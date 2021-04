Кроссовки с кровью, покупки без денег, расчеты в криптовалюте и роботы вместо рабочих

Борьба за яркий маркетинг и тотальная роботизация наступают на профсоюзы. Внедрение официальных расчетов в криптовалютах и перемещение на летающих такси предвещают тотальный передел рынка услуг не в пользу наемных работников.

Строители в очереди на температурный скрининг (Манхэттен, Нью-Йорк). Фото - агентство новостей «Рейтер»

Однако платежеспособность человека — все ещё остается главным фактором успешности любой компании (роботизированной или нет).

Суббота-Воскресенье

(27-28 марта)





Цирк не уехал

На акцию протеста в Риме и в других итальянских городах вышли цирковые артисты. Требований всего два: увеличение финансовой поддержки государства и возможность снова нести радость людям. Протестующие доказывают: открытие цирков и парков развлечений на открытом воздухе безопасно для населения.

Цирки, парки аттракционов и другие развлекательные учреждения вот уже более года закрыты из-за ограничений, введенных итальянским правительством для борьбы с пандемией. Владельцы развлекательного бизнеса, в частности цирков, жалуются: им не хватает средств на содержание как работников, так и животных, и в буквальном смысле приходится выживать.





Bloomberg предупреждает

В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 миру угрожают перебои с туалетной бумагой, сообщает Bloomberg. В то время как в ряде стран мира вновь ограничивается работа магазинов и потребители увеличивают домашние запасы, производители туалетной бумаги могут столкнуться с нехваткой сырья.

Причиной дефицита, по данным Bloomberg, может стать повышение спроса на перевозки грузов морем и нехватка обеспечивающих их судов. Первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, однако теперь кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки — мешках, бочках, ящиках и т.д.





Первая плавучая сортировка отходов

В Лионе, третьем по величине городе Франции, есть всего 2 подобных центра сбора мусора. Третий, под названием River'tri, из-за острой необходимости было решено сделать плавучим, разместив в самом центре города. Каждую субботу жители Лиона вместо того, чтобы оставлять громоздкий мусор на улице, могут принести его сюда.

Ежегодно здесь обслуживается 5000 пользователей, а River'tri собирает 300 тонн отходов в год.

Этот проект стартовал в 2016 году в качестве двухлетнего эксперимента с бюджетом в 1 844 875 евро, из которых 36,7% (676 783 евро) были профинансированы Региональной политикой Евросоюза.

В пяти километрах вниз по течению собранные отходы помещают в контейнеры, которые потом доставляют в центры переработки (один из них — в Мезьё). 90% древесины, собираемой в центре сбора мусора, измельчается, что дает ей вторую жизнь.





Бартер от Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность оплаты поставок вакцин от коронавируса посредством экспорта нефти в страны, производящие эти препараты. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Television.

"У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть — в обмен на вакцины", — сказал глава государства.





Мир без SWIFT

Сергей Лавров призвал китайских партнеров отходить от использования "контролируемых Западом международных платежных систем", чтобы не зависеть от чьих-либо причуд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что, учитывая ситуацию на мировой политической арене, надо быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к лишению доступа к SWIFT.

Иммунитет против санкционного произвола — выпуск национальной платежной карты "Мир" (о начале эмиссии было объявлено в декабре 2015 года).

Таким образом, сейчас на рынке безналичных платежей России действуют три ключевых игрока. В 2018 году объем рынка составил 22 трлн рублей. Первое место в тройке лидеров с оборотом в 10,4 трлн рублей заняла Visa, второе — Mastercard (оборот — 8,3 трлн рублей), третье — "Мир" (оборотом — 2,7 трлн рублей).

В дальнейшем "Мир" продемонстрировал стремительный рост — в 8,3 раза. Эта платежная карта теперь есть на руках у каждого второго россиянина. За прошлый год по ней совершено почти 3,5 млрд межбанковских операций — примерно на три четверти больше, чем годом ранее.





Новый способ строительства дорог

На выходных швейцарские исследователи показали роботизированную руку, которая может с помощью специальной проволоки смешивать гравий или асфальт для лучшего построения дорог.

