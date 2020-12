Киберпонедельник, ателье-онлайн и отходы от COVID-19: чем запомнилась уходящая неделя (Часть 1)

Как показывают новости уходящей недели, несмотря на карантинные ограничения, экономическая жизнь продолжается. Однако, большие сделки не исключают череды банкротств и сокращений мирового ритейла. Мелкий бизнес массово уходит в онлайн, а сами покупатели предпочитают ещё большие скидки, чем в черную пятницу и для этого придуман киберпонедельник. Эти и другие важные события уходящей недели – в обзоре портала "Комментарии".



Воскресенье, 29 ноября

Чья рыба в Ла Манше

В Лондоне стартовали переговоры по спору прибрежных вод между Англией и Францией для промышленного вылова рыбы. И не только.

Переговоры по Brexit продолжились в Лондоне в Воскресенье, и, по словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, права на рыбную ловлю остаются "большим яблоком раздора".

Двумя ключевыми камнями преткновения остаются доступ к британским рыболовным водам для европейских судов после Брексита и требование ЕС о торговых штрафах, если одна из сторон отклоняется от общих стандартов или правил государственной помощи.

На прошлой неделе Барнье сообщил посланникам, что Лондон просит сократить доступ европейцев к водам Великобритании на 80 %, в то время как ЕС был готов согласиться на 15–18 %, согласно источнику в Брюсселе.

Возобновление работ на "Северном потоке-2" в декабре

Nord Stream 2 AG сообщила в воскресенье, что планирует возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в германских водах.

Строительство газопровода "Северный поток-2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. Как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

"Последующие шаги будут определены позже", – сказали в проектной компании на вопрос о перспективах достройки остальной части магистрали.

Альтернативные ярмарки Германии

Жареные каштаны и звуки музыки из деревянных шале, выстланных искусственным снегом – рождественская ярмарка Ландсхут на юге Германии украшена всеми обычными украшениями. И открыта.

Как только наступает полночь, машины посетителей минуя ворота въезжают на Рождественскую ярмарку . К ним подходит сотрудник-гид и предлагает меню и карту рынка. Не выходя из своих машин, посетители наслаждаются всеми прелестями Рождественского Рынка. Пока их пищевой заказ готовится, они могут посетить каждый стенд и каждый ларек с угощениями, а потом откушать свежее блюдо в машине.

"Мы черпаем вдохновение из сетей быстрого питания, – улыбается 31-летний Патрик Шмидт, организатор рынка и владелец ресторана Zollhaus Landshut. – "Мы хотели немного воссоздать атмосферу Рождества, даже если в этом году она будет более сложной".

По его словам, рынок – это способ помочь его бизнесу пережить "трудные времена".

Поскольку Германия борется со второй волной коронавирусной инфекции, развлекательные и спортивные объекты были закрыты, а рестораны и бары могут предлагать только еду на вынос.

Названа ведущая авиакомпания мира

Авиакомпания Эмирейтс Дубая названа "Ведущей авиакомпанией мира" в трех основных категориях на World Travel Awards 2020.

Авиакомпания удостоилась наград: "Лучший в мире экономический класс", "Программа вознаграждений авиакомпаний" и "Зал ожидания авиакомпании – бизнес-класс".

Ранее в этом месяце Эмирейтс также получила четыре региональных награды World Travel Awards за "Ведущий бренд авиакомпаний Ближнего Востока", "Лучший зал ожидания для авиакомпаний Ближнего Востока – бизнес-класс", "Программа вознаграждений для ведущих авиакомпаний Ближнего Востока" и "Веб-сайт ведущей авиакомпании Ближнего Востока".

Кэшбек на поддержку торговли оффлайн

В Воскресенье было объявлено, что с одобрения Счетной палаты Франции 8 декабря официально стартует так называемый план "государственного возврата денег", введенный в действие правительством Конте.

Это возмещение до 150 евро на расходы для тех, кто использует электронные способы оплаты (кредитные карты или приложения) для совершения покупок, чтобы ограничить использование наличных денег и уклонение от уплаты налогов.

Это покупки, которые необходимо будет совершать в обычных магазинах с помощью карт, что будет стимулировать совершение покупок по соседству, а не в Интернете, чтобы помочь сектору пройти испытание чрезвычайной ситуацией с коронавирусом.

Как уже упоминалось, план будет действовать с 8 декабря следующего года, и дата выбрана в ожидании улучшения ситуации с инфекциями от Covid-19.

