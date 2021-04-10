Конец терпения: бедность работающих, протесты бизнеса, забастовки наемных рабочих

Пока правительства ведущих экономик думают, что компенсируют затраты пострадавшим от пандемии, пострадавшие как раз этим не довольны. Средний и мелкий бизнес хочет зарабатывать, а не получать подачки. Наемные рабочие не хотят сидеть на пособии, которое ограничивает их в выборе возможностей конкурентного трудоустройства. А тем, кому ещё везет оставаться в строю работающих, денег хватает только на еду.

Радикальные протесты бизнеса в Риме 6 апреля (Фото из открытых источников)

Такое понятие, как бедность работающих, становится неопровержимо единицей в статистиках рейтинговых агенств. Но признание этой правды не облегчает последствий — фактор человеческого терпения остается решающим. И блокировать его длительное время с помощью полиции не получится.

Перед какими радикальными решениями стоит деловой мир – в деловых итогах прошедшей недели.

Суббота-Воскресенье

(3-4 апреля)

Французские курьеры готовятся к забастовке

В воскресенье, 4 апреля в Ренне бастуют курьеры Uber Eats и Deliveroo.

"С нами обращаются как с собаками. Мы современные рабы", — рассказывают парни. Люди собрались впервые, и их немного. Но все курьеры города Ренне обсуждают всеобщую забастовку коллег. Скоро можно будет услышать об остановке доставки заказов в период локдауна во Франции.

В Болгарии будет две биржи природного газа

Только что стартовавшая государственная биржа природного газа "Газовый Хаб Балкан" тут же обзавелась конкурентом в Болгарии. Это "Болгарская энергетическая торговая платформа". Обе биржи будут работать через одну и ту же платформу. Теперь дело за конкуренцией.

Телевизор трубочкой

LG представила в Израиле сворачивающийся телевизор Signature OLED R. за 332 тысячи шекелей.

Скручивающуюся ТВ-панель нельзя просто купить в магазине. Заказ необходимо разместить на сайте компании, и производство телевизора для покупателя начнется только после оплаты.

Экран Signature OLED R имеет размер 65 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Инновационное устройство обладает высокой частотой обновления — 120 Гц. Благодаря своей гибкости, дисплей может скручиваться в рулон и полностью прятаться внутри базы, выполненной в виде прямоугольного параллелепипеда. LG заявляет, что механизм рассчитан на 50 000 циклов сворачивания — этого хватит на 17 лет, если включать и выключать его по восемь раз в день.

Телевизор позволяет общаться с интеллектуальным голосовым ассистентом. Есть контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Винницкий хакер украл данные 20 тысяч человек

Полиция разоблачила 30-летнего жителя Калиновки, который на хакерских форумах продавал пароли доступа к платежным системам граждан.

База насчитывала около 20 тыс. учетных данных. Во время обысков по месту проживания мужчины полицейские изъяли компьютерную технику и носители информации, которую направили на экспертизу.

Правоохранители расследуют криминальное производство по ч. 1 ст. 361-2 – несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах автоматизированных систем, компьютерных сетях или на носителях такой информации. Хакеру грозит до двух лет лишения свободы.

Bloomberg Economics прогнозирует

По мнению аналитиков, представляющих Bloomberg Economics, Китайская народная республика и Соединенные штаты Америки смогу раньше других стран вернуться к "допандемийным" экономическим показателям и продолжат их улучшать.

Экономики таких стран как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония продолжат сокращаться. Также уступать "лидерам постпандемийного мира" будут Бразилия, Индия и Россия.

В целом мировая экономика, согласно прогнозу, будет восстанавливаться рекордными темпами, которые будут достигать 6,9 процента годовых.

Понедельник, 5 апреля

Миллионеры Нью-Йорка заплатят

Миллионеров Нью-Йорка ждет повышение совокупной ставки местного налога в размере от 13,5% до 14,8%. В настоящее время штат и так уже имеет самую высокую ставку подоходного налога в стране (доход — 13,3%, что превышает 1 млн. долларов).

Согласно плану, индивидуальные заявители, сообщающие о доходе более 1 млн долл. и совместные заявители, сообщающие о более 2 млн, увидят увеличение ставки подоходного налога с 8,82% до 9,65%.

Это также повлечет за собой создание двух новых налоговых категорий. Одна, где доход свыше 5 млн, будет облагаться налогом по ставке 10,3%, а другая, с доходом свыше 25 млн — налогом в 10,9%.

