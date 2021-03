Кому – санкции, кому – преференции. Тренды экономического выживания в деловых итогах прошедшей недели

Мир бизнеса и судьба среднего класса во многих странах оказались перед дилеммой трансформации и выживания.



Подвал авторского шампанского рэпера Jay-Z (Фото из открытых источников)

Борьба за импортозамещаемость производства и внутренние цепочки поставок все чаще становится трендом здоровых или выздоравливающих экономик. Но не всегда и не везде.

И только отношение государства к среднему и малому бизнесу демонстрирует главную ориентацию постковидного мира — глобализм или экономический национализм.

Воскресенье, 21 февраля

Польские торговые воскресенья

Несмотря на ограничения, Польша возобновляет свои традиционные торговые воскресенья.

Это когда, несмотря ни на что, открыты все магазины.

Но это не значит, что будет разрешено торговать каждое воскресенье. Правительство составляет специальные списки на каждый месяц.

В 2021 году полномасштабная торговля будет разрешена только в семь выбранных воскресений. Например, воскресенье, которое припадает на 21 февраля, не является торговым. А вот 28 марта можно будет торговать. Чтобы пополнять запасы и иметь все необходимое в шкафах и холодильнике, людям необходимо запланировать как минимум один крупный покупательский день в неделю. Потому Польша и составляет такие "коммерческие календари".

Санкции против "Спортмастера"

Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая розничная сеть торговли спорттоварами в Украине — решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года включена в санкционный список.

Согласно ему, в отношении сингапурской Sportmaster Operations на три года вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Кроме того, запрещается ввоз ее продукции непосредственно компанией или представителями иностранных государств, и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По информации на сайте "Спортмастер-Украина", в сеть входят около 30 магазинов в 15 городах Украины общей площадью 50 тыс. кв. м, которые ежегодно посещают около 10 млн человек. Всего же в компании занято свыше 1 тыс. работников.

Помимо этого, "Спортмастер-Украина" развивала сеть дилерских и франчайзинговых магазинов, которая на территории Украины включает более 150 торговых точек (в том числе франчайзинговые Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G) общей площадью более 16 тыс. кв. м в более чем 30 городах по всей стране.

Компания образована в постсоветский период братьями Николаем и Владимиром Фартушняк, уроженцами города Кривой Рог. Они же и открыли в 1996 году представительство сначала в Киеве, а затем и по всей Украине, отмечается на сайте.

В госреестре братья Фартушняк по-прежнему указаны бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79%. Такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты, а адрес проживания — в Швейцарии.

Братья Фартушняк и Михальский через сингапурскую Ostin Operations Pte. Ltd. являются также бенефициарами розничной сети торговли одеждой "O`stin", которая, согласно информации на ее сайте, включает 39 магазинов в различных городах Украины.

В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане. Также она пыталась выйти и на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в топ-10 мировых спортивных ритейлеров, и является крупнейшей в Восточной Европе.

Предприниматели против увольнений

Ведущие предприниматели Италии обратились к новому правительству Марио Драги с требованием продлить запрет на увольнения.

В ответ на это новый министр экономического развития Джанкарло Джорджетти не дал никаких гарантий, но сказал, что хотел бы немедленно организовать стол переговоров с Министерством труда, чтобы найти решение. Об этом заявила национальный секретарь Fiom-CGIL (Союза металистов Италии), Барбара Тибальди.

Срок действия положения о запрете увольнений, в связи с пандемией, истекает 31 марта, но его продление становится все более насущным.

Переговоры активно ведутся между лидерами политических партий Парламента: секретарем Демократической партии Никола Зингаретти и секретарем Лиги Севера Маттео Сальвини. Также проходят консультации с новым министром труда Андреа Орландо.

Предприниматели заявляют, что в стране нужно перезапустить рынок труда. Но без роста ВВП это сделать невозможно. Об увольнениях же из-за пандемии не может быть и речи.

Понедельник, 22 февраля

Британцам заплатят за отказ от личных автомобилей

В программе будут участвовать автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями, выпущенные до 2016 и 2006 года. Компенсации (около 4 тыс. долл) их владельцы смогут получить, если откажутся от своей машины на несколько лет. Полученные деньги можно будет использовать для оплаты проезда на общественном транспорте, такси, в каршеринге, а также для аренды велосипедов или электроскутеров.

Пилотную программу запустят этой весной в городе Ковентри. Местные власти рассчитывают, что постепенно смогут привлечь для программы не только средства налогоплательщиков, но и инвестиции частных компаний.

Мнение жителей Великобритании по поводу новой экологической инициативы разделились. В соцсетях реакция, скорее, негативная. Многие британцы считают, что программа не учитывает потребностей жителей сельской местности, у которых просто нет альтернативы их транспорту. А некоторые склоняются к той точке зрения, что лучше потратить эти деньги на скорейшее введение электромобилей, в частности, на развитие сети электрических заправок, которых пока очень мало.

"Левиафан" подаст газ в Европу

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и его египетский коллега Тарик аль-Мулла согласовали план подключения газового месторождения "Левиафан" с помощью трубопровода к египетским заводам по сжижению природного газа.

Сжиженный природный газ (СПГ) будет поставляться танкерами в европейские страны. В ходе состоявшейся в Иерусалиме встречи министры обсудили развитие сотрудничества в области энергетики между Израилем и Египтом.

В январе прошлого года Израиль начал экспортировать газ, добытый из месторождения "Левиафан", в Египет по трубопроводу EMG, проведенному между израильским Ашкелоном и египетским Эль-Аришем. Эксперты оценивают запасы природного газа в месторождении в 535 млрд кубометров.

На встрече был поднят и вопрос о повышении энергетической независимости палестинцев. Среди прочего обсуждались проекты разработки прибрежных месторождений в Газе и строительство электростанции в Дженине.

McDonald's — за гендерное равенство

Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, анонсировала комплекс мер, направленных на расширение многообразия в компании на ближайшие пять лет.

К концу 2025 года McDonald's намерена увеличить долю женщин на должностях старших директоров до 45% или выше. Это примерно на 8 процентных пунктов превышает показатель 2020 года.

McDonald's поставила перед собой цель достичь гендерного равенства на руководящих должностях к концу 2030 года.

Кроме того, компания рассчитывает довести к концу 2025 года долю руководителей в США из недостаточно представленных групп до 35%, что примерно на 6% выше показателя за 2020 год.

Начиная с 2021 года исполнительные вице-президенты компании будут получать вознаграждение за достижение этих "количественных показателей, связанных с управлением человеческим капиталом", отмечается в официальном сообщении компании.

Hyundai выделит Украине $2 миллиона на евроколею

Южнокорейская компания Hyundai выделит $2 млн грантовых средств на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЭО) строительства скоростной железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

Министерство инфраструктуры планирует приступить к работе над проектом создания сети европейского формата (1435мм) со скоростью движения поездов свыше 250 км/час уже в 2021 году.

