Кому принадлежат бренды молочных продуктов, и кто зарабатывает на украинской молочке

Молоко это один из немногих натуральных и полезных напитков в природе, который к тому же может быть переработан в не менее вкусную и полезную еду. Поэтому нет ничего удивительного в том, что молочные продукты занимают прочное место в рационе питания современных украинцев.

Молочные продукты в Украине (фото из открытых источников)

И "Комментарии" решили разобраться, кто же владеет самыми крупными производствами молочной продукции и торговыми марками, которые предпочитают приобретать украинцы.

Падение на рынке молока началось до войны

Последнее время украинский молочный рынок испытывал проблемы, которые и без войны делали положение на нем весьма непростым. Так, по итогам 2021 года объемы производства молокопродуктов упали на 7,5% в сравнении с 2020-м годом.

С началом же боевых действий потери выросли, как за счет прямого уничтожения некоторых предприятий, так и за счет их оккупации. В связи с этим за 2022-й год производство молока снова упало, а поголовье крупного рогатого скота снизилось на 13,5%.

Тем не менее, в Украине остались производители, которые пытаются создавать конкуренцию импортной продукции, прежде всего из Польши. Итак, кто же владеет самими известными торговыми марками молочной продукции в Украине.

Молочный альянс – Александр и Андрей Шпиг, Александр Деркач

ТМ — Яготинское", "Яготинское для детей", "Славія", "Пирятин", "Хопси" и Златокрай".

На молочном рынке Украины группа компаний "Молочный альянс" появилась в 2006-м году после удачной сделки по продаже банка "Аваль" — полученные от продажи средства его совладельцы Александр Деркач, Сергей Вовченко и Федор Шпиг вложили в производство молочных продуктов, прежде всего сыров. И инвестиция оказалась весьма удачной.

В результате компания разрослась до целого холдинга, в состав которого вошли заводы по выращиванию крупного рогатого скота, сбору молока, его переработке и производству продуктов питания, прежде всего в сыр. Всего в "Молочный альянс" входят 67 компаний, а ее ключевыми фигурами являются Александр Деркач, Андрей и Александр Шпиг, сыновья умершего в 2020-м году Федора Шпига.

Поскольку группа компаний насчитывает десятки фирм, сложно посчитать, сколько же зарабатывают владельцы "Молочного альянса", но некоторые данные все же найти можно. К примеру, Яготинский маслозавод получил в 2022-м году доход в 3,7 млрд грн. (3,1 млрд грн в 2021-м), Пирятинский сырзавод – 1,75 млрд грн. (1,4 млрд грн в 2021-м). А вот доход Баштанского сырзавода упал с 826 до 142 млн грн, что объяснялось боями, шедшими в Николаевской области, на территории которой находилось предприятие.

Терра-фуд – Станислав и Андрей Войтовичи

ТМ — "Ферма", Premialle, "Тульчинка", "Біла лінія", "Золотий резерв", "Вапнярка", "Лауреат", "Щедра долина", "Сорочинське" и "Любий край".

У истоков создания "Терра фуд" стоит 58-летний предприниматель Станислав Войтович, положивший начало бизнесу в 1999-м году покупкой Тульчинского маслосырзавода. Позднее число предприятий росло, и в итоге в 2006-м году возникла "Терра фуд", которое объединяет 11 предприятиями по заготовке и переработке молока. Всего же в холдинг входят 57 различных фирм.

Ключевой структурой группы является ООО "Терра фуд", принесшее своему владельцу в виде дохода в 2022-м году 5,4 млрд грн, что правда на 700 миллионов меньше, чем годом ранее. Но в то же время, например, Рожищенский сырзавод "Терра фуд" увеличил свою выручку за военный год на 105 млн грн до 752 миллионов. То есть дела у детища Станислава Войтовича идут неплохо, поскольку все его производственные отрасли сосредоточены в Полтавской, Киевской, Волынской и особенно, Винницкой областях.

Danone Украина – французская компания Danone

ТМ — "Простонаше" (ранее "Простоквашино"), "Смешарики", "Активиа", "Актуаль", "Даниссимо", "Веселий Пастушок", "Живинка", "Маша и Медведь" и "Растишка".

Довоенный лидер рынка молочных продуктов Украины, принадлежащее французскому пищевому холдингу Danone, компания Danone Украина работает в нашей стране с 2001 года и владеет двумя крупными заводами – в Кременчуге и Днепре (последний сейчас не работает). Всего же в группу компаний входят 12 фирм.

Минувший год для компании оказался далеко не лучшим – крупнейший актив завод "Данон Днепро" практически остановился, так что его доход упал с 4 млрд грн в 2021-м году до 2,76 млрд грн, а завод в Кременчуге хоть и работает, но также снизил выручку на 200 миллионов – до 1,56 млрд грн.

Весь 2022-й год компанию обвиняли в сотрудничестве с российскими оккупантами, ведь предприятия материнского Danone не спешили уходить из России (Danone покинул РФ лишь спустя 8 месяцев после масштабной агрессии).

Еще 10 месяцев понадобилось на то, чтобы переименовать один из своих наиболее известных брендов "Простоквашино", под которым продукция Danone продается в России, на "Простонаше".

Поможет ли это Danone Украина в ее деятельности на территории нашей страны – покажет время.

