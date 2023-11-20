Кому принадлежат магазины ювелирных изделий в Украине

Несмотря на войну с Россией, ювелирные бренды продолжают продавать украинцам свои изделия, пусть их количество и существенно снизилось. Но как показал опыт, отказаться от драгоценных безделушек люди не могут даже во время кризиса.

Производители ювелирных изделий не спешат делиться информацией о своих доходах





Поначалу отрасли пришлось тяжело – уже в марте 2022 года из 1300 торговых точек работали лишь 200 или 15%, но постепенно этот показатель рос и летом 2023 года работали уже около 1000 мест продажи или 75%. Но кто те счастливцы, которые могут не только "чахнуть над своим златом", но и продавать его.

ТМ "Золотой век" — семейство Поповых из Запорожья и партнеры





На ювелирном рынке Украины ТМ "Золотой век" появилась в 1999-м году, когда начал работать ювелирный завод в Запорожье, а вот в розничную торговлю бренд пришел лишь в 2008-м, обзаведясь первым фирменным магазином в родном городе.





В настоящий момент "Золотой век" хотя и самый известный, но лишь один из многих ювелирных брендов (Серебряный век, Золотая страна, Серебряная страна, Brilliant, Dominant Diаmonds и Укрсеребро), которые принадлежат Union Group. Компания имеет порядка 500 магазинов и торговых точках во всех регионах Украины. Если учесть, что вся ювелирная отрасль до 24 февраля 2022 года была представлена 1300 торговыми точками, на Union Group приходится до 40% розничного ювелирного рынка Украины.





По данным аналитического сервиса YoiControl, владельцами 40% розничного ювелирного рынка Украины являются непубличные бизнесмены из Запорожья Дмитрий Попов и члены его семьи, в том числе сын Артур. В состав группы входят 27 компаний, которые занимаются ювелирным бизнесом и оказанием финансовых услуг.





До недавнего времени семья Поповых вела и ломбардный бизнес через полное товарищество "Ломбард капитал", но затем продала его. Тем не менее семья владеет магазинами "ТехноSale", через который продают технику по комиссии, как прежде продавали невыкупленные залоги в ломбардах.





Закрытость семьи Поповых выражается не только в нежелании общаться с прессой, но и, похоже, в отсутствии желания открыто публиковать отчетность о своем бизнесе. К примеру, принадлежащее ему ООО "Ювелирная фабрика "Золотой век" отчиталось в 2021-м году об активах в целых 2200 гривен и умолчало о выручке.





Вряд ли человек, контролирующий до 40% розничного ювелирного рынка даже в воюющей стране, едва сводит концы с концами.

Впрочем, владеет семья Поповых "Золотым веком" не одна. У них есть еще и партнеры, также семья запорожских бизнесменов Романа Петренко и его сына Тараса.

ТМ "Укрзолото" — семья Петренко и партнеры





Ювелирный бренд "Укрзолото", появившийся в 1998-м году и разросшийся до примерно 170 магазинов, принадлежит семье Петренко, правда на паях с другими партнерами.





Собственно, основал бренд киевский бизнесмен Алексей Рогожинский, и работал первый магазин сети под названием "Золото". Соответствующая приставка же появилась после того, как в 2003-м году появился первый ювелирный супермаркет в киевских ТЦ "Городок" и ТЦ "Пирамида". При реализации этой концепции и появился второй известный в Украине ювелирный бренд – "Укрзолото".





С отчетностью о доходах в компании несколько лучше, чем в "Золотом веке", например, ООО "Сеть"Укрзолото" отчиталось о доходе за 2022-й год в 26,3 млн грн, а в 2021-м это были 33,2 млн грн.





Но сколько на самом деле приносит бизнес семейству Петренко знают только они. Кстати, как и Поповы, семейство Петренко также владеет сетью ломбардов под названием "Первый", которая принесла им в 2022-м году 227,5 млн грн дохода.

ТМ Столичная ювелирная фабрика – Дмитрий Грабовлянский





Бренд "Столичная ювелирная фабрика" (СЮФ) была создана в 1997-м году. Как и "Укрзолото" в розничную торговлю драгоценностями пришла не сразу, а постепенно начала продавать ювелирные изделия через магазины "Укрзолото". Сейчас же как утверждает сайт СЮФ, создаваемые 200 мастерами-ювелирами драгоценности продаются в 160 фирменных магазинах сети. Из этих магазинов 49 находятся непосредственно в столице.





Официально владельцами "именного" ООО "Столичная ювелирная фабрика" являются 7 физических лиц, а крупнейший пакет в 29,63% принадлежит Оксане Назаровой. По данным же СМИ, она является коммерческим директором предприятия, а настоящий владелец — столичный бизнесмен Дмитрий Грабовлянский.





Кроме того, поговаривали, что СЮФ в 2018-м году массово завозила контрабандой дешевые и низкокачественные изделия из Турции. В ходе обысков тогда изъяли 60 тысяч драгоценностей на сумму в 190 млн грн. Но в конце концов "Столичная ювелирная фабрика" продолжает свою работу, правда ясности в структуре собственности и размеров доходов так и нет.

