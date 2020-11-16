Летающие такси, тестирование 6G и бойкот американского газа: главные экономические события недели

Ушедшая неделя была насыщена событиями в мире экономики. На фоне споров в Украине и мире о преимуществах и вреде от интернета 5G, Китай не останавливается на достигнутом и уже тестирует спутники с новой технологией – 6G.



Фото: RBC Wealth Management

В то же время коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает уверенно шагать по всему миру и наносить вред мировой экономике. В пятницу страны G20 подписали "историческое" соглашение о долге бедных стран. Во Франции рестораны и кафе будут закрыты до дальнейшего уведомления, независимо от развития ситуации со здоровьем в стране минимум до 1 декабря.

Мир стремительно меняется и в США заявили о создании инфраструктуры для летающих такси, которые должны появиться в ближайшие десятилетия. А в Украине проблемы с транспортом хочет решать компания Bolt, которая инвестирует 100 млн евро в бизнес аренды электросамокатов в ЕС и в Украине. Отметим, этот транспорт стал особенно популярным на фоне пандемии, когда общественный транспорт стал работать с ограничениями.

Об этих и других событиях более детально читайте в обзоре портала "Комментарии".

Выходные, 7-8 ноября

Впереди планет всей

7-8 ноября Китай провел успешные испытания первого в мире спутника 6G в тестовом режиме.

Его вывели на орбиту из Центра запуска спутников Тайюань в провинции Шаньси. Новая технология использует высокочастотные терагерцовые волны для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

На спутнике также размещена технология, которая будет использоваться для мониторинга бедствий урожая и предотвращения лесных пожаров.

Понедельник, 9 ноября

Virgin Hyperloop Ричарда Брэнсона

Компания Virgin Hyperloop Ричарда Брэнсона осуществила первую в мире пассажирскую поездку на сверхскоростной системе левитирующих контейнеров на испытательном полигоне в Лас-Вегасе.

Технический директор компании Джош Гигель и директор по работе с пассажирами Сара Лучиан совершили поездку в капсуле со скоростью 172 км/ч.

Предполагается, что так называемые левитирующие капсулы Virgin Hyperloop с пассажирами и грузом будут передвигаться по вакуумным трубам со скоростью 966 км/ч или даже быстрее. По словам разработчиков, поездка из Нью-Йорка в Вашингтон, займет всего 30 минут – это вдвое быстрее, чем полет коммерческого реактивного самолета, и в четыре раза быстрее, чем высокоскоростной поезд.

Ранее компания провела более 400 тестов без пассажиров на объекте в Неваде. Компания работает над сертификацией безопасности к 2025 году и коммерческой деятельностью к 2030 году.

Эрдоган уволил зятя с поста министра финансов

Берат Албайрак, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, написал заявление в Воскресенье, сославшись на состояние здоровья.

Оппозиция давно призывала Эрдогана уволить министра финансов и казначейства, Берата Албайрака, потому что турецкая лира опускается до рекордно низкого уровня. Граждане Турции обнищали, в то время как безработица резко возросла, а стоимость жизни стала невыносимой во время пребывания Албайрака у власти.

Отставка Албайрака состоялась на следующий день после того, как Эрдоган уволил главу центрального банка Турции Мурата Уйсала и заменил его бывшим министром финансов Наджи Агбалом.

Турецкая лира в пятницу достигла рекордно низкого уровня – 8,48 лиры за один американский доллар (10,12 лиры за евро), а годовая инфляция составляет 11,89%.

Сам Албайрак часто обвинял в экономических проблемах Турции иностранные государства.

Вторник, 11 ноября

Корейцы в Броварах

Корейская компания выкупила 58,36% акций украинского производителя автокранов в Броварах.

Южнокорейская корпорация Caris состоит из строительных и логистических компаний, которые производят инновационные материалы и компоненты для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении. Эти дочерние фирмы локализованы во многих странах мира.

Согласно финансовому отчету украинской АО "КФ "Стрела" за 2019 год, в настоящее время предприятие, на котором к началу текущего года работало 10 человек, не ведет производственную деятельность (с 2015 года), а основные доходы получает за счет продажи материалов и частичной аренды помещений.

Ранее завод производил автомобильные краны КС, "Броварчанец" грузоподъемностью от 16 до 25 тонн на шасси МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, узлы и запчасти к ним, а также ремонтировал эти краны.

Новые владельцы "Стрелы" планируют провести собрание акционеров, в частности, планируется рассмотреть вопрос о смене названия АО "Краностроительная фирма "Стрела" на АО "Карис Рейл Стрела" и утвердить его устав в новой редакции.