Костюм-онлайн

Huntsman – ателье по пошиву эксклюзивных костюмов в престижном лондонском районе Мейфэр, считается международным центром британской мужской моды. Но по сравнению с прошлым годом доход сократилась на 65%. Из-за карантинных ограничений.

Пандемия ограничила международные поездки, и портные дома, история которого насчитывает более 170 лет, стали использовать новейшие технологии. Примерка одежды проводится при помощи робота телеприсутствия.

Робот, названный мистером Хэммиком в честь знаменитого закройшика Huntsman 70-х годов, был создан калифорнийской компанией OhmniLabs. Экран и камера высокого разрешения позволяют общаться с клиентами. Помогает роботу ему ассистент, который снимает мерки. Используется сенсорная панель ноутбука, чтобы управлять роботом. Это принцип двух участников – один снимает мерки на одном конце эфира вместе с заказчиком. А закройщик вносит данные в базу данных по заказу. Закройщики поначалу были настроены скептически, но робот постепенно их всех покорил. Теперь дом Huntsman предлагает свои онлайн-услуги опять – по всему миру.

Понедельник, 30 ноября

Киберпонедельник круче Черной пятницы

Покупатели тратят в киберпонедельник 13 миллионов долларов в минуту при покупках онлайн. И это более, чем в два раза больше, чем в Черную пятницу.

По данным Adobe Analytics, потребителитратят в Киберпонедельник до 12,7 миллиарда долларов, что на 35 процентов больше, чем в прошлом году, поскольку сидящие на корточках покупатели тратят в Интернете больше, чем когда-либо, именно во время пандемии.

Большинство потребителей считают, что скидки в Киберпонедельник будут выше, чем в любой другой день сезона праздничных покупок. По данным компании Adobe, которая отслеживает данные о покупках в Интернете для 80 крупнейших розничных торговцев США, среди лучших предложений – около 30 % скидок на компьютеры, 26 % на электронику, 21 % на бытовую технику и 20 % на игрушки.

В то время как продажи обычных магазинов и посещаемость резко упали в День Благодарения и в Черную пятницу, они снова выросли днем в Черную пятницу и в выходные дни.

Ангелы Чарли – женская экономическая команда США

Джо Байден в понедельник объявил о ключевых членах своей экономической команды, включая американку индийского происхождения Ниру Танден в качестве директора Управления бюджетом (OMB).

Танден станет первой цветной женщиной и первой американкой из Южной Азии, которая возглавит OMB.

Другие ключевые члены, названные в экономической группе, включают Джанет Йеллен, министра финансов; Валли Адейемо, заместитель министра финансов; Сесилия Роуз, председатель Совета экономических консультантов; и Джаред Бернстайн и Хизер Боуши, члены Совета экономических консультантов.

"Эта проверенная кризисом команда поможет избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис вывести Америку из нынешнего экономического спада и улучшить ее восстановление", – говорится в официальном заявлении.

Крупнейшее соглашение Саудовской Аравии

Saudi Aramco подписала меморандумы о взаимопонимании с шестью фирмами в рамках расширения своей программы по увеличению местного производства и развитию внутренних цепочек поставок.

Соглашения заключены с: Dutch Shell & AMG Recycling, Suzhou XDM, Shen Gong, Xinfoo, SUPCON и Posco.

POSCO – соглашение о сотрудничестве по оценке возможности строительства завода по производству стального листа в Саудовской Аравии.

Suzhou XDM 3D Printing Company Ltd – соглашение о сотрудничестве в области промышленных технологий 3D-печати и разработок в Саудовской Аравии.

SHEN GONG New Materials (Guang Zhou) Co. Ltd – соглашение о разработке технологий систем управления для светодиодного освещения, управления энергопотреблением и интеллектуального управления.

XINFOO Sensor Technology Company Limited – соглашение об изучении возможностей производства микросхем и связанных с ними технологий.

Shell & AMG Recycling BV – соглашение об изучении сотрудничества для разработки планов по созданию современного регионального центра по переработке золы газификации и утилизации отработанных катализаторов в дополнение к предоставлению экологически безопасных решений.

Zhejiang SUPCON Technology Co. Ltd – соглашение об изучении потенциальных совместных инвестиционных возможностей в Саудовской Аравии в сфере услуг и производственной цепочки создания стоимости.

