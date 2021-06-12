Мир - хижинам, война - дворцам

Ведущие правительственные финансисты Европы и Америки серьезно нацелились на изъятие денег больших корпораций. Ведь их осознанное решение продолжать эксплуатировать печатные станки вызывает растущую инфляцию во всем мире, о чем официально заявляет Deutsche Bank. Обеспечение продовольственной безопасности, который отмечали на этой неделе становится приоритетом разумных властей. И это не только продукты. Это ещё и деньги, за которые люди смогли бы эти продукты купить. В противном случае придется бороться не только с глобальным потеплением, но и с проблемой утилизацией не проданного испорченного товара и с нищетой беднейших слоев социальных государств.

И только средний бизнес, который надеется только на себя, ищет и находит новые адаптивные формы роста. Какие? Читайте в итогах прошедшей недели.

Джо Байден и Эммануэль Макрон идут на саммите G7 в Карбис-Бэй (Фото из интернета)





Суббота, Воскресенье

(5-6 июня)





Квартира за 1 миллион благодаря вакцинации

Поскольку спрос на вакцины против Covid в Гонконге упал, частные компании предлагают жителям стимулы для вакцинации, которые включают раздачи и призы, такие как квартира на миллион долларов, купоны на покупки и вечеринка в частном самолете.

Новые стимулы объявляются ежедневно. На прошлой неделе некоторые компании предложили сотрудникам денежные премии, акции компании и дополнительный отпуск.

Кроме того, тематический парк Диснейленд в Гонконге раздает сумки с подарками на 30 долларов и ваучеры для посетителей, которые получили хотя бы одну из двух прививок от Covid-19.

G7 договорились по корпоративному налогу

Министры финансов G7 достигли соглашения "по принципу минимальной глобальной ставки в 15% для налогообложения крупных компаний, применяемые по каждой стране". Британское казначейство сразу заявило, что "ужесточение уклонения от уплаты налогов", заставит транснациональные корпорации и Big Tech платить "свою справедливую долю" в казну каждой страны.

По данным Минфина, "крупные мировые компании с рентабельностью не менее 10% будут видеть, что 20% всей прибыли выше этого порога перераспределяются и облагаются налогом в странах, где они осуществляют продажи".

Это "беспрецедентное обязательство, которое положит конец гонке в корпоративном налогообложении, обеспечивая справедливость для работников в Соединенных Штатах и во всем мире". Об этом говорится в записке министра финансов США Джанет Йеллен.

Подводная линия электропередач

Подводная линия электропередачи прокладывается в Италии компанией Terna и соединит Сардинию, Сицилию, Кампанию, а Корсику и итальянский полуостров.

Не менее стратегической для национальной электроэнергетической системы будет подводная линия электропередачи, которая соединит Абруццо и Марке в Адриатике. Ее прокладывает та же компания.

Terna готова вложить более одного миллиарда евро инвестиций, гарантируя участие около 120 прямых и косвенных компаний. В течение первых трех месяцев 2021 года группа под руководством Стефано Доннарумма инвестировала 241,5 миллиона евро, что на 11 процентов больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это подтверждает готовность Terna инвестировать в устойчивое будущее Италии, чтобы гарантировать интеграцию страны в непрограммируемые возобновляемые источники и повышение безопасности и устойчивости национальной электроэнергетической системы.

Tesla и общепит

Производитель электромобилей Tesla подал заявку в Управление по патентам и товарным знакам США на новый товарный знак в секторе ресторанных услуг. Возможно, компания, готовится реализовать идею, которую генеральный директор Илон Маск и другие руководители обсуждают как минимум с 2017 года: открытие ресторанов и магазинов на станциях зарядки электромобилей.

Tesla имеет свыше 25 тысяч электронных зарядных станций, где за 15 минут можно зарядить электромобиль на более чем 300 км. На них Tesla пока что запустила только залы ожидания, в которых расположены автоматы с едой.

И вот теперь, Tesla подала заявку на новый товарный знак для своего бренда в сфере ресторанных услуг. Речь идет о трех новых товарных знаках, которые будут охватывать такие категории как ресторанные услуги, услуги ресторанов самообслуживания и навынос. Заявку планируют рассмотреть до 27 августа 2021 года.

Турция нашла новые залежи газа в Черном море

В прошлом году турки обнаружили 405 млрд кубометров газа на буровом месторождении “Туна-1”. Это оказалось крупнейшим открытием газового месторождения в Черном море. Добычу из него планируется начать уже в 2023 году. Возможный объем газа пока что неизвестен, поскольку независимая экспертиза еще не проводилась.

Источники, связанные с топливной компанией “Tpao”, говорят, что компания планирует разрабатывать газ самостоятельно, без стороннего финансирования.

Министерство энергетики Турции отказалось комментировать этот вопрос, но в интервью, вышедшем на этой неделе, президент Эрдоган намекнул на эту тему. По его словам, запасы газа решат экономические проблемы, с которыми Турция столкнулась в последнее время.

