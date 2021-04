Многим придется делиться. Не вопрос выбора - вопрос времени

Несмотря на цифровизацию бизнеса и экономик и вопреки экологическом переформатированию промышленности, люди все еще остаются главным капиталом производства, потребления и движущим фактором экономики. Потому что если не будет покупателя, то не будет и прибыли. Но люди должны не только покупать то, что производит бизнес, но и иметь возможность покупать, а для этого нужны средства к существованию. Настала пора, когда богатые должны поделиться с бедными. Успешные страны начинают внедрять новый тренд постпандемичной экономики, которую провозгласили в США и поддержали члены МВФ. Все, что остается в отведенное отрезок времени — провести "экспроприацию" по правилам каждой отдельной страны, пока мировой финансовый центр не утвердил законы новой глобальной налоговой реформы, общие для всех.

Суббота-Воскресенье

(10-11 апреля)

Россия просить вернуть Sputnik V

Словацкое специализированное агентство и Словацкая академия наук (SAV) провела лабораторные испытания партии российской вакцины Sputnik, в результате чего российская сторона потребовала ее возврата.

Дело в том что, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще не одобрило вакцину для использования в ЕС после того, как заявило, что российская сторона не спешит с предоставлением документации. Также были разногласия по поводу одобрения Россией своей собственной вакцины и испытаний, проводившихся на солдатах и государственных служащих, которые, возможно, и не были настоящими добровольцами или истинным представителями будущей вакцинационной группы.

Словацкий государственный институт по надзору за лекарствами (SUKL) неохотно дает свое собственное разрешение на использование вакцины без разрешения EMA, но он начал проводить испытания под давлением правительства. Эти тесты показали, что партия вакцины отличалась от доз, отправленных для тестирования в EMA и в британский медицинский журнал The Lancet, что вызвало гнев россиян.





Telesat опередила Маска и Безоса

Канадская компания Telesat выходит в лидеры в борьбе за запуск группы спутников на низкой околоземной орбите (НОО) для обеспечения высокоскоростной глобальной широкополосной связи из космоса, противопоставляя фирму спутниковой связи, основанную ещё в 1969 году, двум выдающимся миллиардерам — Илону Маску и Джеффу Безосу.





Европейцы под угрозой крайней бедности

В результате пандемии еще 150 миллионов человек столкнутся с крайней нищетой, и это требует создания Глобального фонда социальной защиты для устранения социального неравенства.

91,4 миллиону человек, более одной пятой населения, все еще грозит бедность или социальная изоляция в ЕС.

Женщины сталкиваются с более высоким уровнем бедности, чем мужчины (21,8% против 20%), в то время как разрыв увеличивается в более старшем возрасте (22% против 17,6%) в результате недостаточной пенсии из-за профессиональной карьеры.

До пандемии Covid-19 около 700 миллионов человек жили в крайней бедности (менее 1,90 долларов США в день), в то время как 55% населения мира — 4 миллиарда — не имели какой-либо формы социальной защиты. Реакция стран на чрезвычайное положение, вызванное пандемией, была в значительной степени неадекватной: 2,7 миллиарда человек во всем мире не получили поддержки для преодоления кризиса. В результате этого, по данным Всемирного банка, в 2020 году из-за кризиса вызванного Covid-19, 88-115 миллионов человек вошли в вынужденную крайнюю нищету. Ожидается, что только, в 2021 году эта цифра увеличится на 23-35 миллионов.



Турецкая экономическая интервенция в Грузии

На турок приходится 80% внешних инвестиций в Грузии. Можно утверждать, что в рамках транснациональных проектов страна уже включена в хозяйственный комплекс Турции.

Центральный магистральный нефтегазопровод Баку-Джейхан и железнодорожная магистраль Баку-Ахалкалаки-Карс — важнейшие проекты, которые в геополитическом плане привязывает Тбилиси к Анкаре.

Помимо этих крупнейших проектов осуществляются еще десятки маленьких. Между Грузией и Турцией очень тесные экономические связи, 75% импортной продукции, которая завозится в Грузию, — это турецкая продукция, и 75% грузинского рынка уже занимает Турция.

