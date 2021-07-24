Гибель урожаев, вакцинные протесты и неминуемая стагфляция

Вслед за аномальной жарой мир накрыли аномальные дожди. Результат – аграрный бизнес Европы потерял свой урожай, его просто смыло большой водой.

Протесты во Франции против принудительной вакцинации медработников (Фото из открытых источников)

Опытная в этом плане Азия заблаговременно переместила свои агрофермы на крыши и пустующие вертолетные площадки небоскребов.

Следующим экономическим катаклизмом для успешных стран станет неминуемая стагфляция – предупреждают финансовые эксперты ведущих банков.

Что бы вернуть людям покупательскую способность – мало печатать деньги, надо прощать долги. Первыми в одностороннем порядке это начинают делать американские университеты, кстати, не дождавшись положительного решения Байдена.

Менее дальновидные правительства выставляют свои госбанки на продажу Лондонской бирже или вводят принудительную вакцинацию для медработников.

Самые трезвомыслящие радикально меняют профиль деятельности. Например, как Philip Morris, которая откажется от сигарет. Что будет дальше, и кто ещё от чего откажется – читайте в деловых итогах недели.





Суббота, Воскресенье

(17, 18 июля)

“Жилеты” вернулись

В субботу по всей Франции собралось более 100000 человек, чтобы выразить протест против мер правительства по вакцинации людей и замедлению роста числа случаев инфицирования вирусом Covid Delta.

Но это только фактический повод для наболевших экономических проблем.

В Париже в ходе отдельных акций протеста крайне правых и крайне левых участников участники маршировали по разным частям города. Демонстрации прошли также во французских городах Страсбург, Лилль, Монпелье и других местах.

Субботние демонстрации привлекли множество людей, в целом недовольных политикой, в том числе активистов в желтых жилетах, разгневанных предполагаемой экономической несправедливостью, грозящей тем людям, которые не захотят вакцинироваться. В частности – медработники будут уволены.

Среди проблем, озвученных протестующими, было решение правительства сделать вакцины обязательными для медицинских работников и потребовать "паспорт здоровья". Этот документ подтверждает, что люди полностью вакцинированы, у них недавно был отрицательный результат теста или они выздоровели от вируса. Только в таком случае они могут посещать рестораны и другие общественные места.

В протестах участвовали не только “желтые жилеты”, но и сторонники крайне правых, медицинский персонал и роялисты.

В Монпелье более 1000 демонстрантов прошли маршем к вокзалу.

По данным Министерства внутренних дел, в протестах по всей стране приняли участие 114 тысяч человек.

Французские медицинские работники должны пройти вакцинацию против Covid до 15 сентября.

Кроме того, начиная со среды, поэтапно вводится требование об использовании пропусков COVID в ресторанах, барах, больницах, торговых центрах, поездах, самолетах и ​​других местах.

Черешни по 270 долл за штуку

15 черешен высшего сорта в форме сердца на аукционе в Японии продали за 450 тыс. иен, что равно более 4 тыс.долл. Одна черешня сорта Juno Hearts стоит 30 тыс. иен, то есть 270 долл.

В конце июня на центральном оптовом рынке Хатинохе на аукцион выставили 26 коробок черешни Juno Heart и 13 коробок Aomori Heartbeat. После начала аукциона торговые маклеры начали повышать ставки на плоды один за другим.

Оптовый продавец фруктов и овощей из компании Nagatsuka Seika K.K. Киоко Наґацука успешно сделала самую высокую ставку в размере 450 тыс. иен за коробку черешен Aomori Heartbeat.

Сорт Juno Hearts выведен в префектуре Аомори и известен высоким содержанием сахара, который достигает 20%. Эта черешня появилась на рынке в 2019 году. Ягоды имеют диаметр более 31 мм и красивый цвет и блеск.

Ирландия получит 990 миллионов евро грантов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила планы Ирландии в отношении того, как будет распределяться фонд восстановления ЕС.

Официальные лица заявили, что 42 процента финансирования будет использовано для многочисленных проектов, включая электрификацию пригородной железной дороги Корка, восстановление торфяников и модернизацию жилых и общественных зданий.

Кроме того, 32 процента денег пойдут на оцифровку государственных услуг и администрирования, финансирование подключения и устройств для школ, а также развитие общего правительственного центра обработки данных.

Фон дер Ляйен назвал грант крупнейшим пакетом восстановления, который Европа видела после плана Маршалла после Второй мировой войны, отметив, что "это необходимо, потому что мы хотим ускорить восстановление Европы и, по сути, Ирландии, сейчас и в будущем".

IPO украинских госбанков на Лондонской бирже

Первичное публичное размещение акций (IPO) украинских банков на Лондонской фондовой бирже (LSE) является одним из вариантов приватизации государственных банков, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов их приватизации", – написал он в Facebook в пятницу.

