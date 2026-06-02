Как изменились цены на овощи и фрукты за время войны и почему они все равно ниже, чем в странах Европы

Полномасштабная война оказала существенное влияние на аграрный сектор Украины, изменив цепи поставок, логистику и производственные возможности. Фрукты и овощи, которые всегда служили основой рациона украинцев, стали одним из самых чувствительных индикаторов этих изменений. Цены на них колебались сильнее, чем на многие другие продукты, из-за сезонности, потери урожая в прифронтовых регионах, роста расходов на топливо, удобрения и рабочую силу. В то же время, сравнение с европейскими странами показывает, что украинские цены на свежие овощи и фрукты часто остаются ниже, хотя разрыв постепенно уменьшается.

Влияние войны на производство и цены в Украине

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году аграрный сектор столкнулся с многочисленными вызовами. Прифронтовые и приграничные регионы, где традиционно выращивали значительную часть овощей, особенно борщового набора, потеряли большие площади. По данным Национального банка Украины, в течение 2022-2025 годов сбор зерновых в прифронтовых регионах сократился на 64%, а масличных — на 49% по сравнению с довоенным средним показателем за пять лет. Хотя овощеводство в меньшей степени зависит от экспорта, проблемы с логистикой, энергоснабжением для теплиц и минирования полей оказали большое влияние на предложение.

В 2025 году ситуация оставалась сложной. Весенние заморозки и шквальные ветры повредили ранние овощи, картофель и косточковые культуры – абрикосы, персики, сливы. Это привело к значительному росту цен. К примеру, спаржа во Львове подорожала с 285 гривен за килограмм в прошлом году до 500 гривен за килограмм в 2026 году.

2026 можно назвать годом стабилизации на рынке овощей и фруктов нашей страны. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает , что ситуация с овощами борщового набора в 2026 году значительно лучше, чем в прошлом. "Цены на овощи борщового набора 2026 года ниже, чем в 2025 году. Эта динамика подтверждается тем, что осенью были хорошие урожаи овощей, что позволило произвести качественные запасы продуктов", – пояснил эксперт.

В то же время он предупреждает о возможном росте цен летом. По его словам, оптовые цены на картофель могут достичь 10,60–13,20 грн за килограмм, а на капусту – 29,50–31,65 грн. Гопка также отмечает, что существенное удешевление тепличных помидоров и огурцов ожидается в июне с появлением большего предложения украинской продукции.

Динамика цен: с 2022 по 2026 год

В начале войны цены на овощи и фрукты выросли из-за панических закупок и нарушений логистики. По данным Государственной службы статистики и Министерства финансов, в период с февраля 2022 по февраль 2026 овощи подорожали на 13%, фрукты — на 21,9% в годовом измерении по отдельным периодам.

Самый всплеск цен после 2022 года произошел в 2025 году. Весенние заморозки, шквальные ветры и потери урожая ранних культур привели к значительному удорожанию. Фрукты продемонстрировали рост на 52,1% в годовом исчислении и на 60,5% с начала года. Овощи также значительно выросли: в мае 2025 года овощи подорожали на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так морковь выросла с 6–12 гривен за килограмм до 8–15 гривен; яблоки в июле 2025 года стоили в среднем 99–139 гривен за килограмм для популярных сортов; а клубнику в июне 2025 года продавали до 268 гривен за килограмм, почти втрое дороже, чем годом ранее.

В 2026 году наблюдалось смешанное колебание. Индекс потребительских цен на продукты питания в мае составил 101,73%, с ростом на 1,73% по сравнению с предыдущим месяцем. Овощи борщового набора в декабре 2025 года подешевели благодаря урожаю: свекла – 9,73 гривны за килограмм, морковь – 10,90, капуста – 10,27, лук – 7,36, картофель – 14,90 гривны.

Сравнение цен со странами Европы

Украинские цены на фрукты и овощи часто остаются ниже, чем в большинстве стран Европы, что объясняется меньшими затратами на производство в открытом грунте. Однако война и погодные факторы значительно нивелировали это традиционное преимущество. Так, в Украине до сих пор дешевле базовые овощи борщового набора, хлеб, крупы и подсолнечное масло (на 15–25% дешевле польского).

