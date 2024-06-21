Льготные тарифы для "Олсидз" от ОПЗ: многолетний контракт на сомнительных условиях

Любые ограничения создают основание для манипуляций. При любых ограничениях возникают непрозрачные схемы заработка, которые могут стать поводом к общественному скандалу. Один из таких случаев – это ситуация, сложившаяся между ООО "Олсидз Блэк Си" (Allseeds black sea) и Одесским припортовым заводом.



Льготные тарифы для "Олсидз" от Одесского припортового завода

Из-за потери портов Николаева и Мариуполя Одесский припортовый завод является основным перевочным пунктом экспорта украинского растительного масла, хотя в администрации ОПЗ заявляют, что в военное время завод зарабатывает только перевалкой зерна. В любом случае, дополнительные заказы для государственного предприятия – вообще большой бонус во время войны. Тем более, что ситуация с безопасностью мореходства ежедневно может кардинально измениться , а морской экспорт — ключевой источник поступлений валютной выручки в страну. Но, как всегда, есть "но".



Речь идет о ценообразовании и формировании дифференцированных тарифов на услуги государственного предприятия для отдельных клиентов. Так, например, для ООО Олсидз Блэк Си установлены чрезвычайно лояльные тарифы на перевалку продукции — 49 центов за тонну. В то время как из грузовладельцев "Олсидз" берет не менее 15 долларов за тонну. При этом непосредственно государственное предприятие получает меньше доллара для финансирования операционной деятельности сейчас, в самый кризисный период работы.





Вряд ли компания Allseeds black sea смогла бы договориться о таких существенных льготах без лояльного отношения со стороны распорядителя государственного имущества Администрации морских портов Украины, а, возможно, и Фонда госимущества Украины, де-юре, руководящего деятельностью ОПЗ.

Кроме того, как стало известно нашему изданию, ведутся переговоры о заключении долгосрочного контракта между ОПЗ и "Олсидз" по озвученным льготным тарифам. Неизвестно, сколько продлится война и экономический кризис, но руководство государственной компании почему-то готово закрепить цену на многие годы вперед.

Что известно о компании "Олсидз Блэк Си"

Allseeds black sea была основана еще в 90-х прошлого века и менее чем на 20 лет превратилась в крупнейшего трейдера растительного масла в Украине. Казалось бы, при таком статусе компания должна заботиться о своей репутации. В 2019 году компания фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов.

В 2020 году "Олсидз" попала в неприятную историю с попыткой вывоза подсолнечного масла, которое ему не принадлежало, с терминалом UPSS в Николаевской области. Этому предшествовали три обыска на терминале, во время которых правоохранители обнаружили более трех тысяч тонн подсолнечного масла. в UPSS открыто заявили, что это неприкрытая попытка рейдерства с участием стражей порядка, а ее причина банально заключается в том, что "Олсидз" не хватает собственной продукции для перевалки.

В том же 2020 году Олсидз Блэк Си фигурировала в списке украинских компаний, которые осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом могли избегать в Украине уплаты налога на прибыль. В целом, в этом году от таких операций бюджет Украины недополучил 1,2 миллиарда долларов, а компании, которые занимались такой деятельностью, получили возмещение НДС от Украины.

Новый скандал с участием ООО "Олсидз Блэк Си"

В 2024 году в СМИ появилась информация, что крупнейший трейдер растительного масла пытается направлять свой транспорт к причалу №1 по дороге, которая находится в санитарно-защитной зоне и используется Одесским припортовым заводом для эвакуации работников. Согласно законодательным нормам по имуществу в государственной собственности, его могут использовать исключительно государственные предприятия. Как отмечает руководство ОПЗ, "Олсидз Блэк Си" не предоставила необходимый пакет документов, а выданное компании специальное разрешение не имеет законной силы, хотя по сообщениям генерального директора компании Евгения Охрименко Олсидз Блэк Си ранее отгружала продукцию с причала №1 и вопросов "законности документов" в администрации ОПЗ не возникало.

Для ОПЗ уже много лет длится черная полоса, его мощности не обновляются, а инвестиционная привлекательность нивелируется ради получения "серых" доходов. Тем не менее завод остается стратегическим предприятием в государственной собственности и его эффективная, бесперебойная и безопасная работа должна быть задачей органов экономической защиты.