Исследователи из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий позаимствовали идею из научно-художественно проекта, в котором были созданы столбы с использованием проволоки и гравия. Гравий был переплетен своеобразной "нитью" из проволоки, которая поддерживала структуру. Исследователи использовали специальный провод, который будет укреплять покрытие асфальта. Этот метод может устранить необходимость в битуме (связующего вещества, которое получается из нефти) и упростить переработку дорожных строительных материалов.





Понедельник, 29 марта





Второй Босфор

Турция одобрила план развития нового проекта Стамбульского судоходного канала. Об этом заявил министр окружающей среды страны Мурат Курум.

Канал протяженностью 45 км должен соединить Черное и Мраморное моря в западе от Стамбула. Он призван разгрузить Босфорский пролив, один из самых загруженных путей в мире. Проект строительства оценивается 9,2 млрд долларов. Потенциальная пропускная способность канала – 160 судов ежедневно.





Ferplast в Украине

Итальянская компания Ферпласт-Украина построит в Житомире фабрику по производству товаров для животных. Предприятие появится в промышленной зоне Житомира на территории бывшего завода химволокна.

Все материалы и сырье компания покупает в Украине и готова инвестировать в фабрику 10 млн евро. Необходимое оборудование уже приобретено, а строительство объекта планируется начать в октябре.

Ferplast – одна из самых крупных итальянских компаний по выпуску аксессуаров для домашних животных. Товары Ferplast производятся не только в Италии, заводы компании размещены в разных странах мира.





Монастырская распродажа

Французский монастырь в Бургундии (основанный в 1098 году) пытается экстренно избавиться от накопившегося за период локдаунов запаса отличного сыра, который, кстати, в прошлом году в Лионе выиграл серебряную медаль на продуктовой выставке.

Аббатство Кито, что недалеко от Дижона, обычно имеет дело только с ресторанами и посетителями магазина при монастыре. Но тут уже не до переборчивости в покупателях.

Запасы — 4 000 сырных голов, равняется по весу 2,8 тоннам сыра.

Монастырь решил прибегнуть к помощи Divine Box, запланировав ко вторнику продать хотя бы тонну сыра.

Итак, головка сыра стоит 23 евро. Минимальный заказ — две головки. Пока братству удалось продать 700 кг.





Профсоюз Stellantis остановит автопроизводство

На период 2-12 апреля автопроизводитель Stellantis (STLA.MI) остановит производство на своем заводе в Мелфи на юге Италии из-за низкого спроса, вызванного кризисом COVID-19, заявил в понедельник профсоюз UILM.

Производство на заводе, где четвертый по величине автопроизводитель в мире выпускает модели Jeep Renegade и Compass, а также компактный внедорожник Fiat 500X, неоднократно прерывалось из-за слабого спроса и нехватки полупроводников.

Профсоюз FIM CISL заявил, что компания рассматривает возможность окончательного закрытия одной из своих двух производственных линий на заводе в Мелфи, чтобы устранить избыточные мощности в Италии.

Согласно отраслевым данным, регистрация автомобилей в Европе в первые два месяца этого года упала на 23%. В понедельник Джанлука Фикко из UILM заявил: "Компания сообщила профсоюзам, что последнее замораживание производства Melfi произошло именно из-за низкого спроса, а не из-за глобальной нехватки микросхем".

Все более чем 7000 рабочих Мелфи будут на этот период отправлены в отпуск.





Дубилет в розыске

Экс-главу правления ПриватБанка Дубилета объявили в розыск за растрату в 8,2 млрд грн в конце 2016 года.

"Дубилет подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины", – отметили в НАБУ.

Конкурентные дроны

Новая служба доставки дронов в Ирландии, управляемая Samsung Electronics, обещает доставить цифровые устройства в течение нескольких минут после их заказа.

Первоначально дроны будут летать со скоростью 35 миль в час к домам в Оранморе, прибывая в считанные минуты к клиентам, заказывающих продукт на ирландском веб-сайте Samsung.

Доступные модели — Galaxy S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 и Galaxy A. Официальные лица заявили, что Samsung позже будет поставлять дроны по всей Ирландии.

Поскольку в 2019 году United Parcel Service получила разрешение на доставку предметов медицинского назначения в больничные городки с помощью дронов, такие доставки постепенно становятся реальностью.





Альтернативные белки наступают

Прогнозируется, что к 2035 году на альтернативные белки придется 11% рынка. Если удастся оптимизировать технологические инновации и законодательное регулирование, этот показатель может составить 22%.

