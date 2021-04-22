Миллиарды от МВФ: нужны ли они нам в сентябре

Министерство финансов Украины рассчитывает, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу предоставления нового транша Украине завершатся в июле, а деньги будут выделены в сентябре 2021-го. Об этом на днях заявил глава ведомства Сергей Марченко, добавив, что страна не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.



Насколько деньги МВФ нужны Украине

"После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците", – отметил Марченко.

"Комментарии" вместе с экономистами разбирались, сможем ли мы обойтись без денег кредитора и насколько своевременным будет транш в сентябре.

Экономическая целесообразность или сигнал для инвесторов

Неизвестно кто первым высказал эту мысль, но за последние годы ее многократно повторили самые разные эксперты. Сегодня даже школьник знает о том, что кредит МВФ важен не сам по себе, а как некий сигнал для инвесторов о том, что со страной можно "работать". А экономическая целесообразность кредита – дело десятое.

Между тем аналитик Алексей Кущ уверяет: никакой корреляции между сотрудничеством с МВФ и ростом прямых иностранных инвестиций нет, скорее, наоборот. И нет никакой связи между фактом сотрудничества с фондом и притоком вложений в наши внутренние долги.

"В прошлом году нерезиденты ушли, но обещали вернуться на рынок ОВГЗ, сократив свои вложения со 125 млрд грн до 75 млрд, – приводит цифры эксперт. – И в этом году они снова здесь – нарастили свой портфель до уровня более 100 млрд грн, то есть 1 млрд долларов в эквиваленте. А приманила их доходность ОВГЗ в 11%".

По словам Алексея Куща, на тренде укрепления гривны нет смысла брать новые кредиты, ведь резервы и так растут. Кредиты МВФ нужны на фазе девальвации национальной валюты, когда резервы тают и валюта нужна для интервенций по ее продаже на межбанке.

"Брать кредит при укреплении национальной валюты означает просто положить его в резервы мертвым грузом и платить проценты, – считает Алексей Кущ. – И это при том, что у нас и без того запредельные затраты на обслуживания долгов – более 150 млрд грн только одних процентов. Если же взять кредит МВФ для покрытия дефицита бюджета, попадаем в ловушку "дефляции долга", описанную американским экономистом Ирвингом Фишером. Речь идет о том, что погашение каждой следующей единицы долга требует от экономики все больших усилий".

Лишним не будет

В Украине с ее бивалютной экономикой срабатывает ловушка "ревальвации долга", продолжает Кущ. Когда гривна укрепляется, выгодно отдавать долги, а не брать. Но если брать в долг на стадии ревальвации и тратить эти деньги в экономике, то, обменивая валюту на гривны, мы получаем с каждым разом все меньший и меньший гривневый эквивалент. И это не говоря о том, что продавая 1 млрд долларов кредитных денег на кривой укрепления гривны, мы тем самым подхлестываем процесс ревальвации, попутно убивая собственную промышленность.

Однако в сентябре полтора-два миллиарда долларов от МВФ действительно выглядят не лишними. Дело в том, что в сентябре наступает время выплаты внешнего долга, и покрыть его можно либо за счет ЗВР (которые, соответственно, будут уменьшаться), либо за счет транша. Кроме того, этот транш можно будет потратить на покрытие дефицита бюджета. К сентябрю у нас обычно случается бюджетная дыра, и наверняка этот год не станет исключением, учитывая затянувшийся коронакризис.

"Острой финансовой необходимости в кредите непосредственно на сентябрь нет, но с ним будет легче, – считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. – Уровень золотовалютных резервов на текущий момент составляет 27 034,79 млн долларов, что является достаточным объемом резервов для выплат по ранее взятым долговым обязательствам до конца текущего года без кредитов. Тратить ЗВР на валютную стабильность НБУ пока не будет, так как, повысив учетную ставку до 7,5%, получил запас стабильности рынка".

По словам Орыщака, в этому году по госдолгу Украине необходимо выплатить 585,13 млрд гривен в эквиваленте. Пик платежей приходится на сентябрь: 20,37 млрд гривен по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд гривен – по внешнему. При этом еще в июне необходимо выплатить 59,7 млрд грн по внутреннему долгу и 17,11 млрд грн – по внешнему.

"То есть, даже если состоится сбой договоренностей с МВФ, Украина справится, – резюмировал Орыщак. – Но далее, уже на 2022 год, необходимо будет выплатить еще 136,2 млрд гривен по внутреннему долгу и 129,65 млрд – по внешнему госдолгу в эквиваленте. Оценку экономического положения страны нужно будет делать детально ближе к сентябрю, поскольку ситуация будет во многом зависеть от внешних факторов".

Транш МВФ: могли бы справиться и сами

Президент Украинского аналитического центр Александр Охрименко считает, что кредит МВФ нам не нужен ни сейчас, ни в сентябре. Суммы не настолько велики, чтобы мы с ними не справились самостоятельно, уверен экономист.

Противником сотрудничества с МВФ является и экономист Владислав Банков.

"Думаю если убрать коррупционную составляющую в расходах госбюджета, можно не только отказаться от заимствований, но и перейти к следующему необходимому этапу – снижению налогов, – отметил Банков в беседе с "Комментариями". – А Минфин мне напоминает старый одесский анекдот о публичном доме, который подводит к выводу: когда падает выручка, надо не кровати двигать, а персонал менять".

Алексей Кущ соглашается: по большому счету мы, действительно, можем справиться самостоятельно – при правильной организации бюджетного планирования деньги МВФ не являются для нас критичными.

"Говоря откровенно, ситуация, когда кредитор разрешает направить деньги на покрытие бюджета, является для нас крайне негативным стимулом, – отмечает эксперт. – Дело в том, что у нашей власти, как и у власти в любой другой коррупционной стране, начинается непреодолимая тяга к неэффективным капитальным инвестициям. Если в том же Китае строят системы, которые повышают уровень мобильной связи, усиливают энергетику, модернизируют критическую инфраструктуру городов, то в Украине это приводит к бесцельной и неэффективной трате денег".

В любом случае деньги МВФ не пойдут на развитие экономики или на социалку: среди представителей нашей власти филантропов нет, да и МВФ не разрешит. Но в то ж время, чем меньше у нас будет кредитов, тем меньше "закопают" в те же дороги.

"Прошлогодние 2 млрд долларов стали для нас негативным стимулом, – приводит пример Кущ. – К 2 млрд долларов МВФ добавили еще два миллиарда своих и спустили их на "большое строительство".

Причем более половины этих денег ушло на покупку импортной техники из Турции и Китая, битума из Беларуси и РФ, мы умудрились импортировать даже щебень! А если бы нам не дали тот транш, власти бы на такой шаг не пошли и не "закопали" бы несколько миллиардов долларов.

Словом, как бы это ни парадоксально прозвучало, простому обывателю кредит МВФ не выгоден, резюмировал Алексей Кущ. Если говорить о выгодах для страны, то здесь надо учитывать конкретные обстоятельства. А вот кто выступает за кредиты всегда и при любых условиях, так это финансовые спекулянты: для них самое главное – получить свои деньги по украинским долгам.

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