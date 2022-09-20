Как повлияет на экономику Украины возвращение Крыма

Воссоединение Крымского полуострова с материковой Украиной создаст новые рынки для украинского бизнеса и станет мощным двигателем для развития экономики в целом.

Крым и экономика Украины

Энергетика и ресурсы в структуре украинской экономики

Последние 30 лет у нашей страны де-факто не было экономической самостоятельности – экономика очень сильно зависела от цен на российские нефть и газ. Вообще, в так называемые Харьковские соглашения, кроме вопроса пребывания оккупационного Черноморского флота РФ в Крыму, был вложен механизм расчетов за российский газ между Украиной и РФ .

При этом в самом Крыму и его шельфе есть большие запасы нефти и газа – по скромным расчетам это 230 млн тонн нефти и 1165 млрд кубометров газа. В прошлом углеводороды на полуострове не добывались в больших объемах, в том числе потому, что Кремль всеми способами пытался сохранить тотальную зависимость Украины от российских энергоносителей. Поэтому даже такие проекты, как добыча нефти компанией Vanco Prykerchenska, где главную роль в начале 2010-х играли Ринат Ахметов и его российские партнеры, не были реализованы. Россияне стремились самостоятельно добывать крымские нефть и газ, без участия Украины. Поэтому очень символично, что именно 18 марта 2014 года – в "день заключения соглашения о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя" на главном российском отраслевом сайте Naftogaz.ru появилось сообщение о включении в российские реестры Индоло-Кубанской нефтегазоносной области и перспективы ее разработки .

Существенных результатов РФ не добилась в том числе потому, что благодаря западным санкциям не получила технологий и устройств, необходимых для разработки месторождений.

Восстановление украинского суверенитета над Крымом позволит Украине разрабатывать крымские нефтяные и газовые месторождения с перспективой их импорта в другие страны.

Также, в условиях тренда на зеленую энергетику Крым позволяет Украине увеличить мощности собственных ветряных электростанций. Пилотные проекты на полуострове начали реализовывать за несколько лет до оккупации. Эта инфраструктура была затем частично повреждена россиянам, негативно относящимся ко всему, что мешает им получать прибыль от торговли нефтью и газом.

Климатические свойства Крыма также открывают широкие возможности развития в регионе солнечных электростанций.

Совокупно возвращение Крыма предоставляет украинской экономике самостоятельность в энергетической сфере.

Кроме того, Крым – это рынок с 2 миллионами населения. После освобождения п-ова будет разрушен так называемый энергетический мост, по которому сейчас на полуостров попадает электроэнергия из Ростовской области и Краснодарского края. Вместо этого в Крым, как и до оккупации, будет поставляться электроэнергия, которую будут производить украинские АЭС и другие производители электроэнергии. То есть украинская энергетическая отрасль возвращает себе 2 миллиона клиентов. По российским данным за 2021 год на полуострове в условиях оккупации потребление электроэнергии составило 8,761 млрд кВт.ч. Учитывая, что требуются работы по восстановлению инфраструктуры после оккупации, украинские энергетические компании получат больший по объему рынок, чем на полуострове до начала российской оккупации.

Кроме углеводородов, в Крымском шельфе есть значительные запасы мягкого золота, метана, целого ряда строительных материалов, молибдена и лития .

Изменения в финансовой сфере после возвращения полуострова Крым Украина

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину в 2020-2021 годах под видом рефинансирования банков Нацбанк Украины осуществил эмиссию гривны, которая оценивается в 131 млрд. гривен. Уже во время современного этапа войны Нацбанк одобрил дополнительную эмиссию гривны – 225 миллиардов гривен по состоянию на 22 июля 2022 года. Кроме того, всего за ІІ полугодие 2022 года планируется осуществить допэмиссию в размере 180 млрд гривен. Создание больших объемов наличной и безналичной гривны несет риск начала ощутимой инфляции. Но освобождение Крыма — это также и ликвидация российского рубля с полуострова и возобновление обращения гривны в регионе. Увеличится количество пользователей украинской национальной валюты и площадь территории, где гривна свободно работает как главное платежное средство.

Вот, например, США и Евросоюз имеют возможность достаточно долгий срок делать эмиссию долларов и евро, и при этом практически не рискуют, что такая эмиссия приведет к инфляции. Так как доллар и евро считаются мировыми резервными валютами, их используют многие люди и юридические лица по всему миру. Это существенно смягчает ситуацию с инфляцией – она, так сказать, гасится из-за большого охвата миллиардов людей и структур повседневными операциями с этими валютами.

По аналогии, когда благодаря освобождению Крыма увеличится гривневая зона и количество пользователей гривны, это поможет значительно снизить возможный уровень инфляции, угроза которой создана последними действиями Нацбанка Украины.

По подсчетам украинского правительства 2019 года, российская оккупация Крыма и Донбасса привела к потере Украиной 17% собственного ВВП. Конкретно Крым – 7% ВВП. То есть восстановление плюс 7% ВВП после освобождения Крыма с потенциалом роста – это тоже фактор, который помогает предотвратить инфляцию.

Другие эксперты подсчитали, что по состоянию на июль 2021 года оккупация Крыма нанесла Украине ущерб в 135 миллиардов долларов – освобождение Крыма позволит украинской экономике постепенно преодолеть последствия российского вторжения на полуостров.

К 2014 году в Крыму работало более 70 банков, основные международные платежные системы. В течение 8 лет оккупации в регионе нет легальных банков, банковских сервисов, международных платежных систем. Деоккупация Крыма означает возврат украинских финансовых учреждений, которые получат новых клиентов и рынок в объеме два миллиона человек и тысячи юридических лиц, которые возобновят работу в Крыму.

