между Абу-Даби и Тель-Авивом начнутся с 28 марта 2021 года.

Отставка за убийство норок

Министр сельского хозяйства Дании Метте Фредериксен ушел с должности из-за незаконного уничтожения норок на фермах. Позже правительство признало, что это распоряжение не имело правовой основы.

В Дании 1100 фермеров выращивают норок ради меха. В связи с распоряжением правительства было убито 17 миллионов норок. Фермеры заявили, что это навсегда положит конец их бизнесу.

Согласно исследованию Орхусского университета, доверие датчан к правительству резко упало в последние недели после этого распоряжения.

Starbucks отвечает на протесты профсоюзов

Сеть кофеен Starbucks повышает почасовую оплату своих бариста, поскольку ресторанная индустрия готовится к более высокой минимальной заработной плате.

Начиная с 14 декабря бариста, начальники смен и обслуживающий персонал в кафе получат повышение заработной платы не менее чем на 10%, если они были приняты на работу до 24 сентября, согласно внутренней записке, полученной CNBC. Сотрудники, которые работали в офисе компании, получат повышение как минимум на 11%. А стартовая зарплата будет повышена на 5%, чтобы помочь менеджерам кафе найти больше сотрудников.

Сеть кофеен известна тем, что предоставляет своим работникам более щедрые льготы и зарплаты по сравнению с другими розничными торговцами и национальными сетями ресторанов.

Renault сокращается

В Renault будет сокращено 2500 рабочих мест в машиностроительном и третичном секторах во Франции в рамках плана экономии более 2 миллиардов евро в течение трех лет. Собственник рассчитывает, что многие уйдут самостоятельно или по соглашению сторон.

Ajax открыл второй завод в Киеве

Украинский производитель систем безопасности компания Ajax Systems открыла второй завод в Киеве на территории бывшего "Киевского радиозавода".

Как сообщает в четверг пресс-служба компании, площадь помещения составляет 1,87 тыс. кв. м, до конца года на новом заводе планируется трудоустроить еще 150 работников.

В компании уточнили, что на следующий год запланировано создание до 1 тыс. рабочих мест.

Ajax Systems – ведущий производитель систем безопасности, основан в 2011 году Алексанром Конотопским. В начале 2019 года компания привлекла 10 млн долл. от инвестиционной компании Horizon Capital.

Продукты компании продаются в 93 странах мира. Вся производственная и научно-исследовательская команда компании расположена в Украине. У Ajax также имеются офисы в Киеве и Дубае

"Хай палає"

НАК "Нафтогаз Украины" пробурил третью скважину на Мелиховском газовом месторождении в Харьковской области, ее суточный дебит составил около 90 тыс. кубометров газа в сутки.

Греция переманивает лондонский Сити

Правительство Греции сообщило, что ведет переговоры с тремя лондонскими банками относительно их возможного переезда в Афины после официального выхода Великобритании из Европейского союза в январе.

Выступая перед Bloomberg TV, Алекс Пательис, главный экономический советник премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сказал, что Брексит открывает новые возможности для Греции.

Елки как необходимость

Французские продавцы рождественских елок по всей стране ожидают разрешения на продажу деревьев в период, когда страна находится в изоляции из-за COVID-19.

Фредерик Ноде, президент Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN), сказал, что в течение как минимум одной недели к 20 ноября вопрос будет решен положительно. Он заверил продавцов, что рождественские елки будут добавлены в список предметов первой необходимости, которые разрешено продавать во время изоляции.

Ежегодно во Франции продается шесть миллионов рождественских елок, в основном в супермаркетах, магазинах DIY и садовых центрах, сообщает AFSNN. Около 80% из них выращивается во Франции.

Борис Джонсон анонсировал искусственный интеллект и кибервойска новой армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 ноября выступил в парламенте по видеосвязи и анонсировал увеличение финансирования оборонной промышленности на 16,5 миллиарда фунтов в ближайшие четыре года.

В среднем оборонный бюджет Великобритании в соответствии с обязательствами королевства перед НАТО составляет около 40 миллиардов фунтов в год. Таким образом, обещание Джонсона позволит повысить затраты на оборону примерно на 10%.

Пятница, 20 ноября

Прощай, жемчуг

Majorica, самая известная в мире компания по производству культивированного жемчуга, объявила о банкротстве.