Санкции из-за Венесуэлы

В понедельник Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), обвинив ее в поддержке усилий президента Венесуэлы Николаса Мадуро по подрыву демократии.

"Соединенные Штаты без колебаний нападут на любого, кто подавляет демократическую волю венесуэльского народа и других людей во всем мире", – говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

Министерство иностранных дел Венесуэлы назвало этот шаг "незаконным" и заявило, что оно направлено на "изоляцию страны и создание трудностей для населения Венесуэлы".

Отходы от ковид в водородное топливо

Исследователи Университета Суонси (Уэльс, Великобритания) разрабатывают новую технологию – фотореформинг. Технология позволяет превращать пластиковые отходы в экологически чистое водородное топливо с помощью солнечного света. Во время этого процесса также уничтожаются вирусы.

"Национальная служба здравоохранения тратит больше 700 млн. фунтов стерлингов ежегодно на утилизацию отходов. С момента вспышки пандемии Covid-19 мы стали свидетелями глобального увеличения медицинских отходов одноразового использования и средств индивидуальной защиты, загрязняющих окружающую среду. Применение нашей технологии для переработки всего 1% этих отходов позволило бы сэкономить миллионы и одновременно уменьшить загрязнение ", – сказал руководитель проекта, старший преподаватель химии Университета Суонси Мориц Кюнель.

Этот проект получил 47 тыс. фунтов стерлингов финансирования от правительства Великобритании.

Нефти быть

Министр энергетики Алжира сказал, что ОПЕК достигла соглашения о сдерживании уровня добычи из-за ожидаемого низкого спроса в 2021 году.

"На уровне ОПЕК существует консенсус относительно продления нынешних сокращений на 7,7 млн баррелей в день до конца марта", – заявил перед заседанием в понедельник Абдельмаджид, действующий президент коалиции.

Новое соглашение называется ОПЕК +.

Коммунальные долги украинцев продолжают расти

Долг населения за коммунальные услуги вырос за месяц на 3,2%,

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2020 года увеличилась на 3,2% к сентябрю и составила 51 млрд грн (без учета электроэнергии).

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В целом в октябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 9 млрд грн, что составило 81,2% начисленной за этот месяц суммы.

Задолженность за поставку электроэнергии в октябре составила 5,1 млрд грн.

Бывший глава Google вложил деньги в британский фонд венчурного капитала

Экс-генеральный директор Google Эрик Шмидт поддерживает новый европейский венчурный фонд..

65-летний технологический миллиардер, инвестировал нераскрытую сумму в фонд в размере 111 миллионов долларов от венчурной фирмы Firstminute со штаб-квартирой в Лондоне. Шмидт – один из нескольких технических руководителей, поддерживающих Firstminute. Основанная в 2017 году соучредителем Lastminute.com Брентом Хоберманом и бывшим аналитиком Goldman Sachs Спенсером Кроули, Firstminute в основном инвестирует в европейские компании в таких областях, как искусственный интеллект, игры, электронная коммерция и биотехнологии.

В число инвесторов входят RTI Capital Partners, китайский технологический гигант Tencent, венчурная компания Atomico и частная инвестиционная компания Vitruvian. Основатели компании Palantir, занимающейся большими данными, игровой компании Supercell и платформы электронной коммерции Zalando также поддержали Firstminute.

"Европейские технологии стремительно набирают обороты, и это фантастика, когда так много глобальных серийных предпринимателей могут передать свой опыт следующему поколению", – говорится в заявлении Хобермана в понедельник. "Посевное венчурное инвестирование привлекает все более качественных спонсоров, которые помогут большему количеству учредителей добиться успеха".

Китай разрешил Tesla продавать

Министерство промышленности и информационных технологий Пекина опубликовало одобрение на своем веб-сайте в понедельник, чем устранила нормативные препятствия для Tesla и позволила расширить присутствие на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Автопроизводитель наращивает мощности по производству шанхайских внедорожников Model Y на своем китайском заводе, который был открыт около года назад , и уже в состоянии производить 250000 Model 3 седанов в год. Tesla планирует начать поставки модели Y, произведенной в Шанхае, в следующем году.

Китай сыграл значительную роль в планах расширения Tesla. В октябре компания продала там более 13 000 автомобилей.

Долги Приднестровья

Молдова не будет признавать долг Приднестровья за газ перед РФ, сообщила в понедельник Майя Санду.