Война пошлин между ЕС и Америкой

С 10 ноября ЕС вводит новые пошлины на ряд американских товаров. Штрафные меры коснутся сельскохозяйственной и промышленной продукции. Причина в конфликте вокруг субсидий авиастроителей американского Boeing и европейского Airbus.

Спор о госпомощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus длится более 16 лет. В итоге Всемирная торговая организация (ВТО) признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей.

Напомним, что господствующее положение Airbus и Boeing на авиационном рынке стало результатом того, что после многочисленных слияний и поглощений в аэрокосмической промышленности в 1990-х годах на рынке пассажирских авиалайнеров осталось всего два игрока.

Airbus изначально создавался как консорциум европейских авиапроизводителей, в то время как Boeing в 1997 приобрел своего главного конкурента McDonnell Douglas.

Другие производители в результате падения спроса и испытываемых экономических проблем ушли с рынка пассажирских самолетов.

Введенные в 2018 году европейские штрафные пошлины на ряд товаров из США коснулись, в частности, американской еды, джинсов и мотоциклов Harley-Davidson.

В 2019 году ВТО позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

Сейчас, в середине ноября ВТО разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму почти 4 млрд долл. (3,4 млрд евро) в год. В решении организации отмечалось, что эта мера адекватна "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием Вашингтона авиаконцерна Boeing.

Бойкот американского газа

Немецкая энергетическая компания Uniper замораживает планы сооружения в ФРГ приемного терминала для сжиженного природного газа из Америки.

Uniper объяснила необходимость "пересмотра проекта" тем, что в ходе приема обязывающих заявок на бронирование его мощностей спрос оказался намного ниже ожидавшегося.

На самом деле причину видят в том, что действующий президент США Дональд Трамп проигрывает выборы, а терминалы для СПГ были уступкой его экономической политике. Тема сооружения в ФРГ СПГ-терминалов в последние полтора года усиленно продвигалась из политических соображений, – в контексте нараставшего американского давления на "Северный поток – 2".

Оливер Гизе – руководитель проекта Uniper в Вильгельмсхафене объясняет такое решение прагматично: "Наверняка свою роль сыграла экономическая неуверенность из-за нынешней ситуации. Многие предприятия не хотят в настоящее время связывать себя долгосрочными договоренностями вообще".

Среда 12 ноября

Новая воздушная мобильность

Немецкая авиационная компания Lilium официально объявила в среду о планах строительства первого узла для летающих автомобилей. Совместно с администрацией американского города Орландо, они совместно инвестируют в "Вертипорт" для летающих автомобилей, с 800 тыс. долл. налоговых льгот со стороны города.

Транспортный узел площадью 56 тыс. квадратных футов должен быть завершен в 2025 году и позволит пассажирам обходить печально известные перегруженные шоссе Флориды, утверждают город и разработчики хаба.

По данным мюнхенской авиационной компании Lilium, которая работает с орландской фирмой Tavistock Development Company над этим проектом, создаваемый самолет будет способен взлетать вертикально с наземного узла и достигать максимальной скорости 186 миль в час.

Летающие такси Lilium будут новой альтернативой более дорогостоящим Uber и Lyft.

Участок, выбранный для транспортного узла, находится на озере Нона, запланированном районе площадью 17 квадратных миль в черте города, рядом с международным аэропортом Орландо.

Джим Грей, комиссар городского совета, чей район включает в себя место планируемого хаба, заявил в понедельник, что налоговые льготы оправданы, и что проект создаст около 140 рабочих мест, которые в среднем будут платить около 65 тыс. долл. в год, что на 25 % выше, чем средняя зарплата в округе Ориндж, который включает город.

Еще в январском отчете о появлении летающих автомобилей аналитики Morgan Stanley заявили, что "автономные городские самолеты больше не могут быть предметом комиксов. Летающие автомобили станут обычным явлением к 2040 году, а к тому времени мировой рынок, по прогнозам, составит от 1,4 до 2,9 трлн долл".

Бунт рестораторов во Франции

Премьер-министр Жан Кастекс объявил в среду, что рестораны и кафе будут закрыты до дальнейшего уведомления, независимо от развития ситуации со здоровьем в стране до 1 декабря.

Надо уточнить, что французское правительство хочет именно полностью закрыть общепит даже без права работы "на вынос".

Профессионалы отрасли готовят свой ответ. Главный профсоюз предприятий индустрии – Umih (L'Union des métiers des industries de l'hôtellerie ) объявил что они оспорят в суде такое решение властей и добьются компенсации.