Кислород на Луне

Израиль готовится провести в 2023 году на Луне эксперимент по получению кислорода из местных материалов. Технология, разрабатываемая совместно с Японией, будет иметь огромное значение для колонизации спутника Земли.

В настоящее время большую часть груза любого космического корабля составляет именно кислород. Его потребляют не только находящиеся на станции космонавты, но он необходим для сгорания топлива.

В том случае, если эксперимент по производству кислорода на поверхности Луны окажется успешным, это сэкономит огромные суммы организаторам миссий. Сегодня доставка одного килограмма кислорода на Луну достигает 1 млн долларов.

Оборудование для производства эксперимента, согласно планам, будет доставлено в конце 2023 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Все технологии по производству кислорода и сопутствующих металлов разработаны в Израиле. В качестве исходного материала будет использоваться лунный песок.

На 400 000 баррелей в день с августа

ОПЕК +, альянс производителей нефти, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, согласовал график увеличения добычи для удовлетворения растущего спроса по мере восстановления мировой экономики после пандемической рецессии.

Специальная встреча, организованная в Вене, одобрила планы, согласно с которыми с начала следующего месяца на мировые рынки будут поступать дополнительно 400000 баррелей в месяц. Это позволит некоторым производителям, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, увеличить базовый уровень, по сравнению с которым они рассчитывают производство.

Сделка также продлит нынешний альянс ОПЕК +, по крайней мере, до конца 2022 года. "ОПЕК + здесь, чтобы остаться", — сказал журналистам после объявления о сделке принц Абдул Азиз бин Салман, министр энергетики Саудовской Аравии.

FuelBuddy – бензиновая доставка

Индийский стартап по доставке топлива расширяет свои услуги до Саудовской Аравии.

В своем твите FuelBuddy из Дели заявила, что также добавит ОАЭ и Саудовскую Аравию в свой список рынков, поскольку стремится "выйти на мировой рынок".

Основанная в 2016 году платформа на основе приложений распределяет топливо напрямую клиентам, где бы они ни находились.

В мае FuelBuddy приобрела находящийся в Бангалоре стартап по доставке топлива по требованию MyPetrolPump — предприятия, принадлежащего ANB Fuels Pvt. Ltd. — за сочетание наличных средств и запасов. Это делает его одним из крупнейших игроков в секторе доставки топлива в Индии.



Понедельник, 19 июля

Канцерогены Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что оно исследует то, как бензол, вещество, вызывающее рак, попало в солнцезащитные продукты, недавно отозванные Johnson & Johnson.

Компания добровольно сняла с полок пять продуктов под брендами Neutrogena и Aveeno после того, как внутренние испытания показали, что некоторые из солнцезащитных продуктов содержат низкие уровни бензола.

Johnson & Johnson протестировала свои солнцезащитные продукты после того, как интернет-аптека Valisure, которая проверяет продукты на наличие загрязняющих веществ, обнаружила бензол в десятках солнцезащитных кремов, в том числе в аптеках Johnson & Johnson и CVS, и сообщила о своих выводах в FDA в мае.

После отчета Valisure CVS также прекратила продажи двух своих средств для лечения солнечных ожогов.

В интервью исполнительный директор Valisure Дэвид Лайт сказал, что он ожидает, что бензол будет связан с загрязненным сырьем.

Бизнес и политика

Американский производитель мороженого Ben & Jerry’s прекратит продажу мороженого на оккупированном Израилем Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, в конце следующего года. Ben & Jerry’s, которая является частью Unilever, заявляет, что продажа нарушает ценности от компании.

Это заявление является одним из самых вопиющих действий крупной международной компании против политики Израиля по строительству домов на землях, завоеванных в войне 1967 года. Согласно международному праву, это оккупированная палестинская территория.

Ben & Jerry’s решительно выступает против израильской политики. Поскольку это крупная и всемирно известная компания, это чувствительно для Израиля. Многие израильтяне рассматривают это как позицию против израильского государства или даже называют это решение антисемитским.

С другой стороны, палестинские организации с энтузиазмом реагируют на новости. Ben & Jerry’s подчеркивает, что, хотя компания продолжит продавать мороженое в Израиле, лицензионное соглашение с местным партнером, производящим мороженое для оккупированных территорий, не будет продлено.

Премьер-министр Израиля Беннетт в Twitter назвал это решение "морально неправильным".

"Есть много брендов мороженого, но только одно еврейское государство. Ben & Jerry’s решила продавать свое мороженое как антиизраильское". По его словам, бойкот не пройдет.

"Мы будем бороться с ним в полную силу", — заявил Беннетт.

Фермы на вертолетных площадках

В Гонконге на выведенных из эксплуатации вертолетных площадках, которые размещались на крышах торговых центров и общественных террасах появилось более 60 городских ферм Rooftop Republic.

Соучредитель Rooftop Republic Эндрю Цуй сам выращивает свеклу на ферме, которая находится на крыше на вершине 150-метровой высотки Bank of America.