Примеры сравнения (средние розничные цены в гривнах за килограмм, по состоянию на апрель-май 2026):

Помидоры (тепличные/ранние): Украина – 130–300 грн, Польша – 140–220 грн, Германия –180–280 грн.

Картофель: Украина — 8-15 грн (молодая — 50-65 грн), что значительно дешевле, чем в большинстве стран ЕС.

Морковь: Украина – 10–15 грн (часто ниже, чем в Польше на 30–50%).

Клубника: Украина — 250-390 грн (выше, чем в прошлом, но все равно конкурентная по сравнению с Германией).

В Европейском Союзе в течение 2024-2025 годов цены на фрукты и овощи также росли из-за погодных аномалий и инфляции. По данным Евростата, в 2024 году производство овощей в ЕС составило 62,2 миллиона тонн (рост на 6% по сравнению с 2023 годом), а фруктов – 24,3 миллиона тонн (снижение на 2%). В 2025-2026 годах индекс цен на овощи в ЕС продолжал колебаться, с более заметным повышением в странах с высокими энергетическими затратами, такими как Германия и Франция.

В странах с высокими затратами на энергию, например Германия или Франция, тепличные овощи значительно дороже. Украина, несмотря на войну, сохраняет конкурентность благодаря открытой почве в тыловых регионах, хотя импорт становится все более заметным.

Сравнительная динамика цен на ключевые овощи и фрукты (средние розничные цены, грн/кг, по состоянию на май 2026 г.)

Продукт Украина (средняя, май 2026) Польша (приблизительно) Германия (приблизительно) Изменение в Украине по сравнению с маем 2025 Картофель (старая/молодая) 8–15 (молодая 50–65) Выше на 40–60% Выше на 60–80% Значительное снижение на старую, резкий рост на молодую Морковь 10–15 Выше на 30–50% Выше на 70–100% Снижение на 30–50% по сравнению с пиками 2025 года Свекла 7–12 Высшее Значительно выше Снижение на 20–40% Капуста белокочанная (старая/молодая) 7–11 (молодая 25–60) Высшее Высшее Снижение на старую, рост на молодую Помидоры (тепличные/ранние) 130–300 140–220 180–280 Рост на 30–80% в ранних сортах Огурцы (тепличные) 55–200 Высшее Значительно выше Снижение на некоторые позиции, но в целом выше 2025 года Яблоки 30–80 Выше на 20–40% Выше на 50–70% Умеренный рост Клубника 250–390 Выше на 20–50% Значительно выше Рост в 1,5–2 раза по сравнению с маем 2025 г.

Источники: EastFruit, TSN, Минфин, Шувар.Info (по состоянию на май 2026 г.), сравнительные данные с европейских рынков. Цены колеблются в зависимости от качества, региона и формата продаж (рынок/супермаркет). Европейские цены перечислены примерно по текущему курсу.

Что будет с ценами на овощи и фрукты

Война ускорила структурные перемены. Рост расходов на логистику и энергию (особенно для теплиц) делает импортные овощи и фрукты более дорогими. В то же время возобновление производства в тыловых регионах, таких как арбузы и дыни в Херсонской области, позволяет ожидать сезонного удешевления. Максим Гопка прогнозирует, что цены на арбузы могут упасть до 7–8 гривен за килограмм в пик сезона. В то же время снижение урожая картофеля на 30% не могло не сказаться на его стоимости, поэтому не следует ожидать существенного снижения цен на этот важный для украинцев овощ.

Для потребителей это означает необходимость адаптации: больше внимания к сезонным продуктам, планированию закупок и поддержке локальных производителей. Для государства – важность поддержки аграриев через дотации, страхование рисков и восстановление орошения.

В долгосрочной перспективе у Украины есть потенциал оставаться конкурентной на европейском рынке свежей продукции благодаря климату и почвам. Однако стабилизация цен возможна только после окончания активных боевых действий, восстановления логистики и инвестиций в современные технологии хранения и выращивания. Пока динамика цен остается чувствительной к любым шокам – от погоды до геополитики.