"Это четыре участка железнодорожной колеи общей протяженностью почти 2 тыс. км. Первый участок — это Киев-Львов и граница, 896 км, и один из этих этапов мы уже начинаем строить и подготавливать в этом году", – сказал министр.

По его словам, этот проект планируется реализовать с привлечением международного партнера, в то же время министр не указал, кто именно готов профинансировать его реализацию.

Криклий отметил, что в рамках проекта по строительству евроколеи в Украине планируется также закупка 39 высокоскоростных поездов.

В свою очередь вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Corporation Юн Сук Чой в ходе форума отметил, что компания заинтересована в участии в этом проекте.

Деревня в Нормандии против антенны Маска

Поселок Сен-Сеньер-де-Беврон был выбран для размещения одного из сайтов компании Starlink. Но жители Сен-Сеньер-де-Беврон (Манш) вступили в конфликт с компанией Starlink Илона Маска, которая хочет "подселиться" на сельскохозяйственных землях городка. Официально компания получила право на разработку системы высокоскоростного спутникового Интернета во Франции. Для реализации проекта были выбраны четыре наземных площадки для установки ретрансляционных антенн. Три из них были предварительно утверждены, они находятся в Манше, Жиронде и на Севере. Участок Сен-Сенье охватывал бы всю северо-западную часть Франции.

Кроме того, что жители приводят примеры негативного влияния Starlink на их самочувствие, они искренне удивлены: зачем пытаться установить эту систему в зоне, уже подключенной к оптоволокну.

3D-мясо “входит” в рестораны

Спрос на альтернативное мясо привлекает венчурных инвесторов, и даже таких пищевых гигантов, как McDonald's и Nestle. Новые стартапы переходят от искусственных гамбургеров и куриных наггетсов к мясу, напечатанному на 3D-принтере.

На этой неделе израильская компания Redefine Meat собрала 29 миллионов долларов США на строительство крупномасштабной пилотной фабрики, которая будет производить распечатанные на 3D-принтере отруби из говядины — от крупа до грудинки.

"Мы хотим изменить представление о том, что вкусное мясо может быть получено только из животных. У нас есть все строительные блоки, чтобы сделать альтернативу реальностью",— сказал генеральный директор Эшар Бен-Шитрит.

Redefine Meat использует запатентованные 3D-принтеры и растительные "чернила" для "печати" сложного слоя мускулов и жира для производства мяса, которое имеет тот же вкус и текстуру, что и говядина.

Стартап, нацеленный на стейк-хаусы и рестораны в Израиле, Европе и Азии, заявил, что планирует начать продажи в конце этого года. Представители компании также отметили, что подписали договор с партнерами по сбыту в Израиле, Германии, Сингапуре и Швейцарии.

Согласно данным Dealroom (ведущий сайт данных о стартапах), последний раунд финансирования Redefine Meat серии A, который возглавляли Happiness Capital и Hanaco Ventures, является самым высоким для любого стартапа, занимающегося альтернативным мясом.

Redefine Meat — не единственный стартап, который поддержал идею производства мяса на растительной основе.

На прошлой неделе израильский стартап Aleph Farms объявил, что успешно выращивает первый в мире стейк рибай без убоя, но синтезированный не из растительной основы, а из клеточной натуральной линии.

Между тем генеральный директор Novameat Tech из Барселоны Джузеппе Скионти недавно обнародовал планы по сбору средств для увеличения в этом году производства и продажи веганского мяса, напечатанного на 3D-принтере, ресторанам Европы.

Растущие опасения по поводу окружающей среды и здоровья привели к буму спроса на искусственное мясо. Поэтому производители стараются максимально улучшить вкус альтернативных белковых продуктов и сделать их более конкурентоспособными по сравнению с обычным мясом, говорят наблюдатели за рынком.

Бруно Ле Мэр вытряхнет карманы французов

По данным опроса OpinionWay, проведенного для Meilleurplacement.com, с начала кризиса в области здравоохранения французы откладывали в среднем 276 евро в месяц.

Если люди и сумели сделать такие сбережения, то это потому, что государство искусственно сохранило их доходы.

По предварительным оценкам Банка Франции, в 2020-2021 годах на банковских счетах домохозяйств скопится ещё 200 млрд евро, из которых 130 млрд евро были отложены только в минувшем году. Таким образом, за эти два года сбережения французов росли вдвое быстрее, чем обычно.

Правительство считает, что для того, чтобы экономика восстановилась, налоговые поступления возобновились, а государство начало постепенно выходить из долгов, в ближайшие месяцы домохозяйства, "как примерные граждане", должны вернуть эти миллиарды евро на счета компаний. Добиться этого можно с помощью потребления или вложения средств в финансовые продукты бизнеса.

Министерство финансов несколько месяцев назад решительно взялось за решение вопроса о переориентации сбережений французов. В октябре прошлого года была создана маркировка "Перезапуск", которую могут получить инвестиционные фонды и инвесторы, вкладывающие средства в определённый тип акций. Чтобы стать обладателем этой маркировки, инвестиции должны быть частично вложены в предприятия среднего и малого бизнеса и соответствовать набору экологических, социальных и управленческих критериев.

Вторник, 23 февраля

Roshen увеличит капитал на миллиард

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика “Рошен” планирует увеличить размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,51 млрд грн — за счет размещения дополнительных акций.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров 11 марта.

В частности, будет рассмотрен вопрос дополнительной эмиссии 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества, существующего номинала 0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" составит 1,51 млрд грн.

Бенефициарным владельцем фабрики с ноября 2019 года указан Алексей Порошенко, сын пятого президента Петра Порошенко, значившегося конечным владельцем предприятия ранее.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Она включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.

Конец бизнеса гостеприимства Ирландии

Премьер Ирландии Майкл Мартин подтвердил в субботу, что бары, кафе, отели и рестораны Ирландии не будут работать до середины лета.

Индустрия гостеприимства страны была закрыта на протяжении большей части последних 12 месяцев.

Ирландия занимает 16-е место по уровню заболевания Covid-19 среди 30 стран, рассматриваемых Европейским центром по контролю за заболеваниями. Официальные лица страны особенно обеспокоены появлением в Ирландии британской мутации вируса Covid.

"Любое ослабление ограничений должно быть медленным и осторожным из-за угрозы со стороны новых вариантов болезни", — добавил он.

В Ирландии зарегистрировано 4 135 случаев смерти от коронавируса.

Amazon увеличит рабочую силу в Ирландии до 5000 человек

Одновременно с пандемическими ограничениями для бизнеса-офлайн, штат Amazon в Ирландии увеличится до 5 000 человек, поскольку платформа для онлайн-покупок объявила о найме еще 1 000 сотрудников.

Десять процентов всех рабочих мест в Ирландии приходится на высокотехнологичные компании Apple, Google и Facebook из-за низкой ставки корпоративного налога, взимаемой с транснациональных корпораций.