В докладе говорится, что до 2023 года государственный налог на франшизу также вырастет: с 6,5% до 7,25%.

Дополнительные налоговые поступления будут использованы для увеличения расходов на школы, предоставления средств для нелегальных работников, а также для малых предприятий и арендаторов, которые не могут оплатить аренду.





Германия трудоустроит грузин

Государственное агентство содействия трудоустройству Грузии и Федеральное агентство труда Германии подписали соглашение, согласно которому до 5 тыс. граждан Грузии смогут найти временную легальную работу в Германии.

Уже начались тренинги, где каждый соискатель получает информацию об условиях трудоустройства и социальных гарантиях. По данным агентства, есть вакансии от работодателей в регионах Штутгарт, Дюссельдорф и Бранденбург. В дальнейшем же планируется расширение территорий регионов.

На данном этапе для временного легального трудоустройства в Германии на имеющиеся 5 тыс. вакансий зарегистрировались 97 тыс. 682 человека. Услуги по трудоустройству для соискателей бесплатные.

LG сворачивает производство смартфонов

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. до конца июля выйдет из убыточного бизнеса по производству смартфонов и сфокусируется на более перспективных направлениях.

Бизнес по производству смартфонов был убыточным со второго квартала 2015 года, а общий размер его операционного убытка за это время составил более 5 трлн южнокорейских вон (4,4 млрд долларов), отмечает агентство Dow Jones.

Среди секторов, на которых собирается сконцентрироваться LG, компания назвала выпуск компонентов для электромобилей, устройств с доступом в интернет, систем "умных" домов, робототехники.

Складские остатки смартфонов LG будут распродаваться и после 31 июля. И в течение некоторого времени компанія продолжит сервисное обслуживание устройств, а также обновление программного обеспечения.

Катар берет в концессию порт "Ольвия"

Катарская компания QTerminals подписала договор со своей дочерней компанией в Украине ООО "Кютерминалз Ольвия" о внесении дополнительного вклада по проекту концессии специализированного морского порта "Ольвия" на сумму 140 млн. долл.

В ходе официального визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Катар подписано 13 документов и два коммерческих контракта.





Вторник, 6 апреля

Кому бесславие, а кому бессмертие

Не прошло и недели, как судоходная компания Sharaf Group сообщила, что движение в Суэце опять было остановлено. Bloomberg обвинил в этом итальянский танкер Rumford и процитировал агентство Sharaf Shipping Agency. В его записке для клиентов сообщалось, что судно "заблокировало все суда, проходящие через канал".

Странно, что о Ever Given говорили все. Про Rumford — только одно издание.

Пекин – миллиардер

Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров. По итогам 2020 года здесь проживало 100 миллиардеров, на одного больше, чем в Нью-Йорке. За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. В Нью-Йорке – только семь. При этом население Пекина составляет 21 млн человек, в 2,5 раза больше, чем в Нью-Йорке (8,4 млн).

Самый богатый житель Пекина – Чжен Иминь, основатель компании ByteDance, владельца TikTok. Его состояние – 35,6 млрд. долларов. В Нью-Йорке самым богатым человеком признан экс-мэр города и бизнесмен Майкл Блумберг. Его состояние — 59 млрд. долларов.





Увольнения в H&M

В этот вторник H&M проинформировала профсоюзы о своем намерении инициировать дело о прекращении занятости (ERE), которое затронет около 1100 человек. Шведская компания планирует закрыть 30 магазинов, еще 94 коснутся увольнения, а также "существенным изменением условий труда", которое затронет 24 магазина и около 50 сотрудников.

H&M оправдывает это решение тем, что в розничном секторе произошли большие изменения в результате оцифровки и увеличения онлайн-покупок, вызванных пандемией Covid 19.

Радикальный протест бизнеса в Италии

Кровавые столкновения между полицией и демонстрантами произошли на площади Монтечиторио в Риме, у Палаты депутатов.

Там собрались рестораторы, владельцы магазинов и тренажерных залов, сферы обслуживания и туристического бизнеса.

Сначала протестующие пошли на площадь Колонна перед резиденцией премьер-министра. Но на их пути встала мощным заслоном полиция. В ходе столкновений многим стало плохо. Некоторые полицейские получили серьезное ранение в результате полетевших в них бутылок. Одного полицейского доставили в больницу с серьезной травмой лица.