Moody’s предупредило

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило о том, что риски отключения России от платежных систем из-за американских санкций существуют.

Так, согласно аналитическим материалам агентства, ограничения доступа к технологическим новшествам со стороны Запада препятствуют усилиям по модернизации и диверсификации экономики России.

Уточняется, что хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа Москвы к международным платежным системам усиливает неопределенность.

Румыны "сквозь Карпаты"

Премьер-министр Флорин Кыцу заявил что за восемь лет будет построена автомагистраль, которая пройдет буквально сквозь Карпаты.

“Мы пересечем Карпаты по шоссе Сибиу-Питешти, которое будет проложено. Также мы построим больницы. К 2024 году у нас их будет несколько”, — сказал Флорин Кыцу в пятницу в совете округа Марамуреш в Бая-Маре.

Пчелы против меда

Жители Венеции вышли на акцию протеста против возвращения круизных судов в город после того, как круизный лайнер впервые за последние месяцы причалил в городе.

Как передает Укринформ, об этом информирует BBC.

Когда после пандемии первый лайнер покидал город, некоторые жители Венеции выстроились на улицах в знак протеста. Другие жители приветствовали возвращение туристического сезона, радуясь возвращению рабочих мест.

В марте в связи с обеспокоенностью жителей из-за загрязнения воды и подводной эрозии основы города Венеция объявила запрет на вхождение в город больших судов. Он вступит в силу только после построения новых терминалов, которые позволят прокладывать новые круизные маршруты вокруг центра города.

Это противоречивый протест, так как жители Венеции — как частные предприниматели, так и госслужащие — существуют за счет туризма. Ведь бюджет города формируется из его же непосредственных доходов.

Австралия предлагает деньги за "работу в раю"

В региональном Квинсленде проблема персонала стала настолько острой, что премьер-министр Анна Палащук предложила 1750 австралийских долларов (1400 долларов США) каждому, кто переедет туда и начнет работу в туристическом секторе.

По прогнозам аналитиков, в связи с тем, что границы останутся закрытыми еще на год и возродится внутренний туризм, проблема может усугубиться.

В Западной Австралии несколько горнодобывающих компаний предупредили, что производство придется сократить, а прибыль упадет, потому что должности не заполняются.

В четверг группа авиакомпаний Virgin Australia объявила о новом приеме на работу для заполнения сотен новых рабочих мест и о запуске еще 700 рейсов каждую неделю.



Понедельник, 7 июня



День продовольственной безопасности онлайн

7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с секретариатом Codex Alimentarius организовали мероприятие, которое прошло в виртуальном формате из Рима.

В 2021 году этот день посвящен тем, кто в разгар кризиса здравоохранения, вызванного пандемией Covid-19, поддерживает бесперебойные цепочки поставок и делает жизнеспособным доступность безопасных продуктов питания, способствуя потреблению безопасных и здоровых диет.

Ежегодно 600 миллионов человек, особенно малоимущих и молодых, заболевают 200 различными видами болезней пищевого происхождения, при этом остаётся около 420 тысяч смертей.





Сальвадор сделает криптовалюту официальной оплатой

Сальвадор может стать первой страной, официально принявшей известную криптовалюту. Президент Наиб Букеле сказал, что предложит законопроект, который сделает биткоин законным платежным средством наряду с долларом США. Правительство объединится с компанией Strike, занимающейся цифровыми кошельками, чтобы построить финансовую основу вокруг формата цифровых денег.

Основатель Strike Джек Маллерс заявил, что биткоин поможет таким странам как Сальвадор защитить себя от "потенциальных шоков" инфляции для традиционных валют.

Законопроект, вероятно, будет принят, когда партия Букеле будет контролировать Законодательное собрание Сальвадора.

Этот ход может быть не таким шокирующим, как кажется. CNBC отмечает, что денежные переводы мигрантов составляют около 20 процентов валового внутреннего продукта Сальвадора и часто включают высокие комиссионные за транзакции, а также длительные задержки.

Берлин — за украинскую трубу

В ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что Киев должен продемонстрировать "добрую волю", чтобы транзит газа через Украину продолжался, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что центральное значение для Берлина "имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны-транзитера газа" и после запуска "Северного потока — 2".

"Подписав договор о транзите газа, который был заключен при посредничестве ЕС и правительства Германии, Россия и Украина взяли курс на это и послали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу. И мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться", — подчеркнул Зайберт.

Байден готов простить студенческий долг

Демократы постоянно оказывали давление на Белый дом, чтобы тот в одностороннем порядке простил федеральные студенческие ссуды на сумму 50 000 долларов на каждого заемщика в соответствии с Законом о высшем образовании, Байден согласился только на 10 000 долларов.

Но давление на президента продолжается.

"Студенческая задолженность — это терминологическое противоречие. Студентам не нужно накапливать долги, чтобы получить образование. Образование должно быть общественным благом. Кризис студенческой задолженности сильнее всего ударил по цветным сообществам, женщинам и семьям с низкими доходами — как в округе, так и по всей территории Соединенных Штатов", — заявила член совета округа Колумбия Джейниз Льюис Джордж.