Amazon будет стремиться, чтобы в эту тысячу новых рабочих вошли инженеры по программному обеспечению и сетевым ресурсам, работающие в Amazon Web Services.

Представители компании также заявили, что Amazon откроет центр доставки в Ирландии в 2021 году.

В настоящее время Amazon использует британские отделения для отправки посылок в Ирландию. Однако это станет более сложным из-за выхода Великобритании из Европейского Союза, в результате чего Amazon перенесет часть инфраструктуры в Ирландию.

Stadler Rail приходит в Украину

Представители швейцарского производителя подвижного ж/д состава Stadler Rail AG посетили Киевский электровагоноремонтный завод. Компания изучает возможности локализации производства в Украине, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

В УЗ рассматривают Stadler как потенциального поставщика подвижного состава для железнодорожного проекта City-Express, который анонсировал президент Владимир Зеленский.

В июле 2020 года замглавы Офиса президента Игорь Жовква обсудил с вице-президентом Stadler Rail перспективы модернизации украинской ж/д и рельсового транспорта. В том же месяце руководство АО "Укрзализныця" провело переговоры со Stadler Rail о возможности использования ее электро- и дизель-поездов в Украине.

29 января 2021 года Украина и Stadler Rail AG обсудили возможности сотрудничества в модернизации подвижного состава украинской ж/д. Тогда Stadler Rail были заинтересованы в работе на украинском рынке и создании производств с украинскими компаниями.

ЕС обновил черный список

Совет Европы обновил черный список стран, не желающих сотрудничать с Европейским Союзом в сфере налоговой отчетности. Список расширен до 12 юрисдикций. В него вернулся карибский остров Доминика, который был исключен из черного списка в июне 2019 года.

Также в списке находятся Американское Самоа, Ангилья, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, Вануату, Сейшельские острова.

Впервые список был составлен в декабре 2017 года, и в него входило 17 офшоров. Список пересмотрели в марте 2019 года после тщательного анализа выполнения обязательств, принятых юрисдикциями третьих стран, которые являются частью этого процесса.

В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. Как отмечают в Совете Европы, уже 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС.

В отношении юрисдикций из черного списка возможно применение санкций, в частности, запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза.

АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, розничная цена автогаза в сети SOCAR выросла сразу на 50 копеек за литр – до 16,48 грн/л, что является самой высокой ценой среди украинских операторов.

Цена этого вида топлива у других представителей премиум-сегмента – WOG и ОККО – установлена на уровне 15,98-15,99 грн/л.

Кроме того, цену на автогаз на 10 копеек за литр также повысили BVS, "Фактор", "Авантаж 7" и "Катрал".

На станциях AMIC, Shell и "БРСМ-Нафта" ресурс подорожал в пределах 3-12 коп.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены до 14,70 грн/л.

Джанет Йеллен раскритиковала биткоин

Биткоин в последние месяцы демонстрирует резкие рост и падения. С 27 января по 21 февраля биткоин стремительно подорожал более чем на 90%: с 30 до 58 тысяч долларов, и потому трудно сказать, можно ли считать обвалом для столь волатильного актива падение на 17% за сутки (с почти 55 тысяч долларов до почти 45 тысяч).

Интересны причины роста и падения цены. Если активный рост наблюдался во многом благодаря заявлениям Илона Маска и сообщением о покупке компанией Tesla биткоинов на 1,5 млрд долларов для "дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли", то последние падение объясняются, по крайней мере частично, резкой критикой биткоина со стороны новой главы минфина США Джанет Йеллен.

Выступая на мероприятии DealBook DC Policy Project, Йеллен назвала биткоин "экстремально неэффективным средством платежа", требующим "гигантских" энергозатрат для проведения транзакций. Глава минфина пообещала, что цифровой доллар, который готовит ФРС США, будет "быстрее, безопаснее и дешевле", при этом отметив, что на пути этого проекта остается "много вопросов, которые предстоит решить". В их числе – борьба с отмыванием денег и потенциальный эффект на банковскую систему, оперирующую традиционными долларами.

Еще будучи кандидатом в министры финансов США, Джанет Йеллен заявляла, что законодателям следует ограничить использование такой криптовалюты как биткоин, в связи с тем, что, по ее мнению, они в основном используются для незаконной деятельности.

Космический блокчейн от JPMorgan

Руководство банка сообщило, что финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co недавно протестировал блокчейн-платежи между спутниками, вращающимися вокруг Земли, продемонстрировав, что цифровые устройства могут использовать для транзакций технологию, лежащую в основе виртуальных валют.

Так называемый Интернет вещей (IoT), при котором устройства подключаются друг к другу, больше всего ассоциируется с бытовой электроникой, включая умные динамики, такие как Amazon Echo и Google Home, и банки хотят быть готовы обрабатывать такие платежи. Умар Фарук, генеральный директор блокчейн-бизнеса Onyx JPMorgan, подумал, что космос — отличное место, чтобы опробовать этот процесс.

"Идея заключалась в том, чтобы исследовать платежи Интернета вещей полностью децентрализовано", — сказал Фарук. "Нет ничего более децентрализованного и оторванного от земли, чем космос".

Чтобы запустить космический эксперимент, команда блокчейнов банка не отправляла собственные спутники в космос, а работала с датской компанией GOMspace, которая позволяет третьим сторонам запускать программное обеспечение на своих спутниках.

Фарук сказал, что спутниковые испытания показали, что сети блокчейнов могут обеспечивать транзакции между повседневными объектами.

Тест также показал, что можно создать рынок, на котором спутники будут отправлять друг другу данные в обмен на платежи, поскольку все больше частных компаний запускают свои собственные устройства в космос, сказал Тайрон Лоббан, глава отдела запуска блокчейнов в Onyx.

"Вернувшись на Землю, примеры платежей IoT, смогут включить умный холодильник, заказывающий и оплачивающий молоко на сайте электронной коммерции, или беспилотный автомобиль, который заплатит за газ", — сказал Фарук.

Поляков протестирует космический мусор

Американская компания General Atomics, специализирующаяся на производстве электромагнитных пусковых систем, подписала контракт с техасской Firefly Aerospace, основателем и главным инвестором которой является украинец Макс Поляков.

Согласно контракту, ракета Alpha Firefly Aerospace доставит в космос экспериментальный орбитальный спутник с установленным на нем широкоугольным регистратором частиц загрязнений в воздухе от NASA. Запуск ракеты планируется в 2022 году с базы ВВС Ванденберг в США.

"Данные с MAIA помогут выявить взаимосвязь между количеством взвешенных твердых частиц в атмосфере и развитием сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в 12 целевых регионах по всему миру", — сообщил Макс Поляков.

"Комбинируя уникальную специфику Firefly в области запуска ракет с нашим новым подходом к проектированию и разработке спутников, General Atomics может гарантировать, что такие проекты как MAIA от NASA, направленные на геонаучные исследования, выполняются передовыми методами", — заявил Скотт Форни, президент General Atomics.