Банкротство является ответом на сложную экономическую ситуацию, в которой находится жемчужная компания, базирующаяся в Манакоре. Majorica сильно ощутила влияние кризиса из-за COVID-19, потому что его продажи тесно связаны с туризмом – с точками продаж в аэропортах и на круизных лайнерах.

Во время пандемии они пытались найти формулы для выхода из кризиса, но плохие сентябрь и октябрь, после лета плохих продаж, заставили объявить о добровольном банкротстве.

Приоритетом останется соблюдение требований рабочих о выходных пособиях.

Есть также инвестиционная испанская группа, заинтересованная в Majorica, состоящая в основном из выходцев с Майорки, которая может оставить на работе более 50% рабочей силы.

Банкротства в Австралии

Одна из крупнейших строительных компаний Австралии, Grocon, технически неплатежеспособна, и 52 ее дочерних предприятия находятся в процессе назначения администраторов.

Grocon отвечал за строительство многих знаковых зданий в Австралии, особенно в ее родном городе Мельбурне, а также в Виктории в целом, а также в Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии и Квинсленде. Недавно завершенные проекты включают в себя Викторианский комплексный онкологический центр в Мельбурне, Liberty Place/ANZ Tower и 5 Martin Place в Сиднее, а также 55 Elizabeth Street и 480 Queen Street в Брисбене, а также Parklands Project на Золотом побережье, в котором размещались спортсмены для Игр Содружества 2018 года.

Электромобили Дубая

В пятницу управление энергетики и водоснабжения Дубая зарегистрировало новый пакет на систему зарядки электромобилей. Новая система автоматически адаптирует кабель и процесс зарядки в независимости от постоянного или переменного тока. Теперь все разновидности электромобилей смогут заряжаться в Дубае через одну систему.

Аэробусы Дубая

Авиакомпания Emirates готова перевозить новые вакцины по всему миру, с учетом возможностей грузоперевозок своих самолетов и большого опыта в туристической логистике. Компания обещает методы сохранности вакцины при упаковке сухим льдом.

Чей газ

Лидеры Европейского союза заявили, что обсудят агрессивное стремление Турции к разведке природного газа в спорных водах восточного Средиземноморья на своем следующем саммите в декабре, и после встречи лидеров ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к равноправному решению вопроса добычи газа на пограничном шельфе Северного и Южного Кипра, во время своего визита на эти территории.

Эрдоган также сказал, что Турция и Северный Кипр больше не будут мириться с тем, что он назвал "дипломатическими играми" в международном споре о правах на оффшорные ресурсы в восточном Средиземноморье.

Кипр был расколот по этническому признаку после турецкого вторжения в 1974 году, вызванного кратковременным переворотом, вдохновленным греками. Только Анкара признает Северный Кипр независимым государством.

В Украине официально зарегистрированы три продукта с защищенным географическим указанием

Речь идет о гуцульской коровьей брынзе, гуцульской овечьей брынзе и мелитопольской черешне, еще ряд наименований ожидает регистрации. Об этом в прошлую пятницу сообщила национальный эксперт по вопросам создания "Дорог вина и вкуса проекта ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине" Валерия Бондаренко.

Толчком для расширения перечня продуктов со статусом защищенного географического указания послужило создание пилотного проекта по поддержке эногастротуризма в Украинской Бессарабии.

По словам Бондаренко, сейчас готовятся к регистрации такие продукты: херсонский арбуз, карпатский мед, вина "Закарпатья", "Швабский", "Белгород-Днестровский", "Ялпуг", а также – баранина "Фрумушики" и "Бессарабский орех".

Минфин США сворачивает программы поддержки экономики на время пандемии

Программы кредитования, которая финансировалась в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года. Об этом заявил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, передает Интерфакс-Украина.

Речь, в частности, идет о программах для малого и среднего бизнеса (Main Street Lending Program, MSLP), крупных работодателей (программы для первичного и вторичного рынка корпоративного долга PMCCF и SMCCF) и местных властей (Municipal Liquidity Facility, MLF).

"Инструменты ФРС, поддержанные выделением Минфином средств в соответствии с CARES, достигли своих целей", – написал Мнучин.

По его словам, "ликвидность и финансовое положение американских банков позволяют им финансировать нужды клиентов".

В письме отмечается, что Федеральный резерв должен вернуть неиспользованные средства Минфину, что позволит Конгрессу США перераспределить 455 млрд долл.