80% инвестиций в Грузию осуществляется через Турцию. Большая часть фирм и предприятий, так или иначе, на 70%, зависят от Турции. Соответственно, финансовая и политическая элиты Грузии связаны с представителями турецкого капитала.





Шри-Ланка призывает выкорчевывать плантации

Шри-Ланка запретила импорт пальмового масла и закладку новых пальмовых плантаций, а также призвала производителей к поэтапному выкорчевыванию существующих плантаций кокоса.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сказал в заявлении, что нынешняя цель — "освободить страну от плантаций масличных пальм и потребления пальмового масла".

"Те компании и организации, которые занимались выращиванием сырья, должны будут поэтапно выкорчевать свои насаждения, по 10% за раз и заменить их экологически чистыми культурами", — говорится в заявлении Офиса президента.

К слову, индустрия пальмового масла Шри-Ланки инвестировала в производство $131 млн. В стране около 11 тыс. га пальмовых плантаций — чуть более 1% от общей площади, засаженной чаем, каучуком и кокосом.

Экологи тоже говорят, что производство пальмового масла привело к повсеместной вырубке лесов и нанесению ущерба экосистемам.

По оценкам трейдеров, Шри-Ланка ежегодно импортирует около 200 тыс. тонн пальмового масла, в основном из Индонезии и Малайзии.





Банк Ирландии разрешил беженцам открывать счета

Представитель Банка Ирландии сообщил Irish Independent, что банк хорошо осведомлен о том, что в некоторых конкретных обстоятельствах у клиента может не быть документации, которая обычно требуется для открытия счета.

Теперь он адаптировал требования к открытию счетов, чтобы они не исключали таких клиентов, как соискатели убежища, из финансовой системы.





Понедельник, 12 апреля

Рупия рухнула

Рост количества новых случаев заражения COVID-19 привели к падению курса рупии по отношению к доллару и обвалу акций индийских компаний. Это произошло на фоне рассмотрения вопроса о локдауне в Индии, что угрожает подорвать экономическому восстановлению страны.

Распространение эпидемии в Индии привело к тому, что индекс NSE Nifty 50 упал на 3,7%, а S&P BSE Sensex — на 3,55%. Оба индекса скатились на 7-8% каждый от своего максимума в феврале этого года.

Акции в большинстве отраслей упали, причем больше всего пострадали акции финансовых компаний. HDFC Bank, Reliance Industries и ICICI Bank вошли в тройку лидеров рейтинга Nifty 50, каждый из которых упал на 3–5%. При этом рост акций замечен у компаний, продающих лекарства от коронавируса.





Microsoft купит проект распознавания речи за 20 миллиардов долларов

Microsoft Corp. покупает разработчика решений для распознавания речи и текстов Nuance Communications Inс. за 19,7 млрд долларов с учетом долга компании.

Согласно пресс-релизу компаний, Microsoft заплатит 56 долл. за акцию Nuance, что на 23% выше их цены на закрытие рынка в минувшую пятницу.

Сделка станет для Microsoft второй по величине после приобретения LinkedIn за 27 млрд долл. в 2016 году.

Nuance, созданная в 1992-м, является одним из пионеров технологий распознавания голоса. Ее программное обеспечение использовалось для создания голосового ассистента Siri американской Apple, которая позднее переключилась на собственные технологии в этой сфере.

Чистая прибыль Nuance в четвертом квартале 2020 года составила 7 млн долл. Выручка снизилась на 4% – до 346 млн. На конец сентября прошлого года ее штат насчитывал 7,1 тыс. человек.





МВФ одобрил

Международный валютный фонд поддержал идею президента США Джо Байдена о введении временной единой минимальной ставки корпоративного налога во всем мире. В организации заявляют, что компании и обеспеченные люди, разбогатевшие во время пандемии, могут платить больше.

В фонде призывают укреплять международное сотрудничество с целью производства и распространения вакцин во всех странах.

"Если прогресс в вопросах вакцинации ускорится и вакцины будут доступны каждому, то финансовые, социальные и экономические преимущества будут огромными. Вакцинация может стать самым выгодным вложением средств в глобальный проект государственного сектора", — заявил директор Департамента бюджетных вопросов МВФ Витор Гаспар.





