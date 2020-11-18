Хуже некуда: в ООН считают, что коронакризис отправит за черту бедности 9 млн украинцев

На днях эксперты Организации объединенных наций (ООН) дали неутешительный прогноз по Украине. По их мнению, из-за пандемии COVID-19 нашу страну ждет худшая за десятилетие рецессия, в результате которой на грани бедности окажутся более 9 млн человек.



Тысяча гривен. Фото из открытых источников

В своем обзоре гуманитарной ситуации в Украине эксперты ООН напомнили, что с начала пандемии более 80% украинских семей потеряли доходы, а в четырех из десяти домохозяйств хотя бы один член семьи лишился работы. Также увеличивается доля семей, имеющих долги – с 11% в начале пандемии до 15% в сентябре. Эксперты считают, что хотя отдельных данных о ситуации на востоке Украины пока нет, можно прогнозировать, что социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными.

"Комментарии" вместе с экономистами разбирались, не слишком ли сгущают краски в ООН и действительно ли нас ждет озвученный "апокалипсис".

Страх как сдерживающий фактор

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что, давая негативные прогнозы, эксперты опираются на несколько факторов: падение потребительской активности на протяжении 2020 года из-за пандемии, падение экономической активности внутри страны, неготовность бизнеса брать новые кредиты, неспособность населения и бизнеса расплачиваться по ранее взятым долговым обязательствам.

"Страх, в котором живет население, становится сильным сдерживающим фактором для возобновления экономических процессов, — считает Максим Орыщак. — Уже сейчас мы слышим о том, что бизнес пересматривает свои планы деятельности, намереваясь сократить поставки импортной продукции в Украину. Причина этого кроется в том, что украинцы, пребывая в постоянном страхе потери работы и падения доходов, стали гораздо более экономными и снизили свои расходы до минимума".

Объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2020 года составил 82,673 млрд долларов, продолжает эксперт. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем внешней торговли товарами составлял 90,680 млрд долларов. И, считает Орыщак, говорить о возобновлении экономической активности пока рано – по крайней мере, до тех пор, пока не прояснится ситуация с карантинами и массовой изоляцией людей по всему миру.

"Сегодня мы наблюдаем значительный переход населения Украины в частный сектор из города, что опять же вызвано страхом потери работы и снижением доходов, — говорит Максим Орыщак. – Немало украинцев переходят на самообеспечение продуктами питания, чтобы быть уверенными хотя бы в том, что еды в кризис им хватит. При этом можно прогнозировать существенный рост задолженности по коммунальным услугам. Тем более, что прогнозы на 2021 год не радужные: например, со следующего года тарифы на воду могут вырасти более чем на 20%, цена будет зависеть от региона".

Если посчитать

9 миллионов человек на грани бедности – это фактически каждый четвертый-пятый украинец. Аналитик Алексей Кущ предлагает посчитать, не много ли это.

"Около 10% украинцев в кризис мало что теряют, — отметил эксперт в беседе с "Комментариями". – Это люди, у которых есть валютные запасы или работа за рубежом, а также, например, те, кто сдает в аренду недвижимость. Какой бы апокалипсис не происходил в стране, на этих людях он практически не сказывается".

Что касается оставшихся 90%, то, продолжает Кущ, их можно разделить примерно пополам. Половина (то есть порядка 45% населения Украины) фактически находятся в трудовом рабстве, из месяца в месяц едва дотягивая от зарплаты до зарплаты. Эта часть населения всегда в кризисе, так что им по большому счету все равно, растет экономика или падает – и в том, и в другом случае они живут одинаково плохо.

Другая часть (то есть оставшиеся 45%) живут чуть лучше – у них получается ездить в отпуск раз в году и даже, возможно, понемногу откладывать сбережения. Вот именно по этой группе рецессия и ударит наиболее ощутимо – около половины этих людей имеют все шансы скатиться в группу самых бедных.

Фактически мы выходим на цифру 20-25% населения Украины, то есть, те же плюс-минус 9 миллионов человек, о которых и говорят в ООН.

И это еще оптимистично

Интересно, что эксперты, опрошенные "Комментариями", не склонны считать прогноз ООН пессимистическим и даже наоборот – считают его вполне оптимистичным.

В частности, экономист Владислав Банков считает, что пессимистичным прогноз можно было бы назвать в том случае, если бы он включал беспорядки с возможными столкновениями у продуктовых складов и магазинов, что при нынешнем обнищании населения совершенно не исключено.

Экономист Александр Гаврутенко также говорит о том, что данный прогноз можно назвать скорее утешительным, чем пугающим. Хотя бы потому, что исходя из оценок экспертов ООН, можно сделать вывод: последствия нынешнего кризиса будут менее значительными, чем, скажем, последствия кризиса 2008-2009 годов.

В оптимизме зарубежных экспертов уверен и Алексей Кущ.

"В ООН говорят о худшей за 10 лет рецессии, а она за минувшее десятилетие была у нас одна – в 2014-2015 гг., когда экономика суммарно сократилась на 15%, — напомнил эксперт в беседе с "Комментариями". — По итогам 2020-го экономика упадет на 5-6%, возможно, из-за карантина выходного дня чуть больше. Но, делая свои прогнозы, эксперты ООН имеют в виду не сравнение конкретных индикаторов – инфляция, девальвация, доходы, падение ВВП и т.д., а, скорее, говорят об отмирании "экономической ткани", вымирании предпринимательства, нацеленного на европейский рынок, малого и среднего бизнеса".

Словом, резюмировал Алексей Кущ, речь идет в целом о глубине обеднения населения, и в целом с этими выводами вполне можно согласиться: украинцев действительно ждет резкое падение уровня жизни, сопоставимое с падением в 2014-2015 годах.

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