В ФРС, в свою очередь, выразили разочарование в связи с решением Минфина.

Польская газовая экспансия

Польский нефтегазовый концерн PGNiG в течение первых трех кварталов этого года увеличила поставки природного газа в Украину до 950 млн кубометров, по сравнению с 330 млн куб. м за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал вице-президент PGNiG Ярослав Врубель, передает Польское радио.

"Если речь идет об украинском направлении, то мы заинтересованы в нескольких отраслях сотрудничества, прежде всего это торговая отрасль, то есть экспорт нашего газа в Украину. Второе направление, которое нас интересует, – это поиск и добыча, что мы уже начинаем совместно с американским партнером. Уже несколько месяцев продолжается интенсивная работа над этим вопросом. А третья отрасль, которая нас точно интересует, – это сфера хранения", – сказал вице-президент компании.

В то же время он не конкретизировал планы PGNiG в Украине в части приватизации энергокомпаний, отметив, что продолжается анализ возможностей.

Россия предоставила Беларуси отсрочку по кредиту на 1 млрд долл. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия "Гомельсельмаш", сообщает его пресс-служба.

"Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида", – сказал Лукашенко.

Испания вводит новый налог на богатство

Поправка к бюджету на 2021 год от премьера-социалиста Санчеса для поддержки бюджета, предлагает установить минимальную государственную налоговую квоту, которая будет налагаться на региональную, если последняя меньше.

Например, если у гражданина есть десять миллионов евро и государственные постановления предписывают, что он должен заплатить 200 тыс. евро в качестве налога на имущество, если регион субсидирует его налоговыми дотациями, то он должен заплатить эти 200 тыс. евро государству, а не в бюджет региона. Если, например, в региональном законодательстве указано 150 тыс. евро, оно заплатит 200 тыс., а разница в 50 тыс. будет взыскана центральным правительством. Такая же схема касается семейного бизнеса.

Мадридские бизнесмены против. Это также может иметь негативные последствия для права наследования . Ни в одной европейской стране нет налога на наследие и наследство.

С другой стороны Санчес водит новый пакет помощи для индустрии гостеприимства , сектора, который сильно пострадал от кризиса с коронавирусом и который в течение нескольких месяцев требовал действий со стороны центрального и региональных правительств.

Тестирование на вирус

Испания предлагает программу тестирования или самотестирования в аптеках. Италия предлагает тестировать и потом вакцинировать в кинотеатрах, учитывая массовость это бизнеса.

Таким образом, хотят поддержать отрасль и в то же время прививать как можно больше людей по причине хранения вакцины при очень низких температурах.

Перспективы для мясной промышленности Британии

Студенческий союз Оксфорда проголосовал за отказ столовых и кафетериев знаменитого английского учебного заведения от блюд из мяса. Главная причина запрета, который поддержали студенты, – это забота об окружающей среде, поскольку мясное животноводство является одним из главных источников выбросов парниковых газов.

Кембридж, главный конкурент Оксфорда в образовательной индустрии Великобритании, уже отказался от говядины и баранины в 2016 году и благодаря этому на треть снизил свой вклад в выбросы углеродов.

Правительство Великобритании сокращает свое участие в программе внешней финансовой помощи

Власть планирует сократить государственную зарубежную помощь на пять миллиардов фунтов. Такая мера поможет частично нейтрализовать потери бюджета от пандемии и государственной помощи пострадавшему бизнесу.

Обычно правительство выделяет 0,7% от ВВП на финансирование программ зарубежной помощи. Этот объем и так сократится за счет падения британского ВВП в 2020 году, которое составит, согласно прогнозам, до десяти процентов. Министерство финансов сейчас рассматривает вариант снизить объем помощи до 0,5% от ВВП, что позволит сэкономить 5 млрд фунтов.

Великобритания с 1970-х годов взяла на себя обязательство тратить на международную помощь не менее 0,7% от ВВП, но смогла достичь этой цели только в 2013 году. В 2015 году объем трат был установлен законодательно. В среднем Великобритания тратит на иностранную помощь до 15 миллиардов фунтов в год.

Трамп против американской Бигфармы

Администрация Трампа в пятницу издала правила, которые могут снизить цены за многие рецептурные лекарства. Если сравнить сумму, которую по программе Medicare платит за лекарства, выписываемые в кабинете врача, с самой низкой ценой среди группы других экономически развитых стран, то выбор будет в пользу цены, а не страны производителя. Это называется подходом "наибольшего благоприятствования". По оценкам администрации, это могло бы сэкономить 28 млрд долл. для получателей Medicare в течение семи лет за счет более низких доплат. Он вступит в силу 1 января.