Городские фермеры Rooftop Republic выращивают и собирают овощи, и даже кукурузу.

Фермы на крышах имеют довольно приличный размер, чтобы обойтись не одним видом овощей. Например, над торговым центром Metropole Plaza — 1200 кв. м "посевной площади".

В целом Rooftop Republic обрабатывает 7 млн кв. м подобных сельскохозяйственных площадей. Еще более 6 млн кв. м на крышах города остаются неиспользованными.

CNN запускает сервис потокового вещания

CNN +, как будет называться служба, и она дебютирует в первом квартале 2022 года, будет иметь от 8 до 12 часов ежедневных программ в прямом эфире, а также более длинные шоу в документальном стиле.

Подписчики смогут "напрямую связываться с ведущими и экспертами в режиме реального времени, обсуждая наиболее важные для них вопросы", – говорится в заявлении CNN, принадлежащего WarnerMedia компании AT&T Inc.

Стоимость новой услуги не разглашается. Цена будет объявлена ​​позже, вместе со спецификой программирования, сообщила в понедельник CNN на своем сайте.

Как и другие кабельные каналы, CNN пытается построить бизнес, направленный непосредственно на потребителя, который охватывает растущий легион потребителей, отказавшихся от кабельного телевидения в пользу потоковых сервисов.

Налог на сахар и соль

Группа независимых экспертов под руководством бизнесмена Генри Димблби, соучредителя сети ресторанов Leon, подготовила обзор, касающийся продовольственной политики Англии. В докладе говорится о таких проблемах, как ожирение нации и неправильное питание англичан.

Аналитики предлагают ввести налог на соль и сахар. Размер налога также подсчитан: 3 фунта за каждый килограмм сахара и 6 фунтов за каждый килограмм соли, которые продаются для использования на предприятиях общественного питания и при изготовлении обработанных пищевых продуктов. Подобные меры сподвигли бы производителей снизить содержание соли и сахара в продукции, что способствовало бы оздоровлению населения. Однако из-за новых налогов цены на кондитерские изделия и снеки могут вырасти на 13%.

Доклад Димблби получил поддержку со стороны инвестиционных компаний, диетологов, врачей и активистов, выступающих за охрану окружающей среды.





Вторник, 20 июля

Профи против Безоса и Бренсона

20 июля в 16:00 мск основатель Amazon Джефф Безос совершил суборбитальный полет на корабле New Shepard. Полет продлится 15 минут, капсула поднялась на высоту около 100 км.

Но корабль Джеффа Безоса не набрал первую космическую скорость. А значит, этот полет нельзя назвать космическим, заявил российский космонавт Андрей Борисенко.

"Полет Безоса называется "суборбитальный полет". Это означает, что, даже если аппарат выходит за пределы атмосферы, то есть формально попадает в космическое пространство, он не набирает первую космическую скорость. То есть он не является космическим кораблем в полном смысле этого слова. И люди, которые там находятся, не совершают космический полет, значит, ни о каком космическом туризме здесь речь не идет", — сказал он.

"Почувствуйте разницу: 8 минут у Безоса или 5-6 у Бренсона и, например, час в суборбитальном состоянии. Поэтому и "билеты" на полноценные космические корабли стоят гораздо дороже. Там получается настоящий космический полет. А здесь — то, что специалисты называют баллистическим прыжком, или полетом по суборбитальной траектории. Скорее, такие полеты можно рассматривать как хороший, дорогой, интересный аттракцион типа "Диснейленда", — отметил Борисенко.

“А вообще, настоящий "космический туризм — это когда ты летишь на орбиту, прилетаешь в космическую гостиницу, там какое-то время находишься, летишь вокруг Земли. Пребываешь в невесомости, обедаешь на станции, видишь Землю из космоса. А суборбитальный полет — это подскок на высоту и несколько минут в невесомости. Это такой аттракцион, но называть это космическим туризмом я бы не стал", — объяснил эксперт.

Первые в Америке

Университет Южной Каролины прощает ссуды 2500 бывшим студентам, которые прекратили посещать школу из-за финансовых трудностей.

Университет штата Южная Каролина, единственный в штате исторически черный колледж или университет (HBCU), объявил на прошлой неделе, что школа автоматически очищает ссудные счета студентов, которые не зарегистрировались на занятия или полностью бросили учебу, потому что они больше не могли позволить себе колледж по финансовым причинам.

Конгрессмены давно просят Байдена простить студенческие долги, но он приводит в пример своих детей, которые до сих пор платят проценты за учебу.

Самый высокий жилой в ЕС

В испанском Бенидорме наконец завершено строительство самого высокого многоквартирного дома в ЕС. После 17 лет неудач небоскреб Intempo поможет превратить местный курорт в Средиземноморский Майами.