Помощь микробизнесу Индии

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил программу на 500 миллионов долларов США для поддержки общенациональной инициативы Индии по оживлению сектора ММСП, который сильно пострадал от кризиса COVID-19.

ММСП – это программа повышения и повышения эффективности микро, малых и средних предприятий (RAMP).

Согласно заявлению, опубликованному в прошлую пятницу, программа нацелена на повышение эффективности 555000 ММСП и, как ожидается, привлечет финансирование в размере 15,5 млрд долларов США в рамках государственной программы повышения конкурентоспособности ММСП на 3,4 млрд долларов США (Программа устойчивости и восстановления после COVID (MCRRP).

Программа повышения и повышения эффективности микро, малых и средних предприятий (RAMP) на 500 миллионов долларов США является вторым мероприятием Всемирного банка в этом секторе. Первый из них — Программа реагирования на чрезвычайные ситуации для ММСП на 750 миллионов долларов США, одобренная в июле 2020 года для решения немедленных потребностей в ликвидности и кредитах миллионов жизнеспособных ММСП, серьезно пострадавших от продолжающейся пандемии COVID-19.

Сектор ММСП является основой экономики страны. На его долю приходится 30 процентов ВВП Индии и 40 процентов экспорта. Из примерно 58 миллионов ММСП в Индии более 40 процентов не имеют доступа к официальным источникам финансирования.









Вторник, 8 июня

Шествие штрафов Google продолжается

Корпорация Google достигла соглашения с антимонопольным управлением Франции о выплате штрафа в 220 миллионов евро за злоупотребление своей позицией монополиста на рынке рекламных услуг.

Проведенное расследование показало, что Google использует свои алгоритмы размещения рекламы в ущерб конкурентам и зависимым от этих алгоритмов клиентам.

Кроме того, Google согласился внести изменения в работу алгоритмов и упростит пользование ими для издательств, СМИ и рекламодателей.

Deutsche Bank предрекает инфляционный кризис

На этой неделе инвесторы на финансовых рынках находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики Германии прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года. Экономисты Deutsche Bank не считают, что рост инфляции имеет временный характер и предупреждают о возможном кризисе, который будет вызван ростом цен.

В новом обзоре экономистов Deutsche Bank, опубликованном CNBC. Говорится, что инфляция может выглядеть как проблема, которая исчезнет, но, скорее всего, сохранится и приведет в ближайшие годы к кризису. А его последствия будут разрушительными.

Министр финансов США Джанет Йеллен, как многие американские политики, считает, что нынешний рост цен несет временный характер, поскольку пробелы в цепочках поставок все еще не устранены, а экономики стран мира продолжают восстановление после пандемии.

Аналитики Deutsche Bank не согласны с таким видением и заявляют, что агрессивное стимулирование экономики приведет к инфляции, а ФРС окажется плохо к ней подготовлена. В Deutsche Bank считают, что грядущая инфляция может напоминать опыт 1970-х годов, десятилетия, в течение которого инфляция в среднем составляла почти 7% и в разное время достигала двузначных цифр. Растущие цены на продовольствие и энергоносители вместе с окончанием контроля над ценами помогли подтолкнуть растущую инфляцию той эпохи.

Миллиардеры в США практически не платят налоги

Миллиардеры в США, среди них Джефф Безос, Илон Маск и Уоррен Баффет, практически не платили налоги, несмотря на рост своего состояния, сообщается в статье независимой организации журналистских расследований ProPublica со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные американской налоговой службы IRS.

Как отмечает организация, с 2014 по 2018 год богатейшие 25 человек из списка Forbes заплатили 13,6 млрд долларов федеральных подоходных налогов, а их общее состояние за это время выросло на 401 млрд долларов.

"Это поразительная сумма, но реальная налоговая ставка оставила всего 3,4%", — пишет ProPublica. В докладе, среди прочих, упоминаются миллиардеры Майкл Блумберг, Карл Айкан, Джордж Сорос.

Глава IRS Чарльз Реттиг заявил на слушаниях в сенате, что в отношении доклада начато расследование.

"Могу подтвердить, что идет расследование относительно предположения, что информация поступила из источника в налоговой службе США", — приводит его слова газета New York Times.

Италия избавляется от Китайской экспансии

Назначение Марио Драги главой правительства в феврале инициировало возвращение в европейское лоно со стороны полуострова, давно доступного для китайских поглощений из-за слабости его капитализма.

Дважды за несколько недель председатель правления наложил вето на поглощение двух компаний.

В конце марта г-н Драги заблокировал приобретение 70% LPE Spa, миланского производителя компонентов для полупроводниковой промышленности, полугосударственной группой Shenzhen Investment Holdings. В условиях глобальной нехватки электронных чипов он считал этот актив "стратегическим". В то же время, по данным Bloomberg, он призвал Джона Элканна, босса семейной холдинговой компании Agnelli, Exor, не продавать грузовики и автобусы Iveco, дочерней компании итало-американской CNH Industrial, китайскому автопроизводителю FAW., из которых Exor владеет 27%. И снова во имя "национальных стратегических интересов".