Вакансии в Кнессете

Кнессет объявил конкурс на должность гидов. На работу будут приняты только студенты с абсолютным знанием русского, английского, французского, испанского или немецкого языков, которые смогут проводить как виртуальные, так и настоящие экскурсии по Кнессету, разных тематик: демократия, фотографии, искусство, археология и архитектура.

Эти экскурсии будут проводиться или на иврите, или на одном из вышеуказанных языков, для зарубежных туристов и жителей Израиля. Гидам придется также выезжать в школы, больницы и клубы с образовательными акциями в рамках проекта "присоединяемся к Кнессету". Они также будут помогать в работе с посетителями парламентских комиссий.

Последний срок подачи заявки – 21 апреля 2021 года.

В условиях сказано, что участие в конкурсе смогут принимать исключительно студенты, чтобы они могли совмещать учебу с работой, Кнессет не займет более трех смен в неделю, и будет проходить утром или вечером. Предпочтение будет отдано тем, кто учиться по следующим специальностям: политика и управление, политология, общественная политика, международные исследования; а также обладателям водительских удостоверений с двухлетним стажем вождения.





Беспилотные автофургоны

До сих пор беспилотные фургоны Udelv доставляли автозапчасти в Техас. Но партнерство с картографическим израильским сервисом Mobileye позволило доставить грузовые автомобили даже в Германию. Чипы, датчики и программное обеспечение от Mobileye интегрированы в автофургон Udelv.

Стартап Udelv из Кремниевой долины делает ставку на то, что технология автопилота имеет больше смысла в грузовиках для доставки последней мили, чем в легковых автомобилях, — говорит Тобиас Весселс, коммерческий директор Udelv.





Total запускает в Восточной Африке нефтяной проект на миллиард долларов

Две восточноафриканские страны Уганда и Танзания вместе с французской энергетической компанией Total запустили проект по добыче сырой нефти стоимостью 3,5 миллиарда долларов (2,94 миллиарда евро).

Компания объявила об этом в своем заявлении в понедельник. Total принадлежит около 57 процентов, Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) и Национальная нефтяная компания Уганды (UNOC) также имеют долю около 28 процентов.

Нефть будет доставляться по новому трубопроводу протяженностью 1 445 км от нефтяных месторождений у озера Альберт на западе Уганды через Танзанию в Индийский океан, и отгружаться из танзанийского порта Танга. В подземном трубопроводе нефть должна быть нагрета до 50 градусов, чтобы ее было легче транспортировать.

Французская компания будет производить до 230 000 баррелей в день в Уганде и Танзании. Однако экологи предупреждают о серьезном экологическом ущербе.





Новака отпустили домой

Окружной суд в Варшаве отказался продолжить арест бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака еще на три месяца.

Вместо этого суд применил меры, которые не требуют содержания под стражей.

Отмечается, что окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда. В прокуратуре отмечают, что "это решение представляет серьезную угрозу для надлежащего течения производства, в первую очередь, предоставляя подозреваемому возможность бежать из страны".

Срок соответствующего содержания под стражей истекает в пятницу, 16 апреля.









Вторник, 14 апреля





Утром – деньги, вечером – стулья

Египетские власти конфисковали массивное грузовое судно Ever Given, которое заблокировало Суэцкий канал в прошлом месяце из-за финансового спора с его владельцем. Руководители Суэцкого канала во вторник выполнили постановление египетского суда об аресте гигантского грузового корабля и требуют 916 миллионов долларов в качестве компенсации за потерянный доход, повреждение канала, оборудование и рабочую силу, использованные для освобождения корабля, а также репутационный ущерб.





Падение сирийского фунта

Во вторник сирийское правительство отправило в отставку главу центрального банка Хазема Карфула, трехлетний срок пребывания в должности которого совпал с тяжелым экономическим кризисом. Он не соответствовал своей роли, проводя реальные интервенции для спасения местной валюты. При нем сирийский фунт потерял более 98 процентов своей стоимости по отношению к доллару.

Официально оцененный в 1256 сирийских фунтов за доллар, он был продан во вторник за более чем 3000 фунтов на черном рынке в обменниках.

В прошлом месяце фунт был продан за 4000 долларов за единицу, что стало рекордно низким уровнем.