Трамп также объявил, что завершает программу Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, направленную на прекращение продажи многих старых и потенциально опасных неутвержденных лекарств, которые были на рынке десятилетиями.

Против него категорически возражают сторонники фармацевтической индустрии, которые сравнивают ее с социализмом.

Последствием стало резкое повышение цен для потребителей на эти ранее недорогие лекарства после того, как они были одобрены FDA.

Трамп пришел к власти, обвинив фармацевтические компании в том, что они "избежали наказания за убийство", и пожаловался, что другие страны, правительства которых устанавливают цены на лекарства, пользуются американцами.

В качестве кандидата в 2016 году Трамп выступал за переговоры о ценах по программе Medicare. Трамп предпринял меры для снижения стоимости рецептурных лекарств, открыв легальный путь для импорта лекарств из-за границы. Кроме того, во время открытой регистрации, действующей в настоящее время, доступны планы приема лекарств Medicare, которые ограничивают стоимость инсулина на уровне 35 долл. в месяц.

Суббота 21 ноября

Большая двадцатка

Саммит "Большой двадцатки" проходит в эти выходные в режиме онлайн конференции из-за пандемии коронавируса. Хозяйка саммита Саудовская Аравия будет лишена возможности продемонстрировать свое гостеприимство в эфире мировых телеканалов – журналистам будут доступны лишь вступительное слово и итоговая пресс-конференция.

Саммит проходит под лозунгом "Реализация возможностей 21 века для всех".Среди главных тем – борьба с COVID-19 и последствиями пандемии, а также проблема климатических изменений:

Виртуальный саммит лишает наследного принца Мохаммеда бин Салмана возможности заручиться здесь, в Эр-Рияде, поддержкой некоторых лидеров через два года после того, как западные спецслужбы возложили на него ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в Турции агентами королевства. Свою причастность к нему принц отрицает.

НБУ не торгует

Национальный банк Украины уже вторую неделю не проводит интервенции на межбанке. Тем временем, курс гривны за неделю снизился с 28,1й грн за доллар до 28,35 грн за доллар по итогам торгов на межбанке.

Пекин отменяет субсидии на возобновляемые источники энергии до 2021 года

Китай, крупнейший в мире потребитель энергии, сократил субсидию в 2020 году по сравнению с предыдущим годом примерно на 30 %, поскольку был нацелен на прекращение финансирования крупных производителей электроэнергии из возобновляемых источников, чтобы заставить их конкурировать с угольными коммунальными предприятиями и достичь паритета цен на энергосистему.

Операторы ветряных электростанций и производители биомассы увидели, что их общие субсидии на 2021 год снизятся на 24,3 % и 18,5 % в годовом исчислении, соответственно, до 2,31 миллиарда юаней и 59,78 миллиона юаней. Но общий объем субсидий на солнечные проекты установлен на уровне 3,38 млрд юаней, что на 56,8% больше, чем в этом году, причем львиная доля выделяется на регион Внутренней Монголии Китая.

Банковское сотрудничество Дубая и Израиля

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) подписал соглашение с одним из крупнейших банков Израиля, сообщило в субботу Dubai Media Office.

Соглашение позволит Bank Hapoalim стать частью сети DIFC и предоставить ему доступ к возможностям на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. Это также предоставит израильским предпринимателям FinTech ворота в динамичную и яркую экосистему Дубая и поможет стимулировать трансграничные инновации.

Эксперты банка по инвестициям и финансовым технологиям будут приглашены для участия в мероприятиях, организованных DIFC, таких как День инвестора FinTech Hive.

В ожидании Черной пятницы

Большой ритейл и торговцы мелких офлайн и в интернет-сетях во всех странах давят на правительства, с целью решить вопрос Черной пятницы и периода Рождественских распродаж. Они ходят сделать дату единой во всем мире ради максимального выторга. Или отодвинуть ее во времени в условиях локдауна, или скоординировать даты локдаунов и распродаж.

Вопрос еще в процессе решения. Многие магазины уже рекламируют свой товар с датой 27 ноября. В Европе же рассматривается отсрочка Черной пятницы на 4 декабря. Франция уже приняла такое решение.

