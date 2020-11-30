Как коронавирус воздействует на бизнес в предновогодний период: деловые итоги недели (Часть 1)

Последняя неделя ноября обозначилась во многих странах как репетиция предновогодних ожиданий в экономике и торговле. Необратимым становится процесс сокращений крупных предприятий, и, в то же время, программы по переходу на экологичную экономику находят деньги, не смотря на корорнавирусные удары по экономике.



Чем запомнилась уходящая неделе в мире экономики – в первой части обзоре портала "Комментарии".

Воскресенье, 22 ноября

США официально вышли из Договора по открытому небу с участием 34 стран

Шесть месяцев назад президент США Дональд Трамп принял решение выйти из договора, ссылаясь на то, что Россия не придерживается условий договора. Выход США вступил в силу 22 ноября 2020 года.

В договор входят 33 страны, включая Великобританию, Канаду, Россию, Турцию, а также такие европейские страны, как Франция, Германия, Португалия, Бельгия, Греция, Италия, Турция, Норвегия, Испания, Польша, Нидерланды, Финляндия и Швеция.

Соглашение, вступившее в силу 1 января 2002 года, позволяет странам совершать военные разведывательные полеты над территорией друг друга.

Хеврат-Шехмаль платит за выход на пенсию

Израильская электрическая компания предлагает 1,4 млн шекелей за досрочный уход на пенсию. Это происходит в рамках новой реформы, о реализации которой было объявлено еще в 2018 году, планируется отправить на досрочную пенсию около 2500 человек, чтобы сократить штат постоянных сотрудников.

О новых выплатах стало известно в воскресенье, 22 ноября.

По данным компании, в 2018 году на досрочную пенсию было отправлено 460 человек, в 2019-м – 350, а с начала 2020-го – 170. Сама же реформа должна завершиться к 2025 году. Тогда штат компании должен быть уменьшен почти вдвое – до 6800 сотрудников. Письма с предложениями доплаты уже разосланы сотрудникам компании.

Всем обещана надбавка в размере 1700 шекелей в месяц к базовой пенсии. Сама пенсия тоже будет немалой, учитывая, что средняя зарплата в компании составляет 25 500 шекелей в месяц.

Работники, которые согласятся уйти на пенсию в 62 года, получат компенсацию в 120% за каждый проработанный в компании год.

В среднем выход на досрочную пенсию одного сотрудника обойдется государственной компании в 1,3-1,5 млн шекелей.

Понедельник, 23 ноября

Зеленый водород стартует в Германии

Нефтегазовый концерн British Petroleum (bp) и электроэнергетическая компания Ørsted подписали протокол о намерениях по поводу совместной работы над проектом промышленного производства зеленого водорода.

Компании намереваются построить первый электролизер мощностью 50 мегаватт (МВт) и соответствующую инфраструктуру на нефтеперерабатывающем заводе Линген на северо-западе Германии.

Он будет работать на возобновляемой энергии, вырабатываемой морской ветровой электростанцией Ørsted в Северном море, а произведенный водород будет использоваться на НПЗ.

Компании ожидают, что проект будет запущен к 2024 году.

Нейтральный углерод в ЮАР

Государственная энергетическая компания ЮАР – Eskom заявила что, планирует стать углеродно-нейтральной к 2050 году. Комплексный план сокращения выбросов Eskom был завершен и одобрен Департаментом по вопросам окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР.

Eskom – это почти 90% установленной мощности ЮАР и примерно 95% вырабатываемой электроэнергии. Кроме того, компании принадлежат активы в передаче и распределении электроэнергии. Поэтому речь идёт о трансформации практически всего электрического сектора страны.

Украинский текстиль в Литве

Собственник компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский заявил, что его компания по производству и реализации домашнего текстиля в структуре торгово-производственной группы "Текстиль-Контакт", заключила первый значительный контракт на поставку продукции в Литву на 200 тыс. евро.

Первая партия матрасов, подушек и одеял уже отгружена для крупной оптовой компании из Литвы, плотно работающей как с литовскими государственными структурами, так и с ведущими отелями и ресторанами. В первой половине 2021 года планируется выполнить всю поставку и заключить новый контракт уже на большую сумму.

В ОАЭ нашли огромные запасы нетрадиционной нефти

В Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили запасы нетрадиционной нефти. О находке сообщил высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC). Бассейн нефти найден в Абу-Даби и его объем, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.