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", – сказала она.

По словам Санду, общий размер долга составляет сейчас около $7,5 млрд.

"Правобережная Молдова платит за газ, в том числе российский. Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову, – это не так. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет", – заявляла Санду.

В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе

Об этом говорится в понедельник в отчете Европейской комиссии о ситуации на европейских энергорынках. ,

Из документа следует, что во втором квартале 2020-го самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС,50,4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч).

Самые низкие цены на электроэнергию зафиксировали в Норвегии и Швеции, где из-за карантинных ограничений и большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро.

За ними идут Франция (18 евро/МВт-ч), Бельгия (18,6 евро), Швейцария (19,9 евро), Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).

Во втором квартале 2020 года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составляла 24 евро/МВт-ч. Это на 29% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года и на 44% ниже, чем за апрель-июнь 2019-го

Вторник, 1 декабря

Новый формат миграции в Британию

С 1 декабря в Великобритании официально начала работать новая иммиграционная система, введенная в рамках завершения эпохи свободного передвижения для граждан ЕС. В первую очередь изменения касаются условий выдачи рабочих виз.

Схема под названием Tier 2 General, по которой в основном выдавались рабочие визы, упраздняется, ее заменяет программа Skilled Worker Visa.

Согласно новой миграционной системе, отменяется квота на выдачу рабочих виз в 20 тысяч единиц, которая в прошлом неоднократно исчерпывалась. Также понижается минимальный порог зарплаты — до 25600 фунтов в год, который может быть понижен до 20 тысяч фунтов при соблюдении определенных условий или при найме специалиста из списка дефицитных профессий.

В рамках реформы отменяется необходимость прохождения так называемого "теста рынком", который требовал нанимать сотрудника-иностранца только после месяца безуспешных поисков на внутреннем британском рынке труда.

42 млн шекелей за похороны

Представительский иск подан против ритуальной похоронной службы "Хевра кадиша" в Ришон ле-Ционе и трех других похоронных бюро в Беэр-Шеве, Тель-Авиве и Нетании. В иске утверждается, что эти организации взимали плату за погребение, хотя, по утверждению истцов, услуги должны предоставляться бесплатно.

Согласно представленным в иске данным, за последние 7 лет "Хевра кадиша" в Ришон ле-Ционе заработала 4,38 млн шекелей только за фундаментные работы. От всех четырех организаций податели иска требуют компенсации, включая гонорар адвоката, на сумму 42 млн шекелей.

Закон определяет, что у каждого гражданина Израиля есть право быть похороненным в городе его проживания бесплатно. Согласно закону, ритуальные похоронные службы не имеют права взимать или требовать от семей какой-либо оплаты за обычное погребение или установку памятника. Более того, организации "Хевра кадиша" получают деньги за погребение (дмей-квура) от "Битуах леуми", а это 4000-6000 шекелей за каждое погребение.

Зарплату получат все

1 декабря 2020 года, Министерство человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии (HRSD) реализует 17-ю – заключительную фазу – программы защиты заработной платы.

На этом этапе компании, в которых работают от одного до четырех работников, будут обязаны вносить заработную плату рабочих на свои банковские счета. Теперь все предприятия связаны таким обязательством.

Согласно данным Argaam, программа защиты заработной платы, впервые представленная в августе 2013 года, отслеживает процесс выплаты заработной платы всем работникам (гражданам и резидентам) в учреждениях частного сектора. Он направлен на создание базы данных, содержащей обновленную информацию о выплате заработной платы и определение уровня обязательств компаний по выплате заработной платы.

Маск готов к слиянию

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил во вторник, что готов обсудить слияние своего нового производителя электромобилей с конкурентом.

Во время выступления на мероприятии Axel Springer в Берлине, Маска спросили, рассмотрит ли он возможность покупки конкурирующего автопроизводителя, учитывая, что рыночная стоимость Tesla более 500 миллиардов долларов позволит легко подать заявку на поглощение.

"Мы определенно не собираемся проводить враждебное поглощение. Если бы кто-то сказал, что было бы неплохо объединиться с Tesla, мы бы поговорили об этом", – сказал он.

40 млн фунтов пабам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет выделить £40 млн ($54 млн) на поддержку пабов, которые подают только напитки и которым, следовательно, придется закрыться в соответствии с новыми правилами локдауна. Власти Великобритании могут объявить об этом во вторник сообщают Bloomberg и The Telegraph со ссылкой на источники.