100 миллионов евро на борьбу с бедностью

До лета ассоциации, борющиеся с бедностью, получат от правительства Франции 100 миллионов евро, заявил во вторник, 13 апреля, министр солидарности Оливье Веран, объявив о 33 проектах, отобранных на национальном уровне после объявления тендеров. Остальная сумма, то есть 66,5 миллиона евро, была выделена и будет направлена на 576 региональных проектов.

В общей сложности в рамках конкурса, объявленного в ноябре 2020 года подано 2600 заявок. Первоначально он должен был состояться в два этапа: правительство планировало выделить 50 миллионов евро в этом году, а затем 50 миллионов — в следующем году.

Отобранные 33 национальных проекта касаются продовольственной помощи, поддержки социальной и профессиональной интеграции, образовательной сферы, доступа к правам и даже поддержки семей.

Это включает, например, создание партнерских отношений между огородниками органического рынка и системами экстренной продовольственной помощи, или развитие групп закупок органических продуктов либо продуктов справедливой торговли в "больших объемах" в рабочих кварталах (с целью ограничения количества упаковок).





Автосписание долгов

Сейчас автоматически арестовывать счета должников уполномочены семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

Под автосписание попадут люди, занесенные в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 млн долгов. Большинство из них — это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.

К системе автоматического ареста в тестовом режиме также подключены 44 финучреждения, еще 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.





Цифровой мобильный бизнес-счет

Цифровой банк NEOBANK для бизнеса сформировал Customer Board — совет клиентов — и объявил о запуске беты. Участники совета первыми могут открыть бизнес-счет через мобильное приложение или веб-версию, протестировать продукт и дать обратную связь.

Customer Board сформирован из действующих ФЛП, которые представляют разные сферы деятельности (IT, HoReCa, ритейл, строительство, розничная продажа, реклама и маркетинг, туристические услуги, производство, консалтинг).

При этом аналитика показала, что мужчины-предприниматели регистрируются чаще, чем женщины. Поэтому было принято решение продлить набор женщин-предпринимательниц в Customer Board.

Участники получат возможность обслуживания счетов без абонплаты, смогут делать переводы контрагентам без комиссии, участвовать в золотой реферальной программе.

Все, кто вошел в состав совета, уже имеют доступ к приложению NEOBANK для бизнеса и могут открыть бизнес-счет. Пользователи, которые подавали заявку, но не вошли в совет, получили приглашение открыть счет после официального запуска по специальному предложению — без абонплаты до конца года.

Полностью тарифы и условия для клиентов будут озвучены позже.

Полноценный запуск NEOBANK для бизнеса запланирован на лето 2021 года.





Поддельные "выбросы"

Volkswagen должен полностью компенсировать расходы покупателям, которые приобрели в кредит дизельные автомобили компании. Речь идёт о моделях, в которых было установлено программное обеспечение, выдававшее неверные сведения об объёмах вредных выбросов.

Такое решение вынес во вторник федеральный суд немецкого города Карлсруэ, постановивший, что Volkswagen должен выплатить 3300 евро, включая проценты по кредиту, человеку, который в 2013 году купил один из таких автомобилей.

Шесть лет назад регуляторы в США выявили манипуляции компании. Её убытки в результате разразившегося тогда скандала уже превысили 32 миллиарда евро.

Судебные разбирательства, связанные с этим делом, по-прежнему продолжаются во многих странах мира, где продавались автомобили, превышавшие установленные нормы выбросов. Сейчас компания намерена добиваться компенсационных выплат от бывших руководителей Volkswagen и Audi.





Среда, 14 апреля

"Светофор" растет в России

"Светофор" стал самым быстрорастущим продуктовым ритейлером России. В пандемический 2020 год его продажи увеличились на 39%. Выручка магазина дешевых продуктов растет в условиях снижения реальных доходов населения.

Помимо "Светофора", быстрее всех за 2020 год по продажам рос магазин продуктов здорового питания "Вкусвилл" (+38%). За ним с большим отрывом — "Меркурий Ритейл Груп Лимитед" (входят "Дикси", "Красное & Белое", "Бристоль", +18%).





