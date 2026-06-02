Як змінилися ціни на овочі та фрукти за час війни та чому вони все одно нижчі ніж у країнах Європи

Повномасштабна війна суттєво вплинула на аграрний сектор України, змінивши ланцюги постачань, логістику та виробничі можливості. Фрукти та овочі, які завжди були основою раціону українців, стали одним із найчутливіших індикаторів цих змін. Ціни на них коливалися сильніше, ніж на багато інших продуктів, через сезонність, втрати врожаю в прифронтових регіонах, зростання витрат на пальне, добрива та робочу силу. Водночас порівняння з європейськими країнами показує, що українські ціни на свіжі овочі та фрукти часто залишаються нижчими, хоча розрив поступово зменшується.

Ціни на продукти в Україні. Фото: портал "Коментарі"

Вплив війни на виробництво та ціни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році аграрний сектор зіткнувся з численними викликами. Прифронтові та прикордонні регіони, де традиційно вирощували значну частину овочів, особливо борщового набору, втратили великі площі. За даними Національного банку України, протягом 2022–2025 років збір зернових у прифронтових регіонах скоротився на 64%, а олійних — на 49% порівняно з довоєнним середнім показником за п’ять років. Хоча овочівництво меншою мірою залежить від експорту, проблеми з логістикою, енергопостачанням для теплиць та мінування полів сильно вплинули на пропозицію.

У 2025 році ситуація залишалася складною. Весняні заморозки та шквальні вітри пошкодили ранні овочі, картоплю та кісточкові культури — абрикоси, персики, сливи. Це призвело до значного зростання цін. Наприклад, спаржа у Львові подорожчала з 285 гривень за кілограм торік до 500 гривень за кілограм у 2026 році.

2026 рік можна назвати роком стабілізації на ринку овочів та фруктів нашої країни. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що ситуація з овочами борщового набору у 2026 році значно краща, ніж торік. "Ціни на овочі борщового набору 2026 року є нижчими, ніж у 2025 році. Ця динаміка підтверджується тим, що восени були гарні врожаї овочів, що дозволило зробити якісні запаси продуктів", — пояснив експерт.

Водночас він попереджає про можливе зростання цін улітку. За його словами, оптові ціни на картоплю у можуть сягнути 10,60–13,20 грн за кілограм, а на капусту — 29,50–31,65 грн. Гопка також зазначає, що суттєве здешевлення тепличних помідорів та огірків очікується лише у червні з появою більшої пропозиції української продукції.

Динаміка цін: від 2022 до 2026 року

На початку війни ціни на овочі та фрукти зросли через панічні закупівлі та порушення логістики. За даними Державної служби статистики та Міністерства фінансів, у період з лютого 2022 по лютий 2026 року овочі подорожчали на 13%, фрукти — на 21,9% у річному вимірі за окремими періодами.

Найпотужніший сплеск цін після 2022 року стався у 2025 році. Весняні заморозки, шквальні вітри та втрати врожаю ранніх культур призвели до значного подорожчання. Фрукти продемонстрували зростання на 52,1% у річному вимірі та на 60,5% від початку року. Овочі також суттєво зросли: у травні 2025 року овочі подорожчали на 35,7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Так морква зросла з 6–12 гривень за кілограм до 8–15 гривень; яблука у липні 2025 року коштували в середньому 99–139 гривень за кілограм для популярних сортів; а полуницю у червні 2025 року продавали до 268 гривень за кілограм, майже втричі дорожче, ніж роком раніше.

У 2026 році спостерігалося змішане коливання. Індекс споживчих цін на продукти харчування у травні склав 101,73%, з ростом на 1,73% порівняно з попереднім місяцем. Овочі борщового набору в грудні 2025 року подешевшали завдяки врожаю: буряк — 9,73 гривні за кілограм, морква — 10,90, капуста — 10,27, цибуля — 7,36, картопля — 14,90 гривні.

Порівняння цін з країнами Європи

Українські ціни на фрукти та овочі часто залишаються нижчими, ніж у більшості країн Європи, що пояснюється меншими витратами на виробництво в відкритому ґрунті. Однак війна та погодні фактори значно нівелювали цю традиційну перевагу. Так, в Україні досі дешевші базові овочі борщового набору, хліб, крупи та соняшникова олія (на 15–25% дешевша за польську).