Danone сокращается

Производитель продуктов питания и напитков Danone объявил о планах сократить расходы на 1 млрд евро к 2023 году и сократить штат. Компания решила сократить от 1500 до 2000 рабочих мест в глобальных и местных офисах. Компания оценивает разовые расходы на организационные инициативы в 2021-2023 годах в 1,4 млрд евро. Сэкономленные средства будут частично реинвестированы для обеспечения роста.

Акции Danone в понедельник подешевели на 0,3%.

General Motoros отзовет автомобили

Корпорация General Motoros отзовет 5,9 млн своих автомобилей из-за установленных в них подушек безопасности компании Takata. Использование подушек оказалось взрывоопасно. Такое распоряжение GM получило от Национального управления безопасности дорожного движения США. Компания должна отозвать грузовики и внедорожники 2007-2014 года выпуска. Касается это автомобилей Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon.

Кредитная программа Brexit для помощи ирландскому бизнесу

В понедельник ирландское правительство открыло новую схему помощи малым предприятиям в подготовке к выходу Великобритании из единого рынка и таможенного союза.

Новый бизнес-кредит Microfinance Ireland (MFI) Brexit Business Loan предоставит до 25000 евро предприятиям, чей оборот уже упал или может упасть на 15% или более, или если у бизнеса возникнет краткосрочная потребность в денежных потоках в результате Brexit. Ссуды будут предоставляться на срок от шести месяцев до трех лет.

Гражданин Беларуси покупает акции БТА Банка (Киев)

На 1 октября 2020 года БТА Банк занимал 71-е место из 74 в Украине с показателем 385,612 млн. грн.

Фамилия гражданина Беларуси, которому будет принадлежать более чем половина акций финансовой организации, не разглашается.

Отметим, главный офис БТА Банка находится в Казахстане. Международные представительства финансовой организации расположены в России, Великобритании и Китае. В банковскую сеть БТА входят филиалы в Беларуси, Украине, Киргизии, Армении, Грузии и Турции.

Dragon Capital купит более 50% акций компании Treeum Holdings Limited

Компании Treeum Holdings Limited принадлежат издания Finance.ua, Minfin.com.ua, а также компании Finline, Bank Online и "Мульти.Юа".

Dragon Capital, в свою очередь, является одной из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

Кроме того Томаш Фиала является собственником медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

Microsoft построит новый инженерный центр стоимостью 27 млн евро в столице Ирландии

Microsoft Ireland создает 200 инженерных должностей, чтобы укрепить существующую команду из более чем 600 инженеров в Дублине.

Компания также представила подробную информацию о своем новом инженерном центре стоимостью 27 млн евро в растущем кампусе в Леопардстауне, Дублин.

Объявление, сделанное в понедельник, представляет собой еще одну значительную инвестицию компании в Ирландию. По завершении текущего этапа набора в компанию будет трудоустроено более 2700 человек в Ирландии в кампусе Леопардстаун и в рамках операций центра обработки данных.

Вторник, 24 ноября

Western Union закрывает офисы на Кубе из-за санкций

Закрытие 407 офисов Western Union на Кубе вступило в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа запретила американским компаниям отправлять денежные переводы через компании, контролируемые военными, в число которых входит главный кубинский партнер Western Union.

По словам Джона Кавулича, президента Торгово-экономического совета США и Кубы, в прошлом году денежные переводы из США через Western Union оценивались более чем в 1 миллиард долларов, большая часть которых была отправлена из Флориды.

Французские новострои без газа

Обнародовав во вторник, 24 ноября, основные направления новых правил строительства новых зданий, правительство Франции избрало радикальный вариант: исчезновение в среднесрочной перспективе газового отопления в новостройках.

Использование природного газа непосредственно способствует глобальному потеплению. Отмечается, что здания выбрасывают 18% выбросов парниковых газов во Франции, а на отопление приходится 75% этих выбросов.

Конкретно, установление очень низкого порога выбросов CO2 делает практически невозможным установку газового котла в частных домах с лета 2021 года. Для коллективного жилья эта мера будет применяться постепенно, но с 2024 года установить газовое отопление станет очень сложно.

"Лукойл" уходит в прибыль

Российский производитель нефти "Лукойл" заявил во вторник, что он сменил убыток на прибыль в размере 50,4 млрд рублей (664 млн долларов) в третьем квартале благодаря росту цен на нефть, в то время как он увеличил добычу нефти в России и Ираке.