Также к этому времени может быть достигнут ценовой паритет с обычными мясными продуктами. Аналитики ожидают, что продукты на основе сои, гороха и других белков растительного происхождения могут достичь паритета к 2023 г. В то же время белки на основе микроорганизмов, полученные из грибов и дрожжей — к 2025 г.

Белки на основе животных клеток могут быть экономически сопоставимы с традиционным мясом к 2032 г.

В частности, COVID-19 привлек внимание потребителей к тому, как производится мясо и к необходимости обеспечения благополучия животных. RethinkX прогнозирует, что к 2030 году спрос на продукты, полученные от крупного рогатого скота, упадет на 70%, а выручка мясных и молочных компаний снизится на 90%.

Кроме того, пандемия подлила масла в огонь на рынке альтернативного протеина. Согласно данным Nielsen, резко выросли продажи мясных продуктов на растительной основе, превысив продажи обычной мясной продукции.





Вторник, 30 марта





Мы помутили

Во вторник представитель компании Volkswagen of America Марк Гиллис подтвердил, что презентация нового названия автомобиля и всей компании Voltswagen в угоду производству электромобилям была обычной первоапрельской шуткой.

"Это переименование было задумано как объявление в духе Дня дурака, подчеркивающее запуск полностью электрического внедорожника ID.4 и свидетельствующее о нашей приверженности обеспечению электрической мобильности для всех".

Шутку перепечатали многие серьезные новостные агентства мира.





Nike с человеческой кровью

Nike подает в суд на бруклинский арт-коллектив MSCHF из-за скандальной пары "Satan Shoes", в подошвах которых есть капля настоящей человеческой крови.

Каждая такая пара обуви изготовлена с использованием модифицированных кроссовок Nike Air Max 97 и оснащена фирменной амортизирующей подошвой с воздушными пузырьками, содержащей 60 кубических сантиметров (2,03 жидких унции) красных чернил и единственную каплю человеческой крови, которую пожертвовали члены коллектива художников.

Кроссовки с перевернутым крестом, пентаграммой и словами Евангелия от Луки 10:18: "И сказал им: я видел, как сатана упал с неба, как молния" были представлены на продажу за 1018 долларов (740 фунтов стерлингов).

MSCHF выпустила 666 пар обуви в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X и заявляет, что они были распроданы менее чем за минуту. Это совпало с запуском последней песни Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), которая дебютировала на YouTube в прошлую пятницу.

В музыкальном видео рэпер сползает с небес в ад по стойке для стриптиза.

Nike заявляет о нарушении прав на товарный знак. Nike просит суд запретить MSCHF использовать свой знаменитый дизайнерский знак Swoosh, и продавать обувь.





76% греков считают это издевательством

76% греческих бизнесменов, профессионалов-ремесленников и торговцев считают меры государства по преодолению экономического кризиса недостаточными. Это первый из ключевых выводов опроса, проведенного Исследовательским институтом GSEVEE на выборке из 4122 человек.

Отрицательной является оценка греками того, как прошлым летом открылся туризм (76,5%) и онлайн-торговля (71,1%).

Что касается будущего, то широко распространен пессимизм в отношении продолжительности финансового кризиса, вызванного пандемией, поскольку около 8 из 10 (79,9%) респондентов считают, что кризис продлится не менее двух лет.

Мелкий и средний бизнес характеризует меры правительства по своей поддержке как недостаточные. Главное, считают они – списать частный долг и бизнесменам, и потребителям.

С одной стороны греческие банки используют 92% финансирования ЕЦБ (с отрицательной процентной ставкой) для выкупа облигаций с высокой процентной ставкой. С другой стороны — они это делают для спасения (акций) только 35 000 предприятий (из 850 000 все ещё активных на рынке) и работающих там специалистов. А оставшиеся ждут экономического уничтожения.





Украинец хакнул банки 11 стран

Офис Генерального прокуратора сообщил о подозрении жителю Тернопольской области в разработке и распространении вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для атак на банки 11 стран.

Хакер создал фишинговый пакет, а к нему — специальную административную панель, направленные на веб-ресурсы банков и их клиентов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии. Общий ущерб от ПО украинского хакера оценивается в сотни миллионов долларов, добавляют в Офисе Генерального прокурора.