Ваучеры для поддержки бизнеса

Муниципалитет Иерусалима выпустит специальные ваучеры, которые помогут местному бизнесу справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Эти ваучеры будут предлагаться комитетам и организациям, которые заинтересованы в том, чтобы подарить их своим работникам на праздники и мероприятия. В Иерусалиме насчитывается порядка 30 000 малых и средних предприятий. Вместе они являются значимым двигателем экономики города.

Великобритания требует освободить банки от глобального налогового плана G7

Министр финансов Великобритании Риши Сунак добивается освобождения компаний, оказывающих финансовые услуги, от новой глобальной налоговой системы (15% корпоративного налога), которая была согласована на прошлой неделе странами Большой семерки (G7).

Один из официальных лиц сказал, что Великобритания, где находится крупнейший финансовый центр Европы, решила отказаться от банков и других финансовых компаний в ходе технических дискуссий о том, как заставить план работать.

Соединенные Штаты выступают против любого давления, которое конкретно нацелено на технологические компании США, в то время как Великобритания стремится избежать нового удара по своим банкам после того, как Brexit лишил их доступа к рынкам в Европейском союзе.

Банки обычно платят налоги на местном уровне с прибыли, полученной в разных юрисдикциях, говорится в докладе ОЭСР в 2020 году.

Детали сделки должны быть обсуждены в более широкой группе 20 стран в следующем месяце.

Среда, 9 июня

Антисанкционный закон

Всекитайское собрание народных представителей (парламент) сегодня одобрило закон, который защищает отечественные компании от односторонних санкций со стороны иностранных правительств на фоне возобновления экономической, торговой и технологической напряженности с США. Страна пошла на этот шаг на фоне новых трений с Соединенными Штатами, когда Белый дом ужесточил свою политику в отношении Пекина на прошлой неделе, введя ограничения на ведение дел с 59 корпорациями, включая Huawei.

Закон гарантирует Пекину сильную правовую поддержку и инструменты перед лицом дискриминационной позиции Вашингтона и других западных держав. Это правило освобождает фирмы и частных лиц азиатского гиганта от признания и соблюдения действий, считающихся необоснованными и экстерриториальными, и облегчает подачу исков о возмещении ущерба в китайские суды.

Он также предусматривает поддержку государством пострадавших бизнесменов и уполномочивает Министерство торговли оценивать и отменять любые иностранные санкции.

Несколько месяцев назад Пекин принял механизм наказания иностранных компаний и частных лиц, которые считались ненадежными за участие в действиях, нарушающих рыночные принципы, путем прекращения обычных операций со своими компаниями, организациями и гражданами.

Это будет означать, что корпорации столкнутся со штрафами и препятствиями для инвестирования здесь и в участии во внешней торговле.

Что касается людей, им будет запрещен или ограничен въезд в страну, а их вид на жительство будет аннулирован.

Золотые яйца

Непосредственно перед тем, как освободить кресло министра сельского хозяйства министр Алон Шустер (Кахоль Лаван) потребовал поднять розничные цены на яйца. Министр требует провести повышение цен в ускоренном режиме. Цены будут увеличены на 5-7%.

Министр финансов Исраэль Кац не был поставлен в известность об этом решении.

Беларусь перекрыла газ Польше

С полудня среды белорусский менеджер нефтепровода "Дружба" на четыре дня приостановил транспортировку российской нефти в Польшу. Однако это не ответный удар Лукашенко, а результат плановых работ.

Российская государственная компания "Транснефть", обладающая монополией на управление российскими экспортными нефтепроводами, объявила в среду, что транспортировка сырой нефти в Польшу по трубопроводной системе в Беларуси была приостановлена в среду на четыре дня.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Дьминь сообщил российским журналистам, что белорусская компания "Гомельтранснефть" на 96 часов приостановит транспортировку российской нефти в Польшу для проведения работ на своем участке трубопровода "Дружба".

11,2 млн евро за мошенничество с дизельным двигателем

Бывший глава Volkswagen Мартин Винтеркорн выплатит 11,2 млн евро компенсации за дизельную подделку.

В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило, что Volkswagen продал в США почти полмиллиона автомобилей Audi и Volkswagen с дизельными двигателями 2.0 TDI в период с 2009 по 2015 год, которые имели сложное программное обеспечение для имитации тестов на выбросы и недооценили содержание вредных токсинов в выхлопных газах. Немецкая компания показала, что продала в мире более 13 миллионов автомобилей марок Audi, Seat, Skoda и Volkswagen.