Среди толпы протестующих были люди с голубыми флагами движения Italexit (ратующего за выход Италии из ЕС), возглавляемого бывшем сенатора партии "5 звезд" Джанлуиджи Парагоном. Также был замечен человек, одетый как член движения Q-Anon, Джейк Анджели, совершивший набег на Конгресс США в Вашингтоне. Его образ разошелся по всему миру, и сейчас используется во многих радикальных протестах бизнеса.

Затем протестующие пытались прорвать оцепление перед парламентом с помощью пиротехники. Многих арестовали. Напомним, что жесткий локдаун продлен в Италии на весь апрель.

Однако сами протестующие объясняют свое возмущение не только локдауном, но и тем, что обещанная (в 5 млрд евро) правительством помощь ремесленникам, малому и среднему бизнесу на деле оказалась лишь суммой в 1 млрд евро. А штраф, который накладывают на бизнес, работающий во время пандемии, достигает 20 тыс. евро (с хозяина и с посетителя заведения по отдельности).





Что вы знаете о польской рекламе?

Женщина в луже крови, но в хороших колготках – это свежая скандальная реклама от производителя колготок Adrian. И придумала её президент компании — Малгожата Поморска.

На рекламных щитах производителя уже были изображены самая маленькая женщина в мире, жертвы домашнего насилия (в том числе и бывшая жена одного сенатора), прочитывались отсылки к политике, к местным выборам и даже к трансгендерам.

Это оправдывает девиз компании: "Adrian любит всех женщин".

Свежий плакат — женщина в луже крови и, конечно, в колготках Adrian from Zgierz. Надпись — "Все слышали, но никто не слушал" — отсылает к проблеме суицида среди отчаявшихся женщин.

Рекламные щиты можно увидеть в Варшаве, Катовице, и на дороге на Подлесье.





Венгрия сняла лимит на доходы инвалидов

Раньше пособия получали по инвалидности или реабилитации только те инвалиды, чья месячная заработная плата не превышала 150 процентов минималки в течение трех месяцев подряд, что в прошлом году составляло 241 500 форинтов. В 2019 году в Венгрии было 315 тысяч инвалидов, получающих пособие. По данным HR-компании, в стране насчитывается около 8 500 компаний с более чем 25 сотрудниками, в которых работают люди с ограниченными возможностями.

Среда, 7 апреля

Самый богатый в ОАЭ?

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров проживает в Дубае, и потому в мировом рейтинге миллиардеров Forbes он указан как представитель ОАЭ. В новой версии ежегодного мирового рейтинга миллиардеров россиянин возглавил список богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).





Болгарские техномаркеты протестуют

Собственники болгарских продовольственных магазинов — Техномаркет, Технополис, Зора, Практис, Mr. Bricolage, Aiko, Carpet Max, Praktiker, HomeMax, TechMart, Domko, Decathlon, Мебели Виденов, Jysk, SportDepot – написали открытое письмо министру экономики с требованием дать им право работать в локдаун.

"Сложившаяся ситуация наносит чрезвычайно большой урон нашему бизнесу, поэтому мы ожидаем адекватной поддержки со стороны государства. Мы считаем, что абсолютно необходимо прекратить применение всех тех дискриминационных мер, которые грубо нарушают правила равенства и конкуренции между отдельными операторами, и обеспечить равное отношение ко всем участникам рынка.

В противном случае мы будем вынуждены принять активные меры по массовому отражению нашей позиции, не исключая возможности организации протестов и различных форм гражданского неповиновения", — говорится в письме.

Франция вводит обязательные алкотестеры

В заведениях, где можно купить алкоголь на вынос, и в заведениях питания онлайн (виноторговцы, гипермаркеты, продуктовые магазины и т. д.) потребуется продавать алкотестеры. Эта мера затронула почти 50 000 торговых точек, сообщает служба безопасности дорожного движения AFP. Собственники-сборщики, предлагающие напитки из собственного урожая, и временные питейные заведения (шоу и ярмарки) освобождаются от уплаты налога, поскольку на них не распространяется лицензия на вывоз.

Stella Artois раздает чаевые

Пивная компания раздаст чаевые британскому персоналу индустрии гостеприимства в размере 500 000 фунтов стерлингов в рамках новой рекламной кампании при поддержке знаменитостей.

