Как искусственный интеллект изменит медиа: что ждет СМИ в будущем

Искусственный интеллект стремительно меняет мир медиа – от создания контента до его монетизации. Заменит ли ИИ журналистов? Трансформируются ли редакции в фактчекеров? И как на эти изменения отреагирует рекламный рынок, который традиционно финансировал СМИ? Портал "Комментарии" обратился к экспертам рынка медиа, чтобы узнать, как ИИ меняет ситуацию сегодня и чего ждать в будущем.

Как искусственный интеллект изменит медиа

Как медиа изменялись вместе с технологиями

Медиа как массовое явление начало свою историю в 15 веке, когда Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок. Это сделало возможным массовое производство книг и газет. Последующие столетия принесли новые технологии для развития рынка.

Паровой двигатель в 1810 году индустриализировал печать, что позволило удешевить затраты и издавать тысячи газет. Изобретение радио в 1896 году позволило людям слышать новости, а появившееся в начале 20 века телевидение стало первым медиа, объединявшим звук и картинку, делая новости еще более доступными и массовыми.

Переломным моментом в истории медиа стало изобретение интернета. С этого момента информация начала распространяться мгновенно и глобально, а онлайн-СМИ постепенно начали вытеснять печатные издания.

Источники получения новостей в Украине

С 2010-х годов в центре внимания оказались социальные сети. Их влияние в Украине заметно особенно в последние годы. По данным USAID-Internews, если в 2015 году 51% украинцев получали новости из-за соцсетей, то в 2024 году эта доля выросла до 84%.

В то же время, телевидение потеряло аудиторию с 85% до 30%, а печатные издания с 31% до 5%. Также уменьшилась часть аудитории онлайн-медиа – с 47% до 30%, поскольку соцсети начали выполнять роль основного источника новостей.

Однако теперь условия рынка СМИ изменяет еще один фактор – искусственный интеллект.

Как искусственный интеллект используют в медиа

Искусственный интеллект уже активно используется в украинских СМИ. В основном ИИ стал инструментом для упрощения монотонной и механической работы. Однако, сможет ли искусственный интеллект заменить журналистов.

Владелец медиагруппы "Мы — Украина" Игорь Петренко

Игорь Петренко убежден, что ИИ не заменит редакцию, а станет фактором их трансформаций.

"ИИ станет "мускулами" для: автоматизации рутины (транскрибация, первичная обработка данных, перевод, генерация шаблонных текстов); персонализации контента (адаптация статьи под интересы конкретного читателя); работы по Big Data (обнаружение трендов, анализ соцсетей, мониторинг конкурентов)", — считает Петренко.

По его словам, искусственный интеллект может сильно помочь телевидению, где производство крайне дорого, в частности генерировать субтитры, перевод, озвучку, визуализация данных, а также виртуальные студии и ИИ-аватары.

Главная редактор издания "Гордон" Олеся Бацман

Олеся Бацман прогнозирует, что вскоре на рынке могут появиться СМИ, где материалы будет создавать исключительно искусственный интеллект. По ее словам, некоторые редакции уже тестируют подобные подходы.

"Я думаю, что через два-три года мы можем увидеть, что некоторые СМИ полностью откажутся от классических редакций и новости может писать ИИ. Некоторые уже об этом задумываются и делают. Я думаю, что некоторые СМИ, как минимум, начнут делать рубрики, написанные ИИ", — прогнозирует Бацман.

Искусственный интеллект и фейки в СМИ

Петренко отмечает, что даже самые современные модели ИИ нуждаются в человеческом контроле, поскольку могут выдавать неточную или фейковую информацию. По его словам, решение о публикации сенсации, балансе мнений, соблюдении стандартов — это человеческая зона ответственности. Кроме того, глубинные интервью, аналитические материалы и документалистика требуют эмпатии и интуиции.

"Однако для корректной работы ИИ нужно критическое мышление и верификация. ИИ "галюцинирует", особенно в контексте войны, где информация сверхчувствительна. Редактор должен быть "фактчекером ИИ". Также ИИ не может обеспечить этику и ответственность", — отмечает Петренко.

Бацман соглашается с важностью проверки информации и в качестве примера указала на случай с Дмитрием Гордоном. Когда основатель интернет-издания "Гордон" спросил у ИИ информацию о себе, среди реальных фактов алгоритмы "нагаллюцинировали" его интервью с Наполеоном, Гитлером, Сталиным и Македонским.

"Это все не безупречно, поэтому надо контролировать и проверять. Очень важно, чтобы все работающие журналисты умели пользоваться инструментами проверки", — отмечает Бацман.

Еще одним примером послужил международный скандал в 2023 году, когда ресурс Terror Alarm опубликовал новость, что Сербия заказала у Ирана 20 тыс. дронов. Эту информацию распространили украинские и международные СМИ, и лишь впоследствии стало известно, что она фейковая, а Terror Alarm – агрегатор новостей созданных искусственным интеллектом.