100 самых богатых венгров

Несмотря на кризис, вызванный эпидемией, состояние 100 самых богатых венгров продолжало расти. Согласно данным 20-го сборника этого года, общие активы составили 5 586,7 млрд форинтов по сравнению с 632,4 млрд форинтов в первом выпуске 2002 года. На этот раз список возглавил Лоринк Месарош, заменив Шандора Чаньи — это президент и главный исполнительный директор OTP Bank, который возглавляет компанию с 2011 года.

Состояние Леринка Месароша оценивается в 455 миллиардов форинтов, а состояние Шандора Чаньи — в 420 миллиардов форинтов. Дьёрдь Гаттян был третьим с 305 миллиардами форинтов, а Жолт Фелцути был четвертым с 246 миллиардами форинтов.

Что касается первой десятки, то здесь больших изменений нет:

• Лоринк Месарош: 455 миллиардов форинтов.

• Шандор Чаньи: 420 миллиардов форинтов.

• Дьёрдь Гаттян: 305 миллиардов форинтов.

• Жолт Фелцути: 246 миллиардов форинтов.

• Тибор Верес: 230 миллиардов форинтов.

• Ласло Биге: 201 миллиард форинтов.

• Габор Селес: 181 миллиард форинтов.

• Ласло Шиж: 177 миллиардов форинтов.

• Даниэль Еллинек: 170 миллиардов форинтов.

• Лайош Каса: 121 миллиард форинтов.

Общее состояние первой десятки составляет 2506 миллиардов форинтов. Это почти половина совокупного состояния 100 самых богатых венгров.





Аромат темного леса

Редкая бутылка шампанского, произведенная до того, как Титаник отправился в свое обреченное первое плавание, до того, как земной шар был охвачен Первой мировой войной и до того, как Альберт Эйнштейн опубликовал свою знаменательную теорию общей теории относительности, будет выставлена на аукцион на этой неделе.

Acker, старейший и крупнейший винный аукционный дом страны, выставил на аукцион 877 бутылок имперского брют Moet & Chandon 1911 года.

Ожидается, что вся сделка, включающая более 900 отдельных лотов, будет продана за головокружительные 10 миллионов долларов. Винтажи шампанского варьируются с 1911 по 1943 год и представляют собой 323 винных напитка, 10 джеровоамов, два метузела и 30 полулитровых бутылок.

Ричард Джухлин, который является мировым рекордсменом по дегустации более 13 000 бутылок шампанского, поделился своей дегустационной оценкой Moet & Chandon 1911 года перед аукционом.

"Вкус исключительный, с превосходной продолжительностью и интенсивностью. Здесь ароматы темного леса и дымность сопровождаются восхитительной ласковой сладостью сухофруктов и крем-брюле", – написал он, добавив, что мусс вина был "очень слабым, но приятным. Аромат глубокий и лесной, с прослойкой влажного пня, формованными осенними листьями и черным трюфелем Воклюз".

Четверг, 10 июня

МВФ не даст новый транш

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша, но существующего на данном этапе прогресса недостаточно для рассмотрения решения о выделении очередного транша.

Об этом на брифинге в Вашингтоне в четверг заявил представитель Фонда Джерри Райс.

Райс напомнил, что целью оговоренных в рамках программы мер является, в частности, улучшение управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре, среднесрочное снижение бюджетного дефицита, усиление антикоррупционной вертикали и судебной системы.

По данным агентства, среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП.

Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Орбан против корпоративного налога

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике предлагаемый глобальный минимальный корпоративный налог, назвав его "абсурдным" и предупредив, что его правительству необходимо будет рассмотреть планы на случай непредвиденных обстоятельств, если эта концепция будет принята.

Знаковый шаг направлен на то, чтобы заставить транснациональные корпорации, особенно такие технологические гиганты, как Google, Facebook и Amazon, платить больше в государственные бюджеты, пострадавшие от пандемии.

Орбан сказал, что его правительство выступает против этого шага, который, по его словам, противоречит усилиям по привлечению иностранных инвестиций с низкими налогами.

Ставка корпоративного налога в Венгрии в размере 9 процентов является самой низкой среди 27 членов Европейского Союза.

Протесты в Греции по реформе трудового законодательства

Рабочие в Греции начали однодневную забастовку протеста в четверг в знак протеста против планов правительства реформировать трудовое законодательство. Это реформа, которая, по мнению профсоюзов, подорвет права рабочих и позволит компаниям вводить расширенный график работы. Афинское правительство же убеждено, что реформа предоставит рабочим больше гибкости в их графике работы и позволит бороться с эксплуатацией, неоплачиваемой сверхурочной работой и незадекларированной работой, которые подпитывают серый сектор экономики.

Самая оспариваемая часть законопроекта, которая должна быть поставлена на голосование на следующей неделе, позволяет сотрудникам работать до десяти часов в один день и получать выгоду от более короткого графика работы в другой день. Но профсоюзы опасаются, что это положение заставит сотрудников согласиться на расширенный график работы.

Акции протеста, которые будут организованы крупнейшими профсоюзами государственного и частного секторов Греции, парализовали общественный транспорт и задержали паромы. Несколько колонн протестующих собрались в центре Афин.

