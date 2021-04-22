Миллиарды от МВФ: нужны ли они нам в сентябре

BTC/USD
51991.80
ETH/USD
2433.65
LTC/USD
255.60
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Гурген Григорян
Министерство финансов Украины рассчитывает, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу предоставления нового транша Украине завершатся в июле, а деньги будут выделены в сентябре 2021-го. Об этом на днях заявил глава ведомства Сергей Марченко, добавив, что страна не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.
Насколько деньги МВФ нужны Украине
"Комментарии" вместе с экономистами разбирались, сможем ли мы обойтись без денег кредитора и насколько своевременным будет транш в сентябре.
Неизвестно кто первым высказал эту мысль, но за последние годы ее многократно повторили самые разные эксперты. Сегодня даже школьник знает о том, что кредит МВФ важен не сам по себе, а как некий сигнал для инвесторов о том, что со страной можно "работать". А экономическая целесообразность кредита – дело десятое.
Между тем аналитик Алексей Кущ уверяет: никакой корреляции между сотрудничеством с МВФ и ростом прямых иностранных инвестиций нет, скорее, наоборот. И нет никакой связи между фактом сотрудничества с фондом и притоком вложений в наши внутренние долги.
По словам Алексея Куща, на тренде укрепления гривны нет смысла брать новые кредиты, ведь резервы и так растут. Кредиты МВФ нужны на фазе девальвации национальной валюты, когда резервы тают и валюта нужна для интервенций по ее продаже на межбанке.
В Украине с ее бивалютной экономикой срабатывает ловушка "ревальвации долга", продолжает Кущ. Когда гривна укрепляется, выгодно отдавать долги, а не брать. Но если брать в долг на стадии ревальвации и тратить эти деньги в экономике, то, обменивая валюту на гривны, мы получаем с каждым разом все меньший и меньший гривневый эквивалент. И это не говоря о том, что продавая 1 млрд долларов кредитных денег на кривой укрепления гривны, мы тем самым подхлестываем процесс ревальвации, попутно убивая собственную промышленность.
Однако в сентябре полтора-два миллиарда долларов от МВФ действительно выглядят не лишними. Дело в том, что в сентябре наступает время выплаты внешнего долга, и покрыть его можно либо за счет ЗВР (которые, соответственно, будут уменьшаться), либо за счет транша. Кроме того, этот транш можно будет потратить на покрытие дефицита бюджета. К сентябрю у нас обычно случается бюджетная дыра, и наверняка этот год не станет исключением, учитывая затянувшийся коронакризис.
По словам Орыщака, в этому году по госдолгу Украине необходимо выплатить 585,13 млрд гривен в эквиваленте. Пик платежей приходится на сентябрь: 20,37 млрд гривен по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд гривен – по внешнему. При этом еще в июне необходимо выплатить 59,7 млрд грн по внутреннему долгу и 17,11 млрд грн – по внешнему.
Президент Украинского аналитического центр Александр Охрименко считает, что кредит МВФ нам не нужен ни сейчас, ни в сентябре. Суммы не настолько велики, чтобы мы с ними не справились самостоятельно, уверен экономист.
Противником сотрудничества с МВФ является и экономист Владислав Банков.
Алексей Кущ соглашается: по большому счету мы, действительно, можем справиться самостоятельно – при правильной организации бюджетного планирования деньги МВФ не являются для нас критичными.
В любом случае деньги МВФ не пойдут на развитие экономики или на социалку: среди представителей нашей власти филантропов нет, да и МВФ не разрешит. Но в то ж время, чем меньше у нас будет кредитов, тем меньше "закопают" в те же дороги.
Причем более половины этих денег ушло на покупку импортной техники из Турции и Китая, битума из Беларуси и РФ, мы умудрились импортировать даже щебень! А если бы нам не дали тот транш, власти бы на такой шаг не пошли и не "закопали" бы несколько миллиардов долларов.
Словом, как бы это ни парадоксально прозвучало, простому обывателю кредит МВФ не выгоден, резюмировал Алексей Кущ. Если говорить о выгодах для страны, то здесь надо учитывать конкретные обстоятельства. А вот кто выступает за кредиты всегда и при любых условиях, так это финансовые спекулянты: для них самое главное – получить свои деньги по украинским долгам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости