Итоги 2023: начало восстановления экономики Украины

2023 год был нелегким для нашего государства не только из-за продолжения полномасштабной войны с Россией, но и из-за полного переустройства государственных институций и налаживания работы экономики в новых реалиях. Несмотря на все, экономическое развитие страны не только не остановилось, но и начался медленный рост.



Самые знаковые события в Украине в 2023 году и их влияние на экономику. Фото из открытых источников

ВВП Украины в 2023 году вырастет на 5 – 6%

В начале 2023 года даже самые большие оптимисты давали экономике Украины максимум 3% роста. Однако уже за месяц до завершения календарного года можно констатировать, что экономический рост нашей страны превзошел все прогнозы. Эксперты инвесткомпании Concorde Capital прогнозируют увеличение ВВП Украины в 2023 году на 6%. НБУ дает более сдержанный прогноз в 4,9%.

Стремительный рост экономики Украины в текущем году объясняется очень низкой базой, ведь в 2022 году ВВП рухнул на 29,1%.

Быстрому восстановлению экономики на неоккупированных территориях способствовала, прежде всего, мощная западная помощь: с начала полномасштабного нападения России, Украина привлекла 60,2 млрд долларов в виде грантов и льготных кредитов/гарантий. По данным американского Council on Foreign Relations, только США направили прямую финансовую и военную помощь на 78 млрд долларов за последние 18 месяцев.

НБУ: отмена фиксированного курса и укрощение инфляции

С начала полномасштабного вторжения России НБУ занял жесткую позицию, зафиксировав курс национальной денежной единицы. Такая политика принесла свои плоды, нивелировав инфляционные ожидания и снизив ажиотаж населения по отношению к иностранной валюте. Допустив слабую девальвацию гривны, Нацбанку удалось сбалансировать спрос-предложение на наличном рынке.

2 октября 2023 года НБУ официально отказался от политики инфляционного таргетирования, введя гибкий курс национальной валюты.

Галопирующая инфляция, достигшая двузначных цифр в 2022 году и которую НБУ прогнозировал в начале 2023 года на уровне 10% в годовом измерении, резко снизилась во 2 полугодии. Таким образом Украина входит в новый календарный год с показателем инфляции в 5%.

На фоне неожиданно низкого показателя инфляции НБУ постепенно снизил учетную ставку с 25% в июле до 16% в октябре 2023 года. Это положительно отразилось на стоимости кредитов для потребителей и бизнеса.

Зерновой коридор

Зерновое соглашение с Россией о транспортировке украинского зерна по водным путям Черного моря, посредниками которого выступали Турция и ООН, просуществовало менее одного года. Однако это позволило Украине нарастить экспорт зерна по традиционному пути через порты Причерноморья, сняв напряжение с западной границы нашего государства.

И хотя Россия формально прекратила соблюдение соглашения по зерновому коридору, однако наращивание ВСУ сил на юге страны и удачное противодействие кораблям Черноморского флота похоронили попытку страны-агрессора продолжать блокаду украинских судов. Этому способствует и позиция Турции, не отказавшаяся от своих гарантий по безопасности передвижения украинских кораблей с зерном.

Сейчас украинским хлеборобам в 2023 году удалось собрать 81,6 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 8 млн больше, чем в 2022 году.

Блокировка границы

Подводя итоги 2023 года, нельзя не отметить и такое негативное явление, как блокирование западной границы польскими перевозчиками, к которым в конце года присоединились частично и перевозчики Словакии.

В результате предоставления украинским транспортным компаниям прав по перевозке грузов на уровне со всеми другими странами ЕС (введение так называемого транспортного безвиза), польские перевозчики начали страдать от неожиданной конкуренции и потребовали вернуть разрешения для украинского бизнеса. Еще одним дополнительным требованием польских транспортных компаний является создание на границе отдельной электронной очереди для пустых фур, выезжающих из Украины. Блокада стоила украинскому бизнесу миллионных потерь и унесла жизни нескольких водителей.

С приходом к власти в Польше нового правительства Дональда Туска ситуация сдвинулась с мертвой точки, однако о полном решении проблемы пока говорить рано, а переговоры с перевозчиками продолжаются.

Снятие налоговых льгот

В условиях полномасштабной войны с Россией в 2022 году были введены налоговые льготы для бизнеса, чтобы он мог удержаться на плаву в первые месяцы вторжения. Однако, украинские предприниматели, придя в себя, смогли наладить свою деятельность, при этом не платя значительные средства в государственный бюджет, что и так находится с огромным дефицитом, и только деньги доноров помогают свести баланс украинской казны.

С 1 августа 2023 года на требования кредиторов были отменены льготы для предпринимателей. Теперь 1 и 2 группа ФЛП снова должна платить ежемесячно 268,4 грн и 1340 грн соответственно. Для 3 групп ФЛП вернули ставку 5% от дохода вместо льготной 2%. Уплату ЕСВ для упрощенки оставили добровольной. Исключения сделаны только для предпринимателей, зарегистрированных в зоне боевых действий.

Также с 1 октября 2023 вернулись налоговые проверки и штрафы за нарушение законодательства при расчетных операциях.

Отдельно следует отметить повышение акцизного сбора и НДС для операторов топлива: с 1 июля НДС вырос с 7% до 20%, а размер акциза повысили со 100 до 213,5 евро за тысячу литров.

Резкое повышение налогов не могло не отразиться на ценах, мгновенно поползших вверх. За последние полгода стоимость А95 выросла с 44,6 грн до 53,5 грн или почти на 20%.

Повышение тарифов для населения

С 1 июня 2023 года украинское правительство решилось на повышение тарифов на электроэнергию для населения. Теперь все украинские потребители должны платить 2,64 грн за 1 кВт электроэнергии вместо 1,44 грн для потребляющих до 250 кВт в месяц и 1,68 грн для тех, кто использовал более 250 кВт.

Тарифы на газ, горячую воду и тепло пока находятся под законодательным мораторием на повышение.

Что касается тарифов на воду и водоотвод, то правительство планировало также их повысить с 1 июля, однако президент высказался против, и повышение отложили.

В планах на 2024 год правительство собирается вернуться к пересмотру тарифов на электроэнергию до постепенного их увеличения в сторону обоснованной рыночной цены на уровне 5,5-5,8 грн за кВт, а также введение для населения третьей платежки за газоснабжение — техобслуживание внутридомовых газовых сетей.

Запуск ВПК Украины

До 2022 года военно-промышленному комплексу Украины не уделялось достаточно внимания, несмотря на угрозу полномасштабного вторжения со стороны России. После начала войны возникла неотложная потребность в запуске ВПК на полную мощность, поскольку поставки оружия западными партнерами не всегда закрывают дефицит оружия ВСУ.

Помимо запуска ряда предприятий по производству боеприпасов (в частности, отладки собственного производства 122 мм и 152 мм снарядов), настоящим прорывом можно назвать заключение договора о совместном производстве оружия с США. Согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными, в Украине будут развернуты производственные мощности для обеспечения ВСУ необходимым оружием, в частности, в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания техники.

2023 год для украинской экономики стал годом испытаний и структурных изменений. Однако говорить о преодолении кризиса до окончания войны пока рано. Если интенсивность боевых действий не прекратится, а помощь Запада существенно снизится, есть большая вероятность перехода всей экономики Украины на военные рельсы.