"Эта реформа не пройдет", — заявляет профсоюз работников государственного сектора ADEDY.

300 миллионов евро для 15 тысяч рестораторов

В четверг, 10 июня, страховая группа Axa объявила, что выделит 300 миллионов евро для 15 000 рестораторов, чтобы покрыть часть их убытков из-за кризиса в области здравоохранения.

В течение многих месяцев страховщик сталкивался с сотнями клиентов ресторанов, вынужденных закрыться на несколько месяцев из-за эпидемии Covid-19. Они обвиняют его в отказе компенсировать операционные убытки, связанные с кризисом в области здравоохранения, и подали на него в суд. Со своей стороны, Axa считает, что ее контракты не покрывают убытки, связанные с эпизодом пандемии.

Группа выявила не менее 1500 судебных разбирательств, возбужденных во Франции. Решения оказались неоднородными. Понятно, что страховщик часто проигрывал. В мае Акса потерпел в суде в Экс-ан-Провансе свое первое поражение в апелляции против марсельского ресторатора. С другой стороны, Апелляционный суд Бордо закрыл в понедельник местный ресторан. И ситуация, похоже, не улучшилась для страховщика: в мае Синдикат независимых (SDI) объявил, что подаст на него в суд от имени десяти своих членов в нескольких судах.

Впервые за 20 лет во всем мире выросло число детей, вынужденных работать

В четверг ООН предупредила, что миллионы детей рискуют быть вынужденными работать из-за пандемии COVID-19, в то время как количество детей, работающих впервые за последние два десятилетия во всем мире, растет.

По оценкам совместного доклада МОТ и ЮНИСЕФ, к началу 2020 года 160 миллионов детей были вынуждены работать. Это на 8,4 миллиона больше, чем четыре года назад.

Согласно докладу, если текущие прогнозы роста глобальной бедности сбудутся, еще девять миллионов детей будут вынуждены работать к концу следующего года.

Отчет, публикуемый каждые четыре года, показывает, что половина работающих детей находится в возрасте от 5 до 11 лет.

Тенденция к росту началась до того, как пандемия полностью разрушила мировую экономику и стала поворотным моментом для 94 миллионов детей, которые работали в период с 2000 по 2016 год.

К тому времени, когда пандемический кризис распространился по всему миру, каждый десятый ребенок работал.

ООН предупреждает, что ситуация может ухудшиться, если ничего не будет сделано, чтобы помочь семьям, погрузившимся в бедность.

Забастовки "горилл" в Берлине

Молодому, сверхбыстрому супермаркету приложений Gorillas угрожает ущерб имиджу, чему способствуют его собственные сотрудники. В Берлине усилилась акция протеста водителей этого приложения. Видео в социальных сетях показывают полицейскую операцию перед заблокированным складом доставки в берлинском районе Кройцберг. Триггером, по всей видимости, послужило увольнение сотрудника. Хотя требование заключение договора с Амазон тоже проталкивается уже длительное время. Цель – повысить зарплаты.

С точки зрения оплаты Gorillas действуют, как и другие, с почасовой ставкой, немного превышающей минимальную заработную плату. Работа в Берлине, по-видимому, пользуется популярностью среди эмигрантов, поскольку общение в основном происходит на английском языке, а неполная занятость оставляет место для дальнейших проектов или языковых курсов.

Гориллы стали самой известной из новых служб быстрой доставки. Организатором протестов, по всей видимости, является группа "Коллектив рабочих горилл", которая сотрудничает с гастро-профсоюзом NGG и анархистским профсоюзом FAU.

Основатель Gorillas Каган Сюмер хотел выделиться среди других работодателей в отрасли. Он пообещал превратить велокурьеров в "сообщество" с помощью таких вещей как черная униформа и техно-музыка.

G7 назначила

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют назначение Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного "Приватбанка".

Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 по поддержке реформ в Украине в Twitter.

Дипломаты отметили конкурентный и профессиональный процесс отбора, проведенный наблюдательным советом банка.

"Качество этого процесса, в частности стойкость к внешнему давлению, свидетельствует о преимуществах надлежащего корпоративного управления, и мы повторяем свой призыв к скорейшему принятию комплексного законодательства относительно улучшения корпоративного управления госпредприятиями", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 мая набсовет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша. Отмечалось, что он вступит в должность после согласования Национальным банком. Уже 8 июня решение было согласовано правлением НБУ.









Пятница, 11 июня

Не останавливать печатные станки

Несмотря на растущую инфляцию, лидеры G7 согласились продолжать печатать деньги для разогрева своих экономик.

Идею дополнительных стимулов поддержали все лидеры, включая Ангелу Меркель из Германии, которая традиционно выступала против крупных заимствований для стимулирования роста, и эта позиция ослабла перед лицом кризиса COVID-19.

Особое содействие фискальному проекту "игры по-крупному" выразили Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Марио Драги из Италии. Международный валютный фонд также неоднократно призывал страны "семерки" и другие страны продолжать меры фискальной поддержки.