General Atomics – американская группа компаний, которая специализируется на исследованиях, разработке и производстве передовых электромагнитных и электрических пусковых систем. Разработки и технологии компании используются в авиационной, оборонной, энергетической и других сферах.

Украинский "Шторм" в Эмиратах

Украинский инженер Александр Кузнецов представил на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах IDEX-2021 разработку своей команды – гусеничный бронированный электромобиль "Шторм", который способен плавать.

Создатели машины отмечают, что "Шторм" начали создавать в Киеве, но свой окончательный вид он приобрел уже в ОАЭ, где Кузнецов нашел инвестора и возможности для реализации. "Мы не смогли сделать все это в Киеве. Нашу идею в Украине воспринимали как диковинку. Не было поддержки и финансов", – пояснил конструктор.

Электромобиль имеет финскую броню, гибридную силовую установку в виде электродвигателя, который может питаться с помощью дизельного двигателя, а также австралийские амортизаторы, способные выдержать нагрузку в 65 тонн. Аккумуляторы созданы по чертежам украинской команды на китайском заводе, производящем также батареи Tesla.

Бронемашину укомплектовали прочными резиновыми гусеницами, которые легко ремонтировать, заменяя поврежденное звено на новое. Это удешевляет машину почти на 70% по сравнению с другими мировыми образцами, отмечает Кузнецов. Кроме того, команда планирует установить на "Шторм" оборудование, которое позволит погружаться под воду и боевые модули "Сармат" разработки ГККБ "ЛУЧ".

Среда, 24 февраля

Мацуда устал

91-летний председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки оставит должность после собрания акционеров в июне, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пресс-релиз компании.

После кадровых перестановок японский бизнесмен станет в компании старшим советником. После ухода Осаму Судзуки компанией будет руководить его сын — Тосихиро Судзуки, который в 2015 занял должность президента группы,

За 43 года, в течение которых Осаму Судзуки руководит компанией, Suzuki стала глобальным игроком среди автопроизводителей.

Осаму Судзуки присоединился к Suzuki Motor Corporation в 1958 году, работал на различных должностях, в том числе на младших руководящих. После женитьбы на Шоко Судзуки — внучке основателя компании Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки — он взял фамилию жены. Это произошло из-за того, что в семье Судзуки не было наследника мужского пола. До этого его звали Осаму Мацуда.

В 1963 году Осаму Судзуки дослужился до поста директора. Спустя четыре года стал младшим управляющим директором, а в 1972 году — старшим управляющим директором. В 1978 году он был повышен до должности президента и главного исполнительного директора корпорации. В 2000 году оставил должность генерального директора и возглавил совет директоров Suzuki Motor Corporation.

Ранее Осаму Судзуки заявил, что 100-летний юбилей компании, отмечавшийся в 2020 году, побудил его принять решение уйти с поста председателя.

Согласно плану, компания намерена достичь продаж в 4,8 трлн иен (46 млрд долл) в 2025 финансовом году по сравнению с 3,49 трлн иен в 2019 финансовом году, а с 2025 года значительно расширить процесс электрификации автомобилей.

Первая фаза курорта в Славском начнется только через два года

Первая фаза строительства всесезонного курорта в пгт Славское (Львовская обл.) начнется в 2022 году, сообщил первый вице-президент холдинга OKKO Group Василий Даниляк.

"Первую фазу строительства мы надеемся начать уже в следующем году, весной. Это будет ориентировочно 20 км трасс с базовой жилой инфраструктурой", – рассказал Даниляк в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

По его словам, окупаемость инфраструктуры горнолыжных курортов в Украине занимает вдвое дольше, чем в европейских странах, поэтому важно развивать курорты и в летний период.

Как сообщалось, комплекс будет включать до 65 км горнолыжных трасс. Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, объем инвестиций – до 500 млн. долл.

За уйгуров

США ввела санкции на китайских производителей хлопковой пряжи из Синьцзяна из-за бесчеловечного обращения с уйгурами. Это в настоящее время очень влияет на экономический рост хлопковых компаний.

В прошлом месяце китайский производитель хлопчатобумажной пряжи Huafu Fashion направил инвесторам предупреждение. "Несколько американских брендов отменили заказы", — сказал Хуафу в заявлении фондовой биржи Шэньчжэня, ссылаясь на санкции США.

Компания Huafu, которая заявила, что потеряла не менее 54,3 миллиона долларов США в прошлом году против чистой прибыли в 62,5 миллиона долларов США в 2019 году, является одним из немногих поставщиков, публично признавших последствия санкций.

Тысячи компаний во всем мире пострадали после того, как Соединенные Штаты, сославшись на нарушения прав человека в отношении уйгуров-мусульман в северо-западном регионе Китая Синьцзян, занесли в черный список 87 % урожая хлопка в Китае, что составляет одну пятую мировых поставок. Санкции США были вызваны жесткой кампанией китайского правительства по перевоспитанию уйгуров, тюркского этнического меньшинства. Некоторые уйгуры, задержанные в лагерях для интернированных в Синьцзяне в последние годы, заявили, что их пытали и ради освобождения заставляли работать на текстильных.

Бартер такой бартер

Филиппинские власти намерены предложить Великобритании и Германии несколько тысяч своих медработников, в первую очередь медсестер, если эти страны согласятся предоставить Филиппинам вакцину от COVID-19.

На Филиппинах действует ограничение на выезд медработников для работы за рубежом — не более 5000 человек в год. В Министерстве труда отметили, что готовы снять это ограничение в обмен на бесплатные поставки вакцин. Всего Филиппинам необходима вакцина для 70 млн взрослых, для этого власти хотят обеспечить наличие 148 млн доз. На этой неделе в страну уже поступят первые партии, которые бесплатно предоставил Китай.

Позиция филиппинского правительства не встретила широкой поддержки у самих медработников страны. "Просто отвратительно, что правительство обращается с медсестрами и работниками системы здравоохранения, как с каким-то сырьем или экспортным товаром", — заявила Reuters глава организации Filipino Nurses United Джоселин Андамо. Власти Германии и Великобритании пока не отреагировали на эту инициативу.

Exxon Mobil распродается

Exxon Mobil Corp продаст неоперационную долю в своих активах по разведке и добыче в Великобритании и Северном море фонду прямых инвестиций HitecVision за более чем 1 миллиард долларов. Это объясняется тем, что нефтяная компания стремится высвободить денежные средства и сосредоточиться на некоторых мегапроектах.

Сделка включает в себя владение 14 добывающими месторождениями, эксплуатируемыми преимущественно Shell, а также доли в соответствующей инфраструктуре. Exxon также может получить около 300 миллионов долларов в виде условных платежей в связи с ростом цен на сырье.

Exxon заявила в среду, что HitecVision, купившая норвежские активы Exxon в Северном море за 4,5 миллиарда долларов в 2019 году, совершает покупку через свое британское подразделение Neo.