Это самый высокий многоквартирный дом в Европейском Союзе, высота которого составляет 187 метров. Его башни-близнецы также могут похвастаться самым быстрым лифтом в Испании, который поднимается со скоростью 4,2 метра в секунду и может подняться на верхний этаж за 52 секунды.

Успех шотландских профсоюзов

Угроза забастовок на ликеро-водочных заводах Спейсайда была снята после того, как члены профсоюза проголосовали за принятие нового предложения по оплате.

Соглашение положило конец многолетнему спору между крупным производителем виски Chivas Brothers, владельцы которого (Pernod Ricard) пытались наложить мораторий на заработную плату в Шотландии, в то время как их работникам во Франции повысили зарплату.

После голосования члены профсоюзов GMB Scotland и Unite Scotland в компании согласились на 2,5%-ное увеличение своей базовой ставки заработной платы в этом году.

Они также получат как минимум на 2% больше, или рост в соответствии с индексом потребительских цен (CPIH) в 2022 году.

"Прачечные" под наблюдением

Европейская комиссия предлагает установить максимальный предел денежных выплат на уровне 10 000 евро на всей территории Союза. Предложение содержится в пакете мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, представленном вице-президентом Валдисом Домбровскисом и комиссаром по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.

"Страны, где уже установлены более строгие ограничения, смогут их сохранить", — сказал Домбровскис. Цель пакета, как поясняет комиссия в заявлении, заключается в том, чтобы "улучшить обнаружение подозрительных транзакций и действий и заполнить бреши, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему".

Саудовская Аравия против теневой экономики

Это следует за введением закона о борьбе с сокрытием, чтобы гарантировать, что иностранные инвесторы, работающие в Королевстве, делают это в соответствии с правильными коммерческими соглашениями и с соответствующими лицензиями.

Министерство торговли Королевства передало в прокуратуру 446 дел о коммерческом сокрытии. В то же время на предприятиях было проведено около 16 000 проверок на предмет соблюдения требований.

Новый закон предусматривает штрафы в размере до 5 миллионов саудовских песо (1,3 миллиона долларов) и тюремное заключение сроком до пяти лет для нарушителей. Он также вознаграждает изобличителей в размере до 30 процентов от суммы взысканного штрафа, при этом защищая их личность.

Португалия спешит восстановиться

Португалия подписала во вторник четыре инвестиционных контракта с частными компаниями, которые внесут 141 миллион евро (166,23 миллиона долларов США) в экономику страны в дополнение к созданию 500 рабочих мест.

Контракт был подписан между португальской Vila Gale и тремя иностранными компаниями — Joao de Deus, Siemens Gamesa и Tryba, которые работают в туристическом, автомобильном, энергетическом и строительном секторах.

"Это еще один важный знак доверия к нашей стране. Мы хотим, чтобы 2021 год стал лучшим годом для привлечения инвестиций", — сказал премьер-министр Антонио Коста на церемонии подписания.

По его словам, контракты на прямые иностранные инвестиции в этом году почти сравнялись с рекордом страны, достигнув "92 процентов суммы инвестиций в 2019 году, лучшем году на данный момент".

Коста отметил, что "первый квартал этого года был лучшим за всю историю инвестиций в бизнес" в Португалии, достигнув 6,8 миллиарда евро.

Среда, 21 июля

Philip Morris изменит мир

Генеральный директор Philip Morris International Яцек Ольчак подтвердил намерения табачной компании купить британскую фармацевтическую компанию Vectura Group за 1,2 миллиарда долларов и, в итоге, отказаться от сигарет.

Критики предлагаемой сделки с Vectura выступают против трансформации табачной промышленности. "Ничто и никто не остановит нас в наших преобразованиях, чтобы бросить курить, — сказал Ольчак, — Мы можем стоять на месте и продолжать продавать сигареты, или мы можем сделать что-нибудь с помощью науки и технологий, по крайней мере, чтобы значительно уменьшить вред, наносимый курением. Но связь между табачной компанией и компанией, специализирующейся на ингаляционных лекарствах от таких состояний, как астма – крайне подозрительны. Потому что табачный дым является "мощным триггером астмы".

Philip Morris, которая производит и продает сигареты и бездымные никотиновые продукты за пределами США, пытается изменить свой имидж. В феврале компания объявила о цели получить к 2025 году более 50% своей общей чистой выручки от бездымной продукции. Компания также стремится к 2025 году получить чистую выручку не менее 1 миллиарда долларов только от своих продуктов "помимо никотина", такие, как доставка респираторных препаратов и "самопомощь".

Акции Philip Morris упали примерно на 3% во вторник после того, как компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал. Выручка в размере 7,59 млрд долларов оказалась ниже прогноза Refinitiv в 7,69 млрд долларов. Тем не менее с начала года акции компании выросли почти на 15%.