Google в помощь

Стартап Оpen Climate Fix — со штаб-квартирой в Лондоне стремится создать онлайн-сервис прогнозирования солнечной электроэнергии для Великобритании и Европы. Служба будет нацелена на прогнозирование облачного покрова, которое с помощью комбинации спутниковых изображений и нового программного обеспечения искусственного интеллекта определяет, сколько электроэнергии могут генерировать солнечные батареи.

Оpen Climate Fix получила от Google.org более 500 000 фунтов стерлингов (686 350 долларов США). Google также поддержал Normative, помогающей компаниям автоматически составлять отчеты о выбросах углерода, и Dark Matter Labs, которая создает финансовую платформу для поддержки инвестиций в управление городскими лесами и их восстановление.





ЕС ускорит установку зарядных станций

Европейский Союз поставил цель создать 1 миллион зарядных станций к 2025 году.

Европейский Союз должен ускорить установку зарядной инфраструктуры, если он хочет "настоящей революции в области электромобильности", — говорится в заключении отчета Европейской Счетной палаты, опубликованного и представленного вчера на пресс-конференции. По данным European Accountants, ЕС все еще далек от достижения цели Зеленого пакта — 1 миллион точек зарядки к 2025 году и не имеет всеобъемлющей стратегической дорожной карты для электромобильности. В настоящее время в ЕС установлено около 250 000 зарядных станций, из которых только 16% имеют быструю зарядку.





Популярная кризисная оплата пришла в Восточную Европу

Немецкая группа Lidl, работающая в сегменте скидок, установила кассовые аппараты самообслуживания в 30 магазинах Румынии. У немцев почти 300 дисконтных магазинов, и расширение продолжается.

Это означает, что чуть более 10% всех местных единиц имеют магазины, которые работают без кассира — там можно собственноручно сканировать товары.

"Мы ввели кассы самообслуживания в 30 магазинах и хотим расширить проект на как можно большее количество единиц. Мы видим интерес со стороны клиентов, потому что ими проще и быстрее пользоваться. В то же время, они приобрели популярность из соображений безопасности", — заявляют представители Lidl Romania.





Commerzbank AG покидает Венгрию

Все это происходит в контексте того, что новый генеральный директор группы Манфред Кноф реализует план сокращения затрат, что означает уход с рынков, которые не считаются важными.

Как пишет Agerpres, венгерское подразделение Commerzbank AG может быть оценено примерно в 100 миллионов евро, сообщили источники, близкие к делу Bloomberg.

Похоже, что уже есть больше покупателей, заинтересованных в операциях венгерской группы. В списке фигурируют KBC Group NV (Бельгия) и Raiffeisen Bank International AG (Австрия).





ЕС нуждается в рабочих

В следующем десятилетии Европейский Союз может потерять 18 миллионов рабочих из-за все более стареющего общества. По этой причине Европейский парламент хочет сделать ставку на меры, которые помогут смягчить это явление, например, привлечение дополнительной рабочей силы из-за пределов ЕС.

Исследование Европейского парламента оценивает, что если все меры будут пересмотрены, реформы будут применены, а политика для привлечения рабочей силы из-за пределов Евросоюза будет улучшена, то годовая выгода в регионе может составить более 21 миллиарда евро.





Четверг, 15 апреля

Роскошь возвращается

Акции LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) достигли в четверг, 15 апреля, исторического максимума, поскольку продажи товаров класса люкс указали на более быстрое, чем ожидалось, восстановление компании в начале 2021 года.

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) — французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и др. Вечером во вторник LVMH отчиталась о выручке за первый квартал. Она превысила показатели 2019 года, до начала пандемии. Сопоставимые продажи выросли за год на 30%, до 14 миллиардов евро.

Акции LVMH подорожали на 20% с начала 2021 года.

Reuters за деньги

Вслед за The Wall Street Journal, New York Times и Bloomberg, одно из крупнейших в мире новостных агентств Reuters запустит подписку на доступ к своим материалам.

