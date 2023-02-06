Кому принадлежат известные аптеки в Украине

Аптечный бизнес довольно быстро восстановился до довоенного уровня. По данным Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), уже к началу осени функционировало 98,2% аптек страны. А в ноябре доля неработающих уменьшилась до 1%. Однако уже в декабре количество работающих аптечных заведений превысило довоенные показатели, и сейчас составляет 3815 заведений, то есть на 19 больше, чем до войны. В RAU отметили, что аптечный ритейл не только полностью восстановил свой упущенный потенциал, но и превысил его, увеличив долю открытых заведений на 17%.

Фото: pixabay





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"Комментарии" поинтересовались, кому принадлежат самые известные аптеки Украины.





"Аптека Доброго Дня"









Фото: kiev.informator.ua





ООО "Аптека доброго дня" зарегистрировано 28 апреля 2014 года. Доля в 90% принадлежит ЗАО "Фарминвест Холдингз Лимитед", зарегистрированному на Кипре. Остальные 10% – ООО "Фармастор". Бенефициар – Червоненко Игорь Альфредович.





Сеть "Аптека Доброго Дня" насчитывает более 220 аптек по всей стране и обслуживает более 500 000 клиентов ежемесячно. Фишка этих аптек – сочетание традиционной классической аптеки с быстрым обслуживанием маркета. Большинство аптек сети имеет открытую зону самообслуживания, благодаря которой клиенты самостоятельно выбирают соответствующий товар для здоровья, получая квалифицированную консультацию специалиста.





Компания предлагает "Программу Попечительства", с помощью которой клиент накапливает бонусы и имеет возможность ими рассчитаться при последующей покупке. "Аптека Доброго Дня" предлагает специальные цены на сезонные товары повышенного спроса. Сеть активно сотрудничает с медицинскими программами производителей, такими, как Orange Card, "Медикард", "Про-прайс", "Abbottcard" и "МДМ", благодаря которым пациенты с определенными хроническими заболеваниями могут получать специальные препараты со скидками.





"Подорожник"





Всеукраинская сеть "Подорожник" насчитывает более 1400 аптек, где работает более семи тысяч работников. История аптеки началась в 1999 году во Львове с открытием "Доброй аптеки". С 2009 года она работает под брендом "Подорожник". С 2013 года сеть начала расширяться в другие области Западной Украины. За три года начат новый бренд "Аптека БАМ", который работает в эконом сегменте. Первая аптека в Киеве появилась в 2017 году, тогда же компания вышла на рынок Житомирской и Винницкой областей. В 2018 году аптека стала национальной сетью и, по данным корпоративного сайта, заняла 5 место по доле рынка. К концу 2021-го сеть насчитывала 1324 аптеки.





Интересно, что сеть аптек взяла под фармопеку украинскую полярную станцию ​​"Академик Вернадский". “В течение 2023 года мы будем оказывать информационную, технологическую поддержку и помощь всеми необходимыми медикаментами полярной исследовательской станции "Академик Вернадский" и ледокол "Ноосфера". Мы сотрудничаем с ГУ Национальный Антарктический научный центр, который стал почетным членом Европейского Полярного совета. Это открывает новые возможности для ученых Украины”, — говорится в сообщении компании.





Оформлена аптека как Частное предприятие "СОЛОМИЯ-СЕРВИС". Ее основателем и бенефициаром значится Федечко Александр Ярославич.





Аптека "АНЦ"









Фото: anc.ua





ООО "АПТЕКА АНЦ" принадлежит: "АК МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН ЛТД" (АK MANAGEMENT CORPORATION LTD) — 60%, 30% — Артуру Кадушкину и 10% — ООО "КУА "КОИНВЕСТ", которое работает в интересах Закрытого недиверсифицированного венчурного пайового инвестиционного фонда "КОИНВЕСТ".





Сеть насчитывает 1100 аптек в 138 городах Украины. По данным корпоративного сайта, ежемесячно открывается более десятка новых точек. Ассортимент насчитывает 22000 товаров для красоты и здоровья. Сеть объединяет аптеки под брендами "АНЦ", "Копейка".