Также сильно пострадали поставщики товаров для баров и ресторанов. Помимо потери затрат с учетом финансовой стоимости их товаров, есть еще сроки их хранения, которые сильно беспокоят собственников бизнеса поставок.

Чтобы избежать массовых заявлений о банкротстве, Конфедерация малых и средних предприятий Франции (CPME) обсудит в ближайшие дни вопрос о реструктуризации долга среднесрочных и долгосрочных организаций, а также о финансировании сделка.

Некоторые предприниматели хотят, в частности, добиться продления освобождений от сборов и частичной безработицы на 2021 год, а также отсрочки погашения ссуд, гарантированных государством (PGE).

Конфедерация Umih, в содружестве с другими организациями французского общепита надеется закончить давление на правительство до 20 ноября.

Однозначно – мы не сдадимся, заявляют они.

Четверг, 12 ноября

Вирус как стимул нового бизнеса

Компания Bolt инвестирует 100 млн евро в бизнес аренды электросамокатов в ЕС и в Украине.

Это будет более 100 городов Европы и уже в следующем сезоне запустят сервис в Киеве и еще в нескольких городах Украины.

Bolt нацелена стать крупнейшим оператором по прокату легкого электротранспорта в Европе.

Услуга проката самокатов Bolt стала набирать обороты по всему миру из-за периодических локдаунов с остановкой общественного транспорта из-за коронавируса.

Сегодня эта услуга стала доступной в 45 городах 15 стран мира, в том числе в Украине, Швеции, Франции и Португалии.

Генеральный директор и сооснователь Bolt Маркус Виллиг заявил, что в следующем сезоне компания предоставит более доступные электросамокаты и электровелосипеды еще большему количеству стран Европы, включая Германию и Великобританию.

По собственным данным Bolt, ее услугами пользуется более 30 млн. человек в 35 странах Европы и Африки.

В Украине ее услуги доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице, Полтаве и Львове.

Женевские премии в период карантина

Женевская семейная компания FONA International объявила в четверг, что выплатит каждому сотруднику 2500 долл. за каждый год работы.

Для многих давних сотрудников это означает бонус в размере более 50 тыс. долларов.

FONA производит вкусовые ароматизаторы для пищевой промышленности. Этот год они завершают с профицитом в 7,1 млн долл. И выплатят премии всем 220 сотрудникам.

Собственники Джо и Мэри Славек встретились индивидуально и с небольшими группами сотрудников, вручая чеки и сообщая эту уникальную новость, в то время когда весь экономический мир терпит убытки и сокращает своих сотрудников.

Пятница, 13 ноября

Дети Галактики

Украина присоединилась к остальным 8-ми странам, которые вошли в программу NASA "Артемида" по исследованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Договоренности по программе "Артемида" восемь государств подписали 13 октября 2020 в рамках 71-го Международного астронавтического конгресса.

Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров НАСА во время реализации программы "Артемида".

В программе, кроме США и Украины, также участвуют Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенное Королевство.

Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА "Артемида".

"Ощадбанк" делает скидки

"Ощадбан"к обявил, что снижает ставки по основным кредитным программам для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) на 2% в зависимости от срока кредитной операции и финансового состояния заемщика.

До конца 2020 года бизнес-клиенты "Ощадбанка" имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудования за счет кредитных средств со ставкой от 12,25% годовых в гривне.

"Мы одними из первых на рынке начали финансировать малый и средний бизнес по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и входим в ТОП-3 главных инвесторов среди украинских банков. В этом году предприниматели уже получили около 800 доступных кредитов на сумму почти 1,1 млрд грн", —отметил заместитель председателя правления "Ощадбанка" Андрея Стецевича.

Коррупция в американском банке Wells Fargo

Бывшему боссу Wells Fargo Джону Стампфу предъявлено обвинение в введении в заблуждение инвесторов и создании фальшивых банковских счетов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что руководители других банков подтвердили и раскрыли показатели продаж, которые, как они должны были знать, были ложными.

Бывший глава компании Джон Стампф согласился заплатить 2,5 млн долл. (1,9 млн фунтов стерлингов) для урегулирования обвинений.

Еще один сотрудник – Кэрри Толстедт, бывший руководитель банковского сектора Wells Fargo – борется с исками о мошенничестве в суде.

Г-же Толстедт грозит штраф в размере 25 млн долл. по аналогичному делу, которое она также ведет в суде.