Сотрудникам пабов, подписавшимся на кампанию, будет предложен 1 фунт стерлингов за каждую пинту пива Stella, которую они выпили.

Пабы могут подать заявку на участие в месячной кампании Stella Tips, которая стартует 12 апреля, когда пабы возобновят работу на открытом воздухе.

Эту инициативу будет сопровождать телевизионная рекламная кампания, в которой руководители Stella Artois заявили, что ожидают, что выиграют до 12 000 новых точек продаж в сфере гостеприимства.





Четверг, 8 апреля

Уровень бедности работающих украинцев превысил 42%

По результатам первого полугодия 2020-го уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.

Заведующий сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году улучшения ситуации не ожидается.

О корпоративном налоге

Предложение министра финансов США Джанет Йеллен ввести минимальную ставку корпоративного налога на межгосударственном уровне предварительно получило поддержку министров финансов стран G20.

Йеллен предложила установить минимальную ставку в 21%, что соответствует корпоративному налогу при администрации Дональда Трампа. Но Джо Байден поднимет его до 28%.

Повышение ставки поддержал министр финансов Франции (ставка корпоративного налога 28%), против выступила Ирландия (ставка корпоративного налога 12,5%).

Всемирный порог должен снизить мотивацию компаний США к переезду в другие (оффшорные) юрисдикции. Но также он приведет к тому, что корпорации уровня Facebook и Alphabet начнут больше делиться прибылями не только в США, но и в других странах.

Однако, согласно новому исследованию Национальной ассоциации производителей (NAM), если ставка корпоративного налога увеличится до 28 процентов и вступят в силу сопутствующие меры, в течение первых двух лет будет потерян один миллион рабочих мест.





Мед без пчел

Калифорнийский стартап MeliBio, производящий "мед без пчел", недавно закрыл 850 тыс. долларов в рамках предварительного раунда финансирования. Компания, основанная в прошлом году доктором наук Аароном Шаллером и Дарко Мандичем, запатентовала технологию, которая заменяет пчел в качестве продуцентов меда.

Вывод на рынок первого продукта намечен на конец 2021 года.

MeliBio со своим новым и устойчивым способом изготовления настоящего меда без пчел обладает реальным потенциалом изменить не только категорию меда, но и всю отрасль подсластителей и средств по уходу за кожей

Прощай, мех

Сеть роскошных универмагов Saks Fifth Avenue заявила, что все ее меховые салоны закроются к концу 2021 финансового года, а производство всех продуктов, содержащих мех животных, будет прекращено как в Интернете, так и в магазинах к концу 2022-го.

В рамках своих планов Saks откажется от продажи изделий, сделанных из животных, выращенных для использования их меха, или изделий, сделанных из меха диких животных, но продолжит продавать короткую шерсть, козью шкуру, кожу крупного рогатого скота, пух, перья, изделия из кожи и искусственного меха.

В этом контексте Saks присоединяется к таким известным сетям магазинов как Macy's, Versace и Prada.

Калифорния в 2019 году стала первым штатом США, который запретил продажу изделий из меха животных, в том числе одежды, сумок, обуви и других предметов. При этом нарушители подлежат гражданским санкциям.

Закон Калифорнии должен вступить в силу в январе 2023 года. Запрет на мех также рассматривается в Нью-Йорке и на Гавайях.

Пятница, 9 апреля





У горняков закончилось терпение

На Львовщине забастовали горняки шахты "Степная" государственного предприятия "Львовуголь". Требуя погасить им долги по зарплате, шахтёры во время третьей смены отказались спускаться под землю. Общий долг по оплате труда на предприятии ГП "Львов-уголь" — более 200 млн гривен.

За пару дней до того, как у горняков "Степной" лопнуло терпение, на территории шахты "Нововолынская №9" (Волынь) оборвалась лифтовая кабина. По предварительным данным, авария произошла в результате поломки тормозной системы. 11 горняков, которые в тот момент спускались в лаву, получили телесные повреждения.

Также компании ООО "Укрвуглезбагачення Групп" с "Львовской угольной компании" было отгружено угля на сумму 80 млн грн., но оплату львовская компания не получила.

Горняки предприятия готовы пойти на голодовки и радикальные протестные действия. Сейчас они дают властям неделю срока по выплатам.