Балтийский газопровод

Начинается строительство "Балтийского газопровода" в сторону Польши. Трубоукладчик проекта пересечет "Северный поток" и "Северный поток — 2" до конца июля и продолжит свой путь к Польше, которая хочет отказаться от российского газа и перейти на норвежское топливо и СПГ.

Трубоукладчик Castorone итальянской компании Saipem встал на трассу "Балтийского газопровода" к югу от датского острова Борнхольм в Балтийском море. До этого судно менее чем за месяц уложило 100-километровый отрезок в сторону главных датских островов. Всего с конца июня трубоукладчики построили 120 километров газопровода в Балтийском море, где его протяженность составит 210 километров.

Судя по данным навигационных порталов, утром 21 июля, Castorone находился примерно в трех километрах от места пересечения с "Северным потоком" и в 25 километрах — с "Северным потоком — 2".

Грядет стагфляция

Данные из США и Китая, на которые приходится более половины мирового роста, свидетельствуют о замедлении недавних стремительных темпов мировой экономики наряду с ростом цен на все виды товаров и сырья.

Как сообщил клиентам главный валютный стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос, одновременно с возрождением Дельта-варианта COVID-19, рынки могут посылать тревожные сигналы о перспективах мировой экономики.

"По мере роста цен потребитель сокращает спрос, а не увеличивает потребление. Это противоположно тому, что можно было бы ожидать, если бы среда была действительно инфляционной, и это показывает, что мировая экономика имеет очень низкий предел скорости", — написал Саравелос.

Bank of America Merill Lynch отметил опасения по поводу "стагфляции" во второй половине 2021 года, отметив замедление притока в акции и оттока высокодоходных активов.





"...Кому мать родна"

За 2020 год общее число стартапов в мире выросло в среднем на 6%, а в Великобритании — на 14%.

Если в 2019 году в стране начали работу 636 тыс. новых компаний, то в 2020 году — уже 726 тыс. При этом цифры продолжают расти: по данным налоговой службы Великобритании, в марте 2021 года в стране было зарегистрировано больше предприятий, чем в любой другой месяц за период с 1989 года.

Наибольший рост можно было наблюдать в сфере ретейла. Во втором квартале 2020 года в Великобритании ежемесячно открывалось в среднем 4613 онлайн-магазинов, что на 66% больше показателей 2019 года.

Партнер UHY Hacker Young Мартин Джонс прокомментировал исследование так:

"Предприниматели действительно использовали пандемию и коронавирусные ограничения как трамплин. Приятно видеть, как британцы получали положительные эмоции за последние 18 месяцев".

"Золотое масло"

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в четвертом квартале 2021 финансового года (ФГ, апрель-2021 – июнь-2021) сократила продажи подсолнечного масла на 44% по сравнению с аналогичным периодом минувшего ФГ – до 273,1 тыс. тонн.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, за весь 2021 ФГ (июль-2020 — июнь-2021) группа компаний сократила продажи подсолнечного масла на 10% по сравнению с 2020 ФГ – до 1,37 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

Маслоэкстракционные заводы "Кернел" в четвертом квартале 2021 ФГ сократили переработку масличных культур на треть по сравнению с аналогичным периодом минувшего ФГ – до 617 тыс. тонн, тогда как за весь 2021 ФГ этот показатель сократился на 7% — до 3,2 млн тонн. По данным компании, снижение обусловлено сокращением урожая семян подсолнечника в Украине в 2020 году.

"Кернел" уточнил, что загрузка перерабатывающих мощностей группы компаний в 2021 ФГ составила 87% с учетом переработки 97 тыс. тонн семян подсолнечника на давальческих основаниях на заводах других производителей.





"Золотой свет"

Кабмин обсуждает разные сценарии повышения тарифов на электроэнергию для населения, на альтернативы этому решению в перспективе нет.

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк.

"Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", – сказал Тарасюк.

“Мы можем моделировать сценарии, но ни один из них, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать", – добавил глава НКРЭКУ.

При этом он отметил, что Кабмин сейчас прорабатывает варианты решений о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 августа.

"Золотое тепло"

Частные энерготрейдеры Украины отказываются выполнять свои обязательства перед украинской госкомпанией и не отбирают около половины объемов, которые до этого купили на бирже. В "Центрэнерго" заявляют, что не смогут покупать уголь с госшахт и украинские шахтеры останутся без денег.

В "Центрэнерго" потребовали, чтобы в ситуацию вмешался регулятор.

"Наша компания считает, что такие действия контрагентов являются угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к отопительному сезону 2021−2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по зарплате", — объяснили будущую перспективу в "Центрэнерго", добавив, что являются основными клиентами госшахт.

Четверг, 22 июля



В Греции — против вакцинации медработников

В греческих городах, включая столицу Афины, состоялись масштабные протесты против обязательной вакцинации медработников и сотрудников домов престарелых от COVID-19.