ТМ "Киевский ювелирный завод" — Сергей Цюпко





Еще один столичный ювелирный бренд имеет давнюю историю, тянущуюся с 1936 года, когда это была ремонтная мастерская для восстановления часов и ювелирных изделий. К 1990-м — уже полноценный ювелирный завод, которым одно время владел банк "Аваль".





К 2000-м годам владельцем Киевского ювелирного завода стал бизнесмен Сергей Цюпко, которого в 2012-й году журнал "Фокус" ставил на 81-е место в рейтинге самых богатых украинцев с состоянием $150 млн. Однако, вскоре он потерял свой ювелирный актив из-за собственного банка Таврика, который НБУ внес в категорию неплатежеспособных. Потом бизнесмен пропал. Как утверждало издание "Левый Берег", сбежал в Австрию, опасаясь уголовного преследования.





В 2017 году предприятие было выкуплено ООО "Эталон-Консалтинг", которым владеет бывший заместитель главы наблюдательного совета банка "Таврика" Александр Бакаев, что породило версию о возврате контроля над заводом Сергеем Цюпко.





Действительно, в 2022 году бизнесмен вернулся в украинское информационное пространство, создав свой благотворительный фонд "Сергея Цюпка". Впрочем, СМИ периодически напоминают ороссийском бизнесе Сергея Цюпко в Крыму, а сам он позиционирует себя как верующего человека и мецената. А в одной из статей Цюпко прямо называет себя владельцем Киевского ювелирногозавода.





Сеть магазинов бренда насчитывает 45 магазинов, есть ионлайн-продажа.

ТМ Pandora – Владимир Цой и Сергей Башлаков





Ювелирные изделия, продаваемые под довольно зловещим мифическим брендом Pandora, производятся одноименным ювелирным брендом в Дании, но на них хорошо зарабатывает группа компаний MTI, принадлежащая Сергею Башлакову и Владимиру Цою.





Бизнес у MTI весьма многогранный, но за ювелирную его составляющую (44 фирменных магазина в Украине, онлайн-торговля и 24 магазина в Казахстане) отвечает ООО "Амадео". Что нехарактерно для украинского ювелирного бизнеса, компания отчиталась о выручке в 534 млн грн за 2022-й год, что, кстати, на 29 млн грн больше чем в довоенном 2021-м.

ТМ SOVA – Александр и Юрий Сова





История бренда начинается в 2000 году, когда была основана компания SOVA, у истоков которой стояли Александр Сова и его жена Людмила. Сперва компания занималась продажей чужих драгоценностей, но постепенно пришли к решению создавать своеювелирное производство. В 2013 году SOVA провела ребрендинг, изменила название, логотип и концепцию бутиков, первым из которых стал магазин в ТРЦ Ocean Plaza, всего же их теперь у бренда около 40.





Дела Александра Совы пошли успешно с 2019 года, когда он в составе партии "Слуга народа" прошел в Верховную Раду Украины и возглавил подкомитет по таможенному делу Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике. Но успех в политике вынудил его отойти от бизнеса, так что оперативным управлением по данным YouControl, занимается его брат Юрий.





Как и в случае с другими ювелирными сетями, "драгоценный" бизнес сосредоточен в нескольких фирмах (всего в группу братьев Сова входят 14 фирм). Больше всего в 2022-м году заработало ООО "Сова джеверди хаус" — 8,1 млн грн., что, кстати, более чем вдвое превосходит финансовый результат 2021-го (3,7 млн грн). Еще 5,1 млн грн. принесло братьям ООО "Торговый дом "Сова".

ТМ Aurum – Сергей Родоус





Как и многие другие ювелирные бренды, ТМ Aurum, несмотря на их более чем 40 фирменных магазинов по всей Украине, остается достаточно "темной лошадкой". Начав бизнес с продажи ювелирных изделий через магазины "Укрзолото" в 2003-м году, Aurum затем обзавелся собственными фирменными салонами под своей вывеской KSD Aurum. Однако точный собственник данного бренда неизвестен, хотя наиболее вероятный кандидат на этот пост – одесский бизнесмен Сергей Родоус.





Во всяком случае, именно бизнесмен был директором ЗАО "Аурум" занимавшегося в Одессе производством ювелирных изделий. В настоящий момент завод обанкротившегося. Собственно, схожая ситуация с Киевским ювелирным заводом, который де-юре давно банкрот, но по-прежнему работает и им владеет Сергей Цюпко.

Как несложно увидеть, владельцы ювелирного бизнеса в Украине предпочитают тишину, при которой одной сетью могут владеть несколько партнеров, а сколько они зарабатывают, пожалуй, неизвестно даже налоговой службе. Из этого можно сделать вывод, что доходы “ювелирных королей” Украины явно немаленькие.