Лукойл заявил во вторник, что начал наращивать добычу на месторождении Западная Курна-2 в Ираке со средины октября примерно на 30 тыс. баррелей в день (баррелей в сутки) после сокращения примерно на 70 тыс. баррелей в сутки с 1 мая и на 50 тыс. баррелей в сутки со средины июня.

Испанские отели делают скидки

Отели запускают скидки до 60% на весь 2021 год на Черную пятницу.

Данные о ночевках в отелях в течение октября показывают падение на 83,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как в накопленных за год данных снижение составляет 72,2%, с разницей более 200 миллионов ночевок. Кроме того, вторая волна коронавируса и окончание летней кампании привели к тому, что в десятом месяце этого 2020 года было почти на 2000 открытых заведений меньше, чем в сентябре.

Ограничения на передвижение в Испании и обязательство проводить отрицательный ПЦР, а не тест на антиген для всех иностранных путешественников, прибывающих в нашу страну, не способствуют улучшению ситуации в гостиничном секторе в последнем квартале. По этой причине сети предлагают скидки до 60% при проживании до декабря 2021 года.

Среда, 25 ноября

Летающие дроны Goldman Sachs

Банкиры Goldman Sachs используют летающие дроны для заключения сделок M&A на миллиард долларов. Коронавирус положил конец личным встречам и частым поездкам в рамках процесса комплексной проверки при слияниях и поглощениях, вынудив использовать дроны для виртуальных посещений сайтов и инструментов телеконференций, включая Zoom, BlueJeans, Cisco Webex и Microsoft Teams.

По словам Стефана Фельдгойза, глобального соруководителя компании по слияниям и поглощениям, Goldman Sachs использует беспилотные технологии, чтобы дать своим клиентам возможность взглянуть с высоты птичьего полета на компании, на которые они делают ставки.

Египетский робот Cira-03 тестирует на COVID-19

Египтянин Махмуд эль-Коми разработал робота под названием Cira-03, который может помочь ограничить подверженность заражению и предотвратить передачу вируса. Его творение с человеческим лицом и головой и роботизированными руками в частной больнице к северу от Каира, может делать анализы крови, выполнять эхокардиограммы и рентгеновские снимки и отображать результаты пациентам на экране, прикрепленном к груди, измерять температуру пациентов и предупреждать их, если они не носят маски.

Разработчик уверен, что получит инвестиции на массовое производство ради предотвращения контактов между людьми в больницах.

Facebook Inc оштрафовали на 6,06 млн долларов

В среду Южнокорейское агентство по защите личной информации оштрафовало Facebook Inc. на 6,7 млрд вон (6,06 млн долларов) и потребовало уголовного расследования за предоставление личной информации пользователей другим операторам без согласия.

Расследование показало, что личная информация не менее 3,3 миллиона из 18 миллионов пользователей Facebook в Корее была предоставлена другим операторам, помимо Facebook, без их ведома, с мая 2012 года по июнь 2018 года.

Комиссия заявила, что когда кто-то использует услуги другого оператора через вход в систему Facebook, личная информация друзей пользователя в Facebook была предоставлена другим операторам без их согласия.

Финансовая комиссия против Benetton

Итальянский антимонопольный орган заявил в среду, что проверяет розничного продавца одежды Benetton на предмет возможных злоупотреблений в двух его франчайзинговых контрактах с независимыми розничными торговцами.

Власти добавили, что во вторник вместе с финансовой полицией Италии они провели проверки в некоторых офисах Benetton, на предмет использования базы торговцев ради нарушения конкурентоспособности рынка, предлагая им специфические незаконные условия контрактов в условиях карантина.

Декарбонизация Испании

Совет министров Испании утвердил долгосрочную стратегию декарбонизации страны до 2050 года. Испания планирует построить 60 ГВт ВИЭ электростанций до 2030 года. Стратегия предусматривает повышение доли ВИЭ в конечном потреблении энергии до 97% до 2050 года.

Ранее испанские власти утвердили закон, по которому вся электроэнергия в стране к 2050 году будет возобновляемой, но уже к 2040 году доля ВИЭ достигнет 97% (а к 2030 г — 74%).

Испания не планирует развивать атомную энергетику и прекратит её эксплуатацию во второй половине 2030-х годов.