Сообщается, что после столкновений полиции с демонстрантами были арестованы по меньшей мере пять человек. Чтобы разогнать протестующих, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По оценкам наблюдателей, в демонстрациях в греческой столице приняли участие около 3,5 тыс. человек. В Салониках на улицы вышли около 2 тыс. протестующих.

В Греции работники домов престарелых должны сделать обе прививки от коронавируса до 16 августа, иначе их отправят на больничный. Вакцинация медицинских работников как в государственном, так и в частном секторе станет обязательной в Греции с 1 сентября. Среди 10,7 млн жителей страны уже более 4,6 млн полностью вакцинированы.

Неделю назад в Греции также прошли акции протеста против вакцинации, в которых приняли участие около 5 тыс. человек.

Дожди в Европе уничтожили сады и смыли урожай с полей

Производители овощей и фруктов в Швейцарии, Австрии, Германии, Бельгии и Нидерландах сильно пострадали от проливных дождей и ураганов, которые прошли в Европе на прошлой неделе.

Кроме того, ожидается нехватка овощей в Швейцарии, поскольку поля были залиты почти полностью. Это особенно проблематично для капусты, брокколи, салата, кабачков.

Австрийские власти уже подсчитали, что град и ураган нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям страны на сумму около 3,2 млн евро.

Производители в бельгийских регионах Валлония и Фландрия особенно пострадали. Там реки вышли из берегов, а на некоторых участках до метра воды, поля были смыты. Многие плантации клубники и мягких фруктов не сохранились. Полностью испорчен урожай черешни и вишни. Состояние твердых фруктов на данный момент оцениваются оптимистично.

Похожая ситуация в Нидерландах. Корни мягких фруктов впитывают максимум влаги, что приводит к растрескиванию плода. Кроме того, ущерб нанесен производителям зелени, трав и овощей.

Также затоплены поля и в Германии. Фермеры Рейнланд-Пфальца и юга Северного Рейна-Вестфалии практически полностью потеряли урожай овощей и зелени.

Аргентина снизит мировые цены на сою

Аргентина увеличит экспорт соевого масла, что может привести к снижению цена на этот продукт на мировом рынке.

Причиной этого стал принятый парламентом Аргентины закон о снижении доли биодизеля в моторном топливе.

Как уточняется, парламент разрешил снизить долю биодизеля в моторном топливе в 2 раза — с 10% до 5%. Данное решение приведет к понижению потребления соевого масла в биотопливной промышленности в Аргентине и, соответственно, даст возможность увеличить объем предложений продукта для экспорта.

В 2020 г. Аргентина экспортировала 5,36 млн тонн соевого масла, согласно официальным данным. Основным покупателем с долей рынка в 53,4% являлась Индия, еще по около 8% импортировали КНР и Бангладеш.

Согласно данным USDA, цены на соевое масло в Аргентине к концу июня составляли в среднем 1191долларов за тонну, тогда как в Бразилии — 1233 долларов за тонну, в США — 1608 долл. за тонну.

Третье повышение цен на энергоносители вызовет кризис

Ряд ирландских поставщиков энергии объявили о двукратном повышении цен в этом году. Pinergy — вторая компания после Panda Power, которая в этом году сделала три повышения.

Компания Pinergy сообщила, что с 23 августа стандартная удельная стоимость электроэнергии вырастет на 11,4%.

Это будет означать дополнительные расходы в размере 3,61 евро в неделю для типичного домохозяйства или 188 евро в год.

В апреле компания подняла цены на электроэнергию на 4,2%, а в прошлом месяце — на 8,2%.

Он обвинил в проблемах на оптовом рынке энергии национальные сети, которые вызывают беспрецедентное ценовое давление.

Исполнительный директор Pinergy Энда Ганнелл сказала: "К сожалению, из-за продолжающихся серьезных проблем с поставками инфраструктуры и неподконтрольных нам оптовых цен нам придется снова повысить цены для наших клиентов".

Однако ирландцы могут отреагировать протестами на такое повышение, что уже неоднократно случалось в течение последних лет.

Индекс американской нищеты

На президента Байдена нападают из-за бензина за 3 доллара. Но правда в том, что Белый дом заявил, что не виноват в высоких ценах на газ, и у него мало возможностей их снизить.

Issues & Insights выпустила отчет об индексе нищеты, измерении, начатом при президенте Линдоне Джонсоне, который объединяет уровень безработицы и уровень инфляции. Идея состоит в том, что "безработица и быстро растущая стоимость жизни порождают ощутимые проблемы в стране".

"Индекс цен резко возрос в начале карантина COVID-19, поднявшись с 5,94 до более 15 за один месяц с ростом безработицы, — говорится в сообщении Issues & Insights. — Однако он быстро рассеялся, поскольку экономика при Трампе восстановилась быстрее, чем предсказывали так называемые эксперты".