Доля Exxon в добыче на месторождениях, которая в 2019 году составляла около 38000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ в сутки), более чем удвоит добычу NEO до примерно 70 000 бнэ в сутки, что сделает ее одним из пяти крупнейших производителей нефти и газа в Великобритании.

Exxon заявила, что сохранит свою неэксплуатационную долю в добывающих активах в южной части Северного моря, а также свою долю в газовой и жидкостной инфраструктуре Shell Esso.

Первоначально Exxon надеялась получить более 2 миллиардов долларов от продажи в Северном море, которая была запланирована на конец 2019 года. В июне 2020 года портфель, скорее всего, принесет от 1 до 1,5 миллиарда долларов, учитывая слабые цены на нефть в прошлом году.

Беларусь заморозила цены на социалку

Правительство Беларуси решило фактически заморозить цены на продукты питания, товары и лекарственные средства первой необходимости.

Постановление Совмина №100 принято для стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале, в перечне социально значимых товаров 62 позиции. В частности, в перечень включены рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, некоторые колбасы, рыба, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички. В список лекарственных средств включено 50 позиций.

Документом предусмотрено, что юрлица и индивидуальные предприниматели, которые производят, ввозят, реализуют на внутреннем рынке социально значимые товары первой необходимости, должны зафиксировать цены на эти товары в период с 24 по 28 февраля. С 1 марта 2021 года изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

Правительство решило, что выше установленного предела цена на социально значимые товары может вырасти только после согласования со специальной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при совете министров.

В Беларуси продолжается рост потребительских цен. В январе инфляция сохранилась на высоком уровне и составила 1,1% против 1,2% в декабре предыдущего года. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.

В 2021 году правительство и Нацбанк намерены обеспечить снижение инфляции до 5%.

Deutsche Bank и Mastercard углубят сотрудничество в сфере платежей

Deutsche Bank и Mastercard заявили в среду, что они будут углублять свое сотрудничество, поскольку немецкий кредитор стремится увеличить долю в платежном бизнесе.

По их словам, партнерство будет направлено на совместную разработку решений для цифровых платежей компаний.

Аналитическое агентство McKinsey и Capgemini прогнозируют рост доходов и транзакций от цифровых платежей, и Deutsche Bank надеется, что этот сегмент принесет ему дополнительный доход, поскольку он еще больше снизит расходы.

Река как физлицо

Муниципалитет канадского города Мингани и местный совет коренных народов присвоил реке Мегпай статус физического лица, чтобы противостоять планам энергокомпании Hydro-Quebec строить новые дамбы.

"Теперь к реке необходимо относиться как к личности, а не как к объекту", – объяснила агентству Йенни Вега Карденас, президент экозащитной организации International Observatory on the Rights of Nature.

В качестве физического лица река получила девять прав, наиболее важные из которых – быть стороной судебного процесса и иметь законных опекунов. Также реку нельзя трактовать как "источник природных ресурсов".

Это первый случай в Канаде, когда экосистема получила легальные права.

Новый юридический статус лишает возможности Hydro-Quebec по своему усмотрению строить новые ГЭС на реке, о чем она заявляла в презентации своего 10-летнего плана развития. В 2007 году Hydro-Quebec открыла одну гидроэлектростанцию на реке Мегпай. В 2013 году станция была продана небольшой компании Innergex, которая поставляет возобновляемую энергию местным муниципалитетам.

В 2017 году в Новой Зеландии река Уонгануи стала первой рекой в мире, которая была объявлена живым существом с соответствующими правами. Вскоре после этого реки Ганг и Ямуна в Индии получили аналогичный статус.

На сегодняшний день экосистемы с легальными правами существуют в 14 странах.

Четверг, 25 февраля

Лондон без цветов?

Продавцы на крупнейших оптовых рынках Лондона предупредили, что они не переживут пандемию, если не получат срочной поддержки от правительства.

Новые рынки Ковент-Гарден, Нью-Спиталфилдс и Западный международный рынок поставляют цветы и свежие продукты в лучшие столичные рестораны и отели, а также в столовые и школы.

Но по сравнению с уровнем до COVID, торговля упала на 90%, и владельцы киосков говорят, что им отказали в финансовой поддержке, предлагаемой некоторым из их клиентов в индустрии гостеприимства.

Ассоциация арендаторов Ковент-Гардена призвала к финансовой поддержке, в том числе к распространению налоговых льгот на их рынки, налоговых льгот и субсидий для компаний, которым пришлось избавляться от свежих запасов в короткие сроки из-за ограничений локдаунов.

Председатель ассоциации Гэри Маршалл сказал: "То, как правительство управляет снижением ставок для бизнеса, несправедливо. Пабы, рестораны и отели получили поддержку, и это правильно. Льготы по тарифам получили и все супермаркеты, которые как никогда заняты рекордными продажами и прибылью. А мы почему-то – нет". Он также призвал разрешить оптовым цветочным рынкам открыться для личной торговли ко Дню матери, 14 марта. Этот праздник является самой загруженной датой в календаре флористики.

"Новый мир"

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) заявила, что развернет новое приложение для путешествий (под названием Travel Pass) для управления тестами на COVID-19 и сертификатами вакцин. IATA — ведущая глобальная торговая организация авиакомпаний, насчитывающая 290 членов.

Разработка приложения происходила совместно авиакомпаниями и правительствами, чтобы перезапустить авиационную отрасль. После авиакомпаний правительства могут использовать новые паспорта здоровья для права посещение продуктовых магазинов, концертов и спортивных игр, поездку в общественном транспорте и даже получение пособий по безработице.

Испания, Эстония, Исландия, Дания, Швеция, Польша и Бельгия указали, что паспорта иммунитета будут использоваться для трансграничной деятельности.

Бывший премьер-министр и глобалист Тони Блэр недавно сказал, что "мир движется в этом направлении", добавив, что он не видит другого пути для этого, имея в виду паспорта иммунитета.

Блэр ранее говорил, что паспорта вакцины неизбежны, и что "это будет совершенно новый мир".

Охота на олигархов

Латвийский олигарх Айварс Лембергс осужден на пять лет за финансовые преступления. После 12 лет ожесточенных судебных споров латвийский суд огласил свой приговор по судебному процессу над Айварсом Лембергсом, одним из самых богатых людей страны, влиятельным политиком и бывшим мэром Венспилса, портового города на северо-западе Латвии.

22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

Его соответчики, сын Анрийс Лембергс и деловой партнер Ансис Сормулис, также были признаны виновными по ряду взаимосвязанных обвинений и приговорены к двум годам лишения свободы.

Несмотря на то, что Лембергса судили по обвинению во взяточничестве и отмывании денег в крупных размерах, он продолжал действовать и как политический авторитет в городе Вентспилс, где он был мэром в течение двух десятилетий, и как ключевая фигура движения зеленых и политической силы "Союз фермеров", которую он финансирует.

Он даже принимал участие в правительственных встречах с Международным валютным фондом и помогал выбирать кандидатов на пост президента Латвии.

