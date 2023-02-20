Кому принадлежат самые известные сети фаст-фуда в Украине

С начала войны в Украине закрылось около семи тысяч ресторанов и кафе. Ситуация несколько улучшилась с лета: начали открываться новые общепиты — преимущественно в Киеве и в западных областях. Впрочем, точной статистики никто не ведет. Как бы там ни было, это были не те обороты, что до войны. По данным заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука, по состоянию на июнь 2022 года ресторанный бизнес в Украине работал с оборотом 65-70% от довоенных времен.

Рестораны быстрого питания. Фото: https://www.gettyimages.com

К счастью, многие из давно знакомых ресторанов и кафе мы можем посетить даже спустя год войны. Мы выяснили, кому они принадлежат.

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Крылья





Сеть фаст-фудов "Крылья" основана в 2011 году украинским бизнесменом, председателем правления "Мироновский хлебопродукт" Юрием Косюком. В 2015 году "Крылья" отделяются и начинают свое развитие как франчайзинговая сеть. Первый такой ресторан в июле 2015-го открылся в ТРЦ "Гулливер". В течение 2016-го бизнес активно расширяется – открывается около 30 франчайзинговых ресторанов.



Fast Food Systems





ООО "СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ" работает в сфере общественного питания и развивает франчайзинговые сети ресторанов быстрого обслуживания. Конечные бенефициары компании – Шевелев Игорь, Поздняков Александр, Зархин Марк.





По состоянию на 2018 год, компания объединяла более 220 заведений под брендами "Пицца Челентано", "Картопляна Хата" и "ЯПИ".





Pizza Celentano – крупнейшая сеть пиццерий Украины. Первое заведение открылось во Львове в 1998-м. Далее каждый месяц начали открываться новые рестораны по всей Украине – от Львова до Донецка, от Чернигова до Крыма. Формат работы пиццерии – Quick&Casual, объединяющий лучшее из ресторана (качество еды, обслуживания) и фаст-фуда (небольшой ассортимент, демократичные цены).





МакДональдс









Компания МакДональдз насчитывает более 40 000 заведений в более чем 120 странах мира. Украина стала 102-й страной, где появилась сеть МакДональдз. Первое заведение открылось в мае 1997 года рядом со станцией метро "Лукьяновская" в Киеве. Владельцем ПИИ МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД является компания "ЭМСИДИ ЮРОП ЛИМИТЕД", зарегистрированная в Соединенном Королевстве. По состоянию на 8 октября 2021 года в 24 городах и четырех селах Украины действовали 106 МакДональдз.





Пузата Дом





Первый ресторан "Пузата хата" открылся в октябре 2003 года на первом этаже дома по улице Бассейной в центре Киева. Компания имеет свою производственную базу (первичный цикл обработки продуктов и изготовление полуфабрикатов). Сеть сотрудничает с сервисами доставки еды Glovo и Bolt Food. Общество с ограниченной ответственностью "Пузата хата" принадлежит экснардепу от партии "Народный фронт" Вячеславу Константиновскому и его брату Александру.





27 февраля 2010 года была объявлена процедура банкротства ООО "Пузата хата", а в марте 2011 года Хозяйственный суд Киева официально признал общество банкротом. Несмотря на иски кредиторов, сеть продолжила свою деятельность.





Tarantino





TARANTINO family насчитывает 28 ресторанов — Murakami — сеть ресторанов японской кухни, а также "Рукола" и "Буффалино", которые позиционируются заведениями с итальянскими блюдами. Сервис доставки объединяет 10 ресторанов в единую службу доставки. В частности, это японские блюда ("Мураками"), итальянские ("Рукола"), пицца (Папа Джон), грузинские блюда ("Хачапури и Вино"). Осенью прошлого года сообщалось , что Tarantino Family продали британским пивоварам German Kraft Brewing. Это произошло после обвинений собственников, среди которых Дмитрий Федотенков, в выводе средств в Россию.







Печена Картопля





Компания ООО "АГРО-ДОМ" зарегистрирована в мае 2000 года в Киеве. Бенефициарами являются Кирпань Владислав, Чепурный Сергей, Конончук Андрей. Основой концепции заведения является крупная картофелина (около 400 г), запеченная в фольге, взбитая со сливочным маслом и сыром в нежное пюре с добавлением наполнителей – от крабового салата до морепродуктов и овощей. Кроме фирменного картофеля, в ресторанах предлагают горячие бутерброды, роллы, хот-доги, супы, запеканки, десерты, напитки и сезонные предложения. Также здесь можно перекусить запеченным картофелем "фри", приготовленным по уникальной технологии.





Salateira





Salateira – международная сеть fast-healthy ресторанов, которая предлагает возможность выбора ингредиентов и комбинирования продуктов по своему вкусу. Основа меню ресторана – салаты, пасты, сэндвичи, равиоли, а также авторские десерты, сезонные напитки и крем-супы.





ООО "САЛАТЕЙРА" зарегистрировано 28 апреля 2012-го, первый ресторан предприниматель Александр Савилов открыл вместе с Евгением Рубаном, который позже вышел из бизнеса. В настоящее время бенефициарами бизнеса числятся Иванчик Ирина и Слободянюк Павел.



KFC









Компания KFC (сокращенно от Kentucky Fried Chicken) была основана в Америке 62-летним Харландом Сандерсом, до этого работавшим капитаном на пароме, страховым агентом, продавцом в магазине осветительных приборов, юристом, продавцом шин и даже акушером-любителем. Основа блюд ресторана – свежее охлажденное куриное мясо, которое поставляется только локальными поставщиками. В основе меню два вкуса: оригинальный "11 специй и трав" и острый "Hot and Spicy". Оригинальная рецептура панировки курицы держится в тайне уже много лет и известна лишь нескольким сотрудникам компании KFC.





В Украине первое заведение открылось 20 декабря 2012 года в Киеве в ТРЦ "Ocean Plaza". Этот KFC открыл один из украинских франчайзинговых партнеров Yum! Brands — ООО "Украинская пищевая компания", принадлежащее Георгию Росси. Всего в Украине работает более 50 ресторанов под брендом KFC, которые развивают несколько франчайзинговых партнеров Yum! Brands Inc.





"Тетя Клара"





Первая пекарня открылась в марте 2014 года. В Киеве работает более 25 точек. Конечный бенефициарный владелец ООО "ТЕТКА КЛАРА" – Андрей Пинчук. В сети "Тетя Клара" предлагают пирожки с разными начинками, приготовленные по домашнему рецепту с открытым доступом к процессу приготовления. В ассортименте кроме пирожков, — полуфабрикаты, десерты, напитки и салаты.





Помимо пирожковой "Тетя Клара", в рамках KLARA GROUP, работают Shibuya.sushi.kiosk, Honest.coffee.bar, Simona ristorante.







Domino's Pizza





Domino's Pizza – международная сеть пиццерий, основанная в США в 1960 году. В Украине компания работает с 2010г. ООО "ДОМИНОС ПИЦА ЮКРЕЙН" зарегистрировано осенью 2009 года. Конечный бенефициар – Слепец Петр. Основу меню составляет широкий выбор пиццы, которую здесь выпекают на тонком тесте с разными начинками. Во всех заведениях сети "Domino's Pizza" работает собственная служба доставки пиццы и еды по городу.