McDonald's закрывает свои рестораны в Walmart

На протяжении многих лет Walmart Inc. (оптовая и розничная торговля) и крупные сети ресторанов, такие как McDonald's Corp., поддерживали взаимовыгодные отношения. Розничный торговец обеспечивал постоянный поток посетителей, а закусочные — прибыль от аренды и возможность оставаться покупателям сытыми.

Пандемия запретила обеды в помещении, что ускорило раскол между этими партнерами.

В итоге только около 150 магазинов McDonald's останутся в местах расположения Walmart в США после очередной волны запланированных закрытий, которые завершатся к лету этого года. Для сравнения — на пике партнерства в магазинах Walmart было около 1000 ресторанов McDonald's.

Кстати, франчайзи Subway, одной из крупнейших сетей быстрого питания в мире с филиалами в магазинах Walmart, также заявляют, что их в этом году закрывают, ссылаясь на снижение посещаемости и прибыли.

Утечка из LinkedIn

Некоторые пользовательские данные, собранные из 500 миллионов профилей LinkedIn, были выставлены на продажу на популярном хакерском форуме. LinkedIn отказался предоставить более подробную информацию об инциденте, включая количество затронутых пользователей.

Фермеры в Дании получат компенсации за уничтожение норок

Представители Еврокомиссии одобрили намерение властей Дании выделить 1, 74 млрд евро владельцам норковых ферм, которые вынуждены были убить животных, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19.

В частности, за вынужденную приостановку работы ферм в условиях пандемии COVID-191 будет выделено в качестве компенсации 1,2 млрд евро.

Еще 538 млн евро получат фермеры, планирующие передать свой бизнес по разведению норок под контроль государства.

В ноябре-декабре прошлого года власти Дании обязали фермеров уничтожить все поголовье норок после того, как якобы было зафиксировано не менее 214 случаев инфицирования коронавирусом у этих животных.

Приватбанк разрешил SWIFT-переводы через мобильное приложение

Отмечается, что отправить средства можно в любой из более 120 мировых валют как по полной, так и по сокращенной форме. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как валютным, так и гривневым счетом.

Притормозить Парижское соглашение

Украинский бизнес обратился к властям с просьбой отклонить условия Парижского соглашения по НОВ2 (взноса в Парижское соглашение по сокращению СО2). По мнению бизнеса, обновленный показатель выбросов СО2 (65% к 2030 году относительно 1990 года) вызывает вопросы с точки зрения учета социально-экономических факторов.

Авторы обращения обеспокоены предположением, сделанным в информационно-аналитическом обзоре НОВ2, о том, что "при установке новых мощностей возобновляемых источников энергии, расходы на производство электроэнергии возрастут на 70% в сравнении с сегодняшним днем".

Реализация целей по декарбонизации экономики Украины потребует привлечения значительного объёма инвестиций — 102 млрд евро инвестиций до 2030 года. Искать эти деньги придется самому украинскому бизнесу.

Реклама — ничто, логистика — все

Владелец модного бренда Gucci – Kering group (производитель товаров премиум класса) создает логистический центр в Италии. Kering завершил первую фазу своего нового глобального логистического центра на северо-западе Италии, помогая увеличить складские помещения французской группы предметов роскоши и ускорить глобальные поставки. Причина – в переходе покупок в онлайн и прямой доставке покупателям.

Центр также станет первым промышленным комплексом в Италии, который будет производить больше энергии, чем потребляет, благодаря одной из крупнейших в Европе солнечных систем на крыше.

"Избыточное электричество будет подаваться в распределительную сеть Италии для использования в магазинах Kering и корпоративных офисах в стране", — сказал представитель владельца бренда Gucci.

BlaBlaCar расширяется в Украине

Платформа для поиска попутчиков BlaBlaCar запустит в Украине инжиниринговый хаб, который займется развитием и масштабированием автобусного маркетплейса.

Сегодня украинская команда разработчиков BlaBlaCar состоит из порядка 20 человек, а до конца 2021-го года компания планирует увеличить это число до 50. С их помощью BlaBlaCar планирует масштабировать продукт на другие страны и регионы, в том числе, на страны Латинской Америки.

BlaBlaCar – платформа для поиска попутчиков на дальние расстояния, а также для бронирования и покупок билетов на автобусные поездки. Количество пользователей превышает 100 млн человек в 22 странах мира, более 20 млн из которых совершают поездки ежеквартально.

В конце 2019 года BlaBlaCar закрыл сделку по покупке Busfor – агрегатора автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе.





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