Сделка G7 по корпоративному налогу все еще должна быть одобрена странами G20, прежде чем ее представят ​​139 странам, которые в настоящее время обсуждают глобальные правила корпоративного налогообложения в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который председательствует на ежеквартальных саммитах лидеров ЕС, сказал, что, хотя "корпоративное налогообложение является национальной компетенцией", блок "движется к гармонизации" в налоговых вопросах.

Однако среди многих стран-членов ЕС по-прежнему существует противодействие. Нидерланды и Люксембург заявили, что поддержат сделку, если ее поддержат крупнейшие страны мира. А вот некоторые более мелкие страны ЕС, в том числе Ирландия, Венгрия, Мальта и Кипр, менее заинтересованы в новом налоговом правиле.

ЕС заявил, что намерен к 2023 году принять законодательные акты по любой сделке с ОЭСР, для чего потребуется единодушное одобрение всех 27 министров финансов.

Тестирование Северного потока-2

Строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начались пусконаладочные работы.

Это не означает, что газопровод будет в ближайшее время запущен в эксплуатацию. Ожидается, что пусконаладочные работы продлятся несколько месяцев. Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.

Обыски в офисе "Нафтогаза"

Как сообщает пресс-служба ГФС, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

"Начиная с октября 2015 года по настоящее время, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ПАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС", – сообщают в налоговой милиции.

ГФС утверждает, что за период расследования собрала достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

Китайские хакеры атаковали сайты правительства России

Согласно отчету американской компании SentinelOne, хакеры из Китая использовали уникальное вредоносное программное обеспечение для взлома веб-сайтов российских государственных учреждений с целью кражи конфиденциальных государственных данных.

В отчете отмечается, как хакерская группа под названием ThunderCats (связанная с Китаем) взламывала сайты российских государственных органов.

Эксперты пришли к выводу, что хакеры из Китая разработали уникальное вредоносное ПО (зловред) под названием Mail-O — по сути, программу-загрузчик, внешне напоминающую легитимную утилиту от Mail.ru Group Disk-O. По мнению экспертов, кибер-злодеи действовали в интересах иностранного государства (которое не уточняется, а намек на Поднебесную). Эти нападения на Россию в отчете названы "беспрецедентными".





Рапсовая Украина

Американцы запустят в Канаде к 2024 г. дополнительно 4 завода по переработке рапса суммарной мощностью 5,7 млн тонн, и Канада вынуждена будет снять эти объёмы с импорта или, выражаясь экономическим языком, сократить экспорт вдвое.

Страна сократит экспорт в проблематичный Китай. Также ЕС будет отклонять канадский рапс по причине наличия генетически модифицированных сортов. В сумме Китай и ЕС составляют 5 млн т рапса.

Место Канады в ЕС займет Украина. В этом году Украина продавала Канаде рапс, чтобы перекрыть её баланс. Ожидаемая среднегодовая цена на украинский рапс будет в области 515 долл/т (в 2020 — 423 долл/т, если не обращать внимания на кризис неурожая 2020 года, когда цены взлетели). Также увеличат посевы рапса Россия и Казахстан.

Добить цифровых гигантов

Двухпартийная группа законодателей в Палате представителей США внесла в пятницу четыре законопроекта, направленных на обуздание мощи технологических гигантов, один из которых может привести к их распаду.

Два законопроекта касаются проблемы гигантских компаний, таких как Amazon.com Inc (AMZN.O) и Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, которые создают платформу для других предприятий, а затем с ними же конкурируют. Законопроект запрещает платформам владеть дочерними компаниями, которые работают на их платформе, если эти дочерние компании конкурируют с другими предприятиями. Ведь это может вынудить крупные технологические компании продавать активы.

Торговая палата США, выступающая за интересы бизнеса, наоборот заявила, что "решительно выступает против" подхода, основанного на законопроектах. "Законопроекты, которые нацелены на конкретные компании, вместо того, чтобы сосредоточиться на деловой практике, являются просто плохой политикой ... и могут быть признаны неконституционными", — заявил Нил Брэдли из Палаты представителей.

Бизнес-гиганты против подделок

На этой неделе группа американских корпораций, торговых групп и правоохранительных органов выступила с инициативой по информированию политиков и общественности о притоке товаров с черного рынка в США.

United to Safeguard America (против нелегальной торговли (USA-IT) сообщает, что онлайн-продажи контрафактных товаров выросли на 40 процентов с января 2020 года, поскольку контрабандисты извлекли выгоду из потребности в масках и лекарствах. Группа заявляет, что эта деятельность вредит экономике США, лишает сообщества налоговых поступлений и обогащает иностранные преступные организации, которые занимаются торговлей людьми и наркотиками.

Инициативу поддерживают Procter & Gamble, фармацевтические гиганты Merck и Sanofi, табачная компания Philip Morris International и торговые группы, такие как Торговая палата США и Национальная ассоциация производителей (NAM).

