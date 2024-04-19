Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес

Экономика Украины, прежде всего, ориентирована на крупные корпорации, которые занимают львиную долю в ВВП страны, перечисляют большую часть налогов в бюджет и обеспечивают работой сотни тысяч граждан. Поэтому, начавшаяся в феврале 2022 года полномасштабная война нанесла мощный удар по крупным украинским предприятиям, которые не все через 2 года ведения активных боевых действий смогли адаптироваться к новым реалиям. Также война полностью изменила ландшафт среди основных игроков на украинском рынке и вывела вперед новых лидеров крупного бизнеса.

Бизнес в Украине во время войны (фото из открытых источников)

Экономика в условиях испытаний: как украинский бизнес прошел 2022 год

2022 стал настоящим испытанием для украинской экономики. В условиях войны и значительного падения реального ВВП, сократившегося почти на 30% бизнес столкнулся с многочисленными трудностями. Министерство цифровой трансформации и Госстат обнародовали финансовую отчетность, открывшую занавес над результатами деятельности топ-100 украинских компаний за 2022 год.

Общая выручка 100 крупнейших компаний составила 3,2 трлн. грн., что на 6,5% меньше, чем в 2021 году. Это падение, хотя и не выглядит катастрофическим, на первый взгляд, но в условиях 34% потребительской инфляции потери бизнеса были значительно больше.

Больше всего от полномасштабной войны пострадала металлургическая отрасль, где компании, такие как АрселорМиттал и Запорожсталь, потеряли более половины своих доходов. Ситуация стала особенно критической для меткомбинатов в Мариуполе, оказавшихся в банкротстве из-за оккупации.

В то же время, некоторые компании смогли проявить устойчивость и даже добиться роста. Камет-сталь и Интерпайп Нико тьюб нарастили объемы продаж, что стало настоящим достижением в таких сложных условиях.

Телекоммуникационная ветвь также показала положительную динамику. "Киевстар", несмотря на все вызовы, смог увеличить доход и чистую прибыль, значительно опережая своего ближайшего конкурента – "ВФ Украина".

"Новая почта" продолжила лидировать на рынке доставки, удвоив свое преимущество над государственной "Укрпочтой" и заработав 2,1 млрд грн прибыли, в то время как "Укрпочта" понесла убытки.

2022 не обошел стороной никого в украинской экономике, в том числе и крупных ритейлеров. Несмотря на сохранение номинальных доходов по сравнению с 2021 годом, доходы по итогам года получили не все. "АТБ-Маркет" и "Фора" стали исключениями, продемонстрировав положительные показатели: 2,8 млрд грн и 24 млн грн соответственно. Другие, такие как "Сільпо-фуд", "Метро" и "Новус", показали убытки, что в условиях инфляции и таких сложных условий стали достаточно прогнозируемыми.

Табачная индустрия также продемонстрировала разнонаправленную динамику. Филипп Моррис столкнулся со снижением доходов и убытками, в то время как Бритиш Американ Тобакко и Джей Ти Интернешнл смогли нарастить прибыли. Такие отличия могут быть связаны с разными стратегиями управления, способностью быстро адаптироваться к изменениям в потребительском спросе и эффективности оптимизации затрат.

Сектор агробизнеса также ощутил влияние кризиса. "Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров страны, понес значительные финансовые потери и сократил доходы почти втрое. Его конкуренты, хотя и подверглись падению, однако смогли закончить год с прибылью. Стоит отметить, что такие компании как "Вайтерра" и "Каргилл", а также "Луи Дрейфус" продемонстрировали способность не только удерживать стабильность, но и зарабатывать в сложных условиях.

2023 год стал годом восстановления для украинского крупного бизнеса

2023 год стал годом возвращения к прибыльности для украинского бизнеса, после непростого 2022 года, когда общий убыток топ-100 компаний составил почти 10 млрд грн. В этом году картина кардинально изменилась – прибыль этих же компаний стремительно взлетела до 127 млрд грн. Правда, до рекордных 317 млрд грн 2021 еще далеко, но положительная динамика стала очевидной.

Общий доход 100 крупнейших предприятий по данным Госстата достиг 3,3 трлн. грн., что составило примерно 20% доходов всего бизнеса в стране. Этот рост, который на 200 млрд. грн. превысил показатель 2022 года, отражает восстановление экономики Украины, хотя и не во всех секторах ситуация однозначно положительная.

Настоящей сенсацией 2023 стало новое лидерство — "АТБ-маркет" впервые стал крупнейшей компанией по доходам, с оборотом, выросшим за год на 33 млрд грн до 181 млрд грн. Это значительное достижение для владельцев Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна, отражая большой потенциал ритейлового сектора.

Не отставали и другие ритейлеры, увеличившие свой оборот на целых 124 млрд грн. Особенно поразительно, что такой рост произошел на фоне минимальной потребительской инфляции, что подчеркивает эффективность их работы.

Вместе с этим, "Нафтогаз Украины" потерял позицию многолетнего лидера, хотя его консолидированный доход остался самым большим в стране. Государственная компания в 2023 году заработала 138 млрд грн, но это уже не выглядит столь впечатляюще на фоне стремительного взлета других игроков на рынке.

Еще один яркий успех — "Укрнефть", достигший невероятного роста в 2,6 раза, до 95 млрд грн. С начала руководства Сергея Корецкого компания демонстрирует пример трансформации из убыточной в чрезвычайно прибыльную. Благодаря эффективному новому менеджменту после национализации в 2023 году "Укрнафта" получила 25 млрд грн чистой прибыли. Такая динамика открывает компании перспективу стать лидером украинского бизнеса, ведь к 2027 году там планируется удвоить добычу нефти и газа.

Стоит также отметить и "Украинскую бронетехнику", где доходы выросли от 100 млн грн в 2021 году до 32 млрд грн в 2023 году. С началом полномасштабной войны частные оружейные производители начали играть ключевую роль в экономике страны.

Значительные изменения произошли и в сфере дистрибуции и транспорта, где компании, такие, как "Новая почта" и "Укрзализныця", также показали высокие результаты в прошлом году.

Основными локомотивами роста экономики стали металлургическая и нефтегазовая отрасли, которые смогли значительно снизить свои убытки. Например, "Арселормиттал Кривой Рог" снизил свои убытки с 42 до 12 млрд грн, преодолев часть проблем в прошлом году, связанных с блокадой портов и отключениями электроэнергии.

Впрочем, не все компании могли похвастаться таким успехом. К примеру, прибыль государственной "Укргаздобычи" упала с 60,5 млрд грн до всего 3,1 млрд грн. Это произошло, несмотря на заявленные рекордную добычу газа и значительные инвестиции.

В целом, 2023 продемонстрировал, что несмотря на потерю трети ВВП из-за войны и других вызовов, украинская экономика постепенно находит пути к восстановлению. Положительные конфигурации в денежных показателях больших компаний свидетельствуют о начале этого процесса.

Укрепление показавших отраслей и поддержка пострадавших секторов может стать ключом к более быстрому восстановлению экономики Украины. В то же время важной остается адаптация к новым условиям, инвестирование в инновации и цифровизацию, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость и развитие украинского бизнеса.