The Wall Street Journal ограничивало доступ к некоторым материалам в интернете еще начиная с середины 90-х годов прошлого века, Financial Times запустила модель оплаты в конце 2007 года. Еще 10 лет назад, в 2011 году, 10 крупных и несколько сотен небольших американских газет ограничили полный доступ к своему контенту. New York Times ввела платную подписку на сайте в марте 2011 года. По данным издания, в конце марта 2020 года у него было 5 млн цифровых подписчиков, из них 3,9 млн платили за новости, 1,1 млн — за приложения. В 2018 году пейволл (платный доступ) стал использовать ближайший конкурент Reuters — Bloomberg.

Индустриальный парки за счет бюджета

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках".

За принятие соответствующего законопроекта №4416-1 в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Планируется предусмотреть компенсацию управляющим компаниям и инициаторам создания индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям.

Для участников индустриальных парков предложено компенсировать до 70% процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности.

Также предусмотрено ввести компенсацию за счет госбюджета инвестиций участников индустриальных парков в создание производства в течение первых трех лет деятельности в размере до 70%, в зависимости от доли экспорта продукции.

Аргентина хочет украинского молока

Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило официальную ноту об открытии рынка для украинских продуктов от министерства иностранных дел Аргентины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Аргентинская сторона позволила в условиях пандемии COVID-19 проводить аккредитацию производственных мощностей украинских предприятий дистанционно, с последующей физической инспекцией производств после нормализации эпидемической ситуации и восстановления международного авиасообщения.

Колумбия повышает налог

Министерство финансов Колумбии рассчитало — в этом году дефицит бюджета может вырасти до 8,6%. Корзина облагаемых налогом активов увеличится с 39% до 43%. База налогоплательщиков, которые должны платить за аренду, также постепенно увеличится. В нее войдут люди, которые зарабатывают от 2,5 миллиона колумбийских песо (это около 700 долларов).

Одновременно увеличится социальная помощь на сокращение бедности. Будет введен постоянный базовый доход, который обеспечит эквивалент от 20 до 150 долларов на семью, в зависимости от уровня бедности.

В итоге правительству необходимо увеличить сбор на 15 трлн. песо — на 1,5% ВВП.

British Gas увольняет сотрудников

Сотни инженеров British Gas потеряют свои рабочие места, если откажутся подписать более жесткие условий занятости.

Крупнейший поставщик энергии в Великобритании вручил уведомления об увольнении почти 1000 своих инженеров, которые устанавливают и ремонтируют котлы и системы отопления для девяти миллионов сервисных клиентов компании.

За последние две недели сотни инженеров подписали контракты, а к концу вторника еще 500 отказались подписать. Компания ожидает, что последняя волна подписаний контрактов выявит от 300 до 400 инженеров, которые останутся без работы.

Пятница, 16 апреля

Водители службы доставки Deliveroo забастовали

В Лондоне сотни водителей службы доставки онлайн Deliveroo протестовали перед штаб-квартирой компании, требуя повышения зарплаты. Деньги есть, так как на прошлой неделе британская служба доставки стала публичной (вышла на успешные торги своих акций).

Без кассы

Аmazon Fresh продолжает расширяться в Лондоне, открыв свой новый продуктовый магазин без кассы.

У технологического гиганта Amazon теперь будет три мини-маркета, предлагающих "просто прогуляться по магазинам" в Великобритании. Для покупки клиенты используют приложение Amazon для входа и могут упаковывать нужные товары на ходу. После завершения они могут уйти, не используя кассу, и им автоматически выставляется счет при уходе, который списывается с карты.

Итальянское правительство инвестирует в бизнес

Итальянское казначейство разместит до 2 млрд. евро в спецфонд на восстановление бизнеса. Часть этих ресурсов в качестве инвестиций в капитал со стороны государства (в соинвестировании с частными акционерами) будет направлена для компаний, находящихся в затруднительном положении. Но государственные соинвестиции с объемом интервенций от 250 до 2 миллиардов предназначены прежде всего для компаний, входящих в стратегические цепочки поставок для страны, и с оборотом более 50 миллионов. И могут быть конвертируемы облигациями.





Налогоплательщики против

Защитник американских налогоплательщиков Дэвид Норквист назвал экономический план Байдена по увеличению сбора налогов "самой глупой вещью, которую мы видели со времен Клинтона". Налоговый план президента Байдена и министра финансов Йеллен может иметь разрушительные последствия для увеличения числа рабочих мест.

