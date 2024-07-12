Кабмин планирует заморозить социальные стандарты: как это отразится на незащищенных слоях населения

Правительство Украины рассматривает возможность заморозить ключевые социальные стандарты, такие как прожиточный минимум и минимальная заработная плата до 2027 года. Этот шаг, документированный в Бюджетная декларация на 2025-2027 годы может иметь далеко идущие последствия для украинского общества, особенно для его незащищенных слоев.

Заморозка социальных выплат в Украине: как это повлияет на беднейших

Социальные выплаты под угрозой

От минимальной зарплаты, зафиксированной на уровне 8 000 гривен и прожиточного минимума – 2920 гривен, напрямую зависит много социальных выплат. Это означает, что украинцы, надеющиеся на повышение пенсий, социальных пособий и других государственных выплат, могут остаться с неизменным уровнем поддержки в течение следующих трех лет. В зоне особого риска окажутся малообеспеченные семьи, неработающие лица и другие уязвимые группы населения, в значительной степени зависящие от социальных выплат.

Планируемая "заморозка" социальных стандартов ставит перед собой цель экономии бюджетных средств. Впрочем, как отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев, такая мера может оказаться чрезмерно жесткой и контрпродуктивной, особенно в условиях, когда страна пытается вернуть мигрантов и стимулировать экономический рост.

Учитывая прогнозируемое ускорение инфляции, сохранение социальных стандартов на неизменном уровне может ухудшить жизненный стандарт значительной части населения. Инфляция приведет к обесцениванию реального дохода граждан и уменьшению их покупательной способности, что особенно ощутимо для тех, кто живет на грани прожиточного минимума.

Бюджетная декларация на 2025-2027 годы: основные показатели

Бюджетная декларация, определяющая ключевые ориентиры финансовой политики на ближайшую и среднесрочную перспективу, включает оценку будущего развития экономики и социальной сферы страны. Она объединяет как прогнозируемые поступления и распределение бюджетных средств, так и ожидаемые макроэкономические тренды.

На основе документа за 2025-2027 годы рост реального ВВП ожидается на уровне 2,7% в 2025 году, что является значительным снижением по сравнению с прогнозами международных институций. Подобный пересмотр связан с разрушением энергетической инфраструктуры, что непременно коснется экономического роста. Следовательно, номинальный ВВП запланирован на уровне 8466 млрд гривен, что, в свою очередь, повлияет на налоговую базу страны.

Отдельно выделен план уменьшения бюджетного дефицита с 18,2% ВВП в 2025 году до 6,7% ВВП в 2027 году. Однако отмечено уменьшение объемов международной помощи, что будет составлять существенный вызов для финансирования государственного бюджета.

Планируемое уменьшение расходов на безопасность и оборону должно вызвать беспокойство ввиду продолжающегося конфликта. Впрочем, как отметил Даниил Гетманцев, можно ожидать, что в долгосрочной перспективе расходы на оборону по отношению к ВВП будут значительно выше.

Очевидно, что бюджетная стратегия на 2025–2027 годы ставит перед Украиной серию важных вызовов. С одной стороны, потребность в фискальной консолидации требует принятия жестких мер, но с другой – уменьшение международной помощи и расходов на оборону может стать угрозой национальной безопасности и экономического восстановления страны.

Как изменится бюджетная политика Украины

Среди основных направлений бюджетной политики определены:

- восстановление поступлений НДФЛ в размере 4% в госбюджет, что ранее было направлено в бюджеты ОТГ;

- перенаправление средств государственного дорожного фонда в общий фонд государственного бюджета с постепенным восстановлением в течение 2025-2027 годов;

- приведение ставок акцизного налога на табачные изделия и горючее к рекомендациям ЕС;

- продолжение отчислений военного НДФЛ в специальный фонд;

– увеличение ставки налога на прибыль для банков до 25%.

Значительная часть финансирования будет направлена на нужды обороны – оцениваемая сумма расходов составит около 340 млрд. гривен ежегодно. Это может привести к пересмотру ставок основных налогов.