В прошлом году торговая группа производителей опубликовала отчет, в котором говорится, что в 2019 году из-за контрафакции экономика США сократилась на 131 миллиард долларов и сократилась до 325 500 рабочих мест.

Канадские патроны в Украине

Всемирно известный производитель и поставщик оборудования для оборонной отрасли Waterbury Farrel (Канада) сообщил о запуске совместного с канадской компанией GL Munitions INC, госконцерном "Укроборонпром" и ГАХК "Артем" проекта по созданию в Украине предприятия по производству боеприпасов для стрелкового оружия.

Компания Waterbury Farrel основана в 1851 году и является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Сейчас Waterbury Farrel участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли.

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве в сфере обороны между военными ведомствами Украины и Канады был подписан еще в апреле 2017 года. Документ оговаривает, в том числе, намерения сторон по сотрудничеству в сфере разработки и производства оборонной продукции.

Летом 2017 года британская Stiletto Systems в альянсе с канадской Magnum озвучили готовность к участию в возможном тендере Минэкономразвития по созданию в Украине нового производства боеприпасов.

Британско-канадский альянс был готов обеспечить в течение двух лет проектирование и строительство завода по производству стрелковых и артбоеприпасов калибром от 5,45 до 152 мм мощностью до 100 млн патронов в год.

Mastercard Foundation жертвует 1,3 миллиарда долларов на борьбу с пандемией в Африке

В частности, группа заявила, что будет работать над получением вакцин как минимум для 50 миллионов человек и поддержит доставку прививок по всему континенту.

Фонд также заложит основу для производства вакцин в Африке с упором на развитие человеческого капитала и укрепит Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

Не плачьте о налоговых убежищах, Каймановы острова

С Каймановыми островами все будет в порядке. Несмотря на то, что население там составляет менее 65 000 человек, около 100 000 компаний расположены на этой британской территории в Карибском море у побережья Центральной Америки. Этот оффшор предлагает значительные налоговые льготы для компаний и частных лиц, включая отсутствие сборов с доходов или прибыли для хедж-фондов или прибыли корпораций. Также нет налога на прирост капитала для физических лиц.

Но попытка мировых лидеров сократить перераспределение прибыли и повысить доход после года правительственных стимулов, значительно угрожает оффшорным территориям. Но многие из льгот, которые острова дают своему любимому сектору хедж-фондов и другим инвестиционным фирмам, могут сохраниться, несмотря на стремление заставить компании платить больше. И льгот предостаточно, что говорит о том, что Кайманы тоже могут их найти.

Страны уже находят обходные пути: министр финансов Великобритании Риши Сунак хочет, чтобы финансовые услуги были исключены из пакта. В том же духе Швейцария стремится защитить своих местных чемпионов, таких как горнодобывающая компания Glencore (GLEN.L). Financial Times сообщила, что швейцарские фирмы получат субсидии и другие льготы для поддержания более низких налоговых ставок. Точно так же Китай пытается защитить свои зоны с низкими сборами.

Кайманам есть что терять. Здесь зарегистрировано около 11000 инвестиционных фондов, что составляет более 60% активов индустрии хедж-фондов в размере 3,8 триллиона долларов США. В их число входят Point72 Стива Коэна, Bridgewater Рэя Далио и Man Group Люка Эллиса.

Тем не менее, если многонациональный пакт не достигнет своих целей, а это, скорее всего, произойдет, налоговые гавани, такие как Кайманы, останутся нетронутыми.

Украина поможет Судану погасить долг МВФ

Кабинет министров одобрил проект письма в Международный валютный фонд (МВФ) по оказанию финансовой помощи Республике Судан в размере шести миллионов долларов. Судан — единственная страна, имеющая просроченную задолженность перед международной финансовой организацией.

Согласно пояснительной записке, позиция по поддержке инициативы МВФ по списанию долга Судана согласована с Министерством развития экономики, Министерством юстиции и Нацбанком – "в пропорциональном соотношении к размеру квоты Украины в МВФ в сумме 4,2 млн СПЗ (около 6 млн долларов)".

Текущий объем средств Украины на счету в МВФ составляет 16,74 млн СПЗ (около 23,9 млн долларов).

Netflix запускает интернет-магазин

Netflix объявил о начале своего проекта Netflix.shop, который будет продавать эксклюзивные продукты ограниченным тиражом, вдохновленные шоу Netflix и созданные в партнерстве с многообещающими артистами.

В магазине будет продаваться одежда, игрушки и игры. В июне в новом интернет-магазине будет продаваться одежда и фигурки по мотивам аниме-сериалов "Ясукэ" и "Эдем". В этом месяце также появятся предметы, созданные в сотрудничестве с Musée du Louvre и вдохновленные оригинальным сериалом Netflix "Люпин".

В предстоящие коллекции войдут продукты, вдохновленные программами Netflix, такими как "Ведьмак" и "Очень странные дела". В магазине также будет продаваться одежда с логотипом Netflix от японского модного дома BEAMS.

Первоначально магазин будет доступен только в США, а затем расширится на другие страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!