Также в начале войны в соцсетях массово распространились дипфейки Зеленского, Залужного, а затем Сырского. На них украинские лидеры якобы призвали "складывать оружие" или "протестовать против власти". Сначала эти фейковые видео было достаточно легко отличить от настоящих, однако с развитием ИИ предел все больше стирается. Как отмечает Бацман, Россия активно использует ИИ в информационной войне против Украины, создавая фейки и ИПСО.

"Они всегда в этом были очень успешны. Они пропаганду делают не только на Россию. Они ее распространяют по всему миру. Россия умеет мимикрировать, она умеет приспосабливаться. И деньги они меньше не стали тратить, они понимают, что информация — это тоже война", – указывает Бацман.

Как искусственный интеллект заменит медиа

Владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский

Виктор Гольдский прогнозирует, что в будущем искусственный интеллект заменит медиа. Он сравнивает ситуацию с индустриальной революцией, когда исчезли старые профессии и появились новые.

"ИИ и его развитие точно изменит структуру рынка труда. Будут ли существовать журналисты в настоящем нашем понимании? Пожалуй, что нет. Более того, люди совсем другим способом будут получать информацию. Никто не будет листать ленту новостей или залипать в Telegram", — прогнозирует Гольдский.

По его мнению, в конечном счете искусственный интеллект превратится в персонального помощника, который сможет выдавать готовый материал по запросу, в том числе аналитические статьи, статистику или инфографику.

"Если человек, условно, захочет узнать о развитии войны в том или ином регионе, ему не нужно будет читать новости, слушать экспертов, смотреть передачи. Он просто сделает запрос помощнику ИИ: "Расскажи, как проходят боевые действия". И после этого ИИ в любой желаемой форме выдаст результат. Как видите, при таком раскладе места журналисту здесь нет. К тому же, даже любому СМИ места нет", — предполагает Гольдский.

Однако Гольдский убежден, что для таких глобальных изменений нужно еще много времени.

Как искусственный интеллект изменит рекламный рынок

Помимо работы редакторов и журналистов искусственный интеллект также будет влиять на рекламный рынок, который является основным источником доходов для большинства медиа. За последние десятилетия реклама несколько раз меняла свои приоритеты, первоначально фаворитами были печатные издания, однако впоследствии внимание переключилось на онлайн-медиа. Сегодня значительная часть средств уходит в социальные сети и цифровые платформы.

Распределение рынка рекламы в медиа в Украине в 2024 году (по данным Всеукраинской рекламной коалиции):

— Реклама в интернет-медиа – 16,8 млрд гривен (22%)

— Реклама на телевидении – 6,1 млрд гривен (55% за год)

— Реклама в печатной прессе – 387 млн гривен (8%)

Несмотря на то, что искусственный интеллект используется маркетологами преимущественно для создания визуалов, текстов и тестирования эффективности рекламы, ИИ вскоре может оказать значительно большее влияние. К примеру, в США уже тестируют рекламу в блоках AI Overviews, которая генерирует столько же дохода, что и реклама в обычных результатах поиска.

"Прогнозирую, что классические СМИ из года в год будут терять рекламные бюджеты, которые будут переходить в такие ресурсы, как AI Overviews. Уже сейчас Perplexity выдает источники, откуда он прорабатывал информацию, но в отличие от Google, как попасть в список этих источников никто пока не знает, хотя из желающих уже очереди", — говорит Гольдский.

По его мнению, в тренде будет находиться гиперперсонализация и микротаргетинг. В итоге он выделил четыре основных направления, как могут зарабатывать СМИ в эру искусственного интеллекта:

- Эксклюзивный и глубинный контент – возрастет спрос на контент, который не способен создать ИИ, в частности, расследование, интервью, аналитические статьи.

– возрастет спрос на контент, который не способен создать ИИ, в частности, расследование, интервью, аналитические статьи. - Платная подписка – люди готовы платить за качественный контент без рекламы и за дополнительные возможности эксклюзивных новостей.

– люди готовы платить за качественный контент без рекламы и за дополнительные возможности эксклюзивных новостей. - Контент-маркетинг – СМИ могут создавать кампании для брендов, используя журналистские стандарты и ИИ для таргетинга.

– СМИ могут создавать кампании для брендов, используя журналистские стандарты и ИИ для таргетинга. - События и образовательные продукты – организация конференций, воркшопов и тренингов укрепит бренд медиа и обеспечит доход.

Однако Игорь Петренко предостерегает, что платная подписка не станет единственной моделью выживания для СМИ. По его словам, Украина нуждается в гибридном подходе, где базовая информация остается бесплатной, а аналитика и эксклюзивы предлагаются за деньги.

Мир будущего с ИИ в медиа

Стремительное развитие искусственного интеллекта кардинально меняет медиа, однако, несмотря на соблазн автоматизировать все, эксперты отмечают, что полная замена журналистов пока невозможна. Глубинная аналитика, этика, проверка фактов и доверие аудитории остаются в руках людей.

В то же время ИИ уже сегодня выступает инструментом эффективности и помогает адаптировать контент, анализировать большие объемы данных и выявлять тренды. СМИ, которые научатся совмещать новые технологии с редакционной ответственностью, смогут не только выжить, но и выиграть в новой информационной реальности, где царит искусственный интеллект.

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