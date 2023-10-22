Мировой капитал: кому принадлежат самые богатые компании мира

На сегодняшний день, 1% людей мира владеют половиной мирового богатства, что подчеркивает растущий разрыв между богачами и остальным населением.

Самым богатым человеком в 2023 году признан Илон Маск

Согласно опубликованному отчету швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse, на вершине того, что они называют "глобальной пирамидой богатства", находятся 59,4 миллиона человек с состоянием не менее 1 миллиона долларов, совокупное богатство которых составляет $128,7 трлн. Более 40% мировых миллионеров живут в США, за ними следуют Япония из 7% и Великобритания с 6%.

Согласно отчету Международной консалтинговой компании Global Wealth Report, общее состояние долларовых миллионеров в 2023 году составило $454,4 трлн.

Самые дорогие компании мира

Apple является самой дорогой компанией в мире с отметкой в $2,7 трлн.

Несмотря на технологический спад последних 2 лет, вызванный ростом процентных ставок и замедлением продаж, Apple сохранила свое первое место. В значительной степени это произошло благодаря рекордным доходам и здоровому потребительскому спросу на iPhone, приносящим около половины общего дохода компании.

Следом за Apple идет Microsoft. В отличие от Apple, Microsoft столкнулась с более медленным ростом доходов в течение года из-за более низкого спроса на персональные компьютеры и изнурительного влияния сильного доллара США. В общем, около 50% своей продукции компания продает за границей.

В 2023 году, согласно котировкам на фондовых биржах в октябре месяце, в клубе компаний с рыночной капитализацией в триллион долларов осталось всего 6 компаний.

Топ 10 компаний по крупнейшей капитализации в 2023 году

1. Apple $2,7 трлн (США)

2. Microsoft $2,3 трлн (США)

3. Saudi Aramco $2,2 трлн (Саудовская Аравия)

4. Alphabet $1,6 трлн (США)

5. Amazon $1,3 трлн (США)

6. Nvidia $1,0 трлн (США)

7. Berkshire Hathaway $803 млрд (США)

8. HSBC Holdings plc $778 мрд (США)

9. Tesla $775 млрд (США)

10. Meta $765 млрд (США)

Нефтяной гигант Saudi Aramco является третьей крупнейшей публичной компанией в мире с капитализацией $2,2 трлн. Это тоже единственная неамериканская компания в топ-10.

В мае 2023 года государственная компания Саудовской Аравии на короткое время стала самой дорогой компанией на планете, поскольку стремительный рост цен на энергоносители привел к увеличению прибыли. Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире, а экономика страны выросла на 7,6% в 2022 году – это один из самых быстрых темпов в мире.

В общей сложности, 62 компании из 100 крупнейших в мире имеют штаб-квартиры в США, 11 – в Китае, а 5 – во Франции.

Крупнейшие компании мира по отраслям

Даже, несмотря на падение рыночной стоимости всех публичных компаний за последние 18 месяцев, технологический сектор остается доминирующей отраслью мировой экономики.

Среди крупнейших мировых компаний 20 относятся именно к технологическому сектору, а их совокупная рыночная стоимость составляет 9,2 триллиона долларов. А это около 31% рыночной стоимости 100 крупнейших компаний мира.

Секторы потребительских товаров и здравоохранения следуют следующими, среди них такие крупные игроки, как Amazon и Johnson & Johnson.

На другом конце выборки — коммунальные услуги, самый маленький сектор в целом, по крайней мере, по сравнению со списком крупнейших компаний. Единственная коммунальная компания в рейтинге – NextEra Energy – является одним из крупнейших в мире разработчиков ветровой и солнечной энергии. За следующие три года она планирует инвестировать до 95 миллиардов долларов в экологизацию своих энергетических операций.

Неудивительно, что многие крупнейшие компании мира являются давними игроками на мировых рынках.

Однако, в рамках рейтинга среди заметно выросших с 2022 года, есть UnitedHealth Group, поднявшаяся с 19 места в 2021 году на 11 этого года, и NVIDIA, ставшая 6-й крупнейшей компанией в мире с прошлого года.

В противоположность этому, одними из самых больших "неудачников" можно назвать Meta (материнская компания Facebook). Meta снова опустилась в рейтинге с 9 в 2022 году на 10 место в 2023 году. Тем временем Alibaba, когда-то 9-й по величине в мире, находится далеко за Топ 20, занимая 29-е место. Обе компании потеряли значительную часть своей рыночной капитализации – примерно 66% и 28% соответственно за последние 2 года, на фоне падения прибыли.

Самые богатые люди мира в 2023 году

Самым богатым человеком в 2023 году признан Илон Маск, американский владелец компаний Tesla, Space. Его состояние оценивается в $253,2 млрд. долл. Маск потерял первое место в рейтингах благодаря твитам: акции Tesla упали почти на 50% после того, как он объявил о поглощении Twitter за 44 миллиарда долларов в апреле прошлого года, что повлекло за собой падение технологического индекса Nasdaq на 18%. Сейчас состояние Маска на 39 миллиардов долларов меньше, чем год назад.

Состояние французского магната Бернара Арно, занимающегося производством предметов роскоши, составляет 173 млрд. Его семья владеет компаниями LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co. и другие. Доходы, прибыль и акции LVMH достигли рекордных максимумов, прибавив $53 миллиарда к состоянию Арно за последние 12 месяцев, что является наибольшим приростом среди капиталов миллиардеров.

Гражданин США Джефф Безос, владеющий компанией Amazon, занял третье место в 2023 году среди самых богатых людей планеты с состоянием $152,6 млрд. За последний год Безос потерял 57 миллиардов долларов из-за падения акций Amazon на 38%, что стало наибольшей потерей среди миллиардеров.

На 4-ом месте находится владелец Oracle Ларри Эллисон. Американец поднялся за год на 4 строчки в рейтинге, когда акции Oracle выросли на 10% благодаря высоким доходам и сосредоточению на безопасности. Сейчас его состояние оценивается в $137,6 млрд.

5 и 6 места среди самых богатых людей планеты заняли также американцы: Уоррен Баффет, владеющий компанией Berkshire Hathaway со $115,4 млрд капитала и Ларри Пейдж, владелец компании Google с состоянием $115.1 млрд.

Следующие строчки в рейтинге мировых богачей заняли:

7. Марк Цукерберг (США) – $111,6 млрд

8. Сергей Брин (США) – $110,7 млрд

9. Билл Гейтс (США) – $109,3 млрд

10. Стив Балмер (США) – $99,9 млрд

Всего больше миллиардеров проживают на территории Соединенных Штатов — 735 человек. После США следует Китай (495), Индия (169) и Германия (126).

Состояние 2640 миллиардеров планеты составляет 12,2 триллиона долларов.

Но уже второй год подряд количество миллиардеров в мире сокращается — с 2 668 в 2022 году до 2 640 в этом году — и общее состояние миллиардеров также уменьшилось — на 500 миллиардов долларов, до 12,2 триллиона долларов, — поскольку турбулентные времена поразили как государства, так и и отдельные компании.