Но, скорее всего, это события будет пролонгировано во времени. Официально в Украине Черная пятница начнется 27 ноября, однако некоторые магазины дарят скидки покупателям еще за неделю до начала акции, поэтому "охотиться" за желаемыми распродажами уже можно с 23 ноября. Также в этот день начинается Black Friday в США.

Воскресенье, 22 ноября

Пенсионные накопления Перу

Правительство Перу приняло закон, который позволяет гражданам повторно выводить средства из частной пенсионной системы, чтобы облегчить экономический удар от пандемии коронавируса. Эта мера разрешает изъятие из частной пенсионной системы до 17 200 солей (4765 долларов США) членами, которые не вносили взносы более 12 месяцев подряд.

В апреле Конгресс Перу принял аналогичный закон, разрешающий людям снимать до 25% своих вкладов в частные пенсионные фонды. Он позволил снять максимум 12 900 солей (3573 доллара США).

МВФ идет навстречу Аргентине

Миссия МВФ посетила Аргентину, чтобы начать обсуждение вопроса о реструктуризацию примерно 45 млрд долл., которые страна должна Фонду.

В Аргентине ожидается сокращение экономики на 12% отчасти из-за мер, принятых для борьбы с пандемией COVID-19. Сокращение валютных резервов привело к снижению курса ее валюты на 25% по отношению к доллару в этом году, но на черном рынке она достигает лишь половины ее официальной стоимости.

Ранее в пятницу министр финансов Мартин Гусман обратился к другим членам Группы 20 с просьбой поддержать переговоры Аргентины с МВФ. Он сказал, что в рамках новой программы Аргентине необходимо будет обеспечить наличие "макроэкономической политики, учитывающей реалии, с которыми сталкивается страна", включая способы устранения "социальных диспропорций".

Выспаться в Lufthansa

Lufthansa начинает тестировать Sleeper’s row – спальный ряд в своих самолетах по маршруту Франкфурт-Сан-Паулу и Сан-Паулу-Франкфурт.

За 260 долл. пассажир может получить в свое распоряжение от трех до четырех кресел, на которых можно будет спать горизонтально. Для большего комфорта бортпроводники выдадут спальный комплект из бизнес-класса, который включает матрас, подушку и одеяло.

Это связано с большим количеством свободных мест в самолетах из-за пандемии COVID-19. Продавая пустые блоки кресел, авиакомпания сможет получить дополнительный доход.

Новая немецкая гендерная квота

Коалиционное правительство Германии введет обязательную квоту для числа женщин, работающих в качестве высшего руководства в компаниях страны, акции которых котируются на бирже, что было названо "историческим" шагом к половому равенству в немецких залах заседаний.

Представительство женщин в высшем руководстве в немецких компаниях отстает от конкурентов в крупных экономиках.

Согласно сентябрьскому опросу, проведенному шведско-немецким фондом AllBright, женщины составляют 12,8% членов правления 30 крупнейших немецких компаний, включенных в индекс голубых фишек Dax. Согласно исследованию, эта цифра сопоставима с 28,6% в США, 24,5% в Великобритании и 22,2% во Франции.

Тайванцы за продуктовую безопасность

Тысячи людей вышли на улицы Тайбэя на Тайвани в воскресенье, требуя отмены решения о разрешении импорта свинины из США на Тайвань, ссылаясь на проблемы безопасности пищевых продуктов.

Администрация президента Цай Инвэня отменила давний запрет на импорт свинины и говядины в США в августе, что рассматривается как один из первых шагов к возможным переговорам по двустороннему торговому соглашению с США. Запрет должен быть снят в январе.

Не всякое правительство оберегает свою экономику по всем направлениям. Крупный и самостоятельный бизнес без госдотаций придумывает инновации – как Lufthansa, что бы выжить в этот сложный период, на фоне банкротств и сокращений. Декабрь, последний месяц года и последняя неделя пере его наступлением обострят многие экономический противоречия и бизнес позиции во всех без иключения странах.

Напомним, в первой части итогов ушедшей недели "Комментарии" писали о том, что ужесточение правил карантина во многих странах стало отличительной чертой прошедшей недели, в результате чего предприниматели массово вышли на акции протеста против новых ограничений. К тому же, эти ограничения вводят накануне одного из самых горячих для торговли периодов – Черной пятницы и новогодне-рождественских праздников.

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