Что касается предстоящих муниципальных выборов в Латвии, Лембергс сказал, что решение об участии в этих выборах будет принимать его региональная партия "За Латвию и Вентспилс", но его возможное участие в выборах в настоящее время не является его главным приоритетом.

Поддержать картошку

Финансирование запланированной на 2021 год программы господдержки картофелеводства составит 6,04 млрд грн, в том числе 1,37 млрд грн будет выделено на четыре основные направления развития, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в ходе 11-го голландско-украинского форума по профессиональному картофелеводству, состоявшегося в четверг.

"Есть четыре направления, которые критически важны для развития отрасли картофелеводства — это доступ к качественным семенам, хранение продукции, то есть строительство картофелехранилищ, а также поддержка покупки оборудования для доработки и переработки картофеля", — сказал он.

По данным Высоцкого, площадь под посадку картофеля в нынешнем году составит в хозяйствах населения 1,29 млн га, а у промышленных предприятий — 15,8 тыс. га. Урожайность картофеля ожидается 23,6 тонны/га, и 15,6 тонны/га соответственно. Поэтому потребность в емкостях картофелехранилищ составит 1,15 млн тонн при ныне существующих 0,35 млн тонн.

Высоцкий сообщил, что программа Минэкономики до 2025 года предполагает помощь производителям картофеля в виде оплаты 25% стоимости картофелехранилищ. Деньги будут выделены из госбюджета. Ведомство планирует поддержать строительство 45 хранилищ общей вместительностью 207,8 тыс. тонн. Сумма поддержки данной программы составит 491 млн грн.

Согласно озвученным в ходе голландско-украинского форума данным облгосадминистраций Украины, в 2020 году производство картофеля составило 20,71 млн тонн, из которых часть промышленного производства — 1,8%.

7 миллиардов долгов за офисы и магазины

Британская федерация собственности сообщила, что по ее оценкам общая невыплаченная арендная плата за коммерческую недвижимость в Великобритании в период с конца марта 2020 года по конец июня 2021 года составит до 7 миллиардов фунтов стерлингов. И если правительственный мораторий на выселение за неуплату будет продлен, то текущая ставка невыплаты арендной платы сохранится и умножится.

Мораторий был введен в апреле, чтобы помочь фирмам пережить вирусный кризис. Владельцам магазинов, рестораторам и гостиничным предприятиям и дальше будет предоставлена защита от выселения до конца июня, что на три месяца позже запланированного срока.

Nestle запускает в Украине продажи альтернативного мяса

Корпорация Nestle начинает в Украине продажу линейки растительных продуктов Garden Gourmet, напоминающих мясо по вкусу, внешнему виду и текстуре.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, линейка продуктов Garden Gourmet представлена в Украине растительными котлетами для бургера Sensational Burger, растительными сосисками Sensational Sausage, растительными фрикадельками Vegan Meatballs и вегетарианскими наггетсами Vegetarian Nuggets.

Поставки новой продукции будут осуществляться в ряд ресторанов Киева и Львова, при этом в сети ритейла линейка Garden Gourmet поступит в конце 2021 года. При этом отпускные цены новых продуктов не разглашаются.

По данным компании, Garden Gourmet – популярный в Европе бренд растительной пищи, производственные мощности которого находятся в Чехии

Nestle — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания имеет 376 фабрик в 84 странах, и выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Бизнес Nestlé в Украине представлен такими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы, продукты быстрого приготовления), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Наиболее известные украинские бренды компании — "Свиточ", "Торчин" и "Мивина".

Крупнейшая испанская группа по ВИЭ объявила о банкротстве

Когда-то любимая отраслью возобновляемых источников энергии компания Abengoa, сумела избежать банкротства в 2016 году, реструктурировав около 9 миллиардов евро долга.

В августе 2020-го Abengoa заключила сделку со своими кредиторами о реструктуризации долга и получении дополнительной ликвидности. Соглашение развалилось после того, как региональное правительство Андалусии отказало компании в поддержке недостающих 20 миллионов евро.

Около 19% из 13 500 сотрудников компании базируются в Испании.

Пятница, 26 февраля

Джанет Йеллен против транснационалов

Джанет Йеллен, министр финансов США, в пятницу, 26 февраля, на встрече G20 сняла мораторий США на переговоры о налогообложении цифровых гигантов и транснациональные корпорации. Переговоры ведутся в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, собранные суммы составят в совокупности 100 миллиардов долларов в год, или 0,11% мирового валового внутреннего продукта Америки.

JPMorgan поможет бедным студентам

JPMorgan и благотворительная организация Sutton Trust запускают стипендиальный фонд в размере 4,8 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь малоимущим студентам добиться успеха в трудоустройстве.

В течение ближайшего десятилетия фонд банка стремится помочь 350 британским студентам, 60% которых будут из числа чернокожих и этнических меньшинств. Помимо оплаты образования, это будут расходов на проживание за рубежом и поиск работы.

Идея состоит в том, чтобы помочь молодым людям из разных слоев общества найти наиболее востребованную и высокооплачиваемую работу в Великобритании. Фонд стипендий будет находиться в ведении Sutton Trust и бесплатно управляться JP Morgan Private Bank "с целью создания долгосрочного капитала не менее 20 лет".

Согласно последним исследованиям благотворительной организации, с момента пандемии количество студентов, не имеющих опыта работы или обучающихся за границей, выросло с 23% до 37%.

Епископы требуют допечатать деньги

Конференция католических епископов США и альянс религиозных групп Jubilee USA Network призвали президента Джо Байдена поддержать значительное увеличение чрезвычайных резервных фондов Международного валютного фонда (МВФ) для помощи бедным странам, опустошенным пандемией коронавируса.

В письме г-ну Байдену руководство церкви заявило, что Соединенные Штаты должны поддержать свои собственные экономические интересы и расширить торговлю с развивающимся миром.

Байден — лишь второй католик, избранный президентом США, но его поддержка прав гендреных меньшинств привела к натянутым связям с консервативной конференцией епископов.

В письме епископы и Jubilee USA Network заявили, что администрация Байдена должна "возглавить мир" в новой эмиссии собственной валюты МВФ или специальных прав заимствования, как это было во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Поддержка США имеет решающее значение для любого увеличения резервов, поскольку страна является крупнейшим акционером МВФ.

Италия, нынешний председатель G-20, заявляет, что возобновляет усилия по выпуску эмиссии на 500 миллиардов долларов — шаг сродни тому, когда центральный банк печатает деньги.

Епископы и Jubilee USA Network заявили, что приветствуют формирующийся консенсус в отношении эмиссии в размере 500 миллиардов долларов США. Но необходим более крупный пакет для удовлетворения огромных финансовых потребностей, вызванных пандемией и годами растущей задолженности в бедных странах. Они призвали Байдена работать с Конгрессом и МВФ над выпуском денег на сумму 3 триллиона долларов США, из которых 1 триллион долларов США будет доступен для развивающихся стран.