Но, согласно Issues & Insights, "...С тех пор произошло нечто забавное. Индекс нищеты "рос каждый месяц, пока Джо Байден был президентом. Индекс бедности в июне составил 11,3, выше, чем он был (до пандемии) со времен Великой рецессии. Это также выше, чем в среднем после Второй мировой войны (9,2)".

Поиск Nexis, проведенный MRC Business, показал, что с 1 февраля по 16 июля растущий индекс нищеты не освещался телеканалами ABC, CBS и NBC.

Инфляция в Великобритании ускорилась

В июне индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 2,5% год к году. Прогноз оправдался только у двух из 35 опрошенных Bloomberg экспертов.

Текущая инфляция является самой высокой с 2018 года. Месяцем ранее она составила 2,1%, также превысив максимум за почти два года. Как отмечает агентство, такой скачок еще больше укрепит экспертное мнение относительно того, что Банк Англии повысит процентную ставку в следующем году при восстановлении экономики от коронакризиса.

Сейчас базовая ставка сохраняется на уровне 0,1%. Регулятор прогнозировал, что инфляция (0,2% в августе прошлого года) превысит 3%, но предполагал, что давление будет временным.

Рост инфляции в значительной степени обусловлен ростом цен на еду, подержанные авто, одежду и др. Больше всего подорожало топливо (+20,3%, максимум за более чем 10 лет).

Количество обращений за пособием по безработице в США выросло до 419 000 с минимума пандемии

Число американцев, ищущих пособия по безработице, выросло на прошлой неделе с самого низкого уровня пандемии, даже несмотря на то, что рынок труда, похоже, восстанавливается благодаря возобновившейся экономике.

Министерство труда заявило в четверг, что количество обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе до 419 000, максимум за два месяца, с 368 000 на предыдущей неделе. Количество первичных заявок, которые обычно отслеживают увольнения, неуклонно снижалось с момента, когда в начале января превысило 900 000.





Пятница, 23 июля

МВФ объявляет о реформе своих программ кредитования

Международный валютный фонд объявил, что он реорганизует свои программы кредитования, чтобы лучше поддерживать страны с низким уровнем дохода во время пандемии коронавируса и восстановления, и упомянул возможность ограниченных продаж золота МВФ для увеличения кредитования.

На прошлой неделе Исполнительный комитет МВФ решил поддержать реформы, которые включают повышение лимитов финансирования для стран с низким доходом на 45%, снятие ограничений доступа для беднейших стран с соответствующими программами и поддержание нулевых процентных ставок по таким займам.

Международный валютный фонд заявил, что изменения необходимы после восьмикратного увеличения кредитования МВФ стран с низким уровнем дохода до 13,2 млрд долларов в 2020 году и появления признаков того, что спрос на финансовую помощь в ближайшие годы будет оставаться высоким.

"Двухэтапная стратегия финансирования была одобрена Правлением МВФ для предоставления ресурсов, необходимых для быстрого преодоления последствий пандемии", — сказал Кристиан Мамссен, заместитель директора финансового департамента МВФ.

Поддельные кольца Тиффани

Спустя восемь лет Tiffany & Co урегулировала иск против Costco Wholesale Corp, которая была обвинена в нарушении авторских прав и подделке при продаже обычных обручальных колец с бриллиантами под названием "Тиффани".

Хотя условия мирового соглашения не разглашаются, обе стороны заявили, что спор был разрешен мирным путем.

Урегулирование произошло после того, как в августе федеральный апелляционный суд Манхэттена вынес решение на 21 миллион долларов, которое Tiffany выиграла в 2017 году после суда присяжных.

Несмотря на его заявление о том, что "Тиффани" стало общим термином и описывало острое расположение колец, судья признал Costco ответственным за продажу оспариваемых колец.

Но апелляционный суд заявил, что Costco действовала добросовестно, и что ее клиенты были достаточно умны, чтобы понять, что Тиффани не производила и не поддерживала кольца "Тиффани" этой складской сети.

Судебные документы показали, что около 3349 клиентов купили кольца Tiffany в Costco в течение периода, охватываемого судебным иском.

“Тиффани” подала в суд на Costco в День святого Валентина в 2013 году, чтобы защитить бренд и престиж компании, которой уже 184 года.

Тысячи веб-сайтов выходят из строя из-за глобального сбоя

Тысячи веб-сайтов по всему миру были недоступны в четверг и с четверга на пятницу, что, по-видимому, было проблемой с широко используемой сетью распространения контента.

Akamai сообщила на своем веб-сайте, что испытывает "возникающую проблему со службой Edge DNS". Позже в компании заявили, что проблемы решены.

"Мы внедрили исправление для этой проблемы, и, основываясь на текущих наблюдениях, служба возобновляет нормальную работу", — написал Акамай в Твиттере. "Мы продолжим мониторинг, чтобы убедиться, что воздействие было полностью смягчено".