Рада разблокировала большую приватизацию

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения"" закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части приватизации "объектов большой приватизации".

Документом предлагается исключить из закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" норму, согласно которой проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации приостановлено на время действия карантинных ограничений.

Фиатная валюта наступает

PayPal Holdings разрешила использовать криптовалюту для оплаты товаров в своей платежной системе. Компания разрешит проводить операции с Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum и Litecoin.

В ближайшие месяцы услуга станет доступной для 29 млн онлайн-продавцов. При оплате криптовалютой продавцы будут получать фиатную валюту (не обеспеченнуе золотом и другими драгоценными металлами).

Конвертация в традиционные деньги будет проходить автоматически. Она должна защищать продавцов от волатильности криптовалюты.





Lilium взлетает

Мюнхенская компания воздушного такси Lilium осмеливается стать публичной. Lilium оценивается в 3,3 миллиарда долларов и обещает принести 830 миллионов. Как сказал соучредитель и генеральный директор Даниэль Виганд в интервью Handelsblatt, Lilium хочет получить разрешение на ведение бизнеса в 2024 году. С этой целью компания работает над новой технологией электрического самолета с вертикальным взлетом, который будет иметь семь кресел вместо ранее запланированных пяти, сможет развивать скорость 282 километра в час и летать на 250 километров.

"Первый самолет войдет в программу испытаний в 2022 году", — сказал Виганд. "В 2024 году мы получим одобрение и начнем бизнес, а в 2025-м будем работать на нескольких рынках".





Volvo Cars оплатит декрет

1 апреля Volvo Cars предложит своим 40 000 сотрудников по всему миру шестимесячный отпуск по уходу за ребенком с компенсацией 80% их заработной платы. Сотрудники автомобильной группы смогут распределить этот отпуск по своему усмотрению в течение трех лет после рождения ребенка. Эта возможность предоставляется сотрудникам со стажем работы в один год, и основана на шведском законодательстве, в котором политика отпусков по уходу за ребенком является одной из самых щедрых на Старом континенте: 480 дней делятся между обоими родителями.

Volvo, где в настоящее время работает около 75% мужчин, с 2019 года провел пилотную программу в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, опробовав эту меру на своих продавцах: 46% отпусков взяли отцы.





Каталония хочет в космос

Правительство Каталонии на заседании во вторник утвердило финансовые взносы для Института космических исследований Каталонии (IEEC) и i2CAT Foundation в размере 500 000 евро каждый с целью продвижения своего космического агентства и продолжения реализации его стратегии NewSpace. По оценкам правительства Каталонии, до 2025 года оно создаст 1200 новых рабочих мест и обеспечит оборот около 300 миллионов евро.

Инвестиции будут служить для улучшения связи и контроля над его спутниками с земли, запуска программы ускоренного развития для новых компаний, специализирующихся в этом секторе, и внедрения решений на основе информации, полученной от его первого наноспутника, получившего название "Enxaneta".

"Enxaneta", успешно запущенный 22 марта из Казахстана, представляет собой спутник CubeSat, который будет проходить над Каталонией дважды в день для развертывания услуг подключения к Интернету вещей с покрытием 5G.





Европа сокращает посевы сахарной свеклы

Европейские фермеры, выращивающие сахарную свеклу, намерены в 2021 г. сократить посевы из-за низких цен.

Ожидается, что французские фермеры в текущем году посеют сахарную свеклу на 400 тыс. га, что примерно на 6% меньше, чем в 2020 г.

В Польше, третьем по величине производителе сахара в ЕС, посев еще не начался из-за холода, и немного задержится по сравнению с прошлым годом.

По словам главы немецкой ассоциации сахарной промышленности WVZ Гюнтера Тиссена, в Германии при хороших погодных условиях ведутся широкомасштабные посевы, но еще слишком рано для оценки площади.

Уменьшение площадей в этом году ожидается и в Великобритании.

"Площадь сокращается, потому что производители теряют веру в урожай. Мы думаем, что будет выращено только 90 тыс. га сахарной свеклы, что на 13–15% меньше, чем в обычный год", — сказал глава отдела сахара Национального союза фермеров Великобритании Джеймс Нортен.