По классической схеме

В пятницу Международный валютный фонд призвал Тунис сократить фонд заработной платы и ограничить энергетические субсидии, чтобы сократить бюджетный дефицит, что окажет большее давление на и без того хрупкое правительство в условиях серьезного финансового и политического кризиса.

В связи с пандемией коронавируса, политической борьбой и протестами по поводу социального неравенства, Тунис уже имеет дефицит бюджета в размере 11,5 % ВВП в 2020 году.

Бюджетные прогнозы Туниса на 2021 год требуют заимствований в размере 7,2 миллиарда долларов, включая около 5 миллиардов долларов внешних займов.

В заявлении МВФ говорится, что властям следует сосредоточить внимание на инфляции, регулируя краткосрочные процентные ставки, и сохраняя при этом гибкость обменного курса.

По данным МВФ, выплаты по долгу в этом году составят 16 миллиардов динаров по сравнению с 11 миллиардами динаров в 2020-м. МВФ заявило, что фонд оплаты труда составляет около 17,6% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире.

eBay обучит греческих предпринимателей

Enterprise Greece — новая образовательная программа, направленная на открытие международных рынков для греческих компаний посредством электронной коммерции для увеличения экспорта.

Enterprise Greece, используя свое стратегическое партнерство с eBay, ведущей компанией электронной коммерции с 183 миллионами активных покупателей по всему миру и присутствием в 190 странах, предлагает специализированную программу обучения. Она сопровождается персонализированными консультационными услугами и технической поддержкой для успешного цифрового присутствия бизнеса на глобальных электронных платформах и на международном потребительском рынке.

Программа нацелена на любой бизнес, который работает в секторе потребительских товаров и желает получить или расширить свой доступ к международным рынкам посредством электронной коммерции, независимо от опыта.

Желающие получить информацию о целях, структуре и ожидаемых результатах образовательной программы могут посетить онлайн-мероприятие "Академия электронного экспорта от Enterprise Greece в сотрудничестве с eBay".

Эпицентр запустил линию керамики

Группа компаний "Эпицентр К" запустила на модернизированном заводе "Карпатская керамика" в Калуше (Ивано-Франковской обл.) новую производственную линию керамической плитки. Мощность линии — 2,5 млн кв. м в год.

Весной 2021 года планируется запуск второй очереди завода в Киевской области с линией мощностью 3 млн кв. м/год.

После завершения всех этапов модернизации завода в Калуше его мощности составят 8,5 млн кв. м/год. Финансирование на оборудование для завода частично профинансировал "Правексбанк" за счет аккредитива на сумму EUR3,2 млн.

Доля экспорта керамплиты "Эпицентр К" в 2020 году составила 29%, продукция экспортируется в 25 стран. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках в страны Персидского залива и США.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%). Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Суббота, 27 февраля

Постмолочное производство

Компании по всему миру готовятся на переориентацию безубойного производства продуктов клеточного животного и аналогового растительного происхождения.

Бренд овсяного молока планирует выход на фондовый рынок США.

Некоторые аналитики считают, что размещение может стоить быстрорастущей компании до 10 млрд долларов (7,1 млрд фунтов).

"А вот и постмолочное производство" — это слоган, красующийся на бортах электрических грузовиков альтернативного молочного бренда Oatly.

Гонетт. Тренд на местные валюты

В мегаполисе Лиона пандемия вызвала повышенный интерес к gonette, который обеспечивает быстрые расчетные платежи на локальной территории. Поговаривают даже о выплате этой валютой довольствия выборным должностным лицам.

Помимо гонеток в банкнотах, цифровое приложение позволяет совершать транзакции из расчета 1 гонет = 1 евро. Эту валюту уже приняли около 330 специалистов в области.

Местная валюта имеет место не только в Лионе. Ее называют bizh (залив Морбиан), cairn (Изер), аист (южная половина Эльзаса), eusko (Страна Басков), горечавка (бассейн Annecy) или даже stück (Bas-Rhin). Эти поэтические названия рисуют картину всей карты Франции. На сегодняшний день во Франции используются 82 местные валюты. В Лионе это называется gonette, женский род — gones (в Лионе так называют детей).

У этой валюты 1500 пользователей, расположенных в зоне охвата, которая простирается от севера Изера до юга Айна.

Кризис в области экономики и здравоохранения вызывает возобновление интереса к коротким и демократическим схемам. И это признак времени, когда избранные должностные лица метрополии Лион под председательством Бруно Бернара (EELV) смогут получить свою компенсацию в гонетах, если они будут добровольными. Эта тема запланирована для обсуждения на следующем заседании постоянного комитета столичного округа Большого Лиона в начале марта. Некоторые выборные должностные лица даже хотели бы расширить функцию гонетки до выдачи зарплаты столичных агентов. Еще один признак времени: количество регистраций на учебные курсы по денежно-кредитным вопросам, предлагаемые ассоциацией La Gonette. Таким образом компания занимается обменом этой местной валюты, который за год увеличился втрое.

Сейчас доступна валюта достоинством 1, 2, 5, 10, 20 или 49 гонет. На защищенной бумаге изображены портреты знаменитых лионцев таких как аббат Пьер или Люси Обрак. Принцип прост: 1 гонетка = 1 евро. Все, что вам нужно сделать, чтобы присоединения к ассоциации La Gonette — это получить эквивалент в одном из шестидесяти пунктов обмена.

Меньше 5000 гривен зарплаты

В 2020 году 1,127 млн работающих украинцев получали официальную зарплату ниже 5000 грн, свидетельствуют данные Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Общее количество официально зарегистрированных наемных работников, которые платили Единый социальный взнос, в 2020 году составляло 9,948 млн человек.

В Киеве таких сотрудников было 229 000 человек (количество официально трудоустроенных или застрахованных – 2,030 млн человек). Вместе с тем средняя зарплата в столице – самая высокая по стране и превышает 19 000 гривен.

Более ста тысяч человек получали меньше 5000 грн в Харьковской и Днепропетровской областях – 103 000 и 116 000 человек соответственно. Средняя зарплата в этих регионах – 11 000 и 13 000 гривен.

Байден за национальную цепочку поставок

Чтобы уменьшить зависимость Соединенных Штатов от импорта современных аккумуляторов, фармацевтических препаратов, важнейших минералов и полупроводников, которые могут представлять потенциальный риск для национальной безопасности и экономики, президент Джо Байден подписал указ об увеличении производства и рабочих мест за счет укрепления цепочек поставок этих товаров в США.

Команда Байдена отказалась комментировать, сколько производственных рабочих мест может быть создано, но отметила, что выгоды будут распространяться и на заводскую работу.

Администрация Байдена, которая стремится работать с международными партнерами, чтобы гарантировать стабильную и надежную цепочку поставок, надеется решить эту проблему растущей зависимости от импорта в ходе запланированной 100-дневной проверки и за счет увеличения внутреннего производства.