Комо – группа компаний "Континиум" семей Ивахив и Еремеевых

Несомненно, многие видели рекламу сыров торговой марки "Комо" по телевизору, которые активно рекламировали с подачи ее владельца – компании "Континиум", созданной во Львовской области. Хотя наиболее известна компания своей сетью АЗС WOG и топливным бизнесом, ее создатели, в свое время, позаботились и о выпуске продуктов питания. И надо сказать, что сделали это успешно.

Хотя сыр в "Континиуме" производит всего один завод в городе Дубно, компания оставляет далеко позади многих конкурентов. Так, за 2022-й год предприятие сумело нарастить свой доход на 122 млн грн. – до 2,55 млрд грн.

Приносит ж доход "Дубномолоко" ее формальным владельцам – Светлане Ивахив, экс-жене нардепа 7-9 созывов Степана Ивахива, стоявшего у истоков создания "Континиума", Роману и Софие Еремевым – детям погибшего в 2015-м году Игоря Еремева, еще одного основателя группы компаний.

"Галичина" — семья Сивуляк

Начало деятельности компании "Галичина" приходится на 1998 год, когда львовские бизнесмены Сергей Гибай и Андрей Король создали на базе Радеховского завода ЧАО "Галичина", которое позднее вошло в состав группы компаний "Континиум" Ивахива и Лагура. Но в итоге компания обанкротилась, не сумев в 2015 году отдать кредит.

Второе рождение компания получила в лице ООО "Молочная компания "Галичина", 50% которой принадлежит Назару Сивуляку, львовскому предпринимателю. Еще 40% владеет львовский предприниматель Игорь Мищук, а 10% — инвестиционный фонд "Эйм капитал", котором руководит Андрей Мищук (сын Игоря Мищука).

О владельцах "Галичина" в ее нынешней ипостаси известно крайне мало – и Мищук и Сивуляк — люди непубличные, а о Назаре Сивуляке известно, что начинал он в 1998-м году адвокатом.

2022 год оказался для "Галичина" успешным. Так, ее выручка с 2,37 млрд грн в 2021-м году выросла до 3,17 млрд грн. Такой рост стал возможен благодаря удачному расположению компании, чье производство находится далеко от передовой.

"Вимм-Билль-Данн Украина" – американская PepsiCo или российский бизнес

ТМ — "Слов’яночка", "Чудо", "Веселый молочник", "Имунеле", "Ромол", "Смачненький".

С формально американской компанией "Вимм-Билль-Данн Украина" меньше ясности – по данным того же YouControl компания принадлежит российской "Вимм-Билль-Данн продукты питания", которой владеет корпорация PepsiCo.

В то же время, весной 2022 года российский производитель сыров "Мультипро" купил часть активов PepsiCo, но судя по тому, что речь идет о компании "Вимм-Билль-Данн напитки", сама "Вимм-Билль-Данн продукты питания" и ее украинское подразделение по-прежнему принадлежит американцам.

В Украине "Вимм-Билль-Данн Украина" владеет Киевским гормолокозаводом №3 и судя по открытым данным дела идут плохо – в 2022-м году выручка упала вдвое, с 582 до 278 млн грн.

"Лакталис Украина" — французская группа Lactalis во главе с семьей Бенье

ТМ — President, "Дольче", "Лактония", Lactel, "Фанни" и "ЛокоМоко", "Фанни", "Шостка" и другие. В Украине компания начала работу с 1996 года, открыв свое производство на базе Николаевского городского молочного комбината. Затем к нему добавились предприятия в городах Павлоград и Шостка.

Боевые действия под Николаевом не могли не повлиять негативно на деятельность основного предприятия группы, так что Николаевский гормолококомбинат почти вдвое ухудшил свои показатели, выручив за 2022-й год 846 млн грн против 1,52 млрд грн годом ранее. Чуть лучше ситуация с заводом в Шостке, там падение составило 145,5 млн грн. – до 441,1 млн грн.

Milkiland – Анатолий и Ольга Юркевич

ТМ — "Добряна", "Коляда", "LatteR"

Как гордо гласит сайт Милкиленд-Украина, она является членом международной группы компаний Милкиленд Н.В., последняя, правда, также зарегистрирована в Украине. Но чего не отнять у группы MLK Foods, так это ее масштабов – 132 фирмы в структуре, в том числе 10 крупных молокоперерабатывающих предприятий.

Основными владельцами компании являются Анатолий Юркевич и его супруга Ольга – в молочный бизнес семейство пришло в середине 2000-х из IT-сектора и добилось на этом поприще немалых успехов. Однако война ударила по бизнесу группы.

Так, из 10 предприятий-производителей 6 оказались на территориях, которые были оккупированы или где шли бои в Сумской и Черниговской областях. Доходы ООО "Первый Киевский молокозавод", который не побывал под оккупацией, упали со 114 млн грн в 2021-м году до 8,2 млн грн в прошлом году. Впрочем, не все так плохо. Например, Роменский молочный завод увеличил выручку с 10,8 млн грн в 2021-м до 232 млн грн в 2022-м, а "Менский сыр" — с 3,9 млн грн до 51,5 млн грн.

Как несложно заметить, изменения на молочном рынке стали результатом идущей вот уже второй год полноценной войны с Россией, в ходе которой пострадали производители, чьи предприятия расположены поблизости от зоны боевых действий. Досталось также и тем, кто не захотел меняться и сразу уходить с российского рынка, как это делали иностранные владельцы молочных брендов Украины. Но как всегда нашлись и те, кому все это сыграло только на руку.