Нафтогазу – все

Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" без проведения аукциона разрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет. Решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября. Как уточнил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, сейсмические исследования на шельфе могут начаться уже в 2021 году.

Испания сокращает 13 пенсию

Фонд соцобеспечения Испании обычно выплачивает 13 пенсию перед Рождественскими и Новогодними праздниками в конце года. В тот раз такая доплата примерно 75 тысячам пенсионерам будет упразднена. Об этом в среду, в сенате сообщил министр социального обеспечения Хосе Луис Эскрива.

Илон Маск анонсировал запуск крупнейшего в мире производства батарей для электромобилей

Американский бизнесмен Илон Маск собирается создать на заводе Tesla под Берлином самое масштабное в мире производство аккумуляторных батарей для электромобилей. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Европейской конференции производителей батарей (European Conference on Batteries), передает Deutsche Welle.

Renault переводит французский автосборочный завод "на переработку"

Renault прекратит сборку новых автомобилей на своем заводе во Флинсе за пределами Парижа и к 2024 году превратит площадку в центр исследований, переработки и ремонта, чтобы сохранить штатные рабочие места на заводе, сообщила компания в среду.

Убыточный автопроизводитель заявил, что намерен нанять 3000 человек на реконструированном объекте к 2030 году, и объявил реконструкцию способом спасти объект, который в противном случае мог бы оказаться под угрозой, поскольку группа сужает свое внимание на прибыльных моделях автомобилей и сокращает расходы.

Renault, которая боролась с падением прибыльности и продаж до пандемии коронавируса, в этом году объявила о сокращении 4600 рабочих мест во Франции в рамках плана экономии на 2 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов).

Exxon сокращает до 300 рабочих мест в Канаде

Крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil Corp заявила в среду, что планирует сократить до 300 позиций в Канаде в рамках текущего плана сокращения расходов из-за падения цен на нефть, вызванного коронавирусом.

Сокращения коснутся позиций в Imperial Oil Ltd, ExxonMobil Canada Ltd и ExxonMobil Business Center Canada ULC, сообщили в компании.

Крупнейшая нефтяная компания США ранее наметила сокращение бюджета на сумму более 10 миллиардов долларов в этом году.

Suncor Energy, вторая по величине нефтяная компания Канады, заявила в прошлом месяце, что сократит штат до 15% в течение следующих полутора лет.

Китай одобрил ирландский виски

Китай присвоил обоим продуктам особый статус в соответствии с соглашением, достигнутым с Европейским союзом. Ирландский виски и ирландские сливки получили признание благодаря своему особому обозначению одним из крупнейших импортеров этой пары.

С 1 января 2021 года между Израилем и Украиной заработает зона свободной торговли.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал соглашение о ЗСТ с Украиной

"Хорошие новости для нашей экономики: в начале следующего года войдет в силу договор о свободной экономической зоне между нами и Украиной. Это приведет к увеличению торгового оборота и расширению сотрудничества в сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий, а также к дополнительным инвестициям. Это важный шаг, от которого выиграют все граждане Израиля", — заявил премьер-министр.

Siemens и Deutsche Bahn создадут работающий на водороде поезд к 2024 году

Германская компания Siemens и оператор железных дорог страны Deutsche Bahn (DB) разработают действующий на водороде экологичный региональный поезд.

Непосредственная задача проекта – отработать механизм замены дизельных локомотивов, используемых в Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках и выбрасывающих в атмосферу значительные объемы CO2, на более экологически чистые водородные поезда.

Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo. Это новое поколение электропоездов, первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года. Mireo – новейший поезд, полностью нацеленный на энергоэффективность и низкую стоимость жизненного цикла, пробегом 600 километров. Его водородный вариант, который получит приставку Plus H, будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч. Инновационная технология позволит заправляться всего за 15 минут, примерно столько же требуется и дизельному тепловозу.

Обеспечивать заправку, а также производство водорода будет DB. "Этим проектом мы в очередной раз доказываем, что Deutsche Bahn занимается не только мобильностью, но является и технологическим концерном", – заявила в среду член правления компании Сабина Йешке.

Ранее "Комментарии" писали, что 28 ноября, в Сети появились фото и видео новых протестов во Франции, на которых видно, как люди вырывают дорожные знаки из земли в ходе протестов.

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