При президенте Обаме у американцев был 21 налог, который ударил по американскому среднему классу и нарушил обещание Обамы, что он "никогда не будет облагать налогом тех, кто зарабатывает менее 250 000 долларов в год".

Норквист также назвал обещание Байдена не облагать налогом тех, кто зарабатывает менее 400 000 долларов в год, "ложью" и сказал, что, к сожалению, такое повышение будет "разрушительным для экономического роста и рабочих мест". Помимо отказа от повышения налогов для тех, кто зарабатывает менее 400 000 долларов, налоговый план предусматривает повышение ставок корпоративного налога.

Apple инвестирует в лес

Американская компания Apple объявила об инвестициях в проекты по лесовосстановлению для улавливания углекислого газа из атмосферы. "Фонд восстановления" будет иметь объем в 200 миллионов долларов США (167 миллионов евро), заявила в четверг глава отдела охраны окружающей среды Лиза Джексон. Проект направлен на удаление как минимум одного миллиона тонн углекислого газа из атмосферы ежегодно. Это соответствует выбросам почти 200 000 автомобилей.

Турция запрещает расчеты с криптовалютой

Центральный банк Турции запретил платежи с использованием криптовалют, таких как биткойн. В публикации официального вестника правительства Турции сообщается, что затронуты прямые и косвенные платежи с так называемых криптовалютных депозитов. Согласно Официальному журналу, новый регламент вступит в силу 30 апреля 2021 года.

Кроме того, учреждениям, занимающимся платежами и электронными деньгами, не разрешается выступать посредником на платформах, которые предлагают услуги торговли, хранения, передачи /выдачи криптоактивов, или денежных переводов с этих платформ.

Веганский Reebok

Британская компания по производству спортивной одежды Reebok, дочерняя компания Adidas, объявила о запуске Nano X1 Vegan в США. Эта обувь представляет собой версию одного из самых популярных дизайнов, не содержащую никаких частей животных.

Nano X1 Vegan — это продукт на биологической основе, сертифицированный Министерством сельского хозяйства США. Это означает, что не менее 40% материалов производится из возобновляемых биологических ресурсов. Верх обуви изготовлен из хлопковой и древесной пряжи, подошва — из натурального каучука, а межподошва содержит касторовое масло и пену EVA. Обувь удобная, имеет те же функции, например, амортизацию Floatride Energy. Nano X1 Vegan будет доступен как для мужчин, так и для женщин с 1 мая по цене 150 долларов.

Эйджизм в IBM

IBM — технологический лидер Америки, который произвел революцию в компьютерных перфокартах, а позже и в персональных компьютерах или ПК. Сегодня концерн воспринимается как динозавр из-за возраста её работников. Более старшие сотрудники увольняются, что противоречит закону.

В соответствии с Законом о дискриминации по возрасту в области занятости 1967 года работники в возрасте 40 лет и старше стали частью защищенного класса. В 2018 году журналистская группа ProPublica сообщила, что IBM за шесть лет уволил более 20 000 сотрудников старше 40 лет.

Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве, которая наблюдает за такими заявлениями, действительно обнаружила, что почти 86 процентов потенциальных увольнений IBM составляли пожилые работники. "Есть разумные основания полагать, что [IBM] дискриминировала [сотрудников] по причине их возраста", — сообщила комиссия. Сейчас дебаты принимают форму юридических жалоб и коллективных исков.





Heineken поставил цель к 2030 году добиться нулевого уровня выбросов углерода в производстве

Гигант Heineken заявил, что к 2030 году стремится к снижению выбросов углекислого газа на своих производственных площадках, поскольку компании и инвесторы уделяют все больше внимания экологическим, социальным и управленческим качествам.

Голландский пивовар, стоящий за такими брендами, как Amstel и Sol, заявил, что намерен ускорить меры по борьбе с изменением климата.

Среди проделанной Heineken работы недавно установили солнечные батареи на пивоваренном заводе в Нигерии. В прошлом году в Великобритании Heineken запустила картонный топпер для многопакетной упаковки пива, снижая выбросы углерода и ежегодно экономя 500 тонн пластика.