Среда, 31 марта





Мьянма без банкнот

Гендиректор компании Giesecke + Devrient, занимающейся печатанием денег и чип-картами, пока не хочет вести дела с Мьянмой.

Giesecke + Devrient (G+D) — немецкая компания со штаб-квартирой в Мюнхене, которая печатает банкноты и ценные бумаги, смарт-карты и системы обработки наличных денег.

Причина кроется в насильственных действиях, предпринятых силами безопасности против оппозиции в стране Юго-Восточной Азии.

Мюнхенская компания поставляет банкноты в более чем 100 стран мира.

Остановка доставки была согласована с Организацией Объединенных Наций, а также с властями и посольствами Германии.

Пандемия также оставила свой след в G + D. В прошлом году продажи упали на 5 процентов до 2,3 миллиарда евро, а чистая прибыль почти вдвое — с 80 до 43 миллионов евро.





Суэц устал

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси пообещал инвестировать в оборудование, необходимое, чтобы избежать повторения закрытия Суэцкого канала, которое произошло на прошлой неделе.

Он сделал это замечание, когда посетил Исмаилию по пути к жизненно важной торговой артерии, на следующий день после спуска с мели гигантского контейнеровоза MV Ever Given.

Ожидается, что во вторник через Суэцкий канал пройдет 140 судов после того, как заторы вокруг ключевого водного пути начали постепенно уменьшаться. Однако эксперты предупреждают, что на устранение нарушения глобального судоходства могут потребоваться месяцы.

Украина досрочно погасила кредит Deutsche Bank на $350 миллионов

Украина в начале этой недели досрочно погасила краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на сумму около 350 млн долларов, привлеченный в конце минувшего года.

С учетом процентов выплата составила около 354 млн. Минфин в начале 2021 года уточнил, что в последние дни 2020 года привлек краткосрочный кредит от Deutsche Bank на 340,7 млн долл. В статистике министерства в декабре 2020 года долг Украины перед этим кредитором вырос на 372,6 млн долл. – до 1 млрд 313,2 млн, а к концу февраля 2021 года снизился до 1 млрд 271,6 млн.





В Украине начинает действовать новый норматив для банков

Банковская система Украины готова к внедрению нового пруденциального норматива – коэффициента чистого стабильного финансирования или NSFR ( Net Stable Funding Ratio), который становится обязательным к исполнению с 1 апреля и будет рассчитываться ежедекадно.

Согласно нормам Евросоюза и Базельских рекомендаций значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%. Украинские должны будут достигать 100% значения норматива NSFR постепенно.

Согласно утвержденному графику: не менее 80% — с 1 апреля 2021; 90% — с 1 октября 2021 и 100% — с 1 апреля 2022 года.

Банки должны будут соблюдать норматив NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.





Лондон метит в лидеры биотехнологий

Биотехнологический "единорог" RITISH Oxford Nanopore объявила в среду о планах размещения на Лондонской фондовой бирже, что является значительным стимулом для стремления Великобритании стать "сверхдержавой" в области биотехнологий.

Группа по секвенированию ДНК и РНК, выделившаяся из проекта Оксфордского университета в 2005 году, оценила участие в фондовом рынке в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, хотя источники в Сити предполагают, что она могла бы собрать втрое больше этой суммы.

Nanopore является вторым по величине холдингом в государственно-частном трасте Schroder UK Public Private Trust и составляет 13,7% портфеля стоимостью 68,7 миллиона фунтов стерлингов.

Компания предоставляет услуги по быстрому изменению последовательности генов для лабораторий и научно-исследовательских институтов по всему миру, которые используются в изучении инфекционных заболеваний, исследованиях рака, вирусном надзоре, эффективности сельскохозяйственных культур, безопасности пищевых продуктов и исследованиях окружающей среды.

Эта технология использовалась в глобальной борьбе с пандемией для секвенирования и обнаружения новых штаммов вируса Covid-19: примерно пятая часть геномов, секвенированных на данный момент, была создана с использованием набора группы Nanopore.





Четверг, 1 апреля



Покупки в долг

Крупнейшая польская сеть супермаркетов POLOmarket — одна из первых сетей в Польше, которая ввела модель "покупай сейчас — плати потом" в мобильном приложении. При совершении покупок есть возможность отложить платеж до 45 дней без каких-либо дополнительных сборов или комиссий.

