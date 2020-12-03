Глобализация жива и процветает: как мировая экономика оживает в конце 2020 года

Предполагалось, что пандемия COVID-19 забьет последний гвоздь в крышку гроба глобализации и подтолкнет к отступлению в новую эру протекционизма. Вместо этого происходят процессы, из-за которых некоторые экономисты называют кризис великим ускорителем.



Мировая экономика

Быстрое восстановление на мировых рынках

Издание Bloomberg пишет, что падение международной торговли было быстрым и резким во время первых локдаунов на фоне пандемии коронавируса, но последующее восстановление на фоне чрезвычайных налоговых и денежно-кредитных стимулов оказалось почти таким же стремительным. В итоге, мировая торговля завершает год на сильном подъеме.

После двух лет тарифной войны между США и Китаем, торговля, которая осуществлялась в основном через разросшиеся сети поставщиков, пугала сторонников протекционизма. Но сейчас именно эта торговля стала спасательным кругом для потребителей и стала тем средством, которое смягчает удар для многих предприятий. Сейчас многие компании укрепляют свои источники производства за рубежом вместо того, чтобы уходить с мировых рынков.

"Мы узнали, что цепочки поставок являются гибкими и адаптируемыми. Торговля стала огромной частью решения проблемы", – отмечает главный экономист Всемирной торговой организации Роберт Купман.

Конец 2020 года стал периодом восстановления торговли, о чем свидетельствуют последние новости из Азии. Так, Южная Корея заявила, что ее экспорт вернулся к росту в прошлом месяце, в основном за счет американского и европейского рынков. Кроме того, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая Caixin Media PMI взлетел до десятилетнего максимума в прошлом месяце, и отдельный официальный индикатор промышленного производства Китая в понедельник показал, что экспорт подпитывался быстрее, чем ожидалось в ноябре. В то же время индекс деловой активности на японских фабриках вернулся к своему докризисному уровню, в то время как на Тайване он вырос до самого высокого уровня с 2018 года.

Глобальный руководитель отдела торгового финансирования HSBC Holdings Plc Натали Блайт заявила, что пока не видит, как компании возвращают цепочки поставок на свои внутренние рынки, чтобы защитить себя от новых рисков. В то же время, она придерживается мнения, что пандемия действует как великий ускоритель, когда речь заходит о торговле, особенно с помощью технологий. По ее словам, это происходит из-за того, что компании укрепляют региональные базы, наблюдая за растущим средним классом, который насчитывает около трех миллиардов потребителей по всей Азии.

Все не так плохо, как ожидалось

В начале года Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозировала, что глобальные торговые потоки могут сократиться на целых 32%, что превысило бы худший спад времен Великой депрессии.

Если текущие показатели сохранятся до конца четвертого квартала, то по прогнозам ВТО глобальная торговля товарами упадет только на 9,2% в 2020 году, что меньше, чем падение мировой торговли на 12% в 2009 году в разгар финансового кризиса.

В ответ на пандемию коронавируса транснациональные компании разрабатывают новые способы и находят новые места для производства своей продукции.

В качестве примера Bloomberg пишет об американском производителе и продавце различных сумок и чемоданов Samsonite, которая за последние три года пережила два потрясения в торговле: рост налоговых пошлин и запреты на поездки. Цепочка поставок Samsonite теперь распространяется на Таиланд, Вьетнам и Камбоджу. Генеральный директор компании отмечает, что его команда проделала огромную работу для того, чтобы выжить в кризис. Для этого пришлось искать новые рынки сбыта взамен китайскому, который раньше был для них основным. Оказалось, что за пределами Китая тоже можно прилично зарабатывать.

Старший вице-президент Archer-Daniels-Midland Co. Грег Моррис отмечает, что со стороны Китая наблюдается большой спрос на сельскохозяйственные товары, такие как кукуруза, соя, пшеница и сорго. Таким образом, по его словам, даже несмотря на пандемию, глобальные торговые потоки действительно увеличиваются в этом году по сравнению с предыдущими годами.

Вслед за торговой войной, шок от пандемии коронавируса усилит давление на диверсификацию и локализацию цепочек поставок. Год, проведенный в режиме реагирования на чрезвычайные ситуации, – это не тот год, когда могут быть осуществлены проекты, требующие детального планирования, значительного капитала и сосредоточенного внимания руководства, пишет Bloomberg.

Коллективное противостояние протекционистским инстинктам

Еще одним ключевым фактором устойчивости мировой торговой системы было решение стран коллективно противостоять своим самым протекционистским инстинктам, тенденция, которая может усилиться после того, как избранный президент США Джо Байден пообещает возобновить многосторонние усилия.

"Для меня будет главным приоритетом в первые недели моего президентства попытаться вернуть нас на одну страницу с нашими союзниками", – отметил Байден в интервью для New York Times .

На этой неделе Европейский Союз дал понять, что готов к улучшению отношений с новой администрацией США.

"Эта объединенная сила и влияние необходимы для закрепления глобального сотрудничества в 21 веке", – говорится в опубликованном в среду, 2 декабря, стратегическом документе Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС из 27 стран.

Во время первой волны вируса правительства в целом придерживались своих обязательств в ВТО и поддерживали открытую и текущую торговлю, согласно последнему докладу ВТО о "Торговых ограничениях G-20". Среди этих стран, объем торговли, подвергшийся ограничительным мерам в отношении импорта, не связанным с пандемией коронавируса, сократился до 42,9 млрд долл. в период со середины мая до середины октября – с 417,5 млрд долл. за предыдущий пятимесячный период.

Экономист ВТО Роберт Купман отмечает, что правительства извлекли уроки из прошлого опыта касательно того, что остановить торговые потоки проблематично. По его мнению, у глобализации могут быть проблемы, но она способствует восстановлению экономики.

Роль вакцины против COVID-19

Быстрое развитие вакцин само по себе является продуктом глобализации, когда инвестиции и научные знания передаются через границы, а производственные центры и каналы распределения формируются по всему миру.

Купман полагает, что правительствам необходимо будет принять дальнейшие фискальные и монетарные меры, чтобы смягчить удар для компаний и работников, которые снова видят, что их жизнедеятельность нарушена.

С другой стороны, если вакцина пройдет, и перспективы прояснятся, а потребители станут оптимистичными и начнут тратить, фискальные стимулы могут оказаться не такими необходимыми, подытожил Купман.

Напомним, "Комментарии" писали о том, как работают вакцины против COVID-19 от разных производителей. Глобальный производитель вакцин AstraZeneca сообщает, что его вакцина предотвращает заражение коронавирусом в 62% случаев, в случае двухразового вакцинирования за месяц. Но в подгруппе добровольцев, получивших половину дозы, а затем полную дозу через месяц, вакцина оказалась эффективной на 90%. В среднем это составляет 70% эффективности. Вакцины, произведенные Pfizer Inc и биотехнологической компанией Moderna, защищают от симптоматической инфекции в 95% случаев. В вакцинах Pfizer и Moderna используется очень похожая технология, в то время как AstraZeneca использует другой подход. Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech используют новый подход к созданию вакцин, в котором используется информационная РНК или мРНК.

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