Со среды общенациональный локдаун в Великобритании сменят местные ограничения.

В числе прочего в районах с высоким риском заражения, к которым отнесена большая часть Англии, пабы смогут продолжить работу только в том случае, если в них подают еду, и соответственно, они могут работать как рестораны, а в районах, где риск оценивается как очень высокий, все рестораны смогут работать только на вынос и доставку.

Как пишет Bloomberg, ожидается, что несколько десятков депутаты-консерваторов будут выступать против таких мер поддержки, а лейбористы воздержатся при голосовании. Тем не менее, скорее всего новый пакет мер, предусматривающий в числе прочего поддержку пабов, удастся провести через парламент.

Без отключения от электричества

Во вторник, 1 декабря, Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") инициировала кампанию по погашению задолженностей, предназначенную для домохозяйств и малых бизнесов.

В рамках кампании должники, долг которых образовался в период с января 2020 года, в течение ближайшего месяца смогут оплатить его без пени и привязки к индексу цен. Кроме того, у них будет возможность разбить выплату долга на платежи, при определенных условиях беспроцентные и без привязки к индексу цен.

Согласно данным "Хеврат Хашмаль", долги малых потребителей за электричество в 2020 году составили 600 миллионов шекелей, что вдвое больше объема долгов за 2019 год.

Facebook будет платить СМИ за новости

Сеть подписала соглашения с ведущими британскими новостными изданиями, с которыми будет сотрудничать в рамках проекта Facebook News.

С января 2021 года в разделе Facebook News в мобильном приложении соцсети будут публиковаться британские национальные и местные новости, которые будут отбираться из контента участвующих в проекте новостных изданий. Facebook будет оплачивать этот контент, однако компания не уточняет, сколько именно будут получать издатели.

Кроме того, в Facebook отмечают, что этот проект поможет издателям выйти на новую аудиторию.

В числе тех, кто подписал соглашение с Facebook, компании Archant, Conde Nast, The Economist, ESI Media, Guardian Media Group, издающие в числе прочего такие газеты и журналы, как The Economist, The Guardian, The Independent, The London Evening Standard, Liverpool Echo, Manchester Evening News, The Mirror и The Scotsman. При отборе новостей будут учитываться такие показатели, как своевременность публикации, качество источников и изложения темы, интерес общественности к раскрываемой теме и т. п. Сейчас аналогичный проект действует у Facebook в США, и компания ведет переговоры о запуске таких же проектов в Германии и Франции.

Килл Билл

Сеть супермаркетов Novus заявила о закрытии сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

Это исторический момент на пути развития Novus, и наша команда полностью готова к позитивным изменениям, которые ожидают сеть. В ближайшее время мы подробнее расскажем о дальнейших планах работы", – отметил генеральный директор сети Novus Марк Петкевич.

В руководстве Novus добавили, что гарантируют выполнение всех предварительно согласованных договорных обязательств перед партнерами и контрагентами.

"Стабильность ведения бизнеса очень важна для нас, поэтому стоит отметить, что на данный момент мы не меняем привычный график работы магазинов, но начинаем продуктивно работать и воплощать в жизнь ключевую миссию – развитие сети.

Мы благодарны компании Billa, которые в течение двадцати лет занимались развитием ритейла в Украине", – заявил операционный директор Novus Алексей Панасенко.

Аргентинская забастовка

Два основных профсоюза в агроэкспортной отрасли Аргентины, одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, заявили, что начнут бессрочную забастовку, начиная с утра вторника, усиливая противостояние, которое накаляется уже несколько месяцев.

Рабочие масличных культур и инспекторы зерновых требуют повышения заработной платы на фоне высокой инфляции, которая годами волнует Аргентину. Аргентина является основным мировым экспортером соевого масла и шрота, которые являются основной товарной культурой страны.

"В отсутствие предложения от палат работодателей... В этот вторник, 1 декабря, в 6 часов утра (09:00 по Гринвичу) мы начнем общенациональную забастовку", – говорится в совместном заявлении профсоюза работников масличных культур FTCIODyARA и зерновых инспекторов URGARA. .

В заявлении палаты агроэкспортных компаний CIARA-CEC говорится, что переговоры зашли в тупик из-за "чрезмерных требований" о "невероятных" платежах, которые невозможно удовлетворить. В нем говорится, что забастовка имела широкий резонанс.