Большой балтийский онлайн-маркет

Mid Europa Partners, центральноевропейская группа прямых инвестиций, согласилась приобрести балтийскую фирму электронной коммерции UAB Pigu и объединить ее с аналогичной группой Hobby Hall Group для создания ведущего сайта электронной коммерции и онлайн-рынка в странах Балтии и Финляндии.

Объединенная группа будет управлять сайтами Pigu 220.lv — в Латвии, Pigu.lt — в Литве и Kaup24.ee — в Эстонии, а также Xnet.lv в Hobby Hall — в Латвии. hansapost.ee — в Эстонии и hobbyhall.fi — в Финляндии.

В новый проект входят — Mid Europa, Porta Finance (M&A), юридическая компания Dechert and Cobalt , OC&C , технологическая Palladium Digital и EY (финансовый и налоговый сектор).





РФ получит кредит в 1 млрд долларов от Нового банка развития

Члены совета директоров Нового банка развития, созданного странами БРИКС, одобрили предоставление России кредита в размере до 1 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на поддержку медицинских работников, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом.

Новый банк развития БРИКС был создан решением России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.





Байден продлил запрет на выселение

Администрация Байдена продлит федеральный запрет на выселение арендаторов из квартир и домов до конца июня.

Первоначальная цель запрета заключалась в том, чтобы не дать людям, выселенным из своих жилищ, переехать вместе с семьями в приюты, где они увеличили бы возможности для распространения коронавируса.

Чтобы арендатор имел право на защиту от выселения, он должен зарабатывать менее 198 000 долларов в год (для пар, проживающих совместно), или 99 000 долларов для индивидуальных заявителей. Кроме того, те, кто требует защиты, должны доказать, что обращались за государственной помощью для оплаты арендной платы; что не могут платить из-за невзгод COVID-19; и что могут стать бездомными в случае выселения.

Аналогичным образом президент Джо Байден продлил запрет на отчуждение жилья до 30 июня.

American Airlines наймёт "штрейкбрехеров"

Начиная с апреля, American Airlines больше не будет использовать пилотов, представленных профсоюзом. Профсоюз пилотов заявил, что это решение будет означать менее независимую проверку самолетов после и перед полётами, чем если бы в нем участвовали пилоты, поддерживаемые профсоюзом.

Итак, начиная с четверга, American Airlines будет назначать пилотов компаний, не являющихся членами профсоюзов, для испытаний самолетов, которые находились на долгосрочном хранении или недавно подвергались серьезному техническому обслуживанию, прежде чем на них полетят клиенты.

Таким образом компания хочет обезопасить себя от требований профсоюзов в сложный период карантинных ограничений и восстановлении полётов.

(*Штрейкбрехер — тот, кто работает во время забастовки или специально нанят администрацией предприятия для замены бастующих (таким образом он предаёт интересы забастовщиков).





В Бразилии создали собственную вакцину против COVID

Разработкой препарата занимался Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу. По словам руководства учреждения, они готовы начать испытания, но для этого исследования должен одобрить регулятор. По словам губернатора Сан-Паулу Жоау Дориа, испытания, по предварительным данным, могут начаться в апреле.

Если вакцина окажется эффективной, ее начнут производить в июле. Глава института Бутантан Димаса Коваса заверяет, что препарат успешно прошел испытания на животных.





Stretch — новый конкурент на рынке труда

Американская роботостроительная компания Boston Dynamics представила новое устройство для автоматических погрузок – робота Stretch. Видео с презентацией грузчика инженеры опубликовали на своем канале в YouTube. Это универсальный мобильный робот, который переносит груз рукой с присосками. Устройство будет применяться в складских помещениях и центрах распределения товара.

Робот Stretch от Boston Dynamics маневрирует в любом направлении, а также способен преодолевать препятствия. Кроме этого, у него есть технология компьютерного зрения, которая позволяет определять груз для конкретного клиента.





Новый клининг

Швейцарская компания UVeya создала специального робота, которого можно использовать для стерилизации салона самолета. Он перемещается на борту между рядами от хвостовой части до носа, стерилизуя салон ультрафиолетовым светом. UVeya в настоящее время тестирует эффективность своей технологии на самолетах авиакомпании Helvetic Airways.