По данным Бюро статистики труда, в обрабатывающей промышленности США насчитывается 12,2 миллиона рабочих мест по сравнению с 17 миллионами в 2000 году. В то время как официальные лица Белого дома подтвердили, что этот приказ поможет создать больше рабочих мест в этой промышленности, Самира Фазили, заместитель директора Национального экономического совета Белого дома, подчеркнула, что это, в свою очередь, приведет к развитию научных исследований и увеличению количества рабочих мест в секторе услуг.

British Gas поплатилась за повышение цен

В прошлом году компания British Gas, столкнувшись с критикой за повышение цен и конкуренцией потеряла 164 000 клиентов.

Прибыль материнской компании British Gas — Centrica упала на 31% до 447 миллионов фунтов стерлингов, поскольку сокращение расходов не смогло компенсировать влияние дефолтов клиентов и более широкого распространения COVID-19.

Генеральный директор Centrica Крис О'Ши сказал, что в соответствии с планом сокращения затрат, будет закрыто более 3000 рабочих мест.

Число клиентов упало ниже 7 миллионов из-за повышения тарифов. Centrica также столкнулась с забастовкой.

Профсоюз GMB заявил: "Около 7000 инженеров British Gas отключат поставку на четыре дня с пятницы, 26 февраля, до понедельника, 1 марта, из-за плана компании уволить их всех и повторно нанять на худших условиях".

Акции Centrica сегодня упали еще на 3 пункта до 50 пунктов.

Результаты показали, что прибыль энергетического бизнеса British Gas упала на 35% — до 80 миллионов фунтов стерлингов.

Борьба за жемчуг

Пять компаний подали предложения о приобретении жемчужной компании Majórica, одной из немногих оставшихся отраслей на Майорке. Компания находится в состоянии банкротства из-за долгов, накопленных за эти годы в результате потерь от продаж продукции. Экономическое предложение, представленное компаниями, колеблется от 9,7 миллиона у французского бизнесмена Грегори-Агустина Бонту-Галлея до 7,5 миллиона у остальных четырех предложений, одно из которых поступило от Perlas Orquídea, главного конкурента Majórica.

Чтобы решить, кому будет присуждена компания, арбитражный суд, рассматривающий дело, решил, что будут приниматься во внимание два фактора: финансовое предложение по выплате накопленных долгов и количество сохраняемых рабочих мест. Именно здесь французский бизнесмен представляет наименее выгодное предложение, поскольку предлагает сохранить только 96 из 275 текущих рабочих мест.

Предложение, обеспечивающее наибольшее количество рабочих мест, представлено конгломератом майоркских бизнесменов Nova Mallorca Inversiones, в котором также участвуют сотрудники Majórica. Его возглавляет Габриэль Угует, глава больницы Llevant. Это финансовое предложение составляет 7,6 миллиона евро. Компания обязуется поддерживать 174 рабочих места, 114 из которых находятся на Майорке. Это единственное предложение, где представлен бизнес-план, в котором объясняется, что компания будет поддерживать производство на Майорке не менее 10 лет.

Каталония готовится к протестам

Большая демонстрация Протест готовится к 4 марта. Две ассоциации каталонских работодателей — Foment del Treball и Pimec — будут участвовать вместе с другими представительными организациями каталонского экономического мира, такими как Cercle d'Economia или UFEC, Unió de Federacions Esportives.

Цель состоит в том, чтобы выразить протест недостаточному вниманию правительства к компаниям, которые могут исчезнуть из-за коронавируса. Последней каплей стали недавние нападения на магазины, особенно в центре Барселоны. Президент Foment Хосеп Санчес Льибре оценил нанесенный ущерб примерно в 2 миллиона евро.

Санчес Льибре объявил, что этот "мирный бунт" деловых кругов состоится, если в Каталонии не будет сильного и сплоченного нового правительства, которое ценит производительную экономику. Он также потребовал, чтобы будущее правительство управляло всеми каталонцами и разрешило политический конфликт между Каталонией и остальной частью Испании.

Лидер работодателей отметил, что Foment готов возглавить это движение вместе с другими организациями, чтобы защитить гражданское общество и заставить правительства направить все свои усилия на преодоление серьезной экономической ситуации.

"Мы не можем оставаться дома, мы не можем оставлять экономику в руках политиков", — сказал он. — Рабочие места создают предприниматели, правительство не создает рабочие места. Если будет необходимо провести этот мирный бунт в защиту экономики, секторов экономики и свобод, мы это сделаем".

Что касается помощи в размере 11 миллиардов долларов, объявленной президентом правительства Педро Санчесом, он оценил сумму как недостаточную, и потребовал "быстро" прояснить, как они дойдут до секторов, находящихся в кризисе.

"Мы продолжим требовать около 40 миллиардов долларов в виде прямой помощи, которую получили компании из таких стран, как Франция и Италия", — сказал активист, предупредив при этом о риске потока банкротств.

Звёзды вкладывают в алкоголь

Звездные актеры и певцы тоже нуждаются в деньгах после кризисных локдаунов. Они обнаружили новую золотую жилу: алкоголь. Для калифорнийской “звездной системы” инвестиции в вина и спиртные напитки — не новость. Сначала многие из них, скорее из прихоти, чем из реальной денежной необходимости, решили сделать небольшую ставку на некоторые бренды в секторе "крепких напитков".

Джордж Клуни первым превратил хобби — рюмку спиртного с друзьями — в бизнес. Он купил местный ликеро-водочный завод и запустил текилу Casamigos. Со временем круг клиентов и энтузиастов расширился. Бренд появился в самых модных барах Калифорнии. И текила, рожденная для развлечения, оказалась в центре аукциона среди крупных имен отрасли. Транснациональная компания Diageo выкупила текилу, заплатив Clooney & C. по счету.

Рэпер Jay-Z сделал ставку на шампанское. Бренд, который он купил ещё 2014 году, постоянно превышает 500 тысяч продаж бутылок, несмотря на цену каждой от 250 евро и выше. А теперь пришло время поправить финансовое положение и рэперу, который продал 50% своей империи "домашних пузырей" — LVMH, французскому гиганту Бернара Арно, бывшему владельцу Moet Hennessy.

Канадский актер Райан Рейнольдс продал свой джин Aviation Gin за 600 миллионов долларов. Текила 901 Джастина Тимберлейка получила признание более, чем одной транснациональной компании. И даже отмеченная наградами фирма Brangelina, также известная как пара Брэд Питт-Анджелина Джоли, растет, благодаря этиловому бизнесу. Несмотря на то, что пара рассталась, общий бизнес продолжается. После запуска своего французского розового вина, сделанного в Провансе, Питт и Джоли теперь перешли на шампанское. Их бренд "Fleur de Miraval" уже несколько месяцев продается в самых шикарных винных магазинах планеты. Базовая цена — около 350 евро за бутылку. Но несмотря на цену, шампанское все равно распродается.