Как писали в СМИ, на компанию жаловались АМКУ и Минздрав с требованием изменить название из "Аптеки низких цен", поскольку она не соответствовала действительности – цены в сети не были ниже, чем у игроков на рынке.





Аптека "911"





ООО "АПТЕКА911.ЮА" принадлежит Даниелян Ануш Ашотовне и Даниелян Нуне Сейрановне. Аптечная сеть "9-1-1" была создана в 1996 году в Харькове компанией "Гамма-55". Весной 2020 года сеть начала сотрудничество с Новой почтой по доставке лекарств по всей Украине. Общее количество торговых точек весной 2021-го составило 896.





Аптека предлагает более 21 тыс. товаров. А также ряд сервисов: заказ по фото рецепту или товару, а также центр телемедицины, где можно получить альтернативную врачебную мысль по поводу травм, при необходимости расшифровать анализы и т.п.





Аптека "Желаем здоровья"





Компания зарегистрирована 27 февраля 2019 года. Основатели: Варченко Андрей, Кощей Александр, Пустовит Игорь. Киевские бизнесмены являются конечными владельцами. При этом прямое решающее влияние оказывают Варченко и Пустовит.





"Мед-сервис"













Фото: med-service.com.ua





Компания ООО "МЕД-СЕРВИС" зарегистрирована в 2004-м в Днепре. В составе владельцев — ООО "МЕД-СЕРВИС ГРУПП" (доля 99,36%) и ООО "РЕАЛ ЭСТЕЙТ КИЕВ" (0,64%). Бенефициар – Токарев Олег.





История "Мед-сервис" началась в 1995 году. Более чем через 25 лет компания переросла в крупнейшую сеть аптек Украины. В 1997 году впервые в ассортименте аптек включены сопутствующие товары — детская продукция и качественная лечебная косметика, что в то время считалось новаторством для фармацевтического рынка страны. В 2003 году была открыта первая в стране аптека в формате супермаркета.





Аптеки представлены более чем в 102 городах и насчитывают более 340 торговых точек. Компания развивает несколько форматов: "Мед-Сервис — Kids" — специализированные аптеки с более широким ассортиментом товаров для беременных и детей, "Мед-Сервис-Beauty" — точки, где можно приобрести косметику, а также формат "аптечный пункт" с товарами по уходу за больными в стационаре.





18 июня 2021 Антимонопольный комитет выдал разрешение "Мед-Сервис" на покупку 50% сети аптек "ТАС-Фарма", входившей в группу TAS Сергея Тигипко. Аптечная сеть Аптека TAS была создана в августе 2009 года в рамках ребрендинга аптечной сети "Даша". Аптека TAS развивала формат мини-фармамаркета, обеспечивающего качественное обслуживание клиентов за счет предложения широкого ассортимента медикаментов, средств гигиены, БАДов в открытой торговой зоне.





"Аптекарь"





Основатель и бенефициар ООО "АПТЕКАРЬ" – Бондарчук Александр Анатольевич. В 2019 году из бенефициаров вышло юрлицо ЛОКРИН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, принадлежавшее бизнесмену Игорю Баленко. Эта же компания владела сетью аптек "Виталюкс". В настоящее время бенефициаром ООО "Виталюкс" фигурирует Лариса Моргун.





Аптечная сеть "Аптекарь" работает на рынке фармацевтических услуг с 2006 года. Она представлена ​​аптечными супермаркетами и классическими аптеками в разных регионах Украины. Ассортимент насчитывает до 15000 наименований от 310 брендов.





Аптека "белая ромашка"





Сеть насчитывает 68 фарммаркетов в Киеве и других регионах Украины. Ассортимент продукции насчитывает более 15 тысяч позиций, в том числе товары для здоровья и красоты, средства ухода и гигиены, лекарственные средства и медицинская техника. Сетью руководит "ФОЗЗИ-ФАРМ" Владимира Костельмана.