Приклади порівняння (середні роздрібні ціни в гривнях за кілограм, станом на квітень–травень 2026 року):

Помідори (тепличні/ранні): Україна — 130–300 грн, Польща — 140–220 грн, Німеччина -180–280 грн.

Картопля: Україна — 8–15 грн (молода — 50–65 грн), що значно дешевше, ніж у більшості країн ЄС.

Морква: Україна — 10–15 грн (часто нижче, ніж у Польщі на 30–50%).

Полуниця: Україна — 250–390 грн (вища, ніж торік, але все одно конкурентна порівняно з Німеччиною).

У Європейському Союзі протягом 2024–2025 років ціни на фрукти та овочі також зростали через погодні аномалії та інфляцію. За даними Євростату, у 2024 році виробництво овочів у ЄС становило 62,2 мільйона тонн (зростання на 6% порівняно з 2023 роком), а фруктів — 24,3 мільйона тонн (зниження на 2%). У 2025–2026 роках індекс цін на овочі в ЄС продовжував коливатися, з помітнішим підвищенням у країнах з високими енергетичними витратами, таких як Німеччина та Франція.

У країнах з високими витратами на енергію, як-от Німеччина чи Франція, тепличні овочі значно дорожчі. Україна, попри війну, зберігає конкурентність завдяки відкритому ґрунту в тилових регіонах, хоча імпорт стає все більш помітним.

Порівняльна динаміка цін на ключові овочі та фрукти (середні роздрібні ціни, грн/кг, станом на травень 2026 року)

Продукт Україна (середня, травень 2026) Польща (приблизно) Німеччина (приблизно) Зміна в Україні порівняно з травнем 2025 Картопля (стара/молода) 8–15 (молода 50–65) Вища на 40–60% Вища на 60–80% Значне зниження на стару, різке зростання на молоду Морква 10–15 Вища на 30–50% Вища на 70–100% Зниження на 30–50% порівняно з піками 2025 Буряк 7–12 Вища Значно вища Зниження на 20–40% Капуста білокачанна (стара/молода) 7–11 (молода 25–60) Вища Вища Зниження на стару, зростання на молоду Помідори (тепличні/ранні) 130–300 140–220 180–280 Зростання на 30–80% у ранніх сортах Огірки (тепличні) 55–200 Вища Значно вища Зниження на деякі позиції, але загалом вищі за 2025 Яблука 30–80 Вища на 20–40% Вища на 50–70% Помірне зростання Полуниця 250–390 Вища на 20–50% Значно вища Зростання у 1,5–2 рази порівняно з травнем 2025

Джерела: EastFruit, TSN, Мінфін, Шувар.Info (станом на травень 2026), порівняльні дані з європейських ринків. Ціни коливаються залежно від якості, регіону та формату продажу (ринок/супермаркет). Європейські ціни перераховані приблизно за поточним курсом.

Що буде з цінами на овочі та фрукти

Війна прискорила структурні зміни. Зростання витрат на логістику та енергію (особливо для теплиць) робить імпортні овочі та фрукти дорожчими. Водночас відновлення виробництва в тилових регіонах, як-от кавунів та динь у Херсонській області, дозволяє очікувати сезонного здешевлення. Максим Гопка прогнозує, що ціни на кавуни можуть впасти до 7–8 гривень за кілограм у пік сезону. Водночас зниження врожаю картоплі на 30% не могло не позначитися на її вартості, тому не слід очікувати суттєвого зменшення цін на цей важливий для українців овоч.

Для споживачів це означає необхідність адаптації: більше уваги до сезонних продуктів, планування закупівель та підтримку локальних виробників. Для держави — важливість підтримки аграріїв через дотації, страхування ризиків та відновлення зрошення.

У довгостроковій перспективі Україна має потенціал залишатися конкурентною на європейському ринку свіжої продукції завдяки клімату та ґрунтам. Однак стабілізація цін можлива лише після закінчення активних бойових дій, відновлення логістики та інвестицій у сучасні технології зберігання та вирощування. Поки що динаміка цін залишається чутливою до будь-яких шоків — від погоди до геополітики.