Черный день британского ритейла

Topshop обанкротился, Debenhams лишился покупателя и сворачивает работу.

Компания Arcadia Group, которой принадлежат бренды одежды Topshop, Topman, Burton, Dorothy Perkins и многие другие, перешла под внешнюю администрацию, а ритейлер с почти 250-летней историей Debenhams, обанкротившийся еще в апреле, отчаялся найти покупателя и объявил о сворачивании деятельности.

30 ноября ритейл-империя Arcadia Group объявила о переходе под внешнюю администрацию. Фактически, это банкротство: Arcadia не смогла заручиться кредитом на 30 миллионов фунтов, необходимым для продолжения работы, и отдалась в руки внешнего руководства консалтингового гиганта Deloitte. Теперь внешняя администрация обеспечит функционирование Arcadia на кризисный период и начнет поиск покупателей на активы компании, а если их не найдут, то компанию ликвидируют. В Arcadia работают более 13 тысяч человек, только в Британии у ритейл-холдинга 500 с лишним магазинов, не говоря уже об активах по всему миру.

Среда, 2 декабря

Ради покупки онлайн

В среду Walmart Inc заявила, что поднимет минимальную стоимость заказа в 35 долларов. Изменение, начиная с пятницы, распространяется только на товары на веб-сайте розничного продавца, такие как игрушки, бытовая техника и одежда, заявила компания, добавив, что продукты, которые доставляются из магазинов, по-прежнему будут иметь минимум 35 долларов.

Walmart Plus, рекламируемый как конкурент службы подписки Amazon.com Inc Prime, был запущен чуть более двух месяцев назад с целью привлечь новых клиентов и сделать существующих более лояльными, поскольку потребители объединяют свои покупки всего с несколькими розничными торговцами из-за COVID-19.

Рада разблокировала ввоз кормов для домашних животных

Верховная Рада приняла законопроект №3672 "О безопасности и гигиене кормов" с целью стабилизации рынка кормов в Украине.

За соответствующий документы проголосовали 268 нардепов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Как утверждают авторы законопроекта, документ разработан для предотвращения коллапса рынка кормов, связанного с невозможностью проведения государственной регистрации кормовых добавок, применяемых в их составе.

Законопроектом разрешается в течение четырех лет со дня вступления в силу закона "О безопасности и гигиене кормов" производство, ввоз в Украину, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок при условии наличия действительных регистрационных удостоверений, выданных на соответствующую продукцию.

В ЕБА поясняли, что до недавнего времени в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине). Однако принятый в 2017 году закон "О безопасности и гигиене кормов" ввел новую систему регистрации кормовых добавок, которая до сих пор не создана.

Производство аппаратов ИВЛ в Украине

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и Швейцарии по украинскому-швейцарскому проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19".

Подписать меморандум уполномочена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает пресс-служба правительства.

Практическая реализация Меморандума позволит создать основания для привлечения гранта правительства Швейцарии в размере до 1,5 млн швейцарских франков (около $1,6 млн) для финансирования строительства в Украине и подготовки к вводу в эксплуатацию производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ГП "Новатор" в городе Хмельницкий.

Каким животным можно

В среду федеральное правительство окончательно утвердило набор правил, которые ограничивают типы служебных животных, разрешенных на рейсах в США, оставляя за собой право на использование собак и освобождая авиакомпании от необходимости размещать других различных животных для эмоциональной поддержки.

Изменения, которые вызвали более 15 000 комментариев общественности с тех пор, как Министерство транспорта предложило их в начале года, вступят в силу в следующем месяце.

Они вызвали ожесточенные дискуссии среди авиакомпаний, защитников интересов людей с ограниченными возможностями, которые полагаются на служебных животных и групп по защите прав пассажиров, и пришли к выводу, что в последние годы все больше путешественников взяли с собой самых разных животных.

Совсем недавно регуляторы транспорта заявили, что собаки, кошки и миниатюрные лошади должны быть приоритетными для авиакомпаний как служебных животных. Но пассажиры пытались путешествовать с обезьянами, птицами и кроликами, вызывая удивление у других пассажиров и проверяя правила авиакомпаний.

Некоторые авиакомпании, в том числе Delta и Southwest, заявили, что пересматривают свою политику в отношении перевозки животных на рейсы. А некоторые авиакомпании разрешают пассажирам брать в салон мелких домашних животных за отдельную плату.