Изменения на рынке потребительских товаров после реинтеграции Крыма

Когда возле ялтинского овощного рынка появлялись люди с сумками с украинскими сырами, колбасами, конфетами – уже через 5 минут товар был полностью распродан. До 2015 года в Крыму были еще остатки украинских продуктов питания, что позволило оккупантам достаточно мягко и медленно перевести крымчан на низкокачественную российскую продукцию. Затем в Крыму стали продавать преимущественно русскую пищу, которая не только не вкусна и некачественна, но и несет угрозу здоровью людей из-за большого содержания вредных веществ.

По российским данным, оборот розничной торговли в 2015 году составил 195 млрд рублей – это по актуальному курсу на декабрь 2015 года – 66,1 млрд гривен. Учитывая, что даже россияне официально признают, что 35% экономики Крыма находилось в тени, эти цифры можно умножать минимум на 3, чтобы понимать объем сегмента рынка, который вернется украинским производителям, работникам торговой и смежных отраслей.

Освобождение Крыма позволит украинским производителям ускорить восстановление после шоков и потерь войны благодаря возвращению крымского рынка. Восстановление логистических цепочек по обеспечению Крыма украинскими продуктами питания также положительно отразится на смежных отраслях. Особенно актуально это для пострадавшей от российской оккупации Херсонской области, с которой до 2014 года большой объем сельхозпродукции поставлялся именно в Крым.

То же самое относится и к потребительским товарам, одежде и тд. Во время оккупации в Крыму эта группа товаров была представлена низкокачественным китайским ширпотребом с вкраплениями турецкой контрабанды. Этот сегмент рынка в Крыму после реинтеграции возвращается украинским производителям, а также открывается для качественных европейских товаров, доставка и продажа которых позволит заработать украинским предпринимателям и государству.

Более того, до 2014 года 85% питьевой воды Крым получал из других регионов Украины. Восстановление водоснабжения позволит восстановить крымское сельское хозяйство – в 2013 году крымские аграрии производили продукции на 6,6 млрд. гривен с рентабельностью 12%, официально в этой отрасли было 25000 рабочих мест .

Туризм и восстановление экономики Украины после деоккупации Крыма

По возвращении Крыма в Украину к региону ожидается повышенный интерес во всем мире.

Если в 2013 году Крым посетило 5 млн. 890 тысяч туристов, то после освобождения полуострова можно ожидать постоянного роста туристического потока. У богатых туристов из развитых стран возникнет желание посмотреть на Крым.

Если во времена, когда в Крыму среди отдыхающих преобладал условно средний класс, туризм принес официально 542 млн. гривен при курсе к доллару 1 к 8, то ожидаемое увеличение количества обеспеченных туристов из развитых стран принесет украинской экономике гораздо больше денег. Более того, кроме официальных платежей туристы будут тратить деньги на повседневные расходы, что также будет вкладом в экономику Украины и позволит впервые за 8 лет хорошо заработать крымчанам, которые после освобождения полуострова снова станут участниками украинской экономики.

Это окно возможностей для превращения полуострова в круглогодичный курорт и туристический центр, которое, по правде говоря, потребует восстановления инфраструктуры после российского разрушения, комплекса мероприятий по восстановлению природы и экосистем Крыма. Это все новые рабочие места как в Крыму, так и в других регионах Украины.

Источники финансирования и мифы о Крыме

Одной из главных "скрепов" российской мифологии о Крыме является: "Украина грабила Крым, а Россия инвестирует миллиарды". В 2013 году Крым получил из госбюджета Украины 5,72 миллиарда гривен. При этом полуостров вернул в центральный бюджет 1,94 миллиарда гривен. Кроме того, с 2004 по 2014 год Украина вложила в развитие Крыма 750 миллионов долларов инвестиций.









То есть Крым получал из Киева больше, чем отдавал. С этого создан еще один полезный Кремлю миф – якобы Крым дотационный регион с нелояльным населением, кормить и содержать который в Украине нет денег. Де-факто, местные власти и большинство госслужащих среднего звена в Крыму в 1991-2014 были связаны с российскими спецслужбами и местным пророссийским криминалом. Потому все реальные живые деньги двигались в пользу дельцов под крышей Москвы и вообще не пересекались с легальной украинской экономикой.

Зачистка Крыма от российского криминалитета, их схем, не работающих уже сейчас – позволит Украине в скорый срок получить регион, который будет много отдавать государству и усилит украинскую экономику. Это будет на пользу и обычным крымчанам, которые в большинстве своем поддерживают Украину и желают нормально работать по понятным правилам, а не быть крепостными у фсбшников и воров.

Как подсчитал бывший глава Крымской торгово-промышленной палаты Александр Басов, в 2013 году в Крыму было зарегистрировано 50000 предприятий малого и среднего бизнеса и 120000 частных предпринимателей — по состоянию на 2019 год в Крыму осталось 1345 предприятий малого и среднего бизнеса, количество частных предпринимателей сократилось разы. Возобновление легального бизнеса и очищение региона от разнообразной российской преступности позволит жителям Крыма самостоятельно зарабатывать и менее зависеть от субвенций из государственного бюджета Украины.

Где взять деньги на восстановление Крыма и его интеграцию в экономику Украины с пользой для государства? Следует помнить, что деньги в чистом виде нельзя съесть или выпить. Они имеют ценность в движении. Именно поэтому реализация многих крупных программ по восстановлению освобожденного Крыма и является фактором, который сам по себе будет генерировать деньги для украинской экономики и способствовать ее восстановлению после шоков войны.

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