Этот скандал привел к уходу двух лидеров Wells Fargo, в том числе г-на Штумпфа, который согласился заплатить 17,5 млн долл. для урегулирования обвинений.

Это событие стало редким примером личного наказания руководителей банка.

Из Оборонпрома в новое министерство

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности инициирует передачу в свою сферу управления шести высокотехнологических госпредприятий, находящихся под контролем концерна "Укроборонпром".

В числе этих предприятий "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" и "Харьковское агрегатное конструкторское бюро".

В октябре 2020 года вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский презентовал реорганизацию "Укроборонпрома" в девяти отраслевых холдинговых компаний. При этом отметил, что управлять ими будут две государственные холдинговые компании, в частности, ГХК "Аэрокосмические системы Украины".

Запрет американских военных инвестиций в Китай

Президент США Дональд Трамп издал указ, запрещающий американские инвестиции в китайские фирмы, которые, по мнению правительства, имеют связи с китайскими военными.

В приказе Трамп обвинил Китай в том, что он "все активнее использует" американских инвесторов "для финансирования развития и модернизации своих вооруженных сил".

Запрет вступит в силу в январе 2021года. У американских инвесторов есть год на соблюдение правил.

Ранее в этом году президент США Дональд Трамп приказал пенсионному фонду для государственных служащих отказаться от плана инвестирования в китайские компании. США также заявили, что рассматривают возможность исключения китайских компаний из списков фондовых бирж США, если они не соблюдают правила аудита США.

Позиция Трампа по Китаю – одна из тех редких областей, в которых он иногда получал поддержку и демократов, и республиканцев.

Несколько политиков в Конгрессе также предложили законы, запрещающие инвестиции США в фирмы, которые Белый дом называет угрозами.

G20 поделит долги бедных стран

В пятницу, на G20 было подписано "историческое" соглашение о долге бедных стран.

Реструктуризация будет проводиться в соответствии с общей схемой для всех государственных и частных кредиторов, включая Китай, поскольку пандемия COVID-19 сильно ударила по бедным странам планеты.

За неделю до саммита под председательством Саудовской Аравии министры финансов согласовали в пятницу новые общие положения.

"Впервые все основные двусторонние кредиторы, независимо от того, являются ли они членами Парижского клуба или нет, будут координировать задолженность более бедных стран", – сказал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

В итоге соглашение приняли 29 стран-кредиторов: 22 государства-члена Парижского клуба, пять стран G20 (Китай, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция) плюс Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Надеются на лояльную финансовую политику Пекина, который стал ведущим двусторонним донором уязвимых государств.

Илон Маск хочет разорить фирмы по тестам на COVID-19

В пятницу Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 – так называемые быстрые тесты на антигены – и получил два отрицательных и два положительных результата. Он также написал в Твиттере, что сдал два ПЦР-теста в разных лабораториях и ждет результатов.

Известно, что Маск с иронией и недоверием относится к реальности угрозы к COVID-19. Теперь он получил повод написать в Твиттере, что происходит что-то "крайне фальшивое".

Выходные, 14-15 ноября

Новый этап свободной торговли

В эти выходные во время виртуальной сессии была закрыта гигантская мегасделка о свободной торговле.

Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, это экономические территории, на которые приходится почти треть мирового валового внутреннего продукта.

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), в которое входят 10 членов Asean, включая Таиланд и страны, простирающиеся от Японии до Австралии и Новой Зеландии, направлено на снижение тарифов, укрепление цепочек поставок с использованием общих правил производства и кодификацию новых правил электронной торговли.

Это станет выходом из пандемического кризиса в регионе.

Однако Индия не захотела подвергать своих фермеров и фабрики иностранной конкуренции. Среди прочего, индийские фермеры обеспокоены конкуренцией со стороны производителей молока и сыра Новой Зеландии и Австралии. Автопроизводители опасаются импорта со всего региона. Но в целом больше всего опасаются наводнения промышленных товаров из Китая.

Принятие этого соглашения также может поставить в невыгодное положение некоторые американские компании и другие транснациональные корпорации за пределами зоны, особенно после того, как президент Дональд Трамп отказался от переговоров по отдельной азиатско-тихоокеанской торговой сделке, ранее известной как Транстихоокеанское партнерство (ТТП).

Потребуется время, чтобы полностью оценить точные детали соглашения, включая тарифные планы и правила для всех 15 участвующих стран – тарифный план только для Японии составляет 1334 страницы.

Отметим, портал "Комментарии" составил финансовый гороскоп на грядущую неделю. Астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы финансовая удача была на вашей стороне.

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