По плану дефицит бюджета должен быть уменьшен до 6,7% ВВП к 2027 году. Также предполагается снижение расходов на оборону, что станет предметом дальнейших разбирательств и коррекций.

Как изменилась минимальная заработная плата за 2 года полномасштабной войны

В течение 2 лет полномасштабной войны в Украине минимальная заработная плата претерпела следующие изменения:

– В начале 2022 года минимальная заработная плата составляла 6500 грн в месяц.

– С 1 января 2024 года минимальная заработная плата была повышена до 7100 грн в месяц или 42,60 грн в час.

– С 1 апреля 2024 года запланировано дальнейшее повышение минимальной заработной платы до 8000 грн в месяц или 48 грн в час.

Таким образом, за два года войны минимальная заработная плата в Украине выросла на 1600 грн. или примерно на 25% (с 6500 грн. до 8000 грн.).

Следует отметить, что этот рост не полностью компенсировал инфляцию, которая была достаточно высокой в течение этого периода. В частности, в 2022 году инфляция в Украине составила 26%. Повышение минимальной заработной платы происходило в рамках общего увеличения социальных стандартов, включая повышение прожиточного минимума и пенсий.

Как изменился прожиточный минимум за последние 2 года

В течение 2 лет полномасштабной войны в Украине прожиточный минимум изменялся следующим образом:

– В начале 2022 года общий показатель прожиточного минимума составлял 2393 грн.

– С 1 июля 2022 года он вырос до 2508 грн.

– С 1 декабря 2022 года прожиточный минимум был повышен до 2589 грн.

– В течение всего 2023 года прожиточный минимум оставался неизменным на уровне 2589 грн.

– С 1 января 2024 года общий показатель прожиточного минимума вырос до 2920 грн.

Дополнительно следует отметить, что прожиточный минимум устанавливается отдельно для разных категорий населения. С 1 января 2024 года он составляет:

– 3028 грн для трудоспособных лиц;

- 2563 грн для детей младше 6 лет;

– 3196 грн для детей от 6 до 18 лет;

– 2361 грн для лиц, потерявших трудоспособность.

Таким образом, за 2 года войны общий показатель прожиточного минимума в Украине вырос на 527 грн. или примерно на 22% (с 2393 грн. до 2920 грн.). Этот рост происходил постепенно с наибольшим повышением в начале 2024 года.

Какие риски несет заморозка социальных стандартов: мнения экспертов

Согласно комментарию Александра Паращея, руководителя отдела аналитики Concorde Capital, для Министерства финансов Украины характерна тенденция завышать ожидаемые курсы валют в бюджетных прогнозах. Эта стратегия позволяет увеличить объем сбора налогов, однако на практике такие прогнозы редко реализуются.

Людмила Черенько, доктор экономических наук, указывает на значительный рост уровня бедности в Украине в результате войны, особенно среди живущих на минимальные выплаты. По ее словам, замораживание социальных стандартов может привести к "глубокой бедности" и ухудшению жизненных условий значительной численности населения.

Экс-министр социальной политики Андрей Рева напоминает об опыте 2015 года, когда замораживание соцстандартов привело к падению жизненного уровня и сложностям с исправлением ситуации. Он подчеркивает, что инфляция остается неконтролируемой, что затрудняет жизнь граждан.

По мнению экспертов, с одной стороны, сдерживание роста минимальной зарплаты может способствовать экономии государственных средств, с другой – это может привести к увеличению социальной напряженности и углублению бедности. Смена минимальной зарплаты оказывает двусторонний эффект на бюджет, не только увеличивая доходы через налоги, но и повышая расходы государственных предприятий.

Решение о "заморозке" социальных стандартов в Украине, безусловно, требует тщательного взвешивания всех за и против. Важно найти баланс между потребностью в экономии бюджетных средств и необходимостью обеспечить адекватный уровень жизни для всех слоев населения, особенно наиболее уязвимых групп. Разработка комплексных программ поддержки и эффективное распределение бюджетных средств может стать ключом к уменьшению негативного влияния таких мероприятий на украинское общество