Согласно планам, робот будет продаваться за 15 000 швейцарских франков, или примерно 4,8 миллиона форинтов. Устройство работает за 13 минут с небольшим самолетом, но требует больше времени для более крупного пассажирского авиаперевозчика.





Пятница, 2 апреля

Польша трудоустроит даже пенсионеров

Правительство Польши планирует облегчить трудоустройство иностранцев в отраслях, где больше всего не хватает работников.

"Мы завершаем работу над документом продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, способствующих трудоустройству иностранцев в отраслях, где не хватает польской рабочей силы", — заявил вице-премьер, министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает Европейская правда.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, потребуется больше работников, — сказал Говин.

Как добавил вице-премьер, "мы должны импортировать руки, а больше всего — мозги и разум, из стран, которые культурно близки к Польше".

Вместе с тем он пояснил, что правительство в первую очередь занимается профессиональной активизацией поляков.

По словам Говина, в рамках нового курса его группа предложит налоговый механизм, поощряющий людей, которые уже находятся в пенсионном возрасте, продолжать работать.





Испанский урожай под угрозой

Ночные заморозки в производственных регионах Испании привели к потере значительной части урожая косточковых культур.

Точных оценок пока никто не дает, однако опытные испанские садоводы считают, что в регионах, где температура была минимальной, может быть утрачено до половины урожая, а в среднем по стране — до трети потенциального сбора черешни и абрикоса. Также пострадают и другие косточковые фрукты, такие как слива, персик и нектарин.

Кроме того, во время формирования плода, могут образовываться дефекты, которые приведут к негодности фруктов для реализации в свежем виде. Отмечается, что изначально Испания ожидала очень хорошего урожая косточковых фруктов, поскольку в прошлом году деревья отдохнули от урожая, и зима была весьма благоприятной для садов косточковых культур.





Visa начнет принимать платежи в криптовалюте

Visa Inc, сославшись на растущий спрос на транзакции с виртуальной валютой, объявила в пятницу, что начнет принимать транзакции с криптовалютой на своей платежной платформе.

Visa объединилась с криптоплатформой Crypto.com для пилотного проекта, который позволит использовать USD Coin, криптовалюту стейблкоина, привязанную к доллару США, для расчетов по транзакциям.

Платежный гигант также заявил, что будет использовать блокчейн Ethereum для более удобного проведения транзакций.

Apple построит хранилище солнечной энергии

Американская компания Apple планирует начать строительство хранилища возобновляемой солнечной энергии в районе штата Калифорния.

Площадку планируют открыть на солнечной ферме California Flats Solar Farm. В Apple планируют получать от хранилища 240 МВт•ч энергии, которых достаточно для бесперебойного энергообеспечения 7 тысяч домов. Примерно 130 МВт из этого объема будут уходить на нужды корпорации.

Аккумуляторы хранилища, являющегося одной из крупнейших систем хранения энергии в Соединенных Штатах, получат питание от солнечных батарей. Энергия будет накапливаться при помощи 85 литий-ионных аккумуляторных батарей Tesla Megapack, благодаря которым можно будет избежать перебоев с электричеством из-за изменчивости погоды.





Льготы для малого и среднего бизнеса в Киеве

Власти Киева инициируют пакет льгот и преференций для малого и среднего бизнеса Киева на период строгих карантинных ограничений. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Речь идет об уменьшении размера долевого участия с нынешних 50% до 1 грн в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания; уменьшении до 50% платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте; освобождении владельцев авто на территории Киева от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис".

Кроме того, в проекте решения предусмотрено увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.





Судебный запрет "сатанинских" кроссовок

Федеральный судья США издал временный запретительный судебный приказ, запрещающий MSCHF отгружать заказы на обувь и в дальнейшем использовать бренд Nike.

Мы уже писали, что Nike подал в суд на продавцов MSCHF и репера Lil Nas X, которые выпустили и продавали обувь, содержащую каплю человеческой крови.

Однако широкой публике мало известно, что "Сатанинские" кроссовки были разработаны MSCHF после белых кроссовок Nike Air Max 97, под названием "Иисус", в подошве которых была святая вода. Компания MSCHF отметила в своем пресс-релизе, что компания Nike не возбудила тогда судебных исков в отношении этой линейки продуктов.