DNS или система доменных имен — это каталог, который связывает доменные имена с машиночитаемыми адресами интернет-протокола.

Некоторые из крупных затронутых веб-сайтов включают Delta Air Lines, British Airways, Capital One, GoDaddy, Vanguard, UPS, LastPass, AT&T и Costco.

По данным CNBC, некоторые услуги уже начали возвращаться, поскольку Delta сообщила, что ее онлайн-услуги были восстановлены.

Причина сбоя остается неизвестной.

Великобритания поддерживает план США по созданию радиолокационной станции для дальнего космоса

Предложение Космических сил США о размещении в Великобритании радиолокационной системы для наблюдения за космическими кораблями на расстоянии до 22 400 миль от Земли получило поддержку главы Королевских ВВС.

Главный маршал авиации сэр Майкл Вигстон, собравшийся в Соединенных Штатах для рассмотрения предложения, сказал, что Великобритания "очень заинтересована" в размещении элемента усовершенствованной радиолокационной системы дальнего космоса, разрабатываемой Центром космических и ракетных систем космических сил США.

Американский проект должен удвоить дальность обнаружения объектов в космосе, используя группу из 10-15 больших спутниковых тарелок, размещенных на площади 0,4 квадратных мили.

Каждая тарелка будет около 50 футов в диаметре. Дополнительные места размещения спутниковых антенн будут расположены в Техасе и Австралии.

Космические силы США будут искать предложения по разработке радиолокационных датчиков дальнего космоса, которые будут отслеживать орбитальные спутники и космический мусор.

Используемые в настоящее время системы могут обнаруживать объекты только в космосе на расстоянии до 12 400 миль от Земли. Уокер сказал, что новая система может контролировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 22 400 миль.





Санкции США потерпели крах

Иран впервые начал экспорт сырой нефти в Оманском заливе в обход стратегического Ормузского пролива.

Государственные СМИ заявляют, что проект стоимостью 2 миллиарда долларов по перекачке нефти на 1 000 км к новому объекту указывает на провал санкций США.

Во время церемонии открытия проекта президент Хасан Рухани назвал план "стратегическим".

Иран находится под жесткими санкциями США с тех пор, как тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от ядерной сделки в 2018 году, которая сильно повлияла на экспорт иранских энергоносителей.

Иран построил трубопровод протяженностью 1 000 км для транспортировки нефти к новому терминалу на юго-востоке от Гореха в провинции Бушер.

В настоящее время установка позволяет перекачивать около 30 000 баррелей сырой нефти в танкеры в час через плавучий причал, стоящий на якоре, или через одноточечный причал. Он расположен примерно в 7 км от побережья.

"82% этого проекта было завершено. На данный момент на это потрачено более 1,2 миллиарда долларов", — сказал министр нефти Ян Зангане.

В Словакии состоялись масштабные протесты против вакцинации от COVID-19

В частности, выступающие против прививочной компании от COVID-19 пытались со штурмом пробиться в парламент страны.

В ходе столкновений участников протеста с сотрудниками полиции один из правоохранителей получил ранения.

Силовики вынуждены применить против участников штурма слезоточивый газ. В парламенте Словакии в ходе внеочередного заседания обсуждались меры по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.

При этом словацкие депутаты выступают за то, чтобы для не вакцинированных граждан карантинные правила были ужесточены, тогда как у тех, кто привился, будет больше свободы действий.

Мальдивы взимают туристический налог

По решению правительства страны, все туристы, которые со следующего года будут прибывать на территорию Мальдив, должны будут оплатить налог на выезд (Departure Tax) в размере от 30 до 130 долларов.

Эта плата, по замыслу властей, заменит взимаемые сейчас аэропортовые сборы.

Иностранцы, вылетающие эконом-классом, заплатят 30 долларов, бизнес-классом — 60 долларов, первым классом — 90 долларов и частным самолетом — 130 долларов. Отдельно оплачивать туристам ничего не придется — для их удобства стоимость налога будут добавлена к стоимости билетов.

Том Круз решил отдохнуть на "русской" яхте

Отмечается, что Круз проводит отдых в Корнуолле на территории Великобритании.

Яхта Triple Seven является одной из самых дорогих яхт в мире. В частности, стоимость ее недельной аренды составляет порядка 500 тыс. долларов.

Ранее владельцем яхты был российский миллиардер Александр Абрамов, однако по информации СМИ, роскошное судно стоимостью 38 млн фунтов, оборудованное джакузи, тренажерным залом, солнечной террасой и надувной горкой, купил другой российский миллиардер Роман Абрамович.

Отмечается, что звезду Голливуда тайно доставили на яхту, однако позднее журналисты успели заметить его на борту.

В частности, на съемочной площадке седьмой части фильма “Миссия невыполнима” Круз контактировал с человеком, который оказался болен COVID-19. Так что, не исключено, что актер